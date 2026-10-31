【ソッカー（女子）】「チームにプラスの影響を与えられるか逆算」平常心で運営にも注力する主務 福島日和／後期リーグ早慶戦直前 ４年生単独インタビュー企画第６弾

１１月１日１３時から、慶大下田グラウンドで関東大学リーグ１部後期第１１節（最終節）兼第２５回早慶女子サッカー定期戦が開催される。

女子サッカーの早慶戦は定期戦通算２４試合を慶大の０勝４分２０敗。リーグ戦などの公式戦を含めても３９試合を慶大の０勝６分３３敗。慶大が勝利したことは一度もない。

１部リーグは９位以上で残留が確定。１０位と１１位が１部・２部入れ替え戦に進み、１２位（最下位）が２部に自動降格となる。

２１年以来５季ぶりの１部を戦う慶大は、１試合を残して１１位。入れ替え戦以下（１０位以下）が確定していて、最終節で１２位に陥落して自動降格となる可能性もある。

今回、ケイスポは最後の早慶戦に臨む４年生全８部員に単独インタビューをした。第６弾は、ピッチ内では球際での強い寄せでボールを奪い、ピッチ外では主務として早慶戦の舞台をつくり上げる福島日和（理４・慶應湘南藤沢）！

（インタビューは後期第１０節の後に実施）

※早慶戦の勝敗記録の出典

伊東武彦，2025，『早稲田サッカー 百年の挑戦』早稲田サッカー 百年の戦績 女子部編，徳間書店，p.103-132．

――サッカー歴

８歳くらいからやっているので、１４年くらいです。きっかけとしては１個下の弟がやっているのを見て、楽しそうだと感じたことです。

――ＳＦＣ高から慶應義塾の一貫校だが、サッカーを続ける上でＳＦＣ高の女子サッカー部以外の選択肢は

それはなくて、サッカーを続けていくかどうかというところで高校選びをしてこなかったので、いろいろな高校を考える中でたどり着いたＳＦＣがすごく魅力的だったのと、調べてみたらサッカー部もあることに気付いて、サッカーを続けることはおまけだった感覚が強いです。

――大学でサッカーを続けるかという選択について

悩まなかったわけではないけど、続けたい気持ちがあって、自分の性格上サークルは考えていませんでした。高校の部活はモチベーションが高くない選手もいて、自分もサッカーに向き合い切れなかった後悔もあって、サッカーを続けるなら体育会で頑張ったほうがいいと考えて入ることを決めました。

――オフの日の過ごし方

学校に行っていることが多いですが、安達さん（安達梨咲子（商４・Palos Verdes High School / Fram Soccer Club））と守部さん（守部葵（令８環卒））と会うことが多いですね（笑）。

――安達選手にインタビューした際、守部さんと福島選手の３人で高円寺にパンを食べに行ったというエピソードを話してくれた

めっちゃ楽しかったです！私がパンがすごく好きで、でも前に行った時に混んでいて入れなかったのでリベンジしたいと思っていて、今度はまた守部さんが高円寺に行きたいと言い出したので、じゃああそこ行こうよと言ってパンを食べていました。

――佐藤凜（総４・常盤木学園）選手との寮でのルームメイト時代のエピソード

私と凜が同部屋だった時期は梨咲子も日吉に住んでいたので、３人で梨咲子の家で遊ぶことが多かったです。

――フロンターレファンが多いと聞いたが、活動は

話はよくします。きょうの試合誰がすごかったとか、このプレー見てほしいとか、それぞれ推しがいるので推しのプレーやばいとか、普通にファンをやっています（笑）。

――福島選手の好きな選手

山本悠樹選手です。ボランチとかアンカーの選手を好きになることが多くて、ピッチを掌握している感じが好きです。

――趣味のスン活について

パペットスンスンがめちゃくちゃ好きで（笑）、グッズとかゲーセンの情報を逐一ゲットして、クレーンゲームやガチャガチャにいそしんでいます。

――ここからはサッカーの話題について、今シーズンここまでのプレーを振り返って

いろいろなことに取り組んだ１年だったと思います。去年とかまでよりもいろいろなポジションをやって、これまではサイドをやらせてもらうことが多かったけど、今シーズンはボランチとかＩＨでのプレーを求められることが多くて、ポジションごとにやらないといけないことが多い中で、いろいろなことを習得しようと取り組んだ１年でした。練習以外の部分だと、食事面やトレーニングは今まで以上に量も時間もお金も費やしてきました。

――左足でのプレーが目立つが、利き足は

利き足自体は右だけど、最初に左足を練習したので、両足で蹴ることができます。

――左足を練習した理由

小学校の時に右サイドにすごくうまい人がいて、アドバイスしてくれたのが父なんですけど、足も速すぎるし体も強すぎるから勝負できないというところで、でもサイドが好きで、左サイドの先輩はもう少しで卒業だったので、左足を練習したら左サイドで使ってもらえると思って練習するようになりました。

