【レスリング】「来年こそは必ず勝つ」　早慶戦４１連敗も見えた兆し／第７５回早慶レスリング定期戦

早稲田大学早稲田キャンパスにて行われた第７５回早慶レスリング定期戦。慶大はU20 JOCジュニアオリンピックカップで準優勝に輝いた瀧澤勇仁（経１・慶應）などを筆頭に４２年ぶりの早慶戦勝利を目指す。無念の全敗で終わった昨年とは異なり、粘りを見せた慶大。不戦勝の笹沼拓己（政２・淑徳）に加え、岡澤ナツラ（法１・慶應）が４年生相手に競り勝ち、２勝５敗という結果に終わった。早慶戦勝利こそ逃したものの、昨年からの成長を感じた試合となった。

２０２５年１２月６日（土）＠早稲田大学早稲田キャンパス 17号館 地下２階

【試合結果】

〈第１試合 男子フリースタイル５７㌔級〉

○笹沼拓己（慶大）［VFO］

〈第２試合 男子フリースタイル６１㌔級〉

●髙橋慧大（慶大）［VSU 3:52=1-12］尾西大河（早大）○

〈第３試合 男子フリースタイル６５㌔級〉

●出久根慈英（慶大）［VSU 1:32=0-10］八隅士和（早大）○

〈第４試合 男子フリースタイル７０㌔級〉

●近藤太朗（慶大）［VSU 5:21=0-10］山路健心（早大）○

〈第５試合 男子フリースタイル７４㌔級〉

●瀧澤勇仁（慶大）［VPO 6:00=0-7］ガレダギ敬一（早大）○

〈第６試合 男子フリースタイル８６㌔級〉

○岡澤ナツラ（慶大）［VSU 4:26=12-1］北脇香（早大）●

〈第７試合 男子フリースタイル１２５㌔級〉

●佐藤秀一郎（慶大）［VSU 10-0=5:17］金澤空大（早大）○

今年で７５回目という長い歴史を持つ早慶レスリング定期戦。慶大は１９８２年以来、４３年ぶりとなる早慶戦勝利を目指す。初戦はフリースタイル５７㌔級に笹沼拓己（政２・淑徳）が出場。不戦勝により、まずは１勝を獲得した。

２戦目であるフリースタイル６１㌔級には主将の髙橋慧大（商２・慶應）が出場。いきなり４点技を決められ、０ー４とされる。その後もあわやフォール負けという状況に陥りながらもなんとか持ち堪え、前半を折り返す。続く第２ピリオドも苦しい展開が続き、なんとか１点を返すも、最後は力及ばず。１ー１１でテクニカルフォール負けを喫した。

３戦目のフリースタイル６５㌔級は出久根慈英（経３・St. Mary’s International School）が出場。いきなり４点技を２度決められるという崖っぷちの状況。その後もフォール負けのピンチも、ここはなんとか防ぎ切る。しかし、２点技を決められると０－１０でテクニカルフォール負け。１点も取り返せないまま、試合を終えた。

４戦目はフリースタイル７０㌔級に近藤大朗（総２・名古屋）が出場。第１ピリオドは２点技や押し出しで４点を失うも、相手に主導権は握らせず０－４で前半を折り返す。逆転したい第２ピリオドだったが、相手に押し出され続け、０－８で迎えた試合終盤、２点技を決められ０－１０でテクニカルフォール負けに終わった。

１勝３敗で迎えた５戦目はフリースタイル７４㌔級に瀧澤勇仁（経１・慶應）が出場。早慶戦勝利に向けてなんとか勝ちたい１戦だったが、押し出しや２点技で第１ピリオドだけで０－７と苦しい展開で第２ピリオドを迎える。なんとか１点でも返したい瀧澤だったが、０－８でポイント判定負け。悔しい結果に終わった。

勝ち星を増やしたい慶大は、６戦目、フリースタイル８６㌔級に岡澤ナツラ（法１・慶應）が出場。４年生との対決となった１年生の岡澤だったが、すぐに相手の背後を取り、試合の主導権を奪うと、２点技や押し出しで着実に得点を重ねる。最後は相手の背後を取り、１ー１２でテクニカルフォール勝ち。相手を寄せ付けない試合運びで、慶大に２勝目をもたらした。

最終戦となる７戦目は佐藤秀一郎（環３・八千代松陰）が出場。第１ピリオドは相手の勢いに押されながらも、なんとか０ー４で折り返す。しかし、続く第２ピリオドではなかなか技や押し出しを決め切ることができず。最終的には０ー１０でテクニカルフォール負け。２勝５敗で早慶戦敗戦が決まった。

（取材：塩田隆貴）

〈スコア見方〉

（例）［VSU、4:30=11-1］

・VSU→勝利方法、詳しくは下の図を参照

・4:30→試合終了時間（この場合は試合開始から４分３０秒後に試合終了）

・11-1→試合終了時の点数（フォールによる勝利は点数を問わない）