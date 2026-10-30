【ソッカー（女子）】ピッチ内外での強いこだわり 型にはまらないチャンスメーカー・安達梨咲子／後期リーグ早慶戦直前 ４年生単独インタビュー企画第５弾

１１月１日１３時から、慶大下田グラウンドで関東大学リーグ１部後期第１１節（最終節）兼第２５回早慶女子サッカー定期戦が開催される。

女子サッカーの早慶戦は定期戦通算２４試合を慶大の０勝５分１９敗 。リーグ戦などの公式戦を含めても３９試合を慶大の０勝７分３２敗。慶大が勝利したことは一度もない。

１部リーグは９位以上で残留が確定。１０位と１１位が１部・２部入れ替え戦に進み、１２位（最下位）が２部に自動降格となる。

２１年以来５季ぶりの１部を戦う慶大は、１試合を残して１１位。入れ替え戦以下（１０位以下）が確定していて、最終節で１２位に陥落して自動降格となる可能性もある。

今回、ケイスポは最後の早慶戦に臨む４年生全８部員に単独インタビューをした。第５弾は、独特なルーティンでサッカーに向き合う、アメリカ帰りのチャンスメーカー・安達梨咲子（商４・Palos Verdes High School / Fram Soccer Club）！

（インタビューは後期第９節から後期第１０節の間に実施）

――サッカー歴

始めたのは小学校５年生の時で、もともとテニスをやっていたのですがテニスは辞めて何か新しいことを始めたいというのでサッカーを始めました。中学は地元の女子のクラブチームでサッカーをしていました。高校から親の駐在について行って、アメリカに行って、アメリカでもサッカーをしていました。

――帰国理由

日本が好きだったのもあって、日本の大学生活に憧れがあったので帰国を決めました。

――ご家族は

大学４年生になる春に日本に帰ってきたので、今はいっしょに暮らしています。

――慶大の商学部を選んだ理由

慶應と早稲田だけ帰国の入試が早くて、早く受験を終わらせたいというのがありました。あとは慶應の受験で行った三田キャンパスが好きで、慶應に決めました。学部は、お金とか（笑）、ビジネスに興味があったので、商学部に決めました。

――大学でサッカーをやるという考えは入学前はどのくらいあったか

まあまああって、もともと高校まで続けてきたし、大学から新しいスポーツを始めるほど自分の運動神経に自信がなかったので、続けられるならサッカーかなと、サッカーが好きだったしまだ辞めたくないのでサッカーを続けました。

――オフの日の過ごし方

（ほぼ固定でオフとなる）月曜日にゼミがあるので学校に行くことが多くて、夏休みは旅行に行ったりしました。

――同期で仲の良い人

日和（福島日和（理４・慶應湘南藤沢））か凜（佐藤凜（総４・常盤木学園））かというところですね（笑）。

――その２人とどんな時間を過ごすか

凜はフロンターレが好きなので、いっしょにフロンターレの試合を観に行ったりとか、自分の両親がタイに住んでいたんですけど２年生の時にいっしょにタイに旅行に行ったりとかもしました。日和は買い物とかが多くて、この前は葵さん（守部葵（令８環卒））といっしょに高円寺のパン食べ放題に朝から行きました。

――フロンターレで好きな選手

凜は家長（昭博）選手で、私は大関友翔選手が好きで、ポジションが近いので、ボールタッチとかラストパスを参考にしています。

――後輩で仲の良い人

後輩だとのんちゃん（米口和花（総３・十文字））が一番仲がいいです。のんちゃんは寮生なので、自分が日吉に住んでいる時は特に仲良くしていて、いっしょにお風呂入ったり、のんちゃんもフロンターレ好きなので等々力までいっしょにランニングしたり、のんちゃん優しくて誕生日にケーキを買ってきてくれたりしました。

――フロンターレファンは多いか

多いです！凜、のんちゃん、日和、ちょっと前だったら愛実さん（福岡愛実（令６環卒））とか華さん（山本華（令６文卒））とかもです。

――フロンターレの対抗勢力

マリノスです。紗莉（田中紗莉（総３・市ヶ尾／日体大SMG横浜U18））とあゆみ（竹内あゆみ（看４・日ノ本学園））がマリノスファンで、そこがちょっと（笑）。

――ＦＣ東京ファンは

Ｆ東はいないと思います。

――Ｊリーグなら１番人気はフロンターレか

そうですね。

――たまごっちが好きというエピソードがある

新しいのは買っていなくて、小さい時に丸いやつをやっていて、最近になってガチャガチャとかＵＦＯキャッチャーで集め始めました。ちょっと新しいのは恥ずかしくてまだ買えていないです（笑）。

――しっかり者の一面と天然すぎる一面を持ち合わせていると部員ブログに書かれていたが、自身の性格は

こだわりが強いところからしっかりというイメージが来ていて、練習前はこのストレッチをするとかから出てきたのかなと思います。

――アップが特徴的だということも部員ブログに書かれていたが、具体的な内容は

ちょっと今は家が遠くなっちゃって難しいんですけど、日吉に住んでいた頃はだいたい１時間前くらいに来て、ストレッチから始めて体を動かして１５分前にはグラウンドに行くみたいなのがあって、夜はお風呂に入った後にストレッチしてマッサージして寝るとか、寝る時間もだいたい同じ時間にしていて、ルーティンが好きというのもあってずっとやっています。

――ルーティンが好きな理由やルーツ

ルーティンが好きなのは小学生とか中学生の頃とかからで、こだわりが強いんです（笑）。自分の中でたとえばこういう１日にすると決めたらそれに則って生きたいというのがあって、よく言ったらルーティンがちゃんとしているけど、悪く言うと頑固というか（笑）、決めたことはちゃんとこなしたいというのがあります。

