【野球】２年ぶり王座奪還へ ”チーム外丸”２０２５秋季選手名鑑 ～野手編～

９月13日に開幕する東京六大学野球秋季リーグ戦。ケイスポ野球班では今春に続き、新たに12名の選手を追加した選手名鑑を制作しました。これを見れば”チーム外丸”がもっと良く分かる内容となっておりますので、観戦のお供に是非ご活用ください。今回は〈野手編〉です！
■ 捕手
森村輝
①もりむら・ひかる②右右③２００３（平１５）４・２７④１８０・８３⑤A・ENFJ⑥東京都⑦小山台⑧総４⑨レイトショーに行くこと⑩迷わず行けよ、行けばわかるさ⑪真田壮之⑫今秋から内野手（主に一塁手）へと転向した右の強打者。春季リーグ戦では今季初打席でいきなり代打ホームランを放つなど、その爆発力は折り紙つき。課題の守備を克服し、秋季はスタメン奪取へ。ラストシーズンを笑顔で締めくくりたい。
|試合数
|打数
|安打
|本塁打
|塁打
|打点
|盗塁
|四死球
|三振
|失策
|打率
|OPS
|今春
|8
|9
|3
|1
|6
|4
|0
|1
|1
|0
|.333
|1.067
|通算
|15
|34
|6
|1
|9
|5
|0
|3
|5
|1
|.194
|.508
坪田大郎
①つぼた・たろう②右左③２００３（平１５）７・６④１７４・７８⑤A・ENTP⑥大阪⑦慶應⑧商４⑨Netflix⑪横地広太⑫主に左の代打の切り札として勝負強さを発揮するオールラウンダー。昨秋の明大３回戦では１点差の９回裏に代打で出場すると、リーグ戦初安打・初打点を記録し、土壇場で同点に追いつく値千金の活躍を見せた。今春は３試合に代打で出場するも快音は残せず。捕手に加え外野など複数ポジションをこなせる守備力も魅力で、ラストシーズンは攻守でチームを支える存在となる。
|試合数
|打数
|安打
|本塁打
|塁打
|打点
|盗塁
|四死球
|三振
|失策
|打率
|OPS
|今春
|3
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|.000
|.000
|通算
|13
|12
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|0
|0
|.083
|.310
吉開鉄朗
①よしがい・てつろう②右右③２００４（平１６）６・４④１７０・６７⑤Ｂ・ENFP⑥千葉⑦慶應⑧商３⑪今津慶介⑫今春は昨季と同じ４試合に出場。持ち前のパンチ力と”執念”溢れるプレースタイルを武器に、早慶２回戦では待望のリーグ戦初スタメンマスクの座を勝ち取り、４打数２安打と活躍を見せた。今夏は１年・加藤との熾烈（しれつ）なレギュラー争いを勝ち抜き、扇の要としてチームを支えたい。副将の今泉とは実の兄弟よりも多くの時間を共にし、打撃練習を積んできたほどの仲。
|試合数
|打数
|安打
|本塁打
|塁打
|打点
|盗塁
|四死球
|三振
|失策
|打率
|OPS
|今春
|4
|6
|3
|0
|5
|0
|0
|1
|2
|0
|.500
|1.405
|通算
|9
|10
|3
|0
|5
|0
|0
|1
|3
|1
|.300
|.864
渡辺憩
①わたなべ・けい②右右③２００５（平１７）７・２３④１７３・７３⑤O・ISFP⑥千葉⑦慶應（甲）⑧商２⑨早寝⑩明日やろうはばかやろう⑪林純司⑫強肩強打が光る扇の要。今春も正捕手として早慶２回戦を除く13試合に出場し、自身初のシーズン２桁安打を記録したが、打率は.217（リーグ37位）、規定打席到達者の中ではチームワーストの打点４にとどまった。今夏から三塁手にコンバートされると、その守備力は外丸・渡辺和両投手も太鼓判。今秋は三塁手として堅い守りを見せ、また勝負強い打撃でチームを勝利に導く。
|試合数
|打数
|安打
|本塁打
|塁打
|打点
|盗塁
|四死球
|三振
|失策
|打率
|OPS
|今春
|13
|46
|10
