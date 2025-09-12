【野球】２年ぶり王座奪還へ ”チーム外丸”２０２５秋季選手名鑑 ～投手編～

９月13日に開幕する東京六大学野球秋季リーグ戦。ケイスポ野球班では今春に続き、新たに12名の選手を追加した選手名鑑を制作しました。これを見れば”チーム外丸”がもっと良く分かる内容となっておりますので、観戦のお供に是非ご活用ください。今回は〈投手編〉です！
凡例：①名字・名前②投打③生年月日④身長・体重⑤血液型・MBTI⑥出身地⑦出身高校（甲子園出場）⑧学部学年⑨趣味⑩座右の銘⑪慶大野球部の推しメン⑫寸評
※K/BB％：「奪三振と与四球の確率の差」を表す。計算方法は（奪三振数ー与四球数）／対戦打者数
※WHIP：投手１投球回あたりに許した走者数。計算方法は（与四球数＋被安打数）／投球回
■ 投手
外丸東眞
①そとまる・あずま②右右③２００４（平１６）・２・２２④１７５・８０⑤A・ESTP⑥群馬県⑦前橋育英（甲）⑧環４⑨焼肉⑩継続は力なり⑪田村早絵⑫１年次からリーグ戦に登板し、いよいよ最高学年となったプロ注目右腕。主将にも就任し、名実ともに慶大の軸として期待される。今春は９試合に登板（先発８）でチームトップの４勝を記録するも、勝敗以上に苦しい登板が続いた。今秋こそは制球力にたけた本来の投球で、チームを賜杯に導きたい。
|登板数
|勝利
|敗戦
|引分
|球数
|打者
|被安打
|被本塁打
|投球回
|奪三振
|与四球
|与死球
|自責点
|防御率
|K/BB％
|WHIP
|今春
|9
|4
|3
|0
|709
|206
|52
|3
|48
|31
|10
|4
|22
|4.12
|10.2
|1.29
|通算
|52
|18
|13
|0
|3997
|1177
|258
|10
|285 2/3
|160
|50
|22
|15
|5.19
|9.3
|1.08
木暮瞬哉
①こぐれ・しゅんや②右右③２００３（平１５）・４・２３④１７５・７５⑤不明・ISFJ⑥東京⑦小山台⑧法４⑨栄冠ナイン⑩その失敗、死ぬ時には忘れてる⑪広池、村岡、中塚⑫窮地の場面で颯爽と登板し、その状況に臆することなく相手打線を抑え込む仕事人。ただ今春の早慶１回戦では９回１死満塁のピンチに登板も２失点（自責１）を喫し、１死も奪えず無念の降板を経験。「打たれても『俺のせいじゃない』ぐらいの気持ちで投げています」と語っていた木暮。最後の秋は強心臓の投球で慶大ブルペンを支える。
|登板数
|勝利
|敗戦
|引分
|球数
|打者
|被安打
|被本塁打
|投球回
|奪三振
|与四球
|与死球
|自責点
|防御率
|K/BB％
|WHIP
|今春
|6
|0
|0
|0
|72
|23
|9
|0
|3 2/3
|0
|2
|0
|5
|9.82
|-8.70
|3.00
|通算
|22
|1
|1
|0
|382
|116
|31
|4
|25
|7
|11
|3
|15
|5.4
|-3.45
|1.68
小川琳太郎
①おがわ・りんたろう②右左③２００１（平１３）１２・２７④１７９・７８⑤A・ENFP-A⑥石川⑦小松⑧経４⑨耳かき⑩練習ハ不可能ヲ可能ニス⑪林純司⑫軸足の重心を落とした低い位置から繰り出される最速１４５キロのストレートとキレのあるスライダーが武器のサイドハンド右腕。「小学生以来の憧れ」と語る早慶戦に昨春初登板を果たすと、今春はキャリアハイの７試合に登板し３度のロングリリーフを無失点に抑えた。大の仲良し・外丸曰く「やばいヤツ」。ラストシーズンは救援陣の柱となって存在感を示す。
|登板数
|勝利
|敗戦
|引分
|球数
|打者
|被安打
|被本塁打
|投球回
|奪三振
|与四球
|与死球
|自責点
|防御率
|K/BB%
|WHIP
|今春
|7
|0
|1
|0
|112
|32
|10
|0
|7 2/3
|6
|2
|1
|5
|2.35
|12.5
|1.57
|通算
|21
|3
|1
|0
|335
|93
|26
|0
|22
|13
|7
|2
|9
|3.68
|6.45
|1.50
前田晃宏
①まえだ・あきひろ②右右③２００３（平１５）８・１８④１７６・８１⑤Ａ・ＩＳＴＪ⑥広島⑦慶應⑧商４⑩Don’t ever, ever ring the bell.⑫昨秋、大怪我から２年振りに復帰した不屈の右腕。しかし今年２月に右肘を痛めると、「最後の秋に悔いを残さないため」に手術ではなく温存療法を選択。父から貰った「柔よく剛を制す」という言葉通り、力任せではなく丁寧な投球を心がける。チーム内でも定評のあるチェンジアップは一級品。仲間や家族への感謝を胸に、復活のマウンドを目指す。
