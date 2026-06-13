【野球】エース・渡辺和が圧巻の１５奪三振　前回王者・東北福祉大を下して「二冠目」に王手／第７５回全日本大学野球選手権記念大会 東北福祉大戦 @明治神宮野球場

６月１３日（土）第７５回全日本大学野球選手権記念大会 東北福祉大戦 @明治神宮野球場

全日本大学野球選手権の準決勝で前回王者・東北福祉大との一戦に臨んだ慶大。中２日で先発したエース・渡辺和大（商４・高松商業）が初回からエンジン全開の投球を見せると、４回に林純司（環３・報徳学園）の左前打を皮切りに無死満塁のチャンスを作り、相手の暴投から先制に成功する。６回にも吉野太陽（法４・慶應）の適時打で追加点を奪うと、渡辺和は７回途中１安打１失点、１５奪三振という圧巻の投球でエースの矜持を示した。渡辺和の降板後、東北福祉大の機動力を駆使した攻撃で１点を返されるも、３番手・水野敬太（経３・札幌南）の火消しでリードを死守。するとその裏、打線が相手のプロ注目右腕・猪俣俊太（総マネ４・明秀日立）を攻め、一宮知樹（経２・八千代松陰）の適時打、丸田湊斗（法３・慶應）の押し出し四球で更に２点を追加する。このリードを守り切り、チーム今津の「二冠目」に王手をかけた。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 福祉大 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 慶大 0 0 0 1 0 1 0 3 × 5

慶大バッテリー：〇渡辺和、広池、水野ー吉開

東北福祉大バッテリー：●舩曳、西川、櫻井、猪俣、塚田ー伊藤

慶大本塁打：なし

東北福祉大本塁打：なし

初戦に続いて準々決勝でも打線が爆発し、切れ目のない猛攻を見せ２試合連続のコールド勝ちで準決勝へと駒を進めた慶大。日本一の称号を手にするまであと２勝に迫る中、前回王者・東北福祉大との一戦に臨んだ。”チーム今津”が掲げる「四冠」を達成するべく、エース・渡辺和大（商４・高松商業）をマウンドに送る。

初回、渡辺和が先頭打者を３球三振に切って取ると、後続も空振り三振、遊ゴロに打ち取り、疲労を感じさせない投球を見せる。渡辺和は最速１４８ｋｍ／ｈの直球に切れ味抜群のカットボール、ツーシームを駆使して的を絞らせず、２回先頭からイニングをまたいで８者連続三振を記録するなど圧巻の投球を披露。一方、打線も緩急を自在に操る東北福祉大の先発・船曳壮汰（総福１・高川学園）を攻めあぐね、手に汗握る投手戦が展開される。

エースの好投に応えたい打線は４回、先頭の林純司（環３・報徳学園）がチーム初安打となる左安打で出塁すると、続く小原大和（環４・花巻東）が２ストライクと追い込まれながらもしぶとく三遊間を抜いてチャンスを拡大。さらに４番・今津も安打で続き、無死満塁の絶好機を迎える。すると、２死から７番・横地広太（政４・慶應）の打席で、相手の暴投の間に小原が生還し、待望の先制点を奪う。

援護をもらった渡辺和が５回も２三振を含む三者凡退に打ち取ると、その裏、先頭の吉開鉄朗（商４・慶應）が四球を選ぶ。続く上田太陽（商４・國學院久我山）が犠打で走者を二塁に送るが、後続が続かず無得点。ロースコアのまま試合は後半戦に突入する。６回表、渡辺和が１死から死球を与え、この日初めての走者を背負うも、ここでギアを上げて２者連続の空振り三振。相手を寄せ付けない支配的な投球を見せる。

追加点が欲しい慶大は６回、１死から主将・今津が四球で出塁すると、牽制に釣りだされながらも全力疾走で二塁を陥れ、得点圏に走者を置く。ここで打席には準々決勝で５打点を挙げている吉野。カウント１－０から外角へのカーブを強振すると、これが適時右前打となった。ラストイヤーに懸ける４年生の活躍でリードを２点に広げる。