|2
|20
|4
|2
|7
|14
|1
|.217
|.756
|通算
|31
|95
|26
|4
|44
|11
|3
|12
|27
|2
|.274
|.818
加藤右悟
①かとう・ゆうご②右右③２００６（平１８）・５・１０④１７７・７４⑤B・ENFP⑥栃木県⑦慶應（甲）⑧環１⑨車線変更、歯磨き⑩奴雁の視点⑪渡辺憩⑫強肩強打と唯一無二の配球が売りの捕手。夏のOP戦では攻守にアピールを続け、スタメンマスクの座を争うまで急成長を見せた。甲子園優勝時は外野手としての出場が多かった加藤。憧れの渡辺憩を目標に日々努力を重ね、秋は正捕手獲得を目指す。自身によると、チャームポイントは「いつもニコニコしているところ」。
（リーグ戦出場経験なし）
▪︎内野手
今泉将
①いまいずみ・しょう②右右③２００３（平１６）４・１３④１８７・９２⑤A・ENTJ⑥東京⑦慶應⑧商４⑨サッカー観戦⑩前後際断⑪吉野太陽・二宮慎太朗⑫慶應義塾中等部でも活躍を見せていた今泉も、今年でKEIOラストイヤー。規定打席到達者の中ではチームワーストの打率２割５厘と物足りなさは残るが、リーグ戦初本塁打含む２本塁打はいずれもチームの勝利に直結するなど、チームの主砲としての存在感を発揮。副将として今秋も野手陣をけん引し、悲願の日本一に導く。
|試合数
|打数
|安打
|本塁打
|塁打
|打点
|盗塁
|四死球
|三振
|失策
|打率
|OPS
|今春
|13
|44
|9
|2
|16
|7
|0
|3
|10
|1
|.205
|.619
|通算
|18
|47
|9
|2
|16
|7
|0
|4
|12
|1
|.191
|.595
上田太陽
①うえだ・たいよう②右右③２００５（平１７）１・２４④１７４・７４⑤B・ESFJ⑥東京⑦國學院久我山（甲）⑧商３⑨麻雀⑩明朗剛健⑪吉野太陽⑫高校時代は主将としてチームをセンバツベスト４へ導いた剛健児。今季は主に二塁手として、軽快な守備でチームの勝利に貢献する。１年次の秋季早慶戦では値千金のタイムリーヒットを放つなど、ここぞの「一本」にも期待できる頼れる巧打者。独特の軽やかさにも注目だ。愛称は「ジョージ」。
|試合数
|打数
|安打
|本塁打
|塁打
|打点
|盗塁
|四死球
|三振
|失策
|打率
|OPS
|今春
|12
|32
|8
|0
|10
|2
|0
|4
|3
|1
|.250
|.646
|通算
|26
|46
|9
|0
|11
|3
|1
|5
|4
|2
|.196
|.514
吉野太陽
①よしの・たいよう②右左③２００４（平１６）８・２３④１８０・８５⑤B・ENFJ⑥千葉⑦慶應⑧法３⑨スキンケア⑩センター返しは恩返し、逆方向は親孝行、引っ張りはツッパリ⑪今泉将⑫特徴的なクローズドスタンスから、打球を広角に飛ばす好打者。昨秋はチーム最多タイの３本塁打を放ったものの、今春は開幕から５試合連続無安打など本来の実力を出し切れなかった。今夏は主に二塁手としての出場が多く、一塁手としての起用も見られる。守備での安定感はもちろん、攻撃でも勝負どころで存在感を示したい。
|試合数
|打数
|安打
|本塁打
|塁打
|打点
|盗塁
|四死球
|三振
|失策
|打率
|OPS
|今春
|11
|21
|3
|0
|4
|0
|0
|3
|5
|1
|.143
|.440
|通算
|28
|71
|14
|3
|25
|6
|0
|9
|14
|1
|.197
|.640
林純司
①はやし・じゅんじ②右右③２００５（平１７）１２・１０④１７２・７２⑤AB⑥滋賀県⑦報徳学園（甲）⑧環２⑨映画・温泉⑩積小為大⑪小原大和⑫センバツ準優勝の実績をひっさげて慶大野球部に入部すると、１年生ながら計２０試合４５打席に立った貴重な経験を活かし、春季リーグ戦では全１４試合スタメン出場で３割１分１厘の高打率を記録。また法大１回戦では、相手エース・野崎慎裕（営４・県岐阜商）から豪快なリーグ戦初本塁打を放つなどパンチ力も披露。今夏からは遊撃手としてレギュラー定着を目指し、チームの優勝に貢献する。