|登板数
|勝利
|敗戦
|引分
|球数
|打者
|被安打
|被本塁打
|投球回
|奪三振
|与四球
|与死球
|自責点
|防御率
|K/BB%
|WHIP
|今春
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|通算
|8
|0
|1
|0
|122
|39
|6
|2
|10
|8
|2
|1
|2
|3.60
|15.4
|0.80
渡辺和大
①わたなべ・かずひろ②左左③２００４（平１６）５・２８④１８０・８０⑤Ａ・ＩＳＦＰ⑥香川⑦高松商業高（甲）⑧商３⑨ポケポケ⑩為せば成る⑪渡辺憩⑫慶大の左腕エース。昨秋は絶対的エース・外丸の不在の中、最優秀防御率（1.17）のタイトルを獲得しチームをけん引した。しかし今春は８試合に登板（先発５）で１勝止まりと不本意なシーズンに。”全力投球”が持ち味のプレースタイルとは裏腹に、普段はチームメイト曰く｢マイペース｣。オフに取り戻したストレートを軸に、今秋は悲願のベストナインと日本一を目指す。
|登板数
|勝利
|敗戦
|引分
|球数
|打者
|被安打
|被本塁打
|投球回
|奪三振
|与四球
|与死球
|自責点
|防御率
|K/BB%
|WHIP
|今春
|8
|1
|2
|0
|522
|142
|36
|2
|29 2/3
|37
|13
|2
|14
|4.25
|16.9
|1.65
|通算
|27
|4
|5
|0
|1731
|476
|99
|4
|110
|110
|42
|5
|32
|2.62
|14.3
|1.28
広池浩成
①ひろいけ・こうせい②右左③２００４（平１６）１０・２７④１８０・８７⑤AB・ENTP⑥広島⑦慶應⑧経３⑨荒野行動⑩為せば成る⑪小原大和⑫先発に転向した昨秋は、立大戦で７回１失点の快投を披露した。最速１５７キロの剛速球を操る右腕は、球威強化に励んだ冬を経て一段と成長。今春は鋭く曲がるスライダーを武器に打者を翻弄（ほんろう）し、登板した５試合を自責０に抑えた。５月４日・東大２回戦を境に実戦から遠ざかっているものの、広池の復調は日本一奪還に不可欠。またSNSでの積極的な発信を通じて、大学野球や自身の技術向上に真摯に向き合う姿勢も光る。
|登板数
|勝利
|敗戦
|引分
|球数
|打者
|被安打
|被本塁打
|投球回
|奪三振
|与四球
|与死球
|自責点
|防御率
|K/BB%
|WHIP
|今春
|5
|0
|0
|0
|152
|42
|6
|0
|10 2/3
|10
|3
|1
|0
|0
|16.7
|0.84
|通算
|17
|2
|2
|0
|560
|154
|34
|4
|36 2/3
|31
|10
|4
|15
|3.68
|13.6
|1.20
竹内丈
①たけうち・じょう②右右③２００４（平１６）８・１３④１７８・７７⑤A・INFJ⑥神奈川⑦桐蔭学園⑧環３⑨星空観賞⑩宇宙規模で物事を考える⑪田雄亮⑫１年生から即戦力としてリーグ優勝と日本一に貢献。制球力のある直球と多彩な変化球で空振りを奪う。昨秋の早大２回戦では５回１失点という“早慶戦キラー”ぶりを発揮。春は登板機会に恵まれなかったが、静かに燃える右腕の再覚醒に期待がかかる。
|登板数
|勝利
|敗戦
|引分
|球数
|打者
|被安打
|被本塁打
|投球回
|奪三振
|与四球
|与死球
|自責点
|防御率
|K/BB%
|WHIP
|今春
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|通算
|13
|2
|3
|0
|576
|157
|34
|1
|38 1/3
|16
|12
|2
|12
|2.82
|2.54
|1.20
沖村要
①おきむら・かなめ②右右③２００４（平１６）５・５④１８５・８５⑤B・INTP⑥富山⑦慶應⑧商３⑨マリオカート８DX⑪外丸東眞⑫角度のある直球とチェンジアップのコンビネーションで打者を打ち取る右腕。昨春の早大２回戦では先発に抜擢されるも、３回途中５失点と打ち込まれた。高校時代は同期の広池とともにダブルエースを務めるなど、ポテンシャルは一級品。今季こそは結果につなげられるか、「主将・外丸を優勝して泣かせる」ための秋が始まる。
|登板数
|勝利
|敗戦
|引分
|球数
|打者
