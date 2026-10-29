【ソッカー（女子）】「自分と向き合うことでチームにも目を向けられる」３つの約束の２つ目を果たすべく戦う 岡田恭佳／後期リーグ早慶戦直前 ４年生単独インタビュー企画第３弾

１１月１日１３時から、慶大下田グラウンドで関東大学リーグ１部後期第１１節（最終節）兼第２５回早慶女子サッカー定期戦が開催される。

女子サッカーの早慶戦は定期戦通算２４試合を慶大の０勝５分１９敗 。リーグ戦などの公式戦を含めても３９試合を慶大の０勝７分３２敗。慶大が勝利したことは一度もない。

１部リーグは９位以上で残留が確定。１０位と１１位が１部・２部入れ替え戦に進み、１２位（最下位）が２部に自動降格となる。

２１年以来５季ぶりの１部を戦う慶大は、１試合を残して１１位。入れ替え戦以下（１０位以下）が確定していて、最終節で１２位に陥落して自動降格となる可能性もある。

今回、ケイスポは最後の早慶戦に臨む４年生全８部員に単独インタビューをした。第３弾は、昨年６月の右膝前十字靭帯断裂から懸命なリハビリで復帰し、チーム１のサッカー愛を持つ岡田恭佳（環４・十文字）！

（インタビューは後期第９節から後期第１０節の間に実施）

――サッカー歴

始めたのは年中の頃に足技を磨くスクールに入って、チームに所属したのは小学４年生の時です。中高は十文字に所属して、ソッカー部女子にいます。

――慶應を選んだ理由

サッカーだけじゃなくて勉強も高いレベルでやりたくて、サッカーを辞めた後のセカンドキャリアも考えて慶應を選びました。

――野口初奈（環４・十文字）選手、野村亜未（総４・十文字）選手とは十文字中学時代からチームメイトだが、３人で慶大の練習会に参加するようなことは

亜未は結構早くて、高１くらいから参加していて、自分は初奈と同じくらいで高３の夏くらいに急いで塾に入ったという感じでした。

――オフの日の過ごし方

オフの日は基本は家にいるか、友達と遊びに行くか、ショッピングしているかですかね。

――時間を共にすることが多い４年生

凜（佐藤凜（総４・常盤木学園））、たまに初奈とかです。

――塚田まりや（総４・横浜国際）マネージャーにインタビューした際、４年生４人で「自然界隈」の活動があると聞いた

亜未と凜とまりやと４人で行って、川のサウナでととのって邪気を出して（笑）、オフ明けからまた頑張ろうと思って行きました。

――今後の活動予定

もう一回くらいやろうと言っているので、たぶんまりやが決めてくれると思います（笑）。

――十文字高校時代から先輩だった守部葵さん（令８環卒）との仲良しエピソード

仲良しエピソード…葵先輩は明るすぎて、自分が落ち込みたいときでも自然に笑顔になってしまう存在で、基本はくだらないこと言って笑っています。でも大したこと話していないです本当に（笑）。

――岡田選手はおちゃめな性格と紹介されることが多いが

真面目ですね。というのは冗談で（笑）、結構お調子者なのかもしれないです（笑）。

――今シーズンはまず復帰が予定より遅れた

最初はシーズン開幕に間に合うくらい調子よくいっていたものの、練習をやっていくにつれできることが増えるもののできないことも見つかる感覚で、みんな調子が上がっていく中でそこについていく難しさもあったり、コンディションを上げるよりは戻すのが先だったので、順調じゃなかったわけではないけどまだまだ足りていなくて、今に至るという感じです。

――前期の早慶戦で今季初のスタメン起用となったが、痛みが再発しわずか６分でピッチを後にした

前日に４年生が集められて、４年生の力を見せてほしいとテソンさんに言われて、自分もあとはやるだけだと思って不安もなかったけど、いざピッチに立ってみると浮かれているわけじゃないのにフワフワしていたというか、地に足がついていない感覚でした。

――その後再復帰し、７月２５日山梨学院大学戦はスタメンに名を連ねたが、キックオフ直前の荒天で試合延期となった

もう戦える状態だったんですけど、流れちゃいましたね（苦笑）。その後の（夏のリーグ戦中断の）間の期間でまた痛めちゃって、次の（９月２３日まで順延された）山学戦まで出られませんでした。

――１０月３日の神大戦はプレータイムが長く、ボールタッチの機会も多かったが

それも準備はできていたけど、やっぱり試合勘が、言葉で表現するのが難しいんですけど、いざピッチに立つと１年ちょっとのブランクがあることで不安なのかフワフワしている感覚があって、でもボールが来たら体が動いてくれるけど…という感じですね。

