【野球】打線が繋がらず悔しい敗戦　オータムフレッシュリーグを２勝３敗で終える　オータムフレッシュ愛知大戦

１１月２４日（月） 第８回大学野球オータムフレッシュリーグｉｎ静岡 愛知大戦 @草薙球場

オータムフレッシュリーグ最終戦では、先発・宮﨑慶（経１・鎌倉学園）が２回まで上々の立ち上がりを見せ、３回表には、青山琉生（経１・刈谷）の適時打で先制点を奪う。しかしその裏、宮﨑が愛知大打線に捕まり、同点に追いつかれてしまう。５回に勝ち越された慶大は、流れを引き寄せることができず、反撃の糸口をつかめないまま敗戦を喫した。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 慶大 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 愛知大 0 0 2 0 2 0 1 0 × 5

慶大バッテリー：宮崎、髙津、堤ー小川

愛知大バッテリー：西村ー澤崎

慶大本塁打：なし

愛知大本塁打：なし

◆慶大出場選手

打順 守備位置 選手名 1 ［9] 木戸脇光（商２・時習館） 2 ［６］ 斎藤開地（商２・県立前橋） 3 ［D］ 井谷友亮（経２・慶應志木） 4 ［３］ 青山琉生（経１・刈谷） 5 ［２］ 小川郁夢（環１・仙台一） 6 ［4］ 長又隆智（医２・桐蔭学園中等教育） H 松崎隆也（文２・小山台） 4 梶岡拓真（商１・土佐） 7 ［8］ 竹村昇悟（商２・土佐） 8 ［５］ 池田誉賴（環２・済々黌） 9 ［７］ 亀井真拓（環２・県立浦和） H 市橋慶祐（商２・小野） R 北川昂政（総２・広島新庄）

大会規定により８回でサヨナラ負けを喫した直後に始まったこの日の２試合目。慶大は１試合目とは大きくメンバーを変えてオータムフレッシュリーグ最終戦に臨む。

初回は、３番・井谷友亮（経２・慶應志木）が二失で出塁し、続く青山琉生（経１・刈谷）が右前安打を放って２死一、三塁とチャンスをつくるが、あと一本が出ず無得点に終わる。

その裏、この試合の先発マウンドを託されたのは、宮﨑慶（経１・鎌倉学園）。２２日の常葉大浜松キャンパス戦で２番手として登板して以来のマウンドとなる。宮﨑は、初回に四球を出すも、２回は三者凡退に抑えて、上々な滑り出しを見せた。

試合が大きく動いたのは３回表。先頭・木戸脇光（商２・時習館）が二安打で出塁し、続く斎藤開地（商２・県立前橋）の中前安打で１死一、二塁とチャンスを広げる。その後、青山が左適時二塁打を放ち、慶大が先制。さらにバッテリー失策も絡んで、２点目を奪った。

しかし３回裏、愛知大は四球や安打で走者をため、１死満塁の場面で小林凜人（地域政策２・県立岐阜商）に中前適時打を許し、２―１と１点差に迫られる。さらに殿村一馬（地域政策２・浜名)に四球を与えて押し出しとなり、同点に追いつかれてしまう。

４回裏、マウンドには２番手・髙津優（商１・慶應）が送られる。前回登板の常葉大浜松キャンパス戦では先発マウンドを託された。代わった髙津はテンポよく三者凡退に封じ、理想的な継投を見せる。

５回表には亀井真拓（環２・県立浦和）が二安打で出塁し、後続の木戸脇も四球で出塁。無死一、二塁のチャンスを作る。しかし後続が好機を活かせず、無得点のまま攻撃を終える。

５回裏、再びピンチを迎える。四球と安打で走者をためられると、３回裏で適時打を放った小林に再び適時打を浴び、２人が生還。２ー４とされ、逆転を許す。

７回裏にも、慶大は安打や守備のミスでピンチを迎え、再び小林に遊撃手の頭上を越えるダメ押しの適時二塁打を浴び、２ー５に。その後も打線が繋がらず、そのまま敗北を喫した。

この試合をもって、慶大のオータムフレッシュリーグは全日程を終了。全５試合を戦い、結果は２勝３敗であった。リーグ戦で４季連続のＢクラスから抜け出すためには、若い力の台頭が不可欠である。今大会で高いレベルを経験した選手たちが、来季さらに躍動し、悲願の優勝へと繋げてくれることを期待したい。

♦活躍選手インタビュー

廣瀨央裕（商１・慶應）

ーーオータムフレッシュリーグを振り返って

チームとして、良いところも課題点もどちらも見つかったのかなと思います。

ーー東海大戦に同点２塁打を放ったときを振り返って

２打席目に自分でチャンスを潰してしまっていたので、味方が繋いでくれたチャンスで、「ここはなんとしても一本」という気持ちで打席に入ったのが、良い結果に繋がったのかなと思います。

ーーオータムフレッシュを終えて、開幕までどのように過ごしていくか

春に向けて、リーグ戦というところを常に意識して、きつい練習も冬はあると思うんですけど、春に大きな舞台で活躍できるように頑張りたいなと思います。

青山琉生（経１・刈谷）

ーーフレッシュ３日間を通しての感想

今日以外の２日間でなかなかヒットが出ない中で、３本ヒットを打つことができて、とても良かったです。

ーー東海大戦では得点に繋がる安打を放ちました。どのような心境で打席に立ったのか

ピッチャーがなかなかいいストレートを放っていたので、ストレートには絶対負けないようにとスイングを心がけました。

ーー愛知大戦ではスタメン出場で適時打を放ったが、その時の感触は

１試合目と同じように、ストレートがいいピッチャーだったので、高めの真っ直ぐだったんですけど、しっかり上から叩いて打つことができました。

ーー今大会を通して得たことや、この経験を通して今後に繋げられること

来年の春からは自分がリーグ戦で活躍できるように、フレッシュ３日間の経験や秋や冬の練習を通して、更にレベルアップできるように頑張ります。

（記事：水野翔馬、写真：柄澤晃希、奈須龍成、神谷直樹）