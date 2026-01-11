【ソッカー（女子）】野口初奈が最優秀選手賞とベストイレブンを受賞！／関東大学女子サッカーリーグ戦２部表彰式～表彰選手インタビュー～

１２月８日、関東大学女子サッカーリーグ戦２部の表彰式が行われ、慶大ソッカー部女子の野口初奈（環３・十文字）が初の最優秀選手賞を受賞。また、初のベストイレブン（ＭＦ）にも選出された。
野口はずば抜けたテクニックで得点を生み出すファンタジスタ。２５年は３―４―２―１のダブルボランチで、攻撃時はペアを組む選手と縦関係になり、主にトップ下でプレーした。小柄ながら競り合いに強く、フィードを跳ね返すヘディングも特長。攻守に中盤を支配した。さらにはプレースキックも持ち味で、多くの得点に関与。２５年は１０得点７アシストをマークした。
【野口のシーズン別成績】
シーズン
出場試合
得点
アシスト
チーム順位
獲得タイトル
２０２３
６
３
４
２部６位
２０２４
１８
０
３
２部７位
２０２５
１８
１０
７
２部１位
最優秀選手賞、ベストイレブン（ＭＦ）
夏のリーグ中断期間を経て、再開初戦の後期第４節・国際武道大学戦では、スコアレスで迎えた後半開始早々に見事なミドルシュートで先制点を奪うと、その３分後には直接ＦＫから２点目を挙げ、勝ち点３につなげた。
続く立教大学戦も終盤まで０―０の接戦だったが、終盤８３分に２試合連続となる直接ＦＫ弾を挙げ、これが決勝点に。
２部優勝と１部昇格が懸かった最終節でも得点した野口。シーズンを通して、慶應の１０番として存在感を発揮し続けた。
２６年は大学ラストイヤーにして、初めての１部の舞台。幾度となくチームを救ってきた魔法の右足が、義塾を勝利へと誘う。
【インタビュー】
（このインタビューは２０２５年１２月に対面で行いました）
ーー最優秀選手賞を受賞した気持ちを教えてください。
率直に嬉しかったです。（昨年務めていた）守備的なポジションから今年は攻撃的なポジションに変わって１年間やっていたので、課題の得点力を向上できるように１年間取り組んできました。今年は得点もできて、アシストも多くできたので、結果的にＭＶＰを獲得することができたと思います。
ーーこの１年間を振り返って、どのようなシーズンでしたか。
やっぱり勝つ試合は楽しいということを、改めて実感した１年間でした。１・２年生の頃はなかなか勝てない試合が多かったですし、負けることの方が多かったので、苦しいシーズンが続いていましたが、今年は試合に勝つ喜びであったり達成感であったり、チームの力を感じられた１年間でした。
先ほど挙げたような、攻撃力の部分です。去年は得点できなかったのですが、今年は１０得点できて、アシストも去年の３から大きく伸ばすことができたので、エースではないけれど、それに近い役割を果たせたと思います。
ーー得点では直接ＦＫや、アシストではＣＫなど、プレースキックからゴールにつなげていました。今シーズンのプレースキックの精度はいかがでしたか。
今年は結構（ＦＫが）入りました。ずっとプレースキックの練習はしていましたが、今年はシーズンが始まる前にコツを掴んだというか、「こう蹴れば入るんだ」ということがなんとなく分かってきたというのもあって、たくさん決めることができました。
ーーご自身が考えるプレーの強みを教えてください。
やはりプレースキックだと思います。
他にも、トップ下の位置で顔を出すプレーや、苦しい場面で打開するプレーは得意としているところです。
ーー今シーズン、ご自身の一番の活躍を挙げてください。
（後期第４節）国際武道戦です。前半は多くのチャンスをつくることができたものの、得点にはならなかった中、点を取らないと流れが切れてしまうと思っていたので、後半はボールが来たら積極的にゴールを狙う姿勢で入って、それが（後半）開始早々の得点につながったと思います。
ーー来シーズンの抱負を教えてください。
チームとしては、インカレに出場したいと思います。
２部の舞台と１部の舞台はかなり差があることは分かっていますし、苦しい状況が続く１年になると思いますが、そこで踏ん張っていきたいですし、その中でも自分のプレーができるように、ゴールにも絡めたらと思います。
何点取るかだけ伝えておこうと思います！今季は１０点だったので、、、その半分はいきたいですね！５得点と、５アシストを達成したいと思います！！
（取材：柄澤晃希）