――開幕前のインタビューで「守備で相手に対してアタックできるところ」は強みだと話していたが、いろいろなポジションで起用される中で、それぞれのポジションで求められていることは

そのポジションだからやらないといけないことはあるものの、私個人を起用してもらっている理由は全部守備なのかなと捉えています。ＩＨが強度を出す役割を担う試合とか、練習試合でアンカーをやるときは潰し切ることを求められていると思います。最近は中盤が多いけど、ＷＢではクロスを期待されていると捉えています。

――前期の早慶戦でのスタメン起用で感じたこと

あまり何も感じていないかもしれないです。出るにしても出ないにしてもあまりやることは変わらないと思って、幹部の立場をやる中で、やらなきゃいけないことは決まっていて、特別何かを感じることはなかったです。

――９月２３日の山学大戦後に、「４年生として、『チームのために』という点で、自分がもっと言わなきゃいけないこととか、やりたくないことをもっとやらないといけないということを話したり気づいたりした」と話していたが、取り組んでいることは

取り組んでいるのは、口に出すことと、伝えることを諦めずに伝わるまで伝えることですかね。

――ここからは早慶戦について、福島主務の担当は

早慶戦の主催者は早稲田と慶應で交互にやっていて、今年は慶應がメインなので全体の統括と、予算とかの細かい話もやっています。

――下田開催だからこそのこだわり

企画段階では大きい会場でやる案もあったけど、スケジュールの関係もあってそれは叶わなかったです。下田でできることとしては会場が小さいからこそ満員に見えるというか、ピッチと応援席の距離は近いので、熱気を演出するというか、盛り上がり方はスタジアムよりいいものをつくれると思います。

――「熱狂」というコンセプトについて

早稲田と慶應でそれぞれ何個か案を出していて、お互い出していた案が「熱狂」でした。

――運営面で大事にしていることは

リーグ戦を兼ねていますし、定期戦として大きく謳ってやるわけではないので、普段のリーグ戦との違いをどこかでつくらないといけないと思っています。下田でできる中での最大級のものをつくりあげています。

――早大の印象

前期に戦って、スピード感とか足が伸びてくるところは他の大学やトレーニングマッチと比べても違うので、それぞれ個人がレベルの高いものを持っている印象です。

――１年生から３年生でキーマンを１人

四宮里紗（環１・桐蔭学園）でお願いします。里紗と縦割りがいっしょで、１年生の中でキーパーという責任のあるポジションで試合を重ねていくにつれて、１年生という立場が難しくしているものと、彼女なりに向き合っているものと、チームのためにという里紗の想いと、いろいろなものと戦っているところを見てきました。リーグ戦を見ても何回もスーパーセーブがありますし、里紗がいるから勝ち点を取れた試合もいくつもあるので、早慶戦では１年間里紗が成長してきた集大成を見せる場として活躍してほしいと思います。

――色紙に書いた「証明」という言葉に込めたもの

（入れ替え戦に進む可能性もあるが）名目上は４年間の最後の試合になるので、４年間費やしてきたことの価値を、自分自身にも、これまでお世話になった方々にも証明する場だと思って書きました。

――今季、チームは「尽くす」というスローガンで活動してきたが、福島選手が尽くしてきたことは

「これがチームのためになるのか」ということから全部を逆算して、それを判断軸にしてやってきたので、優先順位の一番上をチームにしたことが私なりのこのチームへの尽くし方だったかなと思います。できていない時期もありましたが、１年間を総括すると「これやりたくないけどどうしよう」とか、今までの私ならやっていない、やるかやらないか迷ったことでも、ちょっとでもチームにプラスの影響を与えられるか逆算して、そういう行動が必要かどうか考えてきました。

――早慶戦の意気込み

まずは無事に早慶戦を終えることが一番の目標で、もちろん勝ちたいですし、ここで歴史を変えるんだというみんなの熱量や気持ちをみんなから感じているので、私にできる形で体現しつつ、ここまで準備してきた早慶戦を無事に終わらせることができるようにあと１週間頑張って準備したいと思います。

――次は佐藤選手の記事が投稿されるので、佐藤選手の紹介と早慶戦で期待すること

性格は……協調性があって、ノリがいいし、その場の空気を読んで行動する人で、人のことをよく見ているので、後輩の面倒見がいい人だと思っています。プレーは、この間からテソンさん（黄大城監督）に「止まらない女」と言われていて（笑）、こぼれ球をしっかりと決め切るみたいな、たしかに止まらないというところと、個人的には凜のボールの持ち方が好きで、うまい人の持ち方をするみたいな……ボールが足元にあるのに視野が広いというか、相手を見ながら探っている感じが好きで、Ｔｈｅ・中盤の選手みたいなところが好きです。早慶戦で期待することは、これだけ「中盤の」とか言っておいて凜が中盤で出るか分からないですが（笑）、私としては中盤にいる凜が見たいなというところで、この間の帝平戦でもありましたけど止まらない凜のパンチのあるシュートを見たいと思います。

（取材：柄澤晃希）