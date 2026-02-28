【アメフト】「ありがとう」を糧に貫いた「裏方の美学」 ——アメフトに生きた１０年／４年生卒業企画「光るとき」No.16 橋谷友太朗（アメリカンフットボール部）

慶應義塾大学UNICORNSでストレングスコーチ（ＳＣ）を務めた橋谷友太朗（経４・浅野）。中学時代はプレーヤーとして活躍しキャプテンも務めたが、怪我に苦しみ大学ではスタッフの道を選択した。マネージャーとして入部後、ＳＣへと異例の転身を遂げ、激動のチームを根底から支え続けた。選手の土台作りに己を捧げた裏方としての「美学」と、４年間の軌跡に迫る。

アメフトとの出会い——浅野でのアメフト人生

幼少期から川崎フロンターレのホームスタジアムである等々力陸上競技場の近くで育ち、スポーツの勝負の面白さに触れてきた橋谷。小学生までは水泳に打ち込んでいたが、浅野中学への進学を機に「上を目指せる競技」としてアメリカンフットボールの扉を叩いた。

入部してわずか数ヶ月、中学１年の秋に早くも学年のキャプテンに指名される。個人競技の水泳とは異なり、チーム全体を俯瞰し、責任感を持って周りを見る力を養う大きな転換点となったと橋谷は語る。

当時浅野中は法政や慶應の中学生と合同チームを組んでおり、タレント揃いの環境下で強豪・佼成学園を破るなどの実績も残した。一方で、東西対抗戦の選抜練習で初めてスタメン落ちを経験し、上には上がいるという悔しさも味わった。さらに彼を苦しめたのが、慢性的な足首の捻挫だった。怪我を押して出場し続けた結果、常に痛みを抱えながらプレーする状態となっていた。「１００％を出すと潰れてしまうから、８５％の力で第４Qまで持たせる」。この時のもどかしい経験が、後のコーチ人生へと繋がっていく。

選手から裏方へ——スタッフとしての誇り

慶應義塾大学進学後、橋谷は迷わずＵＮＩＣＯＲＮＳへの入部を決めた。しかし、大学の激しい強度でプレーを続けるには手術が不可欠だったという。橋谷は裏方としての面白さを見い出し、マネージャーとして入部する。

転機が訪れたのは大学２年の頃。プロサッカーチームのコーチが「技術だけでなく、いかに選手に向き合い寄り添うか」を語る記事に感銘を受け、コーチという役職に対する認識が大きく変わった。時を同じくしてチーム事情もあり、マネージャーから選手の体を支える「ストレングスコーチ（ＳＣ）」へと異例の転身を遂げる。

大学３年時は、まさに激動だった。ＳＣの同期が休部や病気で不在となり、十分な引き継ぎもないまま、橋谷は実質的なＳＣのリーダーとしてチームの体作りの全責任を負うことになった。マネージャー業務の引き継ぎも重なり、想像を絶する多忙を極めた。それでも、当時の４年生たちの手厚いサポートと、各ポジションリーダーとの密な連携により、この危機を乗り越えた。そしてそれがＵＮＩＣＯＲＮＳの全国大会出場を後押しした。

「自分が貢献したというより、彼らが全日本選手権（甲子園ボウル）の舞台へ連れて行ってくれた」。そう謙虚に当時を振り返る。

ＳＣとしてのやりがいを問われると、橋谷の「裏方としての矜持」が垣間見えた。

「スタッフとしてやるべきことをやるのは当然。それをアピールする必要は全くないと思っています。だからこそ、ふとした瞬間に選手から『ありがとう』と言われると、見てくれているんだなと感じます。」

「チーム横手」で見えた課題と次世代への期待

最上級生として迎えた最終学年。チームとして活動できない期間もあった中で主将・横手謙太朗（医４・慶應）を中心にチームは再起を図った。横手の言葉には重みがあり、チームの基準として機能していたという。

一方で課題もあった。それが横手や久保宙（経４・慶應）といった精神的支柱への依存である。

「彼らが怪我で離脱している時、グラウンドの雰囲気が沈んでしまうことがあった。技術面以上に、日本一を本気で目指す集団としての『雰囲気作り』や『泥臭さ』が足りていなかった」

一喜一憂しすぎるチームの弱さを指摘しつつも、逆境の中で声を張り上げた下級生やマネージャーの存在に、ＵＮＩＣＯＲＮＳ本来の良さである「全員で作り上げる強み」を感じていた。

アメフトへの情熱は続く——新たな挑戦

大学卒業後、橋谷のフットボール人生はまだ終わらない。今後は社会人（Ｘリーグ）のチームに「マネージャー」として加入することが決まっている。ＳＣから再びマネージャーへ。役職は変われど、彼の根底にある想いは揺るがない。

「社会人になっても、スタッフとしてチームのために責任を持ってやるべきことをやるのは変わりません。ただ、休日に時間を削ってやることになるので、何より『楽しみながら』やっていきたいですね」

最後に、後輩たちへ熱いメッセージを残した。

「今の３年生には、下級生を必ずまた『神戸（全日本選手権）』へ連れて行ってほしい。あの景色を知ることがチームの大きな財産になる。そしてスタッフには、方向性を間違えず、日本一のスタッフとは何かを常に考えて行動してほしい」

泥臭くチームの土台を築き上げた橋谷。彼の裏方としての美学は、これからも形を変えて日本のフットボール界を支え続ける。

（記事：神戸 佑貴）