【野球】２年ぶり王座奪還へ ”チーム外丸”２０２５秋季選手名鑑 ～投手編～

９月13日に開幕する東京六大学野球秋季リーグ戦。ケイスポ野球班では今春に続き、新たに12名の選手を追加した選手名鑑を制作しました。これを見れば”チーム外丸”がもっと良く分かる内容となっておりますので、観戦のお供に是非ご活用ください。今回は〈投手編〉です！

凡例：①名字・名前②投打③生年月日④身長・体重⑤血液型・MBTI⑥出身地⑦出身高校（甲子園出場）⑧学部学年⑨趣味⑩座右の銘⑪慶大野球部の推しメン⑫寸評

※K/BB％：「奪三振と与四球の確率の差」を表す。計算方法は（奪三振数ー与四球数）／対戦打者数

※WHIP：投手１投球回あたりに許した走者数。計算方法は（与四球数＋被安打数）／投球回

■ 投手

外丸東眞

①そとまる・あずま②右右③２００４（平１６）・２・２２④１７５・８０⑤A・ESTP⑥群馬県⑦前橋育英（甲）⑧環４⑨焼肉⑩継続は力なり⑪田村早絵⑫１年次からリーグ戦に登板し、いよいよ最高学年となったプロ注目右腕。主将にも就任し、名実ともに慶大の軸として期待される。今春は９試合に登板（先発８）でチームトップの４勝を記録するも、勝敗以上に苦しい登板が続いた。今秋こそは制球力にたけた本来の投球で、チームを賜杯に導きたい。

登板数 勝利 敗戦 引分 球数 打者 被安打 被本塁打 投球回 奪三振 与四球 与死球 自責点 防御率 K/BB％ WHIP 今春 9 4 3 0 709 206 52 3 48 31 10 4 22 4.12 10.2 1.29 通算 52 18 13 0 3997 1177 258 10 285 2/3 160 50 22 15 5.19 9.3 1.08

木暮瞬哉

①こぐれ・しゅんや②右右③２００３（平１５）・４・２３④１７５・７５⑤不明・ISFJ⑥東京⑦小山台⑧法４⑨栄冠ナイン⑩その失敗、死ぬ時には忘れてる⑪広池、村岡、中塚⑫窮地の場面で颯爽と登板し、その状況に臆することなく相手打線を抑え込む仕事人。ただ今春の早慶１回戦では９回１死満塁のピンチに登板も２失点（自責１）を喫し、１死も奪えず無念の降板を経験。「打たれても『俺のせいじゃない』ぐらいの気持ちで投げています」と語っていた木暮。最後の秋は強心臓の投球で慶大ブルペンを支える。

登板数 勝利 敗戦 引分 球数 打者 被安打 被本塁打 投球回 奪三振 与四球 与死球 自責点 防御率 K/BB％ WHIP 今春 6 0 0 0 72 23 9 0 3 2/3 0 2 0 5 9.82 -8.70 3.00 通算 22 1 1 0 382 116 31 4 25 7 11 3 15 5.4 -3.45 1.68

小川琳太郎

①おがわ・りんたろう②右左③２００１（平１３）１２・２７④１７９・７８⑤A・ENFP-A⑥石川⑦小松⑧経４⑨耳かき⑩練習ハ不可能ヲ可能ニス⑪林純司⑫軸足の重心を落とした低い位置から繰り出される最速１４５キロのストレートとキレのあるスライダーが武器のサイドハンド右腕。「小学生以来の憧れ」と語る早慶戦に昨春初登板を果たすと、今春はキャリアハイの７試合に登板し３度のロングリリーフを無失点に抑えた。大の仲良し・外丸曰く「やばいヤツ」。ラストシーズンは救援陣の柱となって存在感を示す。

登板数 勝利 敗戦 引分 球数 打者 被安打 被本塁打 投球回 奪三振 与四球 与死球 自責点 防御率 K/BB% WHIP 今春 7 0 1 0 112 32 10 0 7 2/3 6 2 1 5 2.35 12.5 1.57 通算 21 3 1 0 335 93 26 0 22 13 7 2 9 3.68 6.45 1.50

