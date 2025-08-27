【ソッカー（男子）】等々力で荒鷲軍団が躍動　３年間の雪辱果たす／第７６回早慶サッカー定期戦

８月１７日、早慶サッカー定期戦（早慶クラシコ）がＵｖａｎｃｅとどろきスタジアムｂｙＦｕｊｉｔｓｕで開催された。慶大にとって、最後の早慶クラシコ勝利は４年前。昨年は前哨戦となった前期リーグ戦では４－１で快勝したものの、逆に早慶クラシコでは０－４という屈辱的な大敗を喫しており、「２部優勝、１部優勝」を果たし成功に満ちた昨シーズン、唯一の汚点となった。今年は慶大が１部リーグ、ワセダが２部リーグに所属することも踏まえ、必ず勝利を掴まなければならない一戦だった。慶大は試合開始直後に斎藤大雅（文３・立命館宇治／京都サンガF.C. U-18）が負傷交代を強いられるというアクシデントに見舞われ、ワセダのハイプレスを剥がせず敵陣に近づけない苦しい立ち上がりとなった。しかし、時間経過とともにワセダの圧力に適応すると、３８分に西野純太（総４・駒大高）、４１分に齋藤真之介（経４・桜修館／ FC町田ゼルビアユース）と４年生が立て続けに得点を奪い、２点をリードして試合を折り返す。後半はワセダに主導権を握り返されると、６６分にコーナーキックから久米遥太（政２・早実）にゴールを決められ、１点差に詰め寄られる。それでも途中交代を駆使し逃げ切りに成功した慶大が４年ぶりに勝利。雪辱を果たした。

２０２５／８／１７（日）１８：００キックオフ＠ＵｖａｎｃｅとどろきスタジアムｂｙＦｕｊｉｔｓｕ

【スコア】

慶應義塾大学２ー１早稲田大学

【得点者】

３８分 慶大 西野純太（田中雄大）

４１分 慶大 齋藤真之介

６７分 早大 久米遥太（瀧澤暖）

【慶大出場選手】 ポジション 背番号 選手名（学部学年・出身高校） GK １ 洪潤太（政４・東京朝鮮中高級学校／三菱養和SCユース） DF ３ 西野純太（総４・駒大高） ４ 斎藤大雅（文３・立命館宇治／京都サンガF.C.U-18） → １０分 １６ 藤平一寿（法４・桐蔭学園） ６ 永澤昂大（政４・國學院久我山） → ８２分 ２ 大下崚太（商４・慶應 ／東京ヴェルディユース） ２９ 三浦成貴（商３・浜松開誠館） MF ７ 齋藤真之介（経４・桜修館／FC町田ゼルビアユース） → ７７分 １４ 村井亮友（商４・桐生／ザスパクサツ群馬Ｕ−１８） ８ 田中雄大（商４・成城学園／三菱養和SCユース） １０ 角田惠風（商４・慶應／横浜F・マリノスユース） １７ 辻野悠河（商４・暁星国際） → ６８分 ２２ 小野翔大（経２・慶應） １３ 三浦大其（経２・慶應） → ６０分 １９ 朔浩太朗（理３・学習院高等科） FW １１ 立石宗悟 （法４・桐蔭学園） → ８５分 ３０ オノノジュ慶史（政１・前橋育英）

試合開始のホイッスルと共に、早慶クラシコにふさわしい高強度なゲームが展開される。慶大はキーパー・洪潤太（政４・東京朝鮮中高級学校／三菱養和SCユース）、右センターバック・西野純太（総４・駒大高）、アンカー・田中雄大（商４・成城学園／三菱養和SCユース・横浜F・マリノス内定）を中心にビルドアップを試み、対するワセダは前線からハイプレスを仕掛け、慶大陣内でボールを奪ってショートカウンターを狙った。そんな中、ファーストシュートを放ったのはワセダ。慶大の左サイドからの攻撃を凌ぐと、素早く前線の伊藤猛志（スポ３・磐田西／ジュビロ磐田U-18）に繋ぎ、カウンターへ移行する。しかし、脳震盪からの復帰戦となった不屈の副将・西野が完璧な対応を見せ、ピンチを脱する。

すると５分、慶大に試練が訪れる。主将・田中が前線に送ったボールがクリアされると、セカンドボールを巡って左センターバック・斎藤大雅（文３・立命館宇治／京都サンガF.C. U-18）がワセダの右サイドハーフ久米と接触し、脳震盪の疑いのため負傷交代を強いられる。３年生ながら前期リーグの中盤から主力として活躍した斎藤がベンチに下がり、控えメンバーに本職センターバックが居ない慶大は、奇想天外な攻撃参加を持ち味とする超攻撃的サイドバック・藤平一寿（法４・桐蔭学園）を右サイドバックに投入。デュエルに絶対の自信を持つ三浦成貴（商３・浜松開誠館）が右サイドバックから左センターバックに移動し、立て直しを図った。

