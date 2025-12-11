【レスリング】佐藤&高橋　あと１勝が掴み取れず　勝負の３年目も終盤へ／令和７年度東日本学生選手権大会（秋季）　選手権３日目

東日本学生選手権大会（秋季）が１１月２７日～２９日にかけて行われた。３日目となる２９日には、慶大からは髙橋慧大（商３・慶應）がグレコローマン６０㌔級に、佐藤秀一郎（環３・八千代松陰）がフリースタイル９７㌔級にそれぞれ出場。高橋は準決勝で敗退。佐藤は決勝で敗れたが、銀メダルに輝いた。

２０２５年１１月２９日（土）＠駒沢オリンピック公園 屋内球技場

【試合結果】

〈男子グレコローマン６０㌔級〉

準決勝

●髙橋慧大（慶大）［VSU 2:38=0-8］木村友也（大東大）●

〈男子フリースタイル９７㌔級〉

準決勝

○佐藤秀一郎（慶大）［VFA 1:55=6-0］木村友也（大東大）●

決勝

●佐藤秀一郎（慶大）［VSU 1:42=0-10］能瀬龍樹（国士大）○

髙橋慧大（商３・慶應）はグレコローマンレスリング６０㌔級に出場。相手の棄権で勝ち上がり、メダルをかけて準決勝に臨んだ。序盤は０ー０の展開も、体勢を崩され０ー４とされると、第１ピリオド終了間際に回転技で０ー８とされ、テクニカルフォール負けを喫した。

佐藤秀一郎（環３・八千代松陰）はフリースタイルレスリング９７㌔級に出場。準決勝では相手を押し出し１点を奪うと、さらに相手の背後を取り、３－０とする。その後も、相手を寄せ付けない攻撃を見せ、最後は相手の体勢を上手く崩し、フォール勝ち。見事決勝進出を決めた。

優勝を目指す佐藤は決勝戦で能瀬龍樹（国士大）と対戦。序盤に回転技で一気に６点を奪われる。その後０－８とされると、最後は相手に背中を取られ、０－１０で敗北。思い描いていた結果には至らなかった。銀メタル獲得も悔いの残る結果となった。

（取材：塩田隆貴）

〈スコア見方〉

（例）［VSU、4:30=11-1］

・VSU→勝利方法、詳しくは下の図を参照

・4:30→試合終了時間（この場合は試合開始から４分３０秒後に試合終了）

・11-1→試合終了時の点数（フォールによる勝利は点数を問わない）