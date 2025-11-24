【野球】７回に３点差を追いつく攻撃も ８回に勝ち越し点を許し惜しくも敗戦　オータムフレッシュ東海大戦

１１月２４日（月） 第８回大学野球オータムフレッシュリーグｉｎ静岡 東海大戦 @草薙球場

オータムフレッシュリーグ４試合目となる東海大戦で慶大は、序盤から走者を出しながらも決定打を欠き、４回、５回に３点を失う苦しい展開となった。７回には嘉村幸太郎（環１・敦賀気比）、田川遼（政２・慶應志木）、廣瀨央裕（商１・慶應）の連続攻撃で同点に追いつく粘りを見せたものの、８回に勝ち越し打を許し、４―３で惜敗した。攻撃面での決定力不足が響く試合となった。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 慶大 0 0 0 0 0 0 3 0 × 3 東海大 0 0 0 2 1 0 0 1 × 4

慶大バッテリー：加賀城、齋藤眞、入江ー市橋

東海大バッテリー：山口、岡本、大西、杉浦ー中森、伊藤望

慶大本塁打：なし

東海大本塁打：なし

◆慶大出場選手

打順 守備位置 選手名 1 ［D］ 山本海（経２・慶應） 2 ［7］ 嘉村幸太郎（環１・敦賀気比） 3 ［3］5 田川遼（政２・慶應志木） 4 ［９］ 廣瀨央裕（商１・慶應） 5 ［２］ 市橋慶祐（商２・小野） 6 ［4］3 清原勝児（商１・慶應） 7 ［8］ 北川昂政（総２・広島新庄） 8 ［6］ 斎藤開地（商２・県立前橋） H 青山琉生（経１・刈谷） R 竹村昇悟（商２・土佐） 4 梶岡拓真（商１・土佐） 9 ［５］６ 井上雄貴（文２・岐阜）

前日は法大戦で快勝したものの、上武大戦ではコールド負けという屈辱的な敗戦を喫した慶大。この嫌な流れを断ち切り、この日は２連勝でオータムフレッシュリーグの最後日を締めくくれるか。

初回、先頭・山本海（経２・慶應）は右前安打を放つも、２番・嘉村の打席でけん制死となる。後続も２者連続空振り三振と抑えられ、嫌な雰囲気がたちこむ。

しかし、その裏、先発マウンドに上がったのは今大会初登板となる加賀城祐志（商１・慶應）。東海大打線を三者凡退に抑え、上々の立ち上がりとなる。

２回、慶大打線は２死から清原勝児（商１・慶應）の死球、北川昴生（総２・広島新庄）の右前安打で一、三塁と好機をつくる。しかし、８番・斎藤開地（商２・県立前橋）は空振り三振に倒れ先制点とはならない。その裏、先発・加賀城は２死から四球、安打と繋がれ、一、三塁のピンチを招くも、中森昴（建築１・敦賀気比）を空振り三振に斬って取り、こちらも先制点を許さない。

３回、１死から山本海、嘉村の連続四球の後、田川がフェンス際の当たりを放つと、右翼手が落球し、満塁のチャンスとなる。しかし、廣瀨が一邪飛、市橋慶祐（商２・小野）が空振り三振に倒れる。４回も出塁をするも得点には繋がらず、チャンスを活かせない展開が続く。

味方の好守に助けられながら３回を抑えた加賀城は４回裏、連打を許し無死一、三塁のピンチとなる。５番・佐坂悠登（法１・智辯学園）に中犠飛を打たれ、先制点を許す。続く打者に、安打と四球で繋がれたところで、加賀城はここで交代。１死満塁の場面から齊藤眞俊（商１・慶應湘南藤沢）にスイッチすると、中森の三ゴロ間に走者が生還し、２点目を失う。しかし後続は打ちとり、最少失点で切り抜ける。

だが５回裏も、四球や犠打などで１死二塁とされると、加門隼人（体育２・神戸国際大附属）に中前適時打を打たれ、３点差とされる。

齊藤眞を援護したい慶大打線は、東海大投手陣の前に５回６回を無得点に終わる。しかし７回表、１死から代打・青山琉生（経１・刈谷）の中前安打を皮切りに、２死一、二塁のチャンスをつくる。２番・嘉村が右前へ安打を放ち１点を返すと、続く田川の遊撃手へのゴロが相手のミスを誘い、さらに１点を返す。２死一、二塁として、廣瀨が右適時二塁打を放ち、一気に同点に追いつく。

その裏、慶大は満塁のピンチを背負うが、３番手・入江祥太（環１・石橋）が代打・板垣拓心（体育２・東海大相模）を捕邪飛に打ちとり、勝ち越し点は許さない。

８回、慶大は７番・北川が左前安打を放つも後続が打ち取られ、得点には繋がらず。その裏、１死二塁から、上野竜仙（体育２・日大豊山）の左翼線への打球を左翼手・嘉村がジャンピングキャッチを試みるも追いつかず、適時二塁打となり勝ち越し点を許す。ここで、大会規定により試合終了。慶大は、３－４で惜敗を喫した。

打線は３点差を追いつく攻撃などをみせるが、残塁も多く課題が残る結果となった。オータムフレッシュリーグ最終戦である愛知大戦では慶大の意地を見せ、勝利をもぎ取って欲しい。今大会で活躍した１、２年生には、各々が課題を克服し、来年以降リーグ戦でチームをけん引していく存在となることを期待したい。

活躍選手のインタビューは愛知大戦の記事で掲載しておりますので、ぜひご覧ください！

（記事：神谷直樹、写真：柄澤晃希、水野翔馬、奈須龍成）