スクランブル交代で焦りが見えた慶大は序盤、ワセダのハイプレスに苦しみ、前線までクリーンにボールを届けることが出来なかった。一方、J ２・Vファーレン長崎への加入が内定している右サイドバック・佐々木奈琉（社学４・帝京長岡）の積極的な攻撃参加を中心に、右サイドから慶大陣地に押し込む時間帯が続いたワセダも、ペナルティエリア付近では慶大の組織的で集中力の高いディフェンスの前にシュートチャンスは少なく、試合は膠着状態となった。

そんな中で迎えた１９分、西野からセンターフォワード・立石宗悟（法４・桐蔭学園）へのロングボールからマイボールのスローインを獲得すると、スローワーとなった藤平がワセダＤＦ陣に生まれた一瞬の隙を突いてクイックリスタートを選択。藤平からボールを引き取りペナルティエリア内に侵入した角田惠風（商４・慶應／横浜F・マリノスユース）がシュートを放つが、ここはワセダのキーパー・雨野颯真（スポ２・前橋育英）に阻まれ、先制点を奪うには至らなかった。全日本大学選抜のイタリア遠征に参加した影響で、早慶クラシコ前日に帰国、再合流した慶大のエース・角田のシュートで試合の風向きが変わり、両者共にビッグチャンスを迎えるオープンな展開へと移行する。

２５分、自陣でボールを奪った慶大は田中、角田、辻野悠河（商４・暁星国際）のパス交換でワセダのプレスを剥がし、角田がドリブルで敵陣に侵入するが、エリア内でワセダにボールを奪われると、今度はワセダのロングカウンターが発動。左サイドバック西凜誓（社学３・中京大中京／名古屋グランパスU18）のクロスがワセダのストライカー・伊藤に供給されるが、今季初めて左センターバックとして出場している三浦成が億千金のブロックを見せ、チームを救う。

飲水タイムが明けてからは、慶大がワセダのプレスを剥がして敵陣に侵入する機会が増え、ワセダも自陣でボールを奪うと慶大の帰陣が間に合わないほどの素早いロングカウンターを繰り出すという、一進一退の攻防が繰り広げられた。３０分台に入ると、ワセダのハイプレスに適応した慶大が徐々に主導権を握り始める。キーマンとなったのは主将・田中雄大だった。Ｊ１・横浜Ｆ・マリノスへの加入が決まった慶大の心臓は、長短のパスを散らしてワセダのプレスの足を止める。田中のプレーで慶大は、ボールを失ったとしても即時奪回を成立させ、持続的にボールを持ち続けられるほどにワセダを押し込むことに成功する。

３４分、左サイドのライン際に開いた左サイドバック・永澤昂大（政４・國學院久我山）にボールが渡ると、ペナルティエリア内に飛び出した辻野に鋭いスルーパスを供給。これを辻野がヒールで立石に繋ぎ、立石がワセダのＤＦに囲まれながらキープすると、立石からボールを受けた角田がミドルシュートを放つ。

更に角田のシュートのセカンドボールを拾った永澤が逆サイドに構える右ウィング・三浦大其（経２・慶應）に展開し、三浦大がクロスを供給すると、相手に当たってコーナーキックを得る。このコーナーキックでサインプレーを発動した慶大は、田中のミドルシュートでゴールを脅かすが、ここはワセダＧＫ・雨野のスーパーセーブが飛び出す。続く３６分、再びショートコーナーを選択した慶大は、角田のクロスに立石が飛び込むも合わず、立石のプレーがG K・へのファールという判定を受ける。慶大は、華麗なパスワークでワセダを翻弄するも、あと一歩が遠く先制ゴールを挙げることができない。

それでも攻撃の手を緩めない慶大は３７分、左ウィング・齋藤真が敵陣でプレッシャーをかけボールを奪うと、前方に広大なスペースを得た三浦大に展開。三浦大が独特の間合いからファーサイドに巻くような軌道のシュートを放つが、ここも雨野のセーブに阻まれる。続くコーナーキックで、キッカーの角田がこの試合初めてショートコーナーではなくファーサイドへのクロスを選択すると、ファーへ流れたボールを回収した三浦成から田中にボールが渡る。ペナルティエリアから離れた位置でボールを受けたことで、相手のプレッシャーを受けきらなかった田中は、針の穴を通すような高精度のアーリークロスを供給。このボールに、田中と共にチームを引っ張ってきた副将・西野が頭で合わせ、３８分、ついに慶大が先制に成功する。３度の脳震盪を経験し、この早慶クラシコが自身の現役ラストマッチとなった西野が魂で押し込んだヘディングシュートに、黄色に染まった慶大側スタンドは大いに沸き立ち、実に４年ぶりに早慶クラシコの舞台で若き血の歌声が轟いた。