７回表、１死から四球で走者を出した渡辺和だったが、もう１段階ギアを上げて後続を打ち取る。その裏、東北福祉大はプロ注目の右腕・猪俣俊太（総マネ４・明秀日立）が登板。２死から丸田湊斗（法３・慶應）が四球で出塁し、二盗で走者を得点圏に進めたが、後続が倒れ追加点とはならない。

８回表、ここまで無安打投球を続けてきた渡辺和が先頭の代打・藤原天斗（総マネ３・八戸学院光星）に安打を許すと、１死から四球で走者を貯めたところで投手交代を決断。今季は主に第２戦の先発として活躍してきた広池浩成（経４・慶應）をマウンドへ送る。しかしここで東北福祉大に重盗を仕掛けられると、捕球ミスの間に二塁走者の生還を許し１点差に詰め寄られる。さらに内野安打で１死満塁の窮地を迎えると、広池に代えて右のリリーフエース・水野敬太（経３・札幌南）を投入し、火消しを託す。今季のリーグ戦で防御率６．２３と苦しんでいた水野だったが、１５０ｋｍ／ｈに迫る直球でバットをへし折りゴロを打たせると、二塁手・今津と遊撃手・林の好フィールディングで併殺となり、水野はマウンド上で大きな雄たけびを上げた。この日最大のピンチを全員の力で乗り越え、リードを死守する。

ピンチの後にはチャンスあり。勢いに乗った慶大はその裏、先頭の小原が綺麗なセンター返しで出塁すると、小原に代走・藤田一波（環１・智辯和歌山）が送られる。続く今津が外角の変化球を逆らわずにはじき返し左安打を放つと、藤田が快速を飛ばして三塁に到達。ここで若き大砲・一宮知樹（経２・八千代松陰）に打席が回る。この日はここまで無安打に抑えられていたが、カウント１－２と追い込まれた４球目、高めに抜けたスライダーをシャープに振り抜くと、打球が一二塁間を破り、大きな追加点を挙げた。さらに、２死から吉開が放った打球が三塁手と投手の間の絶妙なスペースへ転がり失策で出塁すると、９番・上田も左安打で続き、二死満塁として猪俣を降板に追い込む。打順は先頭に帰り丸田が四球を選んで１点を加え、スコアを５－１として最後のイニングに向かう。

前の回に完璧な火消しを見せた水野が引き続きマウンドへ上がったが、先頭から連打を浴びて無死一、二塁のピンチを招く。左飛で１死となった後、チーム初安打を放った藤原にフェンス直撃の適時打を浴び、１点を返される。しかし、この打球を処理した左翼手・一宮が強肩を発動。一塁走者を三塁で刺すファインプレーを見せて２つ目のアウトを取ると、最後は水野が伝家の宝刀・フォークで空振り三振を奪って試合終了。チーム今津の「二冠目」に王手をかけた。

エース・渡辺和が７回途中１５奪三振無失点という圧巻の投球で試合を作り、打線も大量得点とはならなかったものの先制、中押し、ダメ押しと着実に得点を重ね、要所で好守も飛び出すなど、総合力で前回王者を上回った慶大。第２試合の結果、決勝の対戦相手は関西大に決まった。グレーのユニフォーム、帽子の「Ｋ」のイニシャル、そしてプロ注目の左腕を擁することなど、二校の間には共通点も多い。両校のエースが準決勝で先発したことを踏まえると、決勝は総力戦となるだろう。目標に掲げる「四冠」の折り返し地点はすぐそこに見えている。慶大らしい泥臭い野球で天王山を制し、神宮に日本一の”ファンファーレ”を響かせろ！

（記事：髙木謙／写真：河合亜采子、奈須龍成、鈴木啓護、林佑真／取材：秋吉一樹、中井志音、奥秋柚生、山内悠暉、佐久田真帆、飯田佑希子）

◆試合後インタビュー

渡辺和大（商４・高松商業）

ーー今日のピッチングを振り返って

ノーヒットノーランや大会最多記録の１９奪三振などを期待されていたかもしれませんが、９回投げられるとは思っていなくて、いつも通りワンアウトでも多く、１イニングでも多くということを考えて投げていました。終盤になってフォアボールが増えたり、明らかに（ストライクを）取りに行ってまっすぐが多くなったことは反省しています。

