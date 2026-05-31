【野球】これぞ「華の早慶戦」　最終回に渡辺和大投入も天覧試合での胴上げ叶わずサヨナラ負け／東京六大学２０２６春季リーグ戦　早大２回戦　＠明治神宮野球場

５月３１日（日）東京六大学２０２６春季リーグ戦 早大２回戦＠明治神宮野球場

早大に先勝して迎えた２戦目は３２年ぶりの天覧試合となり、ここで勝利となれば優勝が決まるという運命の一戦。初回、２番・小原大和（環４・花巻東）が左安打で出塁すると、２死満塁の場面で林純司（環３・報徳学園）が押し出し四球を選び、先制点を獲得。先発として登板した広池浩成（経４・慶應）は２回裏に本塁打を浴び、同点に追いつかれる。すると３回表、藤田一波（環１・智辯和歌山）のリーグ戦初安打で勝ち越しに成功したが、４回に再び同点に戻されるというシーソーゲームの展開に。６回表、１死二、三塁の場面で今津慶介（総４・旭川東）が一ゴロを放つと、その間に丸田湊斗（法３・慶應）の好走塁もあり２点を追加。７回からは鈴木佳門（経２・慶應）がマウンドへ。霜結太（国教２・マクレーン）に二日連続の本塁打を被弾し１点を追加されるも、その後はコントロール抜群の投球で２回を４奪三振。１点リードで迎えた最終回、前日先発の渡辺和大（商４・高松商業）がマウンドに上がるが、覚醒したワセダ打線に安打を重ねられ、逆転サヨナラ負けを喫した。優勝のゆくえは翌日以降の試合の結果を待つこととなった。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 慶大 1 0 1 0 0 2 0 0 0 4 早大 0 1 0 1 0 0 1 0 ２x 5

慶大バッテリー：広池、水野、鈴木佳、●渡辺和ー吉開

早大バッテリー：宮城、中村心、佐宗、〇岡村ー尾形、川尻

慶大本塁打：なし

早大本塁打：德丸２号ソロ（２回）、霜２号ソロ（７回）

華の早慶戦、運命の２日目。前日は、渡辺和と鈴木佳の見事な投手リレー、打っては２回の打者一巡の猛攻、８回には主将・今津のダメ押しの２点適時打と、完璧な投打で５季ぶりの優勝へあと一勝となった慶大。しかし、この「一勝」は決して簡単なものではないという意識が監督、選手ともに強くある。なぜなら、相手は「陸の王者・慶應」の永遠のライバル「覇者・ワセダ」だからだ。２０１８年春、２０１９年秋には、同じく先勝するも、その後２敗を喫し勝ち点を落としている。今回は早慶戦での勝ち点が優勝の必須条件である。

さらに、この試合は天皇陛下ならびに愛子内親王が御覧になる３２年ぶりの天覧試合となった。天覧試合で優勝を決めることができれば、史上初の快挙となる。まさにラストゲームにふさわしいこの日の一戦。天覧試合の開催に伴い厳重な規制が敷かれ、いつもとは少し異なる雰囲気が神宮を包んでいる。しかし、それらを重圧として背負うのではなく、むしろ優勝への勢いに変える力が、苦しい時間を耐え抜いた”チーム今津”にはあるはずだ。

この日の先発は、広池。これまでも東大２回戦で先発し、６回を無失点で抑えるなど今季第二先発として実力をあげてきた。対する早大先発の宮城誇南（スポ４・浦和学院）は、直近の試合では負けが続いているものの、リーグ戦では２年春から登板した実力ある投手だ。慶大打線はビックイニングを作り上げた前日と変わらず、対して早大はスタメンを大きく変更も強力なクリーンナップは固定させている。

初回、２番・小原がさっそく左安打で出塁すると、続く今津が内野安打を放ち１死一、二塁とする。続く一宮知樹（経２・八千代松陰）は一、二塁間を破る鋭い打球でさらにチャンスを広げ満塁にすると、林純が四球を選び、押し出しで貴重な先制点を獲得。

今季の慶大の強みである打線のつながりを初回から存分に発揮し、若き血の合唱が応援席に響く。

打線の援護を受けて初回のマウンドに立った広池は、わずか７球で三者凡退と完璧なピッチングを披露し、上々の立ち上がりを見せる。

しかし２回裏、５番・德丸快晴（スポ２・大阪桐蔭）に右翼席への本塁打を浴び、さらに続く打者の打球を林純がうまく捕るも送球がわずかに間に合わずセーフ。その後、盗塁を許し１死二塁に。しかし、続く打者を空振り三振に仕留めると、最後は二飛で回を終え、最少失点に抑えた。

振り出しに戻った３回表、先頭・今津が四球で出塁すると、続く吉野太陽（法４・慶應）も四球で１死一、二塁。続く林純の右飛で今津は三塁へ。すると早慶戦からスタメン入りしたルーキー・藤田一の打球が一、二塁間を破るリーグ戦初安打が初打点となり、２－１とする。

３回裏、広池は二者連続で空振り三振に仕留めるが、続く佐藤寛也（政経３・早大学院）の打球は二塁手・今津を大きく超えて右安打に。さらに暴投で進塁を許すも、最後は左飛でリードを守りきる。