――学生トレーナーを務めているが、きっかけは

自分は３年生まで学連をやっていて、学連は３年生で引退なのでちょうど役職がなくなって、３年生まで学生トレーナーだった凜が４年生から副将になって学生トレーナーの枠が空いたので、そこに入りました。

――学生トレーナーの仕事

テーピングの管理がメインで、トレーナーがまとめて買ったのを部員がそれぞれ都度買っていて、精算したり発注したりしています。

――四宮選手（四宮里紗（環１・桐蔭学園））も学生トレーナーだが、分担は

最初は自分がやっていたんですけど最近は里紗がメインでやってくれています。

――柳田茉由紗トレーナーとの連携は

メディカルで何をやるかは意識的にコミュニケーションを取ってやっています。

――学連での仕事

インカレの運営がメインで、慶應は２部だったので出ていないんですけど、大会運営がメインでした。

――ここからはサッカーの話題について、自信のあるプレー

自信のあるプレーは攻撃のところで、無理矢理にでもシュートを打つこととか、ドリブルや抜け出しも含めてゴールに向かうプレーは得意です。

――前期は出場機会も多くあったが、振り返って

前期はけが人の状況もあったので出場できていたものの、チャンスがありながらなかなかゴールとかアシストという結果につながらなかったので、課題が残ったなと思います。

――前期の早慶戦はスタメンで出場した

途中出場で１部の試合に出ていたもののあまり強い相手と長時間やる機会はなかったからこそ、実力の差はすごく感じて、出し切れた部分はあったけど上には上がいるというのを感じました。

――後期の山梨学院大学との試合の後に、「自分がもっと主体的に皆に絡んでいったりだとか、自分がチームを変えるんだという気持ちで関わっていかないといけないということ」を黄監督から言われたと話していたが、最近はどのようにチームに関わっているか

学年ミーティングをやろうと声をかけたり、ミーティングをうまく進められるようにすることは意識していて、正直去年までは（試合に）出ていないから出ている人がやってくれたらいいみたいなところがあったし、「自分が言ったところで」というのもあったのですが、同期がマネージャーのまりや（塚田まりや（総４・横浜国際））含めて８人いる中で、自分がどう関わっていくかというのがこの状況を変えるために大事だと思って、ミーティングをやったりとか、（キーパーの）里紗と話してセットプレーの守備のミーティングをやろうという提案をしたりとか、自分の中に留めずに発信していくことを意識していました。

――４年生８人は各々の立場でさまざまな役職や葛藤を抱えていると思うが、安達選手の役割は

自分は役職がなくて、ある程度自由が利くからこそ、型にはまらずにやることは意識していることで、その中でも自分なりにチームにアプローチするのをやめないところ、役職にやらされるのではなくて自発的に働きかけることで何かしらチームにいい影響をもたらせたらと思います。

――ひたむきな性格と書かれていることが多い

それこそアップとか部室にいる時間も長いし、自分はサッカーが上手で慶應に入ったわけじゃないけど、サッカーが好きで大学まで部活を続けていて、楽しいから練習していたりとか、筋トレしていたりとかそういうところからかと思います。

――ここからは早慶戦について、運営面での安達選手の担当は

自分は会場という仕事で、応援の場所や動線を決める仕事です。

――下田グラウンドでの開催となるが、大切にしていることは

会場のサイズは例年と比べて小さいからこそ人が埋まって見えるというか、下田でやる醍醐味というか、いい環境だと思っています。

――当日は運営も選手が中心になるか

そうですね。メンバー外の選手が中心になると思います。

――グッズの販売の開始は

１１時半に開場予定です。

――下級生からキーマンを一人

のんちゃん（米口）でお願いします。一番長い時間を過ごしてきた後輩なので頑張ってもらいたいですし、のんちゃんはＤＦなのでどうしても失点に絡むこともあって去年と比べて苦労していると感じることも多いですが、やっぱりのんちゃんがいないとチームは成り立たないし、ＷＥリーグの特別指定選手にもなってのんちゃんのサッカーに魅力を感じる人が増えていると思うし、頑張ってほしいと思います。

――色紙に書いた「完遂」に込めたもの

引退ブログを書いたのがだいぶ前なんですけど、書き終わった時に大学サッカーが終わるんだなと感じて、残りの時間をどうしようと考えて、その時はちょうどチームも最下位だったけど最後までやり切ったら結果がどうであれ自分の中で納得できるんじゃないかと考えて「完遂」を選びました。

――ＴＥＡＭ２０２６のスローガンは「尽くす」だが、安達選手がここまで尽くしてきたことは

サッカーに費やす時間、部活に費やす時間かなと、一日の生活の中心にサッカーを置いて、自分が少しでもサッカーがうまくなったらチームのためになると思って、練習以外の時間もサッカーを中心にやってきたと思います。

――早慶戦に向けた意気込み

自分は今シーズンなかなか出られていない中なんですけど、最後の試合を下田でできるというのはなかなかないことだと思うので、そのピッチに立って自分が初勝利に貢献できればと思います。

――次は福島日和選手の記事が投稿されるので、福島日和選手の紹介と早慶戦で期待すること

日和はしっかりしているように見えて抜けているところがあって、真面目なんですけど通常の人では起こさないミスを起こすことがあるので、それが面白いです（笑）。プレーは守備でガツンと取りに行けるのが日和の良さで、思い切りよく走りに行けるのが強みだと思います。早慶戦は主務としてメインで関わってきたので、もちろん運営のところでも大変だと思うけど、最後はピッチに立って活躍してほしいと思います。

（取材：柄澤晃希）