ーー８回あたりから疲れは感じていたか

感じてはいましたが、そこでもう少し粘ることができないと良くないと思います。（ボールが）抜けてきてもうダメというのではなく、抜けてきたから今度はこういう球で打ち取っていこうというような、引き出しは見つけていかないといけないかなと思います。

ーー変化球のキレも抜群だったが今日の状態は

かなり状態もよく腕も振れていましたし、ストレートもミットにしっかり収まっていたので序盤は良かったと思います。

ーー三振を取った変化球はほとんどがツーシームか

今年はスライダーがほとんどです。抜け気味でかかりきっていないようなときに、高さが低くなって決まっていました。また、ストレートもラインが決まっていて、そこから曲がってくるので少し抜けていても空振りが取れたのかなと思います。

ーーリーグ戦でも三振は多かったが、三振を取り続けているときの心境は

特に意識はしていませんが、一人ひとりに向かっていき、無駄な球や甘い入り方で流れを渡さないように、一球ずつ丁寧に投げていきました。８者連続三振も気づいていませんでした。５回６回あたりでノーヒットだとは思いましたが、やることは変わらず、１本（のヒット）で流れが変わるので、そこは集中していこうとキャッチャーと話し合っていました。

ーー初回から三振を奪ってガッツポーズを見せていたがリーグ戦以上に気持ちが出ているように見えたが

今日が大一番ということにチームでもなっていて、その中で初回から流れをつけられるようにしたいと思っていたので、先頭打者からそれができてよかったと思います。

ーー捕手・吉開とはどのような話をしていたのか

変化球で空振りをとれていた分、ストレートに張られているので、不用意にストレートで行くよりも変化球を含めていこうということであったり、一人ひとりに合わせて攻め方や入り方を話し合いました。

ーー降板のタイミングでコーチが来たが、どのような話し合いをしていたのか

もう少し行かせてくれると思っていましたが、話の終わりに広池に代わるということを伝えられました。最初はうまくいっているときこそ、このような展開になってしまうという話で、（後続は）抑えていこうという話だと思いきや、広池に代わると伝えられました。もう少し体力があれば、あとツーアウトだけ取らしてくださいと言えたが、そう言えるような感じでもなかったです。

ーー大会最多記録の１９奪三振の可能性はあったが

そのまま続投していたら負けていたと思いますし、水野が投げたから抑えたというように思うので、結果としてそれでいいのかなと思います。

ーー今年の進化や改善の要因はどう感じているか

どんな球でも甘く入らずストライクを取れるようになったことが一番良くなったと思います。練習でも頑張っていたが、最近は経験が一番大きいと感じています。ずっと先発をやってきて、プレッシャーのかかる場面で投げることであったり、場数や経験が大きいと思っています。

ーー上田コーチの存在は技術やメンタル面で大きいか

シーズンに入る前は球種や投げ方であったり、色々提案してくださったりそれを試したりと、本当に引き出しが多く、それのおかげで今の自分はあると思います。技術が上がった分、抑えられるという自信やメンタルが強くなっていると思います。

ーー中２日での登板だったが気持ちや身体の作り方で意識したことは

まずは疲労を抜くということと、ただ身体はある程度張らさないといけなかったので、ジョグや体幹などを多めにしたり、少しウエイトをして張らせるというような形で調整しました。身体の疲労はそこまでなく、大丈夫でした。

ーー早大３回戦の前は寝られなかったという話があったが

今日はぐっすり寝られました。あれ（早大２回戦）は自分のせいで負けたので。

ーー明日の当番の可能性は

明日は日本一がかかった大一番で、勝つか負けるかで全然違うと思うので、もちろん行くつもりで準備しています。

ーー高校時代に逃した日本一への思いは

日本一というのは実力だけではなく、良い仲間やチームといったものが全て合わさらないと取れないと思いますし、今年はそれができていると思うので、秋も獲るつもりではいるが、今季しかないと思って全身全霊で頑張りたいと思います。

