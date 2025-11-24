【野球】７回に３点差を追いつく攻撃も ８回に勝ち越し点を許し惜しくも敗戦　オータムフレッシュ東海大戦

１１月２４日（月） 第８回大学野球オータムフレッシュリーグｉｎ静岡 東海大戦 @草薙球場
オータムフレッシュリーグ４試合目となる東海大戦で慶大は、序盤から走者を出しながらも決定打を欠き、４回、５回に３点を失う苦しい展開となった。７回には嘉村幸太郎（環１・敦賀気比）、田川遼（政２・慶應志木）、廣瀨央裕（商１・慶應）の連続攻撃で同点に追いつく粘りを見せたものの、８回に勝ち越し打を許し、４―３で惜敗した。攻撃面での決定力不足が響く試合となった。
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|計
|慶大
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|0
|×
|3
|東海大
|0
|0
|0
|2
|1
|0
|0
|1
|×
|4
慶大バッテリー：加賀城、齋藤眞、入江ー市橋
東海大バッテリー：山口、岡本、大西、杉浦ー中森、伊藤望
慶大本塁打：なし
東海大本塁打：なし
◆慶大出場選手
|打順
|守備位置
|選手名
|1
|［D］
|山本海（経２・慶應）
|2
|［7］
|嘉村幸太郎（環１・敦賀気比）
|3
|［3］5
|田川遼（政２・慶應志木）
|4
|［９］
|廣瀨央裕（商１・慶應）
|5
|［２］
|市橋慶祐（商２・小野）
|6
|［4］3
|清原勝児（商１・慶應）
|7
|［8］
|北川昂政（総２・広島新庄）
|8
|［6］
|斎藤開地（商２・県立前橋）
|H
|青山琉生（経１・刈谷）
|R
|竹村昇悟（商２・土佐）
|4
|梶岡拓真（商１・土佐）
|9
|［５］６
|井上雄貴（文２・岐阜）
前日は法大戦で快勝したものの、上武大戦ではコールド負けという屈辱的な敗戦を喫した慶大。この嫌な流れを断ち切り、この日は２連勝でオータムフレッシュリーグの最後日を締めくくれるか。
初回、先頭・山本海（経２・慶應）は右前安打を放つも、２番・嘉村の打席でけん制死となる。後続も２者連続空振り三振と抑えられ、嫌な雰囲気がたちこむ。
しかし、その裏、先発マウンドに上がったのは今大会初登板となる加賀城祐志（商１・慶應）。東海大打線を三者凡退に抑え、上々の立ち上がりとなる。
２回、慶大打線は２死から清原勝児（商１・慶應）の死球、北川昴生（総２・広島新庄）の右前安打で一、三塁と好機をつくる。しかし、８番・斎藤開地（商２・県立前橋）は空振り三振に倒れ先制点とはならない。その裏、先発・加賀城は２死から四球、安打と繋がれ、一、三塁のピンチを招くも、中森昴（建築１・敦賀気比）を空振り三振に斬って取り、こちらも先制点を許さない。
３回、１死から山本海、嘉村の連続四球の後、田川がフェンス際の当たりを放つと、右翼手が落球し、満塁のチャンスとなる。しかし、廣瀨が一邪飛、市橋慶祐（商２・小野）が空振り三振に倒れる。４回も出塁をするも得点には繋がらず、チャンスを活かせない展開が続く。
味方の好守に助けられながら３回を抑えた加賀城は４回裏、連打を許し無死一、三塁のピンチとなる。５番・佐坂悠登（法１・智辯学園）に中犠飛を打たれ、先制点を許す。続く打者に、安打と四球で繋がれたところで、加賀城はここで交代。１死満塁の場面から齊藤眞俊（商１・慶應湘南藤沢）にスイッチすると、中森の三ゴロ間に走者が生還し、２点目を失う。しかし後続は打ちとり、最少失点で切り抜ける。
だが５回裏も、四球や犠打などで１死二塁とされると、加門隼人（体育２・神戸国際大附属）に中前適時打を打たれ、３点差とされる。
齊藤眞を援護したい慶大打線は、東海大投手陣の前に５回６回を無得点に終わる。しかし７回表、１死から代打・青山琉生（経１・刈谷）の中前安打を皮切りに、２死一、二塁のチャンスをつくる。２番・嘉村が右前へ安打を放ち１点を返すと、続く田川の遊撃手へのゴロが相手のミスを誘い、さらに１点を返す。２死一、二塁として、廣瀨が右適時二塁打を放ち、一気に同点に追いつく。
その裏、慶大は満塁のピンチを背負うが、３番手・入江祥太（環１・石橋）が代打・板垣拓心（体育２・東海大相模）を捕邪飛に打ちとり、勝ち越し点は許さない。
８回、慶大は７番・北川が左前安打を放つも後続が打ち取られ、得点には繋がらず。その裏、１死二塁から、上野竜仙（体育２・日大豊山）の左翼線への打球を左翼手・嘉村がジャンピングキャッチを試みるも追いつかず、適時二塁打となり勝ち越し点を許す。ここで、大会規定により試合終了。慶大は、３－４で惜敗を喫した。
打線は３点差を追いつく攻撃などをみせるが、残塁も多く課題が残る結果となった。オータムフレッシュリーグ最終戦である愛知大戦では慶大の意地を見せ、勝利をもぎ取って欲しい。今大会で活躍した１、２年生には、各々が課題を克服し、来年以降リーグ戦でチームをけん引していく存在となることを期待したい。
活躍選手のインタビューは愛知大戦の記事で掲載しておりますので、ぜひご覧ください！
（記事：神谷直樹、写真：柄澤晃希、水野翔馬、奈須龍成）