【野球】お互い絶大な信頼を寄せる慶大バッテリー！〜渡辺和大×吉開鉄朗〜／２０２６春季リーグ開幕前対談　第１弾

東京六大学野球春季リーグ戦が４月１１日に開幕する。３季連続５位という結果に終わっている慶大は、“強い慶應”を取り戻すべく、スローガン「ファンファーレ」のもと、約２か月に及ぶ春季キャンプやオープン戦を重ねてきた。今回ケイスポでは対談インタビューとして、開幕を目前に控えた選手たちの想いや意気込みに迫る。

第１弾は、２年前に最優秀防御率を獲得した、今季慶大不動のエースとして君臨する「勝てる」サウスポー・渡辺和大選手と、鉄壁の守備力、強肩、巧みなリードの全てを兼ね備える女房役・吉開鉄朗選手の４年生バッテリー対談！

――他己紹介をお願いします

吉開：渡辺和は２年生の頃からずっと投げていて、監督からもチームからも一番信頼されている、慶應を代表するピッチャーです。３年生の頃は勝ち星をあまり付けてあげることができなかったですが、４年生になって勝ちがつくようなピッチャーになっていると思うので、その力をぜひリーグ戦で発揮していただきたいなと思っています。

渡辺和：吉開は試合に出場するのが当たり前になってきていますけど、それは結構すごいことで。１個下に甲子園で優勝した代のキャッチャー・渡辺憩（商３・慶應）がいて、２個下にも当時スタメンだった加藤右悟（環２・慶應）がいて。入学した頃には宮崎恭輔（令６環卒・國學院久我山）さんという絶対的なキャッチャーがいて。結構キャッチャーの枠がない中で、基礎的なキャッチングから自分で頑張ってスタメンになっているので、本当にすごいです。高校時代もすごかったですけど、それを上回るくらいの実力をつけているので。やっぱり努力していますし、何より考えるのが好きで、見たものを俯瞰、（笑）できるというか。ゲームをしていてもすぐに癖を発見しようとしたりとか。野球の試合を見ていても「これはダメだな」とか。そういうのがキャッチャーに向いているのかなと思います。

――お互いの第一印象は

吉開：最初に会ったのは鹿児島？ですかね。僕は２月入部で、（渡辺）和も２月入部なんですけど、自動車免許がどうたらこうたらで。

渡辺和：僕が遅れて３月入部になって。

吉開：僕らは地獄のランニングメニューをやってきたのに、なんでこいつはのこのこ入ってきてるんだって思いました（笑）。

渡辺和：その時はまだ全然話していなかったので、記憶にないですね。僕は合流してからすぐにけがをして、ずっとピッチャー陣の中にこもっていたので、名前覚えたのもあとの方でした。本当に関わりがなかったですね。いつからかな？

吉開：２年の春くらいから、僕が練習試合でキャッチャーの守備に就くようになってからですかね。接点ができるようになってから話し始めましたね。

――お互いの好きなところは

吉開：素直なところですかね。ピンチの場面で、どうしてもパニックになりやすい場面でも、自分の意見を言ってくれます。日常生活でも、素直すぎて逆に「大丈夫か？」と思うところはありますけど（笑）。それくらい素直な子なので、一緒にいて楽というか。キャッチャーとしてはわかりやすくて、リードし甲斐があるなと思います。

渡辺和：やっぱり優しいところですかね。どんなにワンバウンド投げても「大丈夫」と言ってくれて。全然怒らないので、投げやすいなと思います。

――逆に直して欲しいところは

渡辺和：食べるのがめちゃくちゃ遅いんですよ。夜ご飯をよく一緒に食べるんですけど、食べているのか携帯触っているのかわからないくらい本当に手が動かなくて。これみんな言うんですけど、本当に遅いんですよ。「何時間食ってんの？」みたいな（笑）。そこは見ていて腹が立ちます。