水野敬太（経３・札幌南）

－－ピンチでの登板でしたが、どんな気持ちでマウンドに上がりましたか？

今シーズンはリーグ戦で全く自分のボールが投げられず、勝利に貢献できていなかったので、今日こそはピンチを抑えて、チームの勝ちに貢献できるようにと思ってマウンドに上がりました。

－－１死満塁のピンチを併殺打に抑えたが

１点で抑えて同点にさせなかったので、最高の結果だったかなと思います。守備陣も打球が弱かったですけど、しっかりゲッツーを取ってくれて、本当に助かりました。

－－そのまま９回もマウンドに上がり、味方の好守もあって最後はしっかり締めることができたと思いますが、９回の場面はいかがでしたか？

９回も０点で抑えて勝とうと思っていたのですが、少し打たれてしまったので、そこは反省点です。ただ、最終的に味方がアウトを取ってくれて勝つことができたので、とりあえず今日は良かったと思います。

－－痺れる場面での登板でしたが、緊張などはありましたか？

もう無我夢中というか、バッターに自分の良いボールを投げることだけを考えて上がったので、緊張とかはあまりなかったです。

－－春のリーグ戦ではいい成績を残せなかったが、不調やコンディションが良くなかったのか

体のコンディションも良くなかったんですけど、真っ直ぐが弱くて撃たれる場面が多かったと思います。

－－体の状態は上がってきましたか

そうですね。先週くらいから体の調子が良くなってきて、いい球を投げられるようになったと思います。

－－修正したところは

体がすぐ開いてしまう癖があったので、それを修正しました。

－－救援陣の団結力がすごいなと拝見していますが、そのあたりはどうですか？

誰がマウンドに行ってもみんなで頑張れよって感じでと送り出して、それぞれの役割を果たして勝とうという意識は全員にあると思います。

－－繋ぐという意識が強いのでしょうか？

上田誠さんからも１人１アウトでも、１ストライクでもいいから、多く取って次に繋ごうと言われているので、その意識がみんなにあるのではないかと思います。

－－継投の順番などは、事前に想定されているのですか？

ある程度の配置は言われますが、登板するかかどうかは直前に「準備して」と言われてからブルペンで作る感じです。

－－上田誠コーチが入ってどこが変わりましたか

去年よりは誰が準備して欲しいとか、誰が次投げるかとかのベンチとの意思疎通がスムーズになったと思います。

－－チームの中でどのような存在でありたいですか

去年もリリーフで投げさせてもらったんで、終盤お前に任せれば抑えてくれるだろうと信頼してもらえるような存在になりたいです。

－－自身のフォークボールの特徴はどういった点ですか？

結構落差があるというか、キャッチャーが捕れないくらい落ちるのが特徴かなと思います。。

－－最終戦への意気込みをお願いします！

勝てば日本一なので、どんな形でもいいのでチームに貢献して、みんなで勝って、日本一で喜びたいなと思います。

◆慶大野手成績

位置 選手 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回 [8] 丸田湊斗（法３・慶應） 三邪飛 一ゴロ 見三振 四球 四球 [6] 林純司（環３・報徳学園） 中飛 左安 空三振 空三振 空三振 [D] 小原大和（環４・花巻東） 空三振 左安 二ゴロ 中安 RD 藤田一波（環１・智辯和歌山） [4] 今津慶介（総４・旭川東） 一ゴロ 中安 四球 左安 [7] 一宮知樹（経２・八千代松陰） 空三振 一ゴロ 空三振 右安 [3] 吉野太陽（法４・慶應） 一ゴロ 空三振 右安 投ゴロ [9] 横地広太（政４・慶應） 一ゴロ 遊ゴロ 二ゴロ 中飛 [2] 吉開鉄朗（商４・慶應） 四球 四球 左飛 三安 [5] 上田太陽（商４・國學院久我山） 遊ゴロ 三犠打 空三振 左安

◆慶大投手成績