先制点で勢いに乗る慶大は４１分、守備でも執拗に相手ＤＦを追い回す姿から「狂犬」と称される立石が敵陣でセカンドボール争いを制すと、そのまま推進力のあるドリブルでゴールに迫り、ワセダＤＦ陣をギリギリまで引き付け、サポートに入った齋藤真にパス。ボールを受けた齋藤真がカットインから素早く右足を振り抜くと、美しい軌道を描いたシュートはファーサイドに突き刺さり、追加点を挙げた。数えきれないほどの練習によって洗練された齋藤真のシグネチャー・ムーブが大舞台で発動し、慶大側スタンドは更なる歓喜に包まれた。

２点を先行され、前半のうちにビハインドを縮めておきたいワセダは前半アディショナルタイム３分、佐々木のアーリークロスに伊藤が飛び込むが、伊藤の手前で西野がクリア。守備でも西野がチームを鼓舞する。一方、２点リードに満足しない慶大はアディショナルタイム５分、敵陣右サイド深い位置で藤平、角田とのコンビネーションで相手を剥がした三浦大がペナルティエリアに侵入し、マイナス気味にクロスを入れると、ニアに入った立石がスルー。これをファーサイドで余った齋藤真がコントロールショットで得点を狙うが、これは惜しくも枠を外れ、トドメの１発を決めることはできなかった。

慶大優勢のまま、試合はハーフタイムを迎える。上位カテゴリに所属するチームとして、３年間負け続けた相手へのリベンジとして、そして何より慶應義塾を背負う塾生として、「絶対にワセダから勝利を掴む」という強い気持ちをピッチで表現した慶大が、前半のうちに２点をリードして折り返した。両チームともハーフタイムでの交代はなく、後半の立ち上がりは前半の終盤の慶大優勢ムードが継続される。

４８分には自陣から三浦成が相手のボランチに侵入した角田に縦パスが入り、ワセダの最終ラインの背後に飛び出した立石へのスルーパスを狙うが、立石の飛び出しが間一髪オフサイドとなった。続く５０分には左サイドライン際でボールをキープしていた角田をサポートした齋藤真が一気にゴール前まで運ぶが、クロスの呼吸が合わずシュートには辿り着かない。慶大はチャンスを作りながら試合を決定づける次の１点を奪うには至らないという、もどかしい時間が続く。

すると５４分、ワセダの選手たちに囲まれた田中が自陣深い位置でボールを失うと、神田拓人（スポ２・尚志）がミドルシュートを放つ。このシュートは枠を大きく外れたが、ワセダが試合の主導権を握り返すきっかけとなった。このプレーを成功体験に、後がないワセダが再びハイプレスの目線を揃え始める。５５分、勢いを継続させたいワセダはセンターフォワード鈴木大翔（スポ３・向陽台／ガンバ大阪ユース）とミッドフィールダー柏木陽良（スポ３・鹿島学園／鹿島アントラーズユース）を投入。チーム全体が重心を上げるための起点作りに長ける鈴木の投入は効果的で、ワセダは慶大陣地でボールを奪ってからの速攻に加え、自陣からの前進経路も確立。更にワセダがペースを握る。

５９分、慶大陣地でクリアボールを回収したワセダが細かいパスワークを駆使してゴールに迫ると、左サイドハーフ本保奏希（スポ４・ふたば未来学園／JFAアカデミー福島U-18）がカットインして放ったシュートが森田大智（スポ４・大津）に当たって軌道が変わり、ゴールに吸い込まれる。しかし、軌道を変えた森田がオフサイドポジションに立っていたという判定からゴールが取り消され、慶大は事なきを得た。６０分、慶大はこの状況を打開するべく、左利きのテクニシャン・三浦大に替えて右利きで縦への突破力を持ち味とする朔浩太朗（理３・学習院）を右ウィングに投入。キャラクターの違うフレッシュなアタッカーを投入し、主導権の奪回を図った。直後、ワセダ陣内で得たフリーキックから慶大に決定機が訪れる。角田が利き足とは逆の左足で蹴ったボールは、見事にワセダのディフェンダーとキーパーの間に飛んでいき、これに反応した西野が先制点を彷彿とさせる力強いヘディングシュートを放つ。しかし、これもわずかに枠の左にそれ、追加点とはならない。

