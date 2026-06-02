【野球】サヨナラを乗り越えついに叶えたリーグ戦優勝！ ３連投の渡辺和が決死の８回零封／東京六大学野球２０２６春季リーグ戦 早大３回戦 @明治神宮野球場

６月１日（月）東京六大学野球２０２６春季リーグ戦 早大３回戦 @明治神宮野球場

前日の試合で屈辱的なサヨナラ負けを喫し、１勝１敗で迎えた早大３回戦。この試合に勝利したら優勝、敗北したら首位陥落で明大に優勝を譲ることになる。慶大は２回裏、吉野太陽（法４・慶應）の右安打などで１死満塁のチャンスを作ると、横地広太（政４・慶應）が押し出し四球を選び、 先制に成功する。６回表には、小原に右翼席に飛び込む第２号ソロ本塁打が生まれると、そこから１死満塁のチャンスを作る。ここで横地の犠飛で今津慶介（総４・旭川東）が生還し３－０と点差を広げる。３連投となったエース・渡辺和大（商４・高松商業）は７回まで早大打線を４安打に抑えるものの、８回表に２死二、三塁のピンチを招く。しかし寺尾拳聖（人４・佐久長聖）を二飛に打ち取る。最終回は鈴木佳門（経２・慶應）が三者凡退に打ち取り試合終了。慶大が５季ぶりの優勝を決めた。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 早大 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 慶大 0 1 0 0 0 2 0 0 0 3

慶大バッテリー：〇渡辺和、鈴木佳ー吉開

早大バッテリー：●宮城、安田、香西、岡村、佐宗、中村心ー大越

慶大本塁打：小原２号ソロ（６回）

早大本塁打：なし

４月１１日に開幕した１０１年目の東京六大学野球春季リーグ戦。順調に勝ち星を積み上げてきた慶大は、早大１回戦でも打線が爆発し８－１で大勝する。しかし前日の２回戦では４－３で１点リードしていたものの、９回裏に渡辺和が德丸快晴（スポ２・大阪桐蔭）に中前適時打を浴び、サヨナラ負けを喫した。１勝１敗で再びドローに戻された慶大。この試合を勝ち切らないと今季の優勝はない。慶大は３季連続５位という苦しい時期を乗り越え、ついに優勝まであと１勝というところまで辿り着いた。この日を迎えられた慶大野球部の軌跡に義塾の大きな願いを乗せて臨む早大３回戦。６月のグラウンドを焦がす熱き戦いの火蓋が切られる。

先発投手は３連投となる鉄腕エース・渡辺和。１回戦では７回１０６球被安打３、失点１と安定した投球を見せ、今季６勝目を挙げた。２連投となった２回戦では９回裏に抑えとして登板するも、德丸にサヨナラ打を許し負け投手となった。渡辺和にとって３連投は未知の領域。しかし今季の優勝を掴み取るため、渡辺和はマウンドに上がる。

２回裏、１死から一宮知樹（経２・八千代松陰）が四球を選ぶと、続く吉野が右安打で続き一、二塁のチャンスに。さらに吉開鉄朗（商４・慶應）が投手強襲の内野安打で出塁し１死満塁とすると、横地が押し出しの四球を選び先制点を奪う。

３回表、渡辺和は早大打線から３者連続三振を奪う。その裏、２死から今津が左中間に二塁打を放つも、一宮は右飛に倒れる。

４回表、渡辺和は先頭・寺尾に右安打を浴びるも、続く德丸を投併殺打に打ち取る。さらに川尻結大（スポ１・仙台育英）から３球三振を奪う。

緊迫している早慶戦。試合を１－０のまま折り返す。しかし静まり返った神宮球場を熱き男が盛り上げる。

６回裏、先頭打者の小原が岡村遼太郎（教３・早大学院）の２球目を振り抜き、右翼席に突き刺す２号ソロ本塁打を放つ。勢いに乗った慶大は今津の右翼線への二塁打、一宮と吉開の死球で１死満塁のチャンスを作る。ここで横地が中前への浅い飛球を放つと、中堅手と遊撃手が交錯する間に今津が生還し、３－０と点差を広げる。

８回表のマウンドにも渡辺和が上がる。しかし先頭・山根潤太郎（教４・鎌倉学園）に左翼線への二塁打を浴びる。さらに岡西佑弥（スポ４・智辯和歌山）に死球を与え、２死一、二塁で４番・寺尾を迎える。暴投で二、三塁とされ、一発が出れば同点の絶体絶命。フルカウントで迎えた１２４球目。両者の意地がぶつかり合った。思いの強さ一つ分、渡辺和の左腕が上回り寺尾を二飛に打ち取った。

最終回のマウンドには鈴木佳が上がる。鈴木佳は德丸を空振り三振、川尻を三ゴロに打ち取り２アウト。最後は髙橋海翔（スポ３・山梨学院）の右飛を一宮が捕球し、試合終了。２０２３年秋以来４１回目の優勝となった。

堀井監督から「勝つ喜びと負けた悔しさを知る世代」と称され、一昨年・昨年と苦しい戦い経験してきた”チーム今津”がついに５季ぶりの悲願の優勝を決めた。マウンドに集まった選手たちの目には涙が光り、熱い抱擁を交わした。先発した渡辺和は３連投とは思えない素晴らしい投球で８回を零封した。そして２０２４秋以来２度目の最優秀防御率賞（１．２８）を獲得した。

完全優勝を決めた慶大は２０２１年以来５年ぶりに全日本大学野球選手権へと駒を進める。５年前の全日本王者が凱旋し、慶大が日本一であることを証明したい。

（記事：奈須龍成、写真：河合亜采子、鈴木啓護、神戸佑貴、髙木謙）

◆慶大野手成績

位置 選手 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回 [8] 丸田湊斗（法３・慶應） 中飛 遊ゴロ 一ゴロ 中飛 [6] 林純司（環３・報徳学園） 遊ゴロ 空三振 三ゴロ 四球 [D] 小原大和（環４・花巻東） 空三振 一ゴロ 右本 遊併打 [4] 今津慶介（総４・旭川東） 二直 中２ 右２ 遊安 [9] 一宮知樹（経２・八千代松陰） 四球 右飛 死球 捕犠打 [3] 吉野太陽（法４・慶應） 右安 中飛 一犠打 二ゴロ [2] 吉開鉄朗（商４・慶應） 投安 三ゴロ 死球 捕邪飛 [7] 横地広太（政４・慶應） 四球 投ゴロ 中犠飛 [5] 八木陽（法３・慶應） 空三振 二直 H 市橋慶祐（商３・小野） 空三振 5 服部翔（政３・星稜） 5 上田太陽（商４・國學院久我山）

◆慶大投手成績