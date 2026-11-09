【野球】春秋連覇の夢かなわず　＂チーム今津＂の熱き１年に幕　「四冠」の夢は次の世代へ／東京六大学野球　２０２６秋季リーグ戦 早大２回戦 @明治神宮野球場

１１月８日（日） 東京六大学野球 ２０２６秋季リーグ戦 早大２回戦 @明治神宮野球場

１回戦での敗戦を受け、優勝に向けて絶対に負けられない一戦となった早大２回戦。初回、無死一、二塁の好機を作ると、中塚遥翔（環３・智辯和歌山）の左前適時打で先制に成功する。しかしその裏、先発・水野敬太（経３・札幌南）が四球と失策で１死一、二塁のピンチを招くと、寺尾拳聖（人４・佐久長聖）に適時二塁打を浴び、同点に追いつかれる。３回裏、２死から今季初登板の松井喜一（経３・慶應）がマウンドに上がると、初回に適時二塁打を放った寺尾を二飛に打ち取る。４回表、今津慶介（総４・旭川東）と小原大和（環４・花巻東）の連打で無死二、三塁の絶好機を作るも、勝ち越し点を奪うことはできない。４回裏からは鈴木佳門（経２・慶應）が登板し、５回まで無失点でつなぐ。しかし６回裏、２死満塁から岡西佑弥（スポ４・智辯和歌山）に走者一掃の適時二塁打を浴び、一挙３点の勝ち越しを許す。８回表には中塚の右越え本塁打で２点差に迫るも、あと一歩及ばず。２－４で敗れ、５年ぶりの春秋連覇を果たすことはできなかった。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 慶大 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 早大 1 0 0 0 0 3 0 0 × 4

慶大バッテリー：水野、松井、●鈴木佳、広池、小宅ー吉開

早大バッテリー：中村心、安田、〇香西ー尾形、中村吏

慶大本塁打：中塚２号ソロ（８回）

早大本塁打：なし

５年ぶりの春秋連覇、そして春に果たすことのできなかった日本一に向けて、勝ち点の獲得が絶対条件となっている今回の早慶戦。ここまで、チームを引っ張ってきたエース・渡辺和大（商４・高松商業）が不在の中、迎えた１回戦。先発を任された広池浩成（経４・慶應）は３回３失点で降板。４回からは救援陣が後を受けた。打線は早大先発・髙橋煌稀（スポ３・仙台育英）、７回からマウンドに上がった香西一希（スポ４・九州国際大付）の前につながりを欠き、１－６で敗戦を喫した。これにより、あとが無くなった慶大に残された道は、早大に２連勝し、明大との優勝決定戦も制する３連勝ただ一つ。絶対に落とすことは許されない一戦となった。

初回、先頭の丸田湊斗（法３・慶應）が四球で出塁すると、林純司（環３・報徳学園）が初球を左前へ運び、いきなり無死一、二塁の好機を迎える。この日、３番に入った中塚の左安打で、二塁走者の丸田が快足を飛ばして生還し、先制に成功する。続く一宮知樹（経２・八千代松陰）が相手の失策で出塁し、満塁とするも、後続が打ち取られ、３者残塁に終わる。

先発マウンドを託されたのは、公式戦では今年の全日本大学野球選手権大会決勝以来の先発登板となる水野。先頭の阿部葉太（スポ１・横浜）を三球三振に切ってとるも、四球と失策で１死一、二塁のピンチを招く。すると１回戦で本塁打を放っている４番・寺尾に三塁線を破る適時二塁打を打たれ、同点とされる。なおも、１死二、三塁のピンチも、德丸快晴（スポ２・大阪桐蔭）を空振り三振、髙橋海翔（スポ３・山梨学院）を右飛に打ち取り、最少失点で切り抜ける。

３回裏、水野がテンポよく２死を奪うと、初回に適時二塁打を放った寺尾を迎えるところで慶大ベンチが動く。今季初登板となる松井がマウンドに送られると、二飛に打ち取り、見事に役割を果たす。

４回表、先頭の今津が右安打で出塁すると、小原も左中間へ二塁打を放ち、無死二、三塁の絶好機を迎える。続く吉野太陽（法４・慶應）が遊撃手へ強い打球を放つも、三塁走者の今津が三本間に挟まれ、１死一、二塁となる。ここで早大は先発・中村心大（スポ１・早稲田実業）に代えて安田虎汰郎（スポ３・日大三）をマウンドに送る。吉開鉄朗（商４・慶應）が三振に倒れ、２死となったところで、代打・横地広太（政４・慶應）が送られる。横地はフルカウントから中前に痛烈な打球を放つも、中堅手・阿部の好守に阻まれ、勝ち越し点を奪うことはできない。

その裏、松井に代わって鈴木佳が前日に続いてマウンドに上がる。先頭・德丸を代打からそのまま中堅の守備についた横地への中飛に打ち取る。しかし、続く髙橋海が打ち上げた打球を吉野が捕球できず。得点圏に走者を背負うも、後続を打ち取り、この回も無失点で切り抜ける。

５回裏、先頭の阿部に安打で出塁を許すと、犠打で二塁に走者を進められる。続く岡西から三振を奪い２死とするも、四球と内野安打で満塁のピンチを招く。しかし、最後は髙橋海を空振り三振に仕留め、勝ち越しを許さない。