慶大の朔投入と同じタイミングで、ワセダも２枚目の交代カードを切った。右サイドハーフ久米を左サイドハーフに回し、左サイドハーフ本保に代えて右サイドハーフに瀧澤暖（スポ４・札幌白石／北海道コンサドーレ札幌U-18）を投入。ゴールに近い位置でのプレーを得意とする瀧澤の投入により、内側のエリアで瀧澤がマークを集めて、右サイドバック佐々木が大外の高い位置でプレーする機会も増え、慶大は更に自陣に押し込まれる。主導権をワセダに握られる展開となった中、ゴール前では高い集中力を発揮し、失点は許していなかった慶大だったが、６７分に遂にその牙城を崩される。柏木のコーナーキックをニアで瀧澤が逸らし、最後は久米がファーサイドで合わせ、同点のみならず逆転も視野に入るような時間帯に１点差に詰め寄られた。この失点を受け、慶大も２枚目の交代カードを切る。主務として早慶クラシコの運営にも携わり、文字通りピッチ内外を駆け回った左インサイドハーフ辻野に替え、長身ボランチ・小野翔大（経２・慶應）を投入。小野はビルドアップ時に辻野と比較して低いポジショニングを取り、田中とダブルボランチを組むような位置でプレーし、ワセダのプレスの圧力を分散させることを図った。

１点差に詰め寄られた慶大だったが、失点に対して過剰に動揺することはなく、ゴール前の守備では高い集中力を途切れさせない。逆に、なんとしても同点、逆転に繋げたいワセダはプレーテンポを上げたが、これに伴って個々に求められる技術的な負荷も高まったことでミスが増え、刻々と時間だけが過ぎていく。慶大は７７分、前半からフルスロットルで仕掛け続けた齋藤真に替えて、村井亮友（商４・桐生／ ザスパクサツ群馬 U-18）を左ウィングに投入。試合前、エゴを捨てチームの勝利のためだけを考えプレーすることを誓っていた献身的なスピードスターは、持ち味の俊足を飛ばして慶大の守備を引き締める。

更に８０分、両チームベンチが動く。慶大が永澤に替え、前十字靭帯断裂からの復帰戦となった大下崚太（商４・慶應／東京ヴェルディユース）を左サイドバックに投入して１点を守り抜く姿勢を見せると、ワセダは左サイドハーフ久米に替えて１４高橋作和（法３・國學院久我山）、左サイドバック西に替え１２伊藤稜介（スポ２・磐田西／ジュビロ磐田U－18）を投入し、サイドアタックの勢いを更に強める。

続いて８５分、慶大は最後の交代カードを切り、等々力のピッチで暴れ尽くした狂犬・立石に替え、新たな怪物・オノノジュ慶吏（政１・前橋育英）を投入。すると直後の８６分、オノノジュが挨拶代わりの強烈なプレーを見せる。クリア性のロングボールを俊足ウィング・朔がチェイスし、敵陣深い位置でマイボールのスローインを確保すると、ゆったりボールを動かしながら機を伺い、藤平がアーリークロスを上げる。するとこのクロスに反応したオノノジュが爆発的なスピードでニアポストに突っ込み、シュートを放つ。このシュートはうまく足にミートせず、雨野にキャッチされるが、昨年高円宮杯Ｕー１８プレミアリーグＥＡＳＴで得点王に輝いた怪物が、その片鱗を見せつけた

８７分、ワセダは１０番を背負った森田に代わって笹木大史（商４・早大学院）をセンターバックに投入。センターバックを務めていた１８６cmの長身を持つ尾崎凱琉（スポ２・大阪桐蔭）を前線に配置するパワープレーを発動。ロングボールとクロスを前線に供給し続ける。しかし、慶大はキーパー洪、センターバックの西野と三浦、途中投入で左サイドバックに入った大下を中心に、丁寧に空中戦を制し続けると、アディショナルタイム４分、慶大の４年ぶりの早慶クラシコ勝利を告げるホイッスルが鳴り響いた。試合のＭＶＰには３度の脳震盪を乗り越え早慶クラシコに出場し、守備で９０分間ワセダの攻撃の芽を摘み続け、攻撃でもビルドアップの起点としてチームを牽引し、ヘディングで先制ゴールを叩き込んだ西野純太が選ばれ、現役最後の試合を飾った。

ＭＶＰに輝いた西野だけでなく、ソッカー部員として一度も早慶クラシコで勝利した経験がなかった４年生がチームを牽引し、遂に宿敵ワセダへのリベンジを果たした慶大。しかし、チームにとって早慶クラシコでの勝利は最大の目標ではない。始動時に掲げた「全国制覇」を成し遂げるため、そして関東大学リーグ１部に残留するため、荒鷲の戦士たちは次なる試合に向けて準備を進めている。

（記事：髙木謙 写真：愛宕百華、長掛真依、重吉咲弥、塩田隆貴）