吉開：僕はワンバンをもっと奥で叩いて欲しいことですかね。

――普段は何時間かけて食べている？

吉開：デフォで１時間半くらいですかね（笑）。

――野球においてお互いに尊敬する部分は

吉開：１度最優秀防御率を獲って、普通ならその時のピッチングをしようと思うはずですけど、そこにこだわることなくどんどん次のステップを踏んで、新しい球種を投げたり、得意球を増やしていったりという姿勢、現状維持ではなく、どんどん上へ行こうとしている姿勢がとても凄いと思います。

渡辺和：めちゃくちゃ考えているところですかね。１試合通して考えて疲れるだろうなーと思います。

――プライベートで遊びに行くことはある？

吉開：ゲームとか？

渡辺和：まあまあ、ある方かな。

吉開：オフの前日とかはご飯行くことはあります。何人かで。

渡辺和：旅行することもありますね。

――昨シーズンを振り返って

吉開：僕は春から先発で使ってもらえることが多くて、今思うのはもう少し知識があれば結果も変わったのかなと思っています。どうしても言われていることを意識してしまうあまり、実際に試合で起こっているバッターの反応とか、状況とかの判断材料が少なかったのかなと思います。そういったところで、もう少し知識があれば、去年の５位という結果と、渡辺和含めピッチャーの防御率はもっと良くなっていたのではないかなと思います。

渡辺和：先発する試合が多かった中で、試合を作れた回数が少なかったので、そこが悔やまれるかなと思います。

――特に印象に残っている試合は

吉開：僕が印象に残っているのは、法大戦です。１回戦では渡辺和が抑えられるだろうと思っていたら打ち込まれて、なんとか引き分けにして（７―７）、次の試合を落として（７―８）、後がない時に３戦目で渡辺和が粘りのピッチングをしてくれた（６回１／３を１失点、試合は６―１で勝利）ことが非常に印象に残っています。

――２人が冬の期間、特に重点を置いて練習してきたことは？

渡辺和：僕はOP戦や練習でのブルペンから、一球一球の大切さというところにフォーカスして、「このカウントでここ投げられなかったらやばいな」といったことを感じるようにしていています。やっぱりそこに投げるための実力も必要なので、それをブルペンで作って、キャッチャーが構えたところに投げるという。試合では、一球一球の流れを肌で感じ取って、それを練習してきた制球力で良いカウントを作って、ゲームを作るということをずっとやってきました。

吉開：個人としてインナーの強化ということもありましたけど、キャッチャーとしてピッチャーに抑えるための練習期間にしようとしてきました。なんとなく投げた球でも、練習試合だったら打ち取れるかもしれないですけど、リーグ戦だったら打たれているかなという球が去年はたくさんあったので、そういった球をなくして、根拠のあるリードと抑えた時に理由がつけられるような配球というのを、ピッチャーや新しく入ってきた上田誠コーチと話してきた期間かなと思います。

――おいどんリーグ含め、OP戦の調子は？

吉開：ピッチャーが頑張っているなという印象で、それに負けじとバッターも頑張っているから、勝てているのかなと思います。リーグ戦に入ったら、どっちかがダメでどっちかが良いというのもあると思うので、カバーのし合いというのもやっていきたいと思います。

渡辺和：他のピッチャー陣が頑張ってくれているなと思います。

――渡辺和大選手は直近の三菱重工East戦では６回無失点の好投。手応えを感じた？

渡辺和：それまでも点は取られているけど感覚は悪くなくて、あと一歩というところで、しっかりと意識し切ることができたというか、「ここでこの球じゃなかったな」「ここで投げきれなかったな」といったことが少なかった試合でした。自分の考えと試合結果が結びついた試合だったのかなと思います。

――それを捕手としてリードしていた吉開選手はどう感じた？

吉開：（渡辺和は）勝てるピッチャーだなと思っていて、要求したところに球が来て、またそれ以上のボールが来たりして。もちろん打者を圧倒する場面もありましたけど、ピンチの時でも落ち着いてマウンドを捌いている様子が、やはりエースだなと思いました。