投手陣の粘投に応えたい慶大打線。６回表、２死から小原が内野安打で出塁するも、後続が倒れ、得点にはつながらない。

その裏、大きく試合が動く。安打と犠打で２死ながら走者を二塁に置くピンチとなり、打席に迎えた、１回戦で本塁打を放っている１番・阿部に対し、堀井監督は申告故意四球を選択し、勝負に出る。しかし、続く２番・湯浅桜翼（スポ２・仙台育英）に中前安打を許し、２死満塁のピンチを招く。打席には、この日ここまで無安打の３番・岡西。鈴木佳は追い込んだものの、浮いたスライダーを捉え、岡西の打球は右翼フェンスを直撃。走者一掃の適時二塁打となり、一挙３点の勝ち越しを許してしまう。ここで投手は前日の試合で先発として登板した広池に交代。後続に安打を打たれるも得点は許さなかった。

何とか反撃に出たい慶大だったが、７回表は三者凡退に終わる。しかし８回表、１死走者なしで打席に立ったのは、この日ここまで唯一の打点を挙げている中塚。鋭く振り抜いた打球は高々と右翼方向へ舞い上がり、そのままスタンドへ。中塚のソロ本塁打で２点差に迫り、慶大ベンチも活気づく。

継投策に出ていた慶大は７回から小宅雅己（環１・慶應）を投入。安打は打たれるも要所を締め、８回裏まで得点を許さない。

そして９回の攻撃を迎えた。打順は６番・小原からだったが、二ゴロに倒れる。それでも最後はヘッドスライディングするなど気迫を見せる。続く吉野のところで代打、４年生の村岡龍（商４・慶應）。村岡の持ち味であるセーフティバントを試みるも、ここは見逃し三振。２死となって８番・吉開。カウント１ボール２ストライクからの４球目にスイングをかけるも打球は相手右翼手のグラブに納まり、試合終了。早慶戦２連敗という結果に終わり、試合後には多くの選手がベンチ前で泣き崩れた。

春秋連覇に向けた今季の戦い。惜しくも連覇とはならなかった。特に早慶戦では、走者を得点圏に置く機会は多かったものの、その好機をものにできず、春のように打線がつながる場面は少なかった。それでも投手陣がふんばりを見せるなど、選手たちには泥臭く最後まで勝利を渇望する姿があった。

３季連続５位という低迷から這い上がり、春は全チームから勝ち点を奪うリーグ完全制覇で５季ぶりに天皇杯を慶大にもたらした。しかし、その後の全日本大学野球選手権大会では決勝で関西大相手に競り負け、選手たちは悔しさをにじませた。それでも春に日本一をとれなかったことを”忘れ物”と言い、秋こそは全国の頂点を奪うと努力を重ねてきた。

そして迎えた秋季リーグ戦。５年ぶりの春秋連覇がかかった慶大はリーグ序盤の３カードで勝ち点を奪い、リーグ首位を独走。明大に勝ち越せば優勝とあと一歩のところまで迫った。だが「優勝の壁」は高かった。明大相手に３回戦までもつれ込む死闘を演じたものの、勝ち点を獲得できず、優勝の行方はこの早慶戦に持ち越された。勝負の早慶戦、初戦で負けても選手たちの熱い気持ちは途切れなかった。優勝に向け闘志あふれるプレーを続けた選手の姿には大きく心を動かされた。「強い慶應」を取り戻すという夢を与えてくれた”チーム今津”の１年間の活躍は、慶大の歴史に刻まれたに違いない。

”チーム今津”はこの１年、私たちに多くの夢と感動を与えてくれた。仲間の活躍を自分のことのように喜び、ピンチの場面でも笑顔で投手に声をかけ、ベンチでは肩を組んで見守る。守備から戻ってくる選手たちを笑顔で迎え入れ、ハイタッチを交わす。今年行ったインタビューでは、どの選手も「チームの勝利のために」という言葉を口にしていた。その「チームのために」という思いは、どのチームにも負けない強さだっただろう。

４年生はこの日をもって引退するが、慶大野球部がこれで終わるわけではない。来年、再来年と勝負の日々は続いていく。試合が終わった直後、３年生以下の選手たちの目には熱い闘志をもって未来を見据えるものがあった。今年惜しくも達成できなかった”四冠”。その悲願を次の世代が達成する日を期待したい。

（記事：原田武郎、山内悠暉／写真：河合亜采子、梅木陽咲、島森沙奈美、林佑真、神戸佑貴、鈴木啓護／取材：奈須龍成、箕輪七菜子、秋吉一樹）

◆慶大野手成績

位置 選手 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回 [8] 丸田湊斗（法３・慶應） 四球 中飛 5 上田太陽（商４・國學院久我山） 遊ゴロ H 市橋慶祐（商３・小野） 空三振 5 八木陽（法３・慶應） [6] 林純司（環３・報徳学園） 中安 二飛 見三振 三ゴロ [9] 中塚遥翔（環３・智辯和歌山） 左安 三飛 二ゴロ 右本 [7] 一宮知樹（経２・八千代松陰） 三失 四球 空三振 三ゴロ [4] 今津慶介（総４・旭川東） 三ゴロ 右安 二ゴロ 中飛 [D] 小原大和（環４・花巻東） 遊ゴロ 左２ 二安 二ゴロ [3] 吉野太陽（法４・慶應） 二飛 遊ゴロ 空三振 H 村岡龍（商４・慶應） 見三振 [2] 吉開鉄朗（商４・慶應） 中飛 空三振 中飛 右飛 [5] 寳田裕椰（経４・三重） 左飛 H8 横地広太（政４・慶應） 中飛 二直

◆慶大投手成績