――ボールタッチよりもボールを持っていない時が難しいか

ボールが来たらできるけど、ボールを持っていない時に大丈夫かなというか、意味が分からないかもしれないのですが「どうやってサッカーするんだっけ」みたいなのがたまにあります。

――そうなった時にどう向き合っているか

やるしかないですね。ボールが来たらできるので。自分は考えすぎちゃったり気にしいな部分があるので、マインドとしてあまり考えすぎないようにやっています。

――最近はＷＢに入ることもあるが

ＷＢはたぶん今後あまりやることはないので、早慶戦は分からないですが、次は前線ですかね。自分は高３の夏前までは前線の選手で、中学の時とかは初奈と２ボランチを組んでいました。

――昨季からけがと向き合う時間が長いが、岡田選手の立場からチームに還元しようとしていたこと

自分は役職がない４年生という立場で、自分の良さとして明るいところとか、意識的にというよりかは下級生に自然に絡みに行って、サッカーの話でもオフの話でもうまくみんなを取り囲めればチームが一つになっていくと思って、働きかけるというよりかは自然にやっていました。

――ここからは早慶戦について、岡田選手が運営面で担当していることは

ランキングですね。チームの○○な人、１位２位３位みたいなものを決めて、ランキングにしました。

――どこに掲載予定か

インスタと、当日紙で掲載できればと思います。

――こだわりポイントや見どころ

内容的には大物になりそうな人とか、チーム内で恋人にするならとか、そういうアンケートを取って、面白い結果になっていると思います（笑）。

――試合に向けて、早大の警戒するポイント

どこからでもシュートを打ってくるとか、勢いを持って気持ちで戦ってくるので、そこは警戒しつつ、でも自分たちもホームで気合いが入っているので、気持ちの部分よりかはフィジカルであったりミドルシュートに警戒したいと思います。

――最終ラインでの出場となった場合、早大の能力の高いＷＧと対峙する可能性も

早稲田も結構十文字が多くて、スピードに乗ってくる選手が多いので、自分がもともと得意としている１対１で抑えるために、コンディションを上げていきたいと思います。

――１～３年生からキーマンを一人

芽衣（髙松芽衣（環３・植草学園大学附／ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU18））です。芽衣も結構けがが多いけど、傷を舐め合うんじゃなくてお互いに高め合ってリハビリ走とかも乗り越えてきたし、気持ちの部分でもいろいろ共有してきたので、その部分と、あとは上からになっちゃうんですけど「変わったな」と思うところがあって、１年生の入ってきた頃はどんなプレーヤーなのか分からなかったけど、けがをしてから芽衣の中にも心情の変化があったのかすごく走る選手になって、今ハードワークがすごいので、彼女の中に意識的な変化があったのかもともとそういう選手だったのか分からないですが、姿勢で見せるところは慶應のキーポイントだと思います。

――色紙に書いた「果たす」という言葉に込めたもの

入ってきた時にテソンさん（黄大城監督）との面談があって、その時に１部昇格と、プロサッカー選手になりたいということと、早慶戦勝利というのを言って、プロサッカー選手になるのはまだこれからだとして、１部昇格というのは成し遂げたので、あと一つ早慶戦勝利を成し遂げて、約束じゃないけどそういう意味も込めて「果たす」、あとは使命を果たすというのも込めて「果たす」と書きました。

――１０年間チームメイトだった野口選手、野村選手と共にプレーする時間も終わりが近づいている

亜未（野村）と初奈（野口）とは中高でいっしょに試合に出ていたりして、優勝したこともあれば負けた試合も多くて、特別意識した存在ではなかったけど戦う中でいっしょにいたチームメイトなので、友達とかというよりも、家族は言い過ぎかもしれないですけど、いて当たり前の存在というか、プレーも分かるし、早慶戦でいっしょに勝ちたいです。

――ＴＥＡＭ２０２６のスローガンは「尽くす」だが、岡田選手がここまで尽くしてきたことは

向き合い続けることに尽くしました。けがもですけど、負けが続くチーム状況で雰囲気が重くなることもあって難しかったですが、自分は下級生の頃は自分にいっぱいいっぱいで、チームに向き合えなかったというか、向き合うことをやめていたので、まずは自分と向き合うことでチームにも目を向けられるようにと思って、やってきたと思います。

――早慶戦に向けた力強い意気込み

勝ちます！

――次は野口選手の記事が投稿されるので、野口選手の紹介と早慶戦で期待すること

性格はしっかり者の場面もあるけど発言には結構ヒヤヒヤしちゃうことがあります（笑）。でも誰とでも平等に、フラットに接する感じです（笑）。プレーは予測とサッカーＩＱの高さがあって、正確なキックといろいろなところに顔を出せることですかね。

――早慶戦で期待すること

いいクロスを上げてほしいですね。初奈からのセットプレーで点を決めたいので、初奈お願いします！

（取材：柄澤晃希）