【ソッカー（女子）】野口初奈が最優秀選手賞とベストイレブンを受賞！／関東大学女子サッカーリーグ戦２部表彰式～表彰選手インタビュー～

１２月８日、関東大学女子サッカーリーグ戦２部の表彰式が行われ、慶大ソッカー部女子の野口初奈（環３・十文字）が初の最優秀選手賞を受賞。また、初のベストイレブン（ＭＦ）にも選出された。

野口はずば抜けたテクニックで得点を生み出すファンタジスタ。２５年は３―４―２―１のダブルボランチで、攻撃時はペアを組む選手と縦関係になり、主にトップ下でプレーした。小柄ながら競り合いに強く、フィードを跳ね返すヘディングも特長。攻守に中盤を支配した。さらにはプレースキックも持ち味で、多くの得点に関与。２５年は１０得点７アシストをマークした。 【野口のシーズン別成績】 シーズン 出場試合 得点 アシスト チーム順位 獲得タイトル ２０２３ ６ ３ ４ ２部６位 ２０２４ １８ ０ ３ ２部７位 ２０２５ １８ １０ ７ ２部１位 最優秀選手賞、ベストイレブン（ＭＦ） 名門・十文字高校で主将を務め、大きな期待を寄せられて慶大ソッカー部女子に入部した野口。１年目はけが明けだったこともあり出場機会は限られたが、２年目にレギュラー定着。攻撃時はアンカーのポジションで、ビルドアップの流れをつくる役割に徹した。３年目はポジションを１つ上げ、トップ下に。持ち前のテクニックに加え、得点力、アシスト能力の高さも発揮していく。

夏のリーグ中断期間を経て、再開初戦の後期第４節・国際武道大学戦では、スコアレスで迎えた後半開始早々に見事なミドルシュートで先制点を奪うと、その３分後には直接ＦＫから２点目を挙げ、勝ち点３につなげた。



続く立教大学戦も終盤まで０―０の接戦だったが、終盤８３分に２試合連続となる直接ＦＫ弾を挙げ、これが決勝点に。



さらに後期第６節の順天堂大学戦でもアシストを記録し、チームが「昇格に向け大事な３試合」と位置づけたリーグ再開からの３試合の３連勝に貢献した。

２部優勝と１部昇格が懸かった最終節でも得点した野口。シーズンを通して、慶應の１０番として存在感を発揮し続けた。

２６年は大学ラストイヤーにして、初めての１部の舞台。幾度となくチームを救ってきた魔法の右足が、義塾を勝利へと誘う。



【インタビュー】

（このインタビューは２０２５年１２月に対面で行いました）



ーー最優秀選手賞を受賞した気持ちを教えてください。

率直に嬉しかったです。（昨年務めていた）守備的なポジションから今年は攻撃的なポジションに変わって１年間やっていたので、課題の得点力を向上できるように１年間取り組んできました。今年は得点もできて、アシストも多くできたので、結果的にＭＶＰを獲得することができたと思います。



ーーこの１年間を振り返って、どのようなシーズンでしたか。

やっぱり勝つ試合は楽しいということを、改めて実感した１年間でした。１・２年生の頃はなかなか勝てない試合が多かったですし、負けることの方が多かったので、苦しいシーズンが続いていましたが、今年は試合に勝つ喜びであったり達成感であったり、チームの力を感じられた１年間でした。 ーーこの１年間で、ご自身のどのような点に成長を感じていますか。

先ほど挙げたような、攻撃力の部分です。去年は得点できなかったのですが、今年は１０得点できて、アシストも去年の３から大きく伸ばすことができたので、エースではないけれど、それに近い役割を果たせたと思います。



ーー得点では直接ＦＫや、アシストではＣＫなど、プレースキックからゴールにつなげていました。今シーズンのプレースキックの精度はいかがでしたか。

今年は結構（ＦＫが）入りました。ずっとプレースキックの練習はしていましたが、今年はシーズンが始まる前にコツを掴んだというか、「こう蹴れば入るんだ」ということがなんとなく分かってきたというのもあって、たくさん決めることができました。

ーーご自身が考えるプレーの強みを教えてください。

やはりプレースキックだと思います。

他にも、トップ下の位置で顔を出すプレーや、苦しい場面で打開するプレーは得意としているところです。

ーー今シーズン、ご自身の一番の活躍を挙げてください。

（後期第４節）国際武道戦です。前半は多くのチャンスをつくることができたものの、得点にはならなかった中、点を取らないと流れが切れてしまうと思っていたので、後半はボールが来たら積極的にゴールを狙う姿勢で入って、それが（後半）開始早々の得点につながったと思います。



ーー来シーズンの抱負を教えてください。

チームとしては、インカレに出場したいと思います。

２部の舞台と１部の舞台はかなり差があることは分かっていますし、苦しい状況が続く１年になると思いますが、そこで踏ん張っていきたいですし、その中でも自分のプレーができるように、ゴールにも絡めたらと思います。

何点取るかだけ伝えておこうと思います！今季は１０点だったので、、、その半分はいきたいですね！５得点と、５アシストを達成したいと思います！！

（取材：柄澤晃希）