――捕手は他にもバッテリーを組む選手がいるが、渡辺和大選手は吉開選手のどこに良さを感じるか

渡辺和：根拠がある、ちゃんと考えているというか、投げていて意図が伝わってきます。僕も投げているときに少しは考えるので、「一致するなぁ」とか「こういうのもあるんだろうなぁ」とか、本当に考えているのが自分が投げていない時でも伝わってきます。キャッチャーによくありがちな自分自身が好む配球をしないので、相手は球を絞りづらいと思うし、そのピッチャーによって配球を引き出せるので、そこは唯一無二なのかなと思います。

――渡辺憩選手や加藤右悟選手の特徴や良さは

渡辺和：憩は最近キャッチャーを全くやってないですね。加藤は配球というよりかは自分が攻めたい、というのが出てるなと思います。それは良さでもありますね。力と力の勝負を好むのが右悟ですね。

――吉開選手は、渡辺和大選手がマウンドにいる時、どのようなことを考えてリードしているか

吉開：構える位置に結構気を遣っています。構える位置で投げやすさは決まってくると思うので、球によって構える位置を変えたりとか、ベストなボールを投げさせてあげるということを意識しています。

――ピンチの場面ではお互いにどのような声掛けをしているか

吉開：「何をやっちゃダメなのか」を話していますね。最低限これだけはやっちゃダメというのをしっかり共有して、バッターに向かっていっていますね。

渡辺和：その通りです。

吉開：守備陣がマウンドに集まる時も、そこの確認と、バッターを抑えるシナリオを話していますね。

――春季リーグ戦開幕まであと２週間となりましたが、個人として今の状態を１００点満点で表すなら？その心は？

吉開：１００点と言いたいところですけど、今日（桐蔭横浜大戦）ダメだったので９５点で。

渡辺和：８０点くらいですかね。高評価です。残りの２０点は、まだいけるなという感覚があります。ここでもっと高い点を出してしまうと満足してしまうと思うので。完璧だと思ってしまうと成長できないので、８０点で。

――春季リーグ戦でお互いのどのようなところに期待するか

吉開：勝てる投手になって欲しいというのと、その結果として最優秀防御率がついてくると思うので、チームに勝ちをつけられるピッチャーになって欲しいです。

渡辺和：打率４割、本塁打５本です（笑）。あわよくばベストナインを。

――リーグ戦での自身の注目ポイントは

吉開：目立つことで言うと、バッティングですかね。この冬はウェイトトレーニングを結構積んできたので。昨秋は長打を打てなかったので、打てたらなと思います。

渡辺和：一生懸命、投げている姿を見て欲しいです。

――他大学で対戦したい選手は

吉開：開幕カードの対戦相手である立大・斎藤蓉選手（コミュ４・仙台育英）は一枚目でくると思うので、それを打てることができれば自信になると思うので、そのピッチャーを打てるようにしたいと思います。

渡辺和：法大・藤森康淳（新営４・天理）ですねやっぱり。去年の首位打者なので。

――ラストイヤーを迎えるが、具体的な目標は

吉開：必死に目の前のことをやってきたらもう最上級生になってしまいましたね。もう２回しかリーグ戦がなくて、四冠を達成できるチャンスも今年だけとなると、一球に対する重みというのが違ってくるなと思っています。そういった一球の大切さをしっかりと表現できるようなラストイヤーにしたいと思います。

渡辺和：もうラストイヤーかという感じで、結構心臓バクバクです。緊張もありますけど、やってやるぞという感じもあって、両方が５０％くらいなので難しいです。

――最後に春季リーグ戦への意気込みをお願いします

吉開：チームとしてはリーグ戦優勝した後、全国でも優勝して、四冠に繋げられるリーグ戦にしたいなというのと、個人としては打線の中でも機能できるような、勝てるバッターというのを体現したいなと思います。

渡辺和：僕もチームとしては日本一で、個人としても日本一のエースと呼ばれるに相応しい結果を求めないといけないので、試合を壊さないというのとその試合を絶対に勝ち切るということを意識していきたいです。

（担当：林佑真）