【野球】８回に逆転成功　終盤の集中打で７連勝／薩摩おいどんリーグ　西南学院大戦　＠平和リース球場

３月７日（土）薩摩おいどんリーグ 西南学院大戦 ＠平和リース球場

慶大は西南学院大を相手に８回に逆転し、勝利を収めた。両校無失点のまま迎えた５回、１死から左前安打、左二塁打を浴び、二、三塁のピンチを迎える。続く打者に中前安打を浴び、先制を許す。さらに８回、無死一、二塁のピンチからスクイズを決められ、大きな追加点を与えてしまう。しかしその裏、打線が爆発し、２つの四球と吉野太陽（新法４・慶應）の右前安打で満塁とすると、 市橋慶祐（新商３・小野）の左適時打で同点、一宮知樹（新経２・八千代松陰）の右適時打で逆転に成功する。その後も内野ゴロや安打で点を重ね６ー２に。終盤に逆転に成功し、勝利を飾った。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 西南学院大 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 慶大 0 0 0 0 0 0 0 6 × 6

前日の日本経済大戦では、チャンスをものにし打線が繋がり、完璧な継投リレーで勝利した慶大。この日の相手は九州六大学野球連盟に所属しており、昨春・秋のリーグ戦を連覇した西南学院大。また、前年の全日本大学野球選手権に出場し、準々決勝進出を果たしているなど、実績を持つチームである。一方で、今回の薩摩おいどんリーグで慶大打線は覚醒を見せている。ここでもその勢いを発揮できるか。翌日の福岡ソフトバンクホークス３軍戦に向け、弾みをつけたい一戦となる。

１回、先発・入江祥太（新環２・石橋）はいきなりピンチを背負う。１番打者に中堅手が飛び込むもその前に落ちる安打を許し、無死一塁。その後、１死から死球を与え一、二塁とされるも、後続を捕邪飛、三振に打ち取り切り抜けた。その裏、１死から２番・藤田一波（新環１・智辯和歌山）が左前にクリーンヒットを放ち、吉野も死球で出塁するも、吉田雄亮（新商４・慶應）の当たりは併殺打となりチャンスを活かせない。

４回、先頭打者・加藤右悟（新環２・慶應）が四球を選んだのち、一宮が三失で無死二、三塁とする。１死から今津慶介（新総４・旭川東）も四球で出塁し、満塁とするも、竹田一遥（新環２・聖光学院）は二併殺打で先制の好機を逃す。

５回、先頭打者をフルカウントから見逃し三振に斬った後、続く打者に左前安打、左二塁打を浴び、二、三塁のピンチを迎える。その後、１番・森健登（新経2・藤蔭）に中前適時打で先制を許す。しかし、後続を打ち取り最小失点で切り抜ける。

６回、入江から西本省太（新経４・慶應志木）にスイッチすると、いきなりの連打で無死二、三塁のピンチを招く。しかし、２つの三振と中飛に打ち取り、追加点を許さない。

８回、相手チーム９、１０安打目となる連打で無死一、二塁のピンチを背負う。さらに犠打で二、三塁とされると、６番・山本煌士（新経３・高鍋）にスクイズを決められ、大きな追加点を与えてしまう。

残りわずかの攻撃で逆転したい慶大は、その裏、打線が爆発する。先頭打者・藤田が四球を選び、この試合４度目の出塁。続く吉野は右前安打、代打・中塚遥翔（新環３・智辯和歌山）は四球を選び、無死満塁の絶好のチャンス。さらに代打・市橋の２点左適時打で同点、一宮の右適時打で逆転に成功する。その後も、丸田湊斗（新法３・慶應）の右前安打、上田太陽（新商４・國學院久我山）の左前安打で点を重ね６ー２に。集中打で逆転に成功し、一気に突き放した。

最終回、３番手・谷口和大（新経４・岡崎）がマウンドに上がると、危なげなく三者凡退で試合終了。７連勝目を挙げた。

ここまでの試合とは異なる投手戦となり、なかなか好機を生かせない展開となった。しかし、慶大の持ち味である終盤の粘り強さを見せた試合でもあった。残塁が続く中でも、声を出しながら相手の隙を見て攻撃を仕掛けていく姿勢は翌日の福岡ソフトバンクホークス戦、今後の春季リーグ戦で大いに活かすことができるだろう。

（記事：河合亜采子、写真：奈須龍成、河合亜采子）

◆慶大野手成績

位置 選手 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回 [5] 上田太陽（新商４・國學院久我山） 三ゴロ 遊ゴロ 右飛 右安 左安 [8]7 藤田一波（新環１・智辯和歌山） 左安 二安 一安 四球 H3 延末藍太（新商３・慶應） 中飛 [3] 吉野太陽（新法４・慶應） 死球 左飛 見三振 右安 R6 林純司（新環３・報徳学園） 三ゴロ [D] 𠮷田雄亮（新商４・慶應） 三併殺打 遊ゴロ 空三振 h 中塚遥翔（新環３・智辯和歌山） 四球 RD 福井直睦（新商３・慶應） [2] 加藤右悟（新環２・慶應） 左飛 四球 見三振 H 市橋慶祐（新商３・小野） 左安 R 服部翔（新政３・星稜） 2 吉開鉄朗（新商４・慶應） [9] 一宮智樹（新経２・八千代松陰） 右安 三失 捕邪 右安 [7] 貞包健勝（新環３・城北） 三失 空三振 78 丸田湊斗（新法３・慶應） 三ゴロ 右安 [4] 今津慶介（新総４・旭川東） 一ゴロ 四球 左飛 投犠打 [6]7 竹田一遥（新環２・聖光学院） 空三振 二併殺打 中飛 遊野

◆慶大投手成績