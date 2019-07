【ソッカー(女子)】早慶戦直前企画③ 「私たちはチャレンジャーとして”絶対に勝つんだ”という強い気持ちで臨みたい」 主務・マネージャー対談(松木・芳賀)

Posted by keispo on 7/11/19 • Categorized as ソッカー女子,2019年度 ソッカー女子,ソッカー