前田晃宏

①まえだ・あきひろ②右右③２００３（平１５）８・１８④１７６・８１⑤Ａ・ＩＳＴＪ⑥広島⑦慶應⑧商４⑩Don’t ever, ever ring the bell.⑫昨秋、大怪我から２年振りに復帰した不屈の右腕。しかし今年２月に右肘を痛めると、「最後の秋に悔いを残さないため」に手術ではなく温存療法を選択。父から貰った「柔よく剛を制す」という言葉通り、力任せではなく丁寧な投球を心がける。チーム内でも定評のあるチェンジアップは一級品。仲間や家族への感謝を胸に、復活のマウンドを目指す。

登板数 勝利 敗戦 引分 球数 打者 被安打 被本塁打 投球回 奪三振 与四球 与死球 自責点 防御率 K/BB% WHIP 今春 - - - - - - - - - - - - - - - - 通算 8 0 1 0 122 39 6 2 10 8 2 1 2 3.60 15.4 0.80

渡辺和大

①わたなべ・かずひろ②左左③２００４（平１６）５・２８④１８０・８０⑤Ａ・ＩＳＦＰ⑥香川⑦高松商業高（甲）⑧商３⑨ポケポケ⑩為せば成る⑪渡辺憩⑫慶大の左腕エース。昨秋は絶対的エース・外丸の不在の中、最優秀防御率（1.17）のタイトルを獲得しチームをけん引した。しかし今春は８試合に登板（先発５）で１勝止まりと不本意なシーズンに。”全力投球”が持ち味のプレースタイルとは裏腹に、普段はチームメイト曰く｢マイペース｣。オフに取り戻したストレートを軸に、今秋は悲願のベストナインと日本一を目指す。

登板数 勝利 敗戦 引分 球数 打者 被安打 被本塁打 投球回 奪三振 与四球 与死球 自責点 防御率 K/BB% WHIP 今春 8 1 2 0 522 142 36 2 29 2/3 37 13 2 14 4.25 16.9 1.65 通算 27 4 5 0 1731 476 99 4 110 110 42 5 32 2.62 14.3 1.28

広池浩成

①ひろいけ・こうせい②右左③２００４（平１６）１０・２７④１８０・８７⑤AB・ENTP⑥広島⑦慶應⑧経３⑨荒野行動⑩為せば成る⑪小原大和⑫先発に転向した昨秋は、立大戦で７回１失点の快投を披露した。最速１５７キロの剛速球を操る右腕は、球威強化に励んだ冬を経て一段と成長。今春は鋭く曲がるスライダーを武器に打者を翻弄（ほんろう）し、登板した５試合を自責０に抑えた。５月４日・東大２回戦を境に実戦から遠ざかっているものの、広池の復調は日本一奪還に不可欠。またSNSでの積極的な発信を通じて、大学野球や自身の技術向上に真摯に向き合う姿勢も光る。

登板数 勝利 敗戦 引分 球数 打者 被安打 被本塁打 投球回 奪三振 与四球 与死球 自責点 防御率 K/BB% WHIP 今春 5 0 0 0 152 42 6 0 10 2/3 10 3 1 0 0 16.7 0.84 通算 17 2 2 0 560 154 34 4 36 2/3 31 10 4 15 3.68 13.6 1.20

竹内丈

①たけうち・じょう②右右③２００４（平１６）８・１３④１７８・７７⑤A・INFJ⑥神奈川⑦桐蔭学園⑧環３⑨星空観賞⑩宇宙規模で物事を考える⑪田雄亮⑫１年生から即戦力としてリーグ優勝と日本一に貢献。制球力のある直球と多彩な変化球で空振りを奪う。昨秋の早大２回戦では５回１失点という“早慶戦キラー”ぶりを発揮。春は登板機会に恵まれなかったが、静かに燃える右腕の再覚醒に期待がかかる。

登板数 勝利 敗戦 引分 球数 打者 被安打 被本塁打 投球回 奪三振 与四球 与死球 自責点 防御率 K/BB% WHIP 今春 - - - - - - - - - - - - - - - - 通算 13 2 3 0 576 157 34 1 38 1/3 16 12 2 12 2.82 2.54 1.20

沖村要

①おきむら・かなめ②右右③２００４（平１６）５・５④１８５・８５⑤B・INTP⑥富山⑦慶應⑧商３⑨マリオカート８DX⑪外丸東眞⑫角度のある直球とチェンジアップのコンビネーションで打者を打ち取る右腕。昨春の早大２回戦では先発に抜擢されるも、３回途中５失点と打ち込まれた。高校時代は同期の広池とともにダブルエースを務めるなど、ポテンシャルは一級品。今季こそは結果につなげられるか、「主将・外丸を優勝して泣かせる」ための秋が始まる。

