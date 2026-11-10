【野球】逆転サヨナラ勝利で白星発進　林李が殊勲の一打／東京六大学野球２０２６秋季フレッシュトーナメント 法大戦 ＠明治神宮野球場

１１月１０日（火）東京六大学野球 ２０２６秋季フレッシュトーナメント 法大戦 ＠明治神宮野球場

春秋連覇を逃した早慶戦から１日をおいて慶大は法大とのフレッシュトーナメント初戦に臨んだ。初回、先発の品川千尋（商１・慶應）は有馬凛空（法１・帝京長岡）の適時打で先制点を許すも、その裏に山本勇太（政２・慶應湘南藤沢）が秋田康介（法１・大分舞鶴）から逆転の２点本塁打を放つ。５回表、無死一、二塁から庄村佑心（法１・木更津総合）の右安打を加藤右悟（環２・慶應）が後逸し同点に追いつかれると、西村大和（法２・報徳学園）、吉田大吾（キャリア２・星稜）の適時打で２点を失う。その裏に山田望意（法１・慶應）の適時打で１点を返すも、西村の適時打で２点差に。７回裏も代打・原遼希（経１・慶應）が適時打を放つも、８回表に暴投で１点を失い４－６に。２点を追う８回裏、暴投で１点を返すと、林李峰（法２・中京）が適時打を放ち、守備が乱れている間に逆転。日没コールドによりサヨナラ勝利を収めた。

1 2 3 4 5 6 7 8 計 法大 1 0 0 0 3 1 0 1 6 慶大 2 0 0 0 1 0 1 ３ｘ 7

慶大バッテリー：品川、加賀城、正野、本多大、〇福原ー山田、加藤

法大バッテリー：秋田、吉田遥、●南澤、川端ー岩出、小野太

慶大本塁打：山田１号２ラン（１回）

法大本塁打：なし

打順 守備位置 選手名 1 ［９］２ 加藤右悟（環２・慶應） 2 ［２］ 山田望意（法１・慶應） 7 林李峰（法２・中京） 3 ［６］ 稲富瑠己（法２・桐蔭学園） 4 ［３］ 山本勇太（政２・慶應湘南藤沢） 5 ［５］ 紺野真太郎（商１・慶應） H5 中村仁（経１・鶴丸） H 原遼希（経１・慶應） R5 沖田悠（経２・慶應湘南藤沢） 6 ［８］ 藤田一波（環１・智辯和歌山） 7 ［D］ モネケジェレミー結（政１・國學院久我山） 8 ［４］ 清原勝児（商２・慶應） 9 ［７］９ 嘉村幸太郎（環２・敦賀気比） H 青木祐貴（政１・慶應） R 畠山瑞輝（文２・盛岡一）

春秋連覇がかかった早慶戦で２連敗を喫し、２位で秋季リーグ戦を終えた慶大。雨天順延を挟み、１日空けて迎えたこの日から、１、２年生の翌年のリーグ戦出場をかけた秋季フレッシュトーナメントが始まった。初戦の相手は、昨季３－５で敗北した法大だ。王座奪還に向け下級生の挑戦が始まる。

先発投手は品川。春季フレッシュトーナメント法大戦で５回を無失点に抑えている。品川は初回、四球と暴投で２死二塁のピンチを招くと、有馬の左前への適時打で先制点を許す。

法大の先発はリーグ戦通算１０登板の秋田。初回、２死から稲富瑠己（法２・桐蔭学園）が中前に二塁打を放つと、山本勇が左翼席に２点本塁打を放ち逆転する。

２回以降、品川は最速１４７ｋｍ／ｈの直球を武器に法大打線を無安打に抑える。特に３回表は３者連続三振を奪うなど相手打線を封じ込める。一方、打線も秋田から得点することはできない。

５回表、品川は右安打と四球で一、二塁のピンチを背負うと、庄村に右前への鋭い打球を浴びる。これを右翼手・加藤が後逸し、同点に。さらに西村、吉田大に適時打を浴び、２－４に。ここで品川は降板。加賀城祐志（商２・慶應）がマウンドに上がると、後続を３人でに抑える。

２点を追う５回裏、先頭の清原勝児（商２・慶應）が右翼線に二塁打を放つ。暴投間に三塁に進塁、加藤が四球で出塁し１死一、三塁のチャンスを作る。ここで山田が三遊間を抜ける左前適時打を放ち、１点を返す。なおも一、二塁から稲富が右安打を放ち、満塁になるも法大２番手・吉田遥孔（人１・静岡）に山本勇は投ゴロ、代打・中村仁（経１・鶴丸）は空三振に倒れる。

６回表、大高拓磨（法２・聖隷クリストファー）に二安を許すと、盗塁で１死二塁に。すると西村に右前への適時打を浴び、再び２点差になる。その裏、モネケジェレミー結（政１・國學院久我山）と嘉村幸太郎（環２・敦賀気比）の安打で一、三塁のチャンスを作るも得点ならず。

７回裏、２死から山本勇が左二塁打を放つと、代打・原が左前に適時打を放ち、１点差に迫る。しかし８回表、前の回から登板していた正野敬二郎（政１・慶應志木）が２死から連続四球を与え降板。本多大輝（理２・県立長野）がマウンドに上がるも暴投で１点を失う。さらに連続四死球で満塁となり本多大から福原壮一郎（経１・鎌倉学園）にスイッチ。福原は満塁のピンチを一邪飛に抑え、チームに流れを呼び込む。

８回裏、南澤謙太郎（法１・日章学園）に対し先頭のモネケが左安を放つと、連続四球で無死満塁のチャンスを作る。暴投で１点を返し、１点差になる。なおも二、三塁から林李が右前に適時打を放つと、右翼手が打球の処理に手間取っている間に二塁走者が生還し逆転。日没コールドによりサヨナラ勝利を収めた。

逆転サヨナラ勝利という最高の形でスタートを決めた慶大。打線は１１安打７得点とつながりを見せた。一方守備においては３失策と安定性に欠け、失策からの失点が目立った。翌日は東大との試合になる。打線の勢いはそのままに投手陣、守備の安定感を高めて臨みたい。

（記事：奈須龍成/写真：奈須龍成、山内悠暉）

◆活躍選手コメント

林李峰（法２・中京）

大事な場面で一本打てて良かったです！明日の東大戦は春に苦戦した相手なので、気持ちを切り替えて、全力でぶつかって、勝ちます！

応援ありがとうございました！