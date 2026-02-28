【野球】終盤の反撃光るも　投手陣が打ち込まれ８失点で連勝ストップ　薩摩おいどんリーグ　周南公立大戦　＠平和リース球場

２月２８日（土）薩摩おいどんリーグ 周南公立大戦 ＠平和リース球場

慶大は周南公立大に３－８で敗北した。薩摩おいどんリーグで無傷の３連勝を挙げた慶大は、４連勝を期して周南公立大との試合に臨んだ。だが初回に守備の乱れで先制点を許すと、そのまま３点のビハインドを背負う苦しい試合展開となる。打線も７回まで３安打に抑えられ、７回裏にはさらに２点を追加されて０－５に。８回表に中塚遥翔（新環３・智弁和歌山）や吉田雄亮（新商４・慶應）のタイムリーなどで３点を返すも、その裏に３点本塁打を浴び、そのまま３－８で敗戦となった。投手陣では２イニングを無失点に抑えた松井喜一（新経３・慶應）の、打者陣ではチーム唯一の複数安打を放った吉田の活躍が光った。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 慶大 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 周南公立大 3 0 0 0 0 0 2 3 × 8

平和リース球場は雨天中止となった前日から一転、晴天に恵まれ、降り注ぐ陽光が春の訪れを感じさせる中でプレイボールを迎えた。この日の慶大は、１番に副将・寳田裕椰（新経４・三重）を抜擢。６番には今季から再び外野手となった吉田が入った。

１回裏、先発のマウンドに上がった入江祥太（新環２・石橋）は失策と死球、重盗で１死二、三塁のピンチを背負うと、続く打者にはゴロを打たせたものの、入江の本塁への送球が間に合わず。記録は野手選択となり、先制点を奪われる。なおも１死二、三塁から、左犠飛で２点目を献上。さらに２死三塁から右前安打でもう１点を奪われ、この回３失点を喫した。

反撃したい慶大は２回表、先頭の一宮知樹（新経２・八千代松陰）が死球で出塁すると、２つの四球などで一死満塁の絶好機が訪れた。しかし竹田一遥（新環２・聖光学院）が遊直に倒れ、飛び出していた二塁走者も戻りきれず封殺。反撃に転じたいイニングだったが、得点を奪えずにこの回を終える。

初回に崩れた入江だったが、２回以降は三振を２つ奪うなど復調し、３回３失点で降板。４回からは松井がマウンドに上がる。松井は先頭打者を変化球で、続く打者は高めの直球で三振を奪い、三者凡退に抑える素晴らしい投球を見せた。松井は５回も続投し、２回３奪三振無失点でこの日の登板を終えた。６回のマウンドには勝倉拓海（新文３・東京都市大付）が上がった。２番から始まる好打順に相対した勝倉だったが、先頭を遊飛で打ち取ると、次の打者には四球を与えたものの、吉開鉄朗（新商３・慶應）のこの日２つ目となる盗塁阻止で２死に。最後は相手４番打者から見逃し三振を奪い、慶大に流れを引き戻す。

すると７回、慶大に久々のチャンスが訪れる。１死から吉田が右前安打で出塁すると、２死で迎えた今津慶介（新総４・旭川東）の打席で盗塁を決め、２死二塁とする。今津は四球を選んで２死一、二塁と走者が溜まり、打席には５回に安打をマークしている竹田。しかし竹田は一邪飛に打ち取られ、得点を挙げられないまま７回を終えた。７回裏のマウンドに上がったのは齊藤眞俊（新商２・慶應湘南藤沢）。先頭打者への四球を皮切りに走者を溜め、二死満塁のピンチを招く。ここを切り抜けたい齊藤だったが、左前適時打で１点を失うと、さらに押し出し四球で５点目を許し、０－５で７回を終える。

慶大の反撃は８回表。先頭の横地広太（新政４・慶應）が四球で出塁すると、１死から吉野太陽（新法４・慶應）が右前安打を放ち１死一、三塁に。続く中塚の打席で相手投手のボークにより１点を返すと、中塚も一、二塁間を抜ける右前適時打を放ち、２－５とする。さらに代打の丸田湊斗（新法３・慶應）が遊前安打で繋ぎ、１死一、三塁と一打同点のチャンスを迎える。ここで吉田が中前適時打を放ち、慶大は３－５と２点差に詰め寄った。

逆転の機運を高めるべく、８回裏のマウンドに上がったのは青栁光祐（新文４・新宿）。９回の攻撃に向けて流れを作りたい局面だったが、四球と安打などで１死一、三塁のピンチに。ここで相手の代打・田中幸直（新健科３・西京）にポール直撃の右越え本塁打を被弾し、点差を再び５点差に広げられた。このまま３－８で試合終了。今春の薩摩おいどんリーグで、慶大が喫した初めての敗北となった。

この試合では点差こそ５点差をつけられたものの、無失点投球の松井や勝倉、それぞれ２度の盗塁阻止を決めた吉開や加藤右悟（新環２・慶應）、適時打を放った中塚や吉田といった、多くの選手が躍動した。翌日にはトヨタ自動車戦が控えている慶大。社会人野球の強豪相手にどのような試合運びをみせられるか、一人ひとりの活躍に期待したい。

◆慶大野手成績

位置 選手 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回 [7] 寳田裕椰（新経４・三重） 投ゴロ 空三振 7 横地広太（新政４・慶應） 一ゴロ 四球 三邪 [5] 上田太陽（新商４・國學院久我山） 中安 空三振 二飛 左飛 空三振 [3] 吉野太陽（新法４・慶應） 見三振 空三振 一ゴロ 右安 [D] 中塚遥翔（新環３・智辯和歌山） 左飛 空三振 二ゴロ 右安 R 延末藍太（新商３・慶應） [8] 一宮智樹（新経２・八千代松陰） 死球 右飛 左飛 H8 丸田湊斗（新法３・慶應） 遊安 [9] 𠮷田雄亮（新商４・慶應） 四球 中飛 右安 中安 [2] 吉開鉄朗（新商４・慶應） 捕犠打 中飛 H 市橋慶祐（新商３・小野） 左飛 2 深谷翼（新理４・刈谷） H2 加藤右悟（新環２・慶應） 見三振 [4] 今津慶介（新総４・旭川東） 四球 中飛 四球 中飛 [6] 竹田一遥（新環２・聖光学院） 遊併 左安 一邪 中飛

◆慶大投手成績

選手 投球回 打者 投球数 被安打 被本塁打 与四死球 三振 失点 自責点 先発 入江祥太（新環２・石橋） 3 13 53 1 0 3 2 3 0 2 松井喜一（新商３・慶應） 2 6 22 1 0 0 3 0 0 3 勝倉拓海（新文３・都市大付属） 1 3 17 0 0 1 1 0 0 4 齋藤眞俊（新商２・慶應湘南藤沢） 1 8 31 2 0 3 1 2 2 5 青柳光祐（新文４・都立新宿） 1 6 26 2 1 3 0 3 3

（記事：鈴木拓己、写真：鈴木拓己、神戸佑貴）