|被安打
|被本塁打
|投球回
|奪三振
|与四球
|与死球
|自責点
|防御率
|K/BB%
|WHIP
|今春
|5
|0
|0
|0
|148
|37
|9
|3
|7 2/3
|5
|6
|0
|7
|8.22
|-2.70
|1.96
|通算
|10
|1
|1
|0
|242
|64
|15
|3
|13 1/3
|9
|8
|2
|9
|6.08
|1.56
|1.73
田上遼平
①たがみ・りょうへい②右右③２００４（平１６）１０・２８④１７８・８９⑤Ｏ・ＥＳＴＪ⑥横浜⑦慶應湘南藤沢⑧商３⑨七味唐辛子⑩一日六食⑪村岡龍⑫「岩のような直球」で相手をねじ伏せる剛腕。春の法大３回戦で２番手としてリーグ戦初登板を果たすと、２回2/3を被安打１、無失点と力投し、ロングリリーフとしての適性を示した。また早慶１回戦では３者連続空振り三振という圧巻の投球を披露。今秋も豪快な投球でマウンドを支配し、「田上の秋」にしたい。
|登板数
|勝利
|敗戦
|引分
|球数
|打者
|被安打
|被本塁打
|投球回
|奪三振
|与四球
|与死球
|自責点
|防御率
|K/BB%
|WHIP
|今春
|3
|0
|0
|0
|96
|21
|3
|0
|5 1/3
|5
|4
|0
|4
|6.75
|4.76
|1.31
|通算
|3
|0
|0
|0
|96
|21
|3
|0
|5 1/3
|5
|4
|0
|4
|6.75
|4.76
|1.31
水野敬太
①みずの・けいた②右投左打③２００４（平１６）・１０・１３④１８２・７６⑤B・ISTP ⑥北海道⑦札幌南⑧経２⑨ラーメンを食べること⑩よく食べてよく寝る⑪中塚遥翔⑫今春、リーグ戦デビューを果たすと続く春季フレッシュトーナメントでは背番号「１８」を背負い、胴上げ投手となった力強い直球が武器の２年生右腕。今春リーグ戦直前の取材では主将・外丸投手も「ネクストブレイク投手」に名前を挙げるなど、その高いポテンシャルはエースのお墨付き。これからの伸び代も十分な右腕が、秋の神宮でさらなる快投を見せる。
|登板数
|勝利
|敗戦
|引分
|球数
|打者
|被安打
|被本塁打
|投球回
|奪三振
|与四球
|与死球
|自責点
|防御率
|K/BB%
|WHIP
|今春
|6
|0
|0
|0
|114
|26
|5
|0
|6 1/3
|5
|2
|0
|2
|2.84
|11.5
|1.11
|通算
|6
|0
|0
|0
|114
|26
|5
|0
|6 1/3
|5
|2
|0
|2
|2.84
|11.5
|1.11
松井喜一
①まつい・きいち②右右③２００５（平１７）７・２８④１８１・８５⑤O・INFJ⑥東京⑦慶應（甲）⑧経２⑨映画を見ること、「相席食堂」を見るのがモチベーション⑩日進月歩⑪木暮瞬哉⑫サイドスローから力強い直球を投げ込む、慶大ブルペンの若きホープ。高３時に出場した夏の甲子園大会では３試合に登板し、チームの全国制覇に大きく貢献した。昨春のフレッシュトーナメントや今夏の全早慶野球戦で登板し、リーグ戦での登板に向けては準備万端。マウンドでの気迫と「笑顔」がアピールポイントだ。
|登板数
|勝利
|敗戦
|引分
|球数
|打者
|被安打
|被本塁打
|投球回
|奪三振
|与四球
|与死球
|自責点
|防御率
|K/BB%
|WHIP
|今春
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|通算
|1
|0
|0
|0
|28
|6
|3
|0
|1
|1
|0
|0
|2
|18
|16.7
|3.00
入江祥太
①いりえ・しょうた②右右③２００６（平１８）・４・１９④１８１・８４⑤O・ENFP⑥栃木⑦石橋（甲）⑧環１⑨中塚さんの歯ぎしりを開くこと⑩オーマイゲッシュ⑪沖村要⑫石橋高時代はエースで４番として初の甲子園に導き、鳴り物入りで慶大野球部に入部した大型ルーキー。１年の春にして早くも法大との３回戦で神宮デビューを飾った。まずは自身のアピールポイントだと語る「鋭い変化球」で、目標の「リーグ戦で１勝」を目指す。
|登板数
|勝利
|敗戦
|引分
|球数
|打者
|被安打
|被本塁打
|投球回
|奪三振
|与四球
|与死球
|自責点
|防御率
|K/BB%
|WHIP
|今春
|1
|0
|0
|0
|29
|7
|1
|1
|2
|2
|0
|0
|1
|4.5
|28.6
|0.50
|通算
|1
|0
|0
|0
|29
|7
|1
|1
|2
|2
|0
|0
|1
|4.5
|28.6
|0.50