【野球】プロ相手に食らいつくも及ばず　終盤に意地の反撃／薩摩おいどんリーグ　福岡ソフトバンクホークス３軍戦　＠平和リース球場

３月８日（日）薩摩おいどんリーグ 福岡ソフトバンクホークス３軍戦 ＠平和リース球場

福岡ソフトバンクホークス３軍戦では７－３の敗戦を喫した。初回、先発・広池浩成（新経４・慶應）は、２番・大泉周也に２点右本塁打を浴び、先制を許す。４回、２番手・栗林兼吾（新商４・小山台）が１死一、三塁のピンチを招くと、再び大泉に中犠飛を許し、３－０とされる。対する慶大は４回まで２回の吉開鉄朗（新商４・慶應）の左前安打のみに抑えられ、プロの強さを痛感する展開に。しかし５回、２死一、二塁の場面で林純司（新環３・報徳学園）の遊安で１点を返す。その後、６回に１点、８回に３点を追加され７－１で迎えた８回、１死三塁の場面で吉田雄亮（新商４・慶應）の中犠飛で７－２に。さらに９回、２死一、二塁の好機で林純の敵失で１点追加。しかし反撃はここまでとなり７－３で試合終了。薩摩おいどんリーグ全日程を終えた。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 ソフトバンク 2 0 0 1 0 1 0 3 0 7 慶大 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3

前日行われた西南学院大戦は、２点ビハインドで迎えた８回、慶大の強力打線が爆発し一挙６点を挙げて逆転勝利した。この日の対戦相手は福岡ソフトバンクホークス３軍。これまでとは異なるプロ野球チームとの対戦となる。ソフトバンク３軍は、前日行われたトヨタ自動車戦で３点差から逆転勝利を収めるなど、プロの強さを見せている。対する慶大は、ここまで最少失点で抑える投手陣と、好機を逃さない打撃陣で勝利を積み重ねてきた。プロ相手に自分たちの野球をすることはできるか。薩摩おいどんリーグ最終戦にふさわしい一戦が幕を開ける。

この日の先発マウンドを任されたのは広池。先頭打者を二安で出塁させると、２０２３年にドラフト育成１位指名を受けた大泉に右本塁打を浴び、いきなり先制を許す。その後も制球に苦しみ、四球で２人の走者を出すも、後続を抑え最小失点に留める。

３回、広池に代わって栗林がマウンドに立つ。栗林は、３月４日に行われた日本製鉄瀬戸内戦では打者６人に対し３奪三振の好投を見せた。しかし、プロの打者を簡単に打ち取ることはできない。先頭打者を三失で出塁させると、中前安打で無死一、三塁のピンチを背負う。しかし、後続を空振り三振、二飛、中飛と次々にアウトを奪い、この回を凌いだ。

４回、先頭打者を左前安打で出塁させると、１死からさらに左前安打を浴び一、三塁とされる。初回に本塁打を放っている大泉に中犠飛を許し、３－０に。なお、２死二塁のピンチが続くも三ゴロに打ち取り、最少失点に抑える。

対する慶大打線は、４回まで２回の吉開の左前安打のみに抑えられ、なかなかプロの投手を打ち崩すことができない。５回、２死から吉開が振り逃げで出塁すると、今津慶介（新総４・旭川東）が繋ぎ２死一、二塁に。続く林純の打球は遊安となり、二塁走者・今津が本塁へ生還。３－１の２点差に迫る。しかし６回、３番手・鈴木佳門（新経２・慶應）が興南高校出身の８番・盛島稜大に左本塁打を浴び、再び３点差に。

７回、初めて相手の攻撃を３人で終わらせたその裏、２死から今津がこの日自身２安打目である右二塁打を放つ。続く林純が左安で繋ぐも本塁でタッチアウト。得点が遠い展開に。

ダメ押しを防ぎたい８回、新チームのエース・渡辺和大（新商４・高松商業）は１死から四球と安打で満塁のピンチを背負うと、押し出し四球と中安で３点の追加点を許す。その裏、丸田湊斗（新法３・慶應）が四球で出塁すると捕逸と野手陣の乱れで俊足を生かし、一気に三塁へ。その後、代打・吉田の犠飛で１点を返す。

９回、先頭打者に左前安打で出塁されると、続く打者の中堅への痛烈な当たりを期待の新入生・藤田一波（新環１・智辯和歌山）が飛び込み、ファインプレー。また、２死から左翼に抜けるかと思われた当たりを途中出場の三塁手・上田太陽（新商４・國學院久我山）が好守備を見せ、最終回の攻撃に繋げた。

最終回、なんとか食らいついていきたい慶大打線。代打・福井直睦（新商３・慶應）が遊ゴロに倒れると、一宮知樹（新経２・八千代松陰）が頭部死球を受けて倒れ込み、一時球場が騒然となる。代走・竹田一遥（新環２・聖光学院）が一塁へ向かい、２死から今津が四球を選んで、２死一、二塁。続く林純の当たりは二失を誘い、土壇場で１点を返す。さらに上田が四球を選び満塁とするも、反撃はここまで。７－３で敗戦を喫した。

プロ相手に食らいついたものの、要所で得点を重ねられ敗戦を喫した慶大。打線も終盤に粘りを見せたが、序盤、終盤の失点が響き追い上げは及ばなかった。

この試合をもって薩摩おいどんリーグの全日程を終え、１３試合で１０勝３敗という結果となった。大会を通して打線は好調ぶりを見せ、大量得点で勝利した試合もあった。一方で、投手陣は継投で試合を作る場面も多く見られたが、要所での粘りに課題を残し、チームとしても守備面でのミスなど課題も残した。春季リーグ戦まで残り５週間。これから関西・中部キャンプで、攻守両面のさらなる完成度向上が期待される。

（記事、写真：河合亜采子）

◆慶大野手成績

位置 選手 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回 [5] 服部翔（新政３・星稜） 一失 空三振 空三振 H 寳田裕椰（新経４・三重） 二ゴロ 5 上田太陽（新商４・國學院久我山） 四球 [8] 丸田湊斗（新法３・慶應） 二ゴロ 中飛 右飛 四球 8 藤田一波（新環１・智辯和歌山） 三ゴロ H 加藤右悟（新環２・慶應） [3] 吉野太陽（新法４・慶應） 空三振 二ゴロ 見三振 中犠飛 H9 𠮷田雄亮（新商４・慶應） [9] 中塚遥翔（新環３・智辯和歌山） 二飛 左飛 四球 遊ゴロ 3 延末藍太（新商３・慶應） [D] 市橋慶祐（新商３・小野） 遊ゴロ 右飛 右飛 H 福井直睦（新商３・慶應） 遊ゴロ [7] 一宮智樹（新経２・八千代松陰） 遊ゴロ 三直 三ゴロ 死球 R 竹田一遥（新環２・聖光学院） [2] 吉開鉄朗（新商４・慶應） 左安 振逃 右飛 見三振 [4] 今津慶介（新総４・旭川東） 二ゴロ 右安 右２ 四球 [6] 林純司（新環３・報徳学園） 遊ゴロ 遊安 左安 二失

◆慶大投手成績