|試合数
|打数
|安打
|本塁打
|塁打
|打点
|盗塁
|四死球
|三振
|失策
|打率
|OPS
|今春
|14
|45
|14
|1
|20
|6
|1
|4
|12
|4
|.311
|.804
|通算
|34
|85
|22
|1
|30
|9
|1
|5
|20
|8
|.259
|.646
八木陽
①やぎ・ひなた②右左③２００５（平１７）・７・２２④１８２・８０⑤O・ISFJ⑥名古屋⑦慶應（甲）⑧法２⑨野球観戦、フルーツや甘いものを食べること⑩初心忘るべからず、ありがとう⑪中塚遥翔（力強い打撃と普段の笑顔のギャップ）⑫182センチメートルの大型遊撃手として、守備に安定感を備え、打撃でもつなぐ力量が光る選手。慶應義塾高時代は107年ぶりの甲子園優勝に貢献。大学進学後、１年春のフレッシュトーナメント法大戦では安打と犠打を決めると、守備も無失策、続く東大戦では神宮初本塁打を放ちチームのコールド勝ちに貢献した。攻守ともに勝負所に強く、チームを支えるイメージを体現する逸材。
|試合数
|打数
|安打
|本塁打
|塁打
|打点
|盗塁
|四死球
|三振
|失策
|打率
|OPS
|今春
|6
|6
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|.167
|.333
|通算
|6
|6
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|.167
|.333
服部翔
①はっとり・かける②右右③２００５（平１７）・９・４④１６８・７７⑤不明・ENTJ⑥石川⑦星稜（甲）⑧政２⑨筋トレ（特に肩）⑩努力する者が楽しむ者に勝てるつけがない⑪八木陽⑫堅実な守備が売りの若手内野手。高校時代は名門、石川・星稜で主将を務め、チームを甲子園に導いた。今春は持ち前のリーダーシップで、副将としてフレッシュトーナメント優勝に貢献。今秋は、リーグ戦初ヒットを目標に掲げる。打撃の進化で、更なる飛躍に期待したい。
|試合数
|打数
|安打
|本塁打
|塁打
|打点
|盗塁
|四死球
|三振
|失策
|打率
|OPS
|今春
|6
|4
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|0
|.000
|.000
|通算
|6
|4
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|0
|.000
|.000
竹田一遥
①たけだ・かずはる②右右③２００６（平１８）６・７④１７７・８０⑤B・ENFP⑥新潟⑦聖光学院⑧環１⑨ストレッチ⑩疾風に勁草を知る⑪外丸東眞・吉開鉄朗・吉田雄亮⑫東北を代表する強豪校・聖光学院から初めて慶大野球部に入部したスピードスター。１年春の法大４回戦で初めてベンチ入りを果たし、不動の「１番・遊撃手」として甲子園の大舞台でも輝いた俊足巧打を武器に、秋季では初出場を目指す。尊敬する部屋兄・外丸とは、福島で開催された全早慶戦の野球教室で出会った。
（リーグ戦出場なし）
■ 外野手
真田壮之
|試合数
|打数
|安打
|本塁打
|塁打
|打点
|盗塁
|四死球
|三振
|失策
|打率
|OPS
|今春
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|.000
|.000
|通算
|15
|24
|5
|0
|7
|2
|0
|5
|8
|0
|.208
|.636
常松広太郎
