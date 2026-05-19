【弓術（男子）】４立目まで１中差の大接戦も　終盤に失速し早慶戦３連敗／第９７回早稲田大学対慶應義塾大学定期戦

２０２２年以来勝利から遠ざかっている慶大は、３年ぶりの勝利を目指す。１立目ではリードを許すも、２立目の一の立では小泉達也（政３・慶應）をはじめ、４人全員が皆中の活躍で逆転に成功する。４立目終了時点で、慶大１０９中対早大１１０中で１中差と拮抗した展開に。最後の最後まで早慶戦勝利の可能性が残されていた慶大だったが、最終盤で崩れ慶大１３２中対早大１３７中で敗戦。早慶戦３連敗に終わった。



第９７回早稲田大学対慶應義塾大学定期戦

５月１７日（日）＠志正弓道場（日吉）

昨年、一昨年と僅差で敗れ、３年ぶりの早慶戦勝利を目指す慶大は宿敵・早大を志正弓道場で迎え撃つ。先攻は早大。一の立で計１４中、二の立でも１４中とプレッシャーを与えられる。一方の慶大も一の立で１３中、二の立でも１２中とまずまずの立ち上がり。慶大２５中対早大２８中で１立目を終える。

先攻で迎えた２立目は、一の立で全員が皆中で脅威の計１６中、二の立では１立目で１中に終わった増田雄介（政２・慶應）に代えて、澄田武（政２・慶應志木）が送りこまれる。主将の増田啓吾（政４・慶應）が２中となかなか調子が上がらないなか、中澤篤軌（経２・慶應）、森山和紀（経２・慶應湘南藤沢）、澄田が皆中の計１４中で、２立目は合計３０計。慶大５５中対早大５２中で逆転する。

続く３立目では、一の立で早大が３人皆中で計１５中と意地を見せるが、慶大も計１４中と譲らない。二の立も早大が計１３中、慶大が計１４中と拮抗した展開に。

４立目では１３射連続で的中していた小泉達也（政３・慶應）が初めて的を外すなど、計１２中と疲れも見えはじめる。しかし対する早大は一の立で計１５中。取り返したい慶大は二の立、１３連続的中の森山が的を外すも、なんとか計１４中を決める。ただ、早大も同じく計１４中。４立目終了時点で慶大１０９中対早大１１０中の大接戦。勝負は最終の５立目に委ねられる。

運命の５立目。先攻の早大は一の立で、計１４中。対する慶大も一の立で計１４中と、二の立で全てが決まるという結果に。早大は三浦勇人（スポ１・成田）が計２０射全て的中という圧巻のパフォーマンスを見せるなど二の立は計１３中。合計１３７中で試合を終えた。二の立で１５中以上で勝利という慶大だったが、緊張もあってか思うような力が発揮できず。二の立で計９中、合計１３２中で早大に５中差及ばず。早慶戦３連敗が確定した。

（取材：塩田隆貴）

【選手インタビュー】

◇増田啓吾主将（政４・慶應）

ーー早慶戦へ向けてどのような準備をしてきたか

一番は基本の徹底みたいなところかなとは思っています。やっぱりそういう基本のところから丁寧にやるっていうのは、慶應の強みでもありますし、他の一部リーグの大学はスポーツ推薦で上手い高校生を取ってくる中で、うちはスポーツ推薦がないっていう環境だと思うので、そういった意味でも初心者とか １年生の基本的な部分からしっかり指導をして、上達させるというところは大事にしているかなと思います。

ーー今日の試合を振り返って

まずはやっぱり負けてしまって、かつ今年で３連敗ということで、僕は２年生の頃から３連敗してるので、本当に悔しい気持ちが非常に大きいなと思ってますし、特に主将である僕が上手く振るわなかったというか、いつもの力を出せなかったというところは、OBの方々に対しても不甲斐なさとか申し訳ない気持ちとかもありつつ、チームとしてもその影響を以って勝てなかったと思うので、悔しいなと思っています。

ーー今後の意気込み

今日の早慶戦は負けてしまって、非常に悔しい気持ちが大きいんですけれど、しっかりこれをバネにして、この後も大きい大会たくさんありますし、最後にリーグ戦と伊勢で行われる王座があるんですけど、それを優勝っていうのを掲げてはいるので、しっかりこの負けを糧にして、今後部員全員で、慶應の強みを生かしつつ、一生懸命やっていければいいかなと思っています。頑張ります！

◇中澤篤軌（経２・慶應）

ーー早慶戦に向けてどのような準備をしてきたか、また試合を振り返って

僕今週 火水木ぐらいちょっと体調崩して、部活休んでて。練習できたのが金曜日と土曜日のその ２日しかなくて、ちょっとどうなるかなって感じになっちゃったんですけど、しかも土曜日は全関個人という別の試合の個人戦の予選があったので、直前で練習できるのが実質金曜日しかなくて。どうなるのかなっていう感じだったんですけど。休み明けの割には上手くいったなというか、いつも通りの調子がなんかあまり崩れてなかったなというのがあって、むしろその休み期間でこう週末の試合に向けてどうやって射るのかっていうのが頭の中で整理できたみたいな感じはあって、今日もちょっと １本抜いてしまったんですけど。個人的には満足とは言いたくないんですけど、悔いの残らない結果にはなったのかなという感じです。

ーー今後の意気込み

今日抜いた１本は結構 気持ちで抜いてしまったなという感じがあったので。気持ちで抜きたくないなと思います。今回は結構僕が抜いてから、流れが悪くなったのではないかなと感じるので、大事な場面でしっかり当てられるように練習したいと思います。

【結果】

〈一の立〉 小泉達也（政３・慶應） ２０射１９中 大橋俊介（経１・慶應） ２０射１７中 八尋泰司（経３・開成） ２０射１８中 菅沼貴博（経３・慶應湘南藤沢） ２０射１５中 〈二の立〉 中澤篤軌（経２・慶應） ２０射１９中 森山和紀（経２・慶應湘南藤沢） ２０射１６中 増田雄介（政２・慶應） ４射１中 →澄田武（政２・慶應志木） １６射１５中 増田啓吾（政４・慶應） ２０射１２中

※一回で各選手4本、合計20本の矢を放つ。各校4人チーム2つで構成され、計160本のうち的に中（あた）った本数の多い学校が勝利となる。