しかし４回裏、先頭打者・寺尾拳聖（人４・佐久長聖）に左への大飛球を浴び、これが二塁打に。すると続く壽田悠毅（社会４・早実）の右前適時打で２－２の同点に追いつかれる。

５回表から、ワセダの投手は中村心大（スポ１・早稲田実業）へ。吉野が死球で出塁すると、続く林純は遊撃手の失策で１死一、三塁とチャンスを広げる。しかし、続く打者が右飛、三振に倒れ、勝ち越し点を奪えない。

気温がぐんぐんと上昇する中、息のつく暇のない両者白熱の試合が続く。

６回表、先頭の吉開鉄朗（商４・慶應）が死球を受け出塁すると、続く丸田の打球は併殺打になるかと思われたが、相手の失策で無死一、二塁に。小原が犠打を成功させ、走者を二、三塁に進めると、続く今津の一ゴロ間に吉開、そして隙をついた好走塁で丸田が生還。誰一人として無駄な打席はなく、チャンスを逃さない姿勢が点に結びついた。

５、６回に登板したのは２番手・水野敬太（経３・札幌南）。堅実な守備で点を与えず、２点のリードで７回表の「若き血」の熱唱を迎える。

７回表、マウンドはリーグ戦経験豊富の佐宗翼（スポ２・星稜）。１死から林純は右翼手の前に落ちる安打で、慶大としては３回以来の安打となるも、後続が倒れる。

７回裏には、今季絶好調の左腕・鈴木佳が３番手としてマウンドへ。しかし、１番・阿部葉太（スポ１・横浜）に代わった霜に二日連続となるソロ本塁打を浴び、４－３に詰められる。８回表、吉開と丸田が無死一、二塁のチャンスを作るも、活かせず。８回は、鈴木佳がストライク先行の完璧なピッチングでワセダ打線を抑えた。

食らいついてくるワセダをなんとか引き離したい９回、相手投手は４番手・岡村遼太郎（教育３・早大学院）にスイッチ。吉野が内野安打で出塁すると、林純が完璧な送りバントを決め、続くは藤田一に代わり、横地広太（政４・慶應）。二塁方向への打球が内野安打と判定されるも、ビデオ検証の結果、アウトに。２死三塁の場面、続く八木陽（法３・慶應）が左中間への大飛球を放ち、これが適時打となるかと思われたが、ワセダの中堅手・寺尾の好守備に阻まれ、惜しくもこれで攻撃終了。

１点のリードで残すは最終回。優勝をかけたマウンドに立ったのは、今季の慶大のヒーロー・渡辺和。対するワセダは、渡辺和と同じく高松商業高出身の井櫻悠人（スポ４・高松商業）を代打で送る。するとその井櫻に二塁打を浴び、続く霜にもさらに左安打、そして代打・髙橋海翔（スポ３・山梨学院）に犠飛を許し、まさかの同点に追いつかれる。その後四球を許し、なおも２死一、三塁のピンチの場面。德丸に中前適時打を許し、痛恨のサヨナラ負け。天皇陛下の御前で堀井監督を胴上げすることはかなわなかった。

慶大も巧みにチャンスを引き寄せようと奮闘したが、最後に波を掴んだのはワセダだった。しかし、互いに一歩も譲らず真正面からぶつかり合ったこの試合はまさに「早慶戦」の醍醐味の詰まった名試合であったことは間違いない。

泣いても笑っても、翌日の３回戦は今季を締めくくる大一番となる。覚醒したワセダ打線に対して、今季強化してきた慶大打線にはそれ以上のものが求められる。何より、ここまで腕を振り続け、慶大首位に大きく貢献してきた渡辺和に、負けを付けて終わるわけにはいかないだろう。

「チームのために」の思いを一つに、あと一勝。

一昨年、昨年の「悔しさ」が原点のこのチームは、まだまだここでは終わらない。

（記事：片山春佳／写真：河合亜采子、鈴木啓護、

柄澤晃希、神戸佑貴、奈須龍成／取材：山内悠暉、秋吉一樹）

◆慶大野手成績

位置 選手 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回 [8] 丸田湊斗（法３・慶應） 中飛 四球 中飛 捕失 右安 [D] 小原大和（環４・花巻東） 左安 三飛 空三振 投犠打 左飛 [4] 今津慶介（総４・旭川東） 二安 四球 一ゴロ 一ゴロ 一ゴロ [9] 一宮知樹（経２・八千代松陰） 右安 二飛 空三振 遊飛 中飛 [3] 吉野太陽（法４・慶應） 二飛 四球 死球 二飛 三安 [6] 林純司（環３・報徳学園） 四球 右飛 遊失 右安 一犠打 [7] 藤田一波（環１・智辯和歌山） 中飛 右安 右飛 中飛 H7 横地広太（政４・慶應） 二ゴロ [5] 八木陽（法３・慶應） 中飛 遊ゴロ 空三振 空三振 中飛 [2] 吉開鉄朗（商４・慶應） 投ゴロ 四球 死球 左安

◆慶大投手成績