登板数 勝利 敗戦 引分 球数 打者 被安打 被本塁打 投球回 奪三振 与四球 与死球 自責点 防御率 K/BB% WHIP 今春 5 0 0 0 148 37 9 3 7 2/3 5 6 0 7 8.22 -2.70 1.96 通算 10 1 1 0 242 64 15 3 13 1/3 9 8 2 9 6.08 1.56 1.73

田上遼平

①たがみ・りょうへい②右右③２００４（平１６）１０・２８④１７８・８９⑤Ｏ・ＥＳＴＪ⑥横浜⑦慶應湘南藤沢⑧商３⑨七味唐辛子⑩一日六食⑪村岡龍⑫「岩のような直球」で相手をねじ伏せる剛腕。春の法大３回戦で２番手としてリーグ戦初登板を果たすと、２回2/3を被安打１、無失点と力投し、ロングリリーフとしての適性を示した。また早慶１回戦では３者連続空振り三振という圧巻の投球を披露。今秋も豪快な投球でマウンドを支配し、「田上の秋」にしたい。

登板数 勝利 敗戦 引分 球数 打者 被安打 被本塁打 投球回 奪三振 与四球 与死球 自責点 防御率 K/BB% WHIP 今春 3 0 0 0 96 21 3 0 5 1/3 5 4 0 4 6.75 4.76 1.31 通算 3 0 0 0 96 21 3 0 5 1/3 5 4 0 4 6.75 4.76 1.31

水野敬太

①みずの・けいた②右投左打③２００４（平１６）・１０・１３④１８２・７６⑤B・ISTP ⑥北海道⑦札幌南⑧経２⑨ラーメンを食べること⑩よく食べてよく寝る⑪中塚遥翔⑫今春、リーグ戦デビューを果たすと続く春季フレッシュトーナメントでは背番号「１８」を背負い、胴上げ投手となった力強い直球が武器の２年生右腕。今春リーグ戦直前の取材では主将・外丸投手も「ネクストブレイク投手」に名前を挙げるなど、その高いポテンシャルはエースのお墨付き。これからの伸び代も十分な右腕が、秋の神宮でさらなる快投を見せる。

登板数 勝利 敗戦 引分 球数 打者 被安打 被本塁打 投球回 奪三振 与四球 与死球 自責点 防御率 K/BB% WHIP 今春 6 0 0 0 114 26 5 0 6 1/3 5 2 0 2 2.84 11.5 1.11 通算 6 0 0 0 114 26 5 0 6 1/3 5 2 0 2 2.84 11.5

1.11

松井喜一

①まつい・きいち②右右③２００５（平１７）７・２８④１８１・８５⑤O・INFJ⑥東京⑦慶應（甲）⑧経２⑨映画を見ること、「相席食堂」を見るのがモチベーション⑩日進月歩⑪木暮瞬哉⑫サイドスローから力強い直球を投げ込む、慶大ブルペンの若きホープ。高３時に出場した夏の甲子園大会では３試合に登板し、チームの全国制覇に大きく貢献した。昨春のフレッシュトーナメントや今夏の全早慶野球戦で登板し、リーグ戦での登板に向けては準備万端。マウンドでの気迫と「笑顔」がアピールポイントだ。

登板数 勝利 敗戦 引分 球数 打者 被安打 被本塁打 投球回 奪三振 与四球 与死球 自責点 防御率 K/BB% WHIP 今春 - - - - - - - - - - - - - - -

- 通算 1 0 0 0 28 6 3 0 1 1 0 0 2 18 16.7 3.00

入江祥太

①いりえ・しょうた②右右③２００６（平１８）・４・１９④１８１・８４⑤O・ENFP⑥栃木⑦石橋（甲）⑧環１⑨中塚さんの歯ぎしりを開くこと⑩オーマイゲッシュ⑪沖村要⑫石橋高時代はエースで４番として初の甲子園に導き、鳴り物入りで慶大野球部に入部した大型ルーキー。１年の春にして早くも法大との３回戦で神宮デビューを飾った。まずは自身のアピールポイントだと語る「鋭い変化球」で、目標の「リーグ戦で１勝」を目指す。