①つねまつ・こうたろう②右右③２００３（平１５）１０・２７④１８５・９２⑤不明・ENTP⑥ニューヨーク⑦慶應湘南藤沢⑧政４⑨試合前に今津と広池とカフェイン摂取⑩出来ない理由はバカでも１００個思いつく。出来る理由が１個でもあればやれ⑪水野敬太⑫３年次の春季東大１回戦では三塁打を含む３安打を放ち、衝撃的な神宮デビューを果たした。今春は主砲としてチームトップタイ３本塁打、１０打点を記録。ダイナミックな打撃フォームで相手を圧倒し、持ち前の強肩で幾度も走者の生還を阻んだ。右のスラッガーとしての打撃センスとパワフルなプレーに目を離すな。
|試合数
|打数
|安打
|本塁打
|塁打
|打点
|盗塁
|四死球
|三振
|失策
|打率
|OPS
|今春
|14
|57
|16
|3
|28
|10
|0
|5
|15
|1
|.281
|.830
|通算
|25
|90
|23
|3
|39
|11
|0
|8
|28
|1
|.256
|.750
権藤大
①ごんどう・だい②右左③２００３（平１５）１１・２７④１８０・８５⑤A・ENTJ⑥神奈川⑦慶應⑧商４⑨クレヨンしんちゃん⑩一流の心⑪今泉将⑫パンチ力が魅力の強打者。昨春の法大１回戦に代打でリーグ戦初出場を果たすと、立大２回戦の５回には代打で右安打を放ち、リーグ戦初安打を記録。今春は明大２回戦で同点に追いつき、さらに２死一、三塁の一打サヨナラの場面で代打起用されたが、六大学屈指の好投手・大川慈英（国日４・常総学院）の前に空振り三振に倒れた。今秋は勝負所での一打でチームの流れを変える存在となれるか。
|試合数
|打数
|安打
|本塁打
|塁打
|打点
|盗塁
|四死球
|三振
|失策
|打率
|OPS
|今春
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|.000
|.000
|通算
|3
|4
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|.250
|.500
今津慶介
①いまず・けいすけ②右両③２００４（平１６）１１・３④１７７・７７⑤O・ENFP⑥北海道旭川市⑦旭川東⑧総３⑨玉掴み信頼ゲーム⑩シマレ、ガンバレ⑪森村輝⑫説明不要の最強リードオフマン。春季リーグは打率．３５８、本塁打３本と圧倒的な成績を残しながらも惜しくもベストナイン入りを逃した。北の大地からやって来た前人未到の切り込み隊長がチームをけん引する。
|試合数
|打数
|安打
|本塁打
|塁打
|打点
|盗塁
|四死球
|三振
|失策
|打率
|OPS
|今春
|14
|53
|19
|3
|31
|9
|2
|12
|11
|0
|.358
|1.048
|通算
|16
|57
|20
|3
|32
|9
|2
|12
|11
|0
|.351
|1.025
小原大和
①おばら・やまと②右左③２００５（平１７）３・１④１７４・８０⑤A・ENFJ⑥岩手⑦花巻東（甲）⑧環３⑨とにかく寝ること⑩何苦疎魂⑪竹内丈⑫２年春に神宮デビューを果たすと、昨秋の東大１回戦ではフェンス直撃の二塁打を放つ活躍。今春は「２番」としてスタメンに定着し、チームトップの打率３割６分２厘（全体６位）を記録した。ベンチではムードメーカーとして盛り上げ役を担い、ガッツ溢れるプレーで観客を魅了。今夏は課題の守備力を徹底的に磨き、秋季リーグ戦では慶大打線の先陣を切り、“首位打者”のタイトル獲得を狙う。
|試合数
|打数
|安打
|本塁打
|塁打
|打点
|盗塁
|四死球
|三振
|失策
|打率
|OPS
|今春
|13
|47
|17
|0
|20
|6
|0
|3
|9
|0
|.362
|.826
|通算
|18
|58
|19
|0
|23
|6
|0
|3
|10
|1
|.328
|.757
横地広太
①よこち・こうた②右左③２００４（平１６）５・６④１７５・７４⑤AB・ENFP⑥東京⑦慶應⑧政３⑨音楽鑑賞・音楽熱唱・音楽舞踊⑩一石二鳥⑪小原大和⑫１年春から東京六大学リーグ戦に出場し続け、１年秋の明治神宮大会にもベンチ入りを果たすと２試合に途中出場。昨秋の明大１回戦では自身初となるホームランも記録したが、今春は主に代打や守備固め、代走としての起用が目立ったが、今秋は自身のアピールポイントでもある”「なで肩猫背にしては意外とやるな」と思わせる俊足巧打”で相手にプレッシャーを与える存在となりたい。
|試合数
|打数
|安打
|本塁打
|塁打
|打点
|盗塁
|四死球
|三振
|失策
|打率
|OPS
|今春
|10
|15
|2
|0
|2
|1
|0
|1
|3
|0
|.133
|.321
|通算
|47
|102
|14
|1
|19
|10
|0
|17
|17
|0
|.137
|.442
村岡龍
①むらおか・りゅう②右左③２００４（平１６）・４・９④１６５・６８⑤O・ENFJ⑥香港⑦慶應⑧商３⑨お散歩⑩百折不撓⑪田上遼平⑫自慢の快足を活かしたシャープな打撃が持ち味の外野手。１年春からリーグ戦に出場し安打を放つなど上々のデビューを飾るも、２年春の開幕戦で大怪我を負うなど以降は満足のいく結果を残せていない。小柄ながらもダイヤモンドを駆け回り、「必殺仕事人」ぶりを発揮できるか。
|試合数
|打数
|安打
|本塁打
|塁打
|打点
|盗塁
|四死球
|三振
|失策
|打率
|OPS
|今春
|4
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|0
|.000
|.000
|通算
|13
|9
|3
|0
|3
|0
|1
|0
|3
|0
|.333
|.667
吉田雄亮
①よしだ・ゆうすけ②左左③２００４（平１６）１０・２１④１８０・８０⑤B⑥神奈川⑦慶應⑧商３⑨３時間以上の昼寝⑩ミドルミドルチョップダウン⑪丸田湊斗⑫昨春の明大２回戦の６回、代打でリーグ戦初出場を果たすとその打席で右翼線を破る二塁打を放ち、鮮烈デビューを果たすと、昨秋の新人戦では３試合のうち２試合で４番に座り、初戦では適時三塁打を放つなど、圧倒的な存在感を見せた。今夏からは強肩を買われて投手に転向。熾烈（しれつ）な投手陣の一角に食い込めるか。
|試合数
|打数
|安打
|本塁打
|塁打
|打点
|盗塁
|四死球
|三振
|失策
|打率
|OPS
|今春
|6
|6
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|2
|1
|.167
|.452
|通算
|10
|14
|2
|0
|3
|0
|0
|3
|2
|1
|.143
|.508
中塚遥翔
①なかつか・はると②左左③２００５（平１７）１０・１３④１７９・９０⑤AB・ISTJ⑥大阪⑦智辯和歌山（甲）⑧環２⑨昼寝⑩継続は力なり⑪渡邉千之助⑫高校通算２５本塁打を誇る左のスラッガー。昨秋の法大１回戦では代打でリーグ戦初出場＆初安打を記録し、１年次は３安打を放った。今春は開幕４番に座り、全１４試合に先発出場して２本塁打。さらに明大２回戦では１２回に起死回生の同点適時三塁打を放つなど勝負強いバッティングを披露した。一方で２１三振はリーグ最多。確実性を高めつつ、堀井監督が「４番起用」を明言した今季は豪快なスイングで勝利に導く本塁打を量産し、その期待に応えたい。
|試合数
|打数
|安打
|本塁打
|塁打
|打点
|盗塁
|四死球
|三振
|失策
|打率
|OPS
|今春
|14
|50
|14
|2
|25
|10
|0
|5
|21
|1
|.280
|.839
|通算
|18
|60
|17
|2
|28
|10
|0
|6
|25
|1
|.283
|.810
丸田湊斗
①まるた・みなと②右左③２００５（平１７）４・２５④１７５・７５⑥神奈川⑦慶應（甲）⑧法２⑨音楽を聴くこと ⑪吉田雄亮⑫攻守にわたりチームを支える俊足巧打の外野手。守備面では、広い守備範囲と安定したフィールディング。攻撃面では果敢な走塁と確実なミートを意識したバッティングが持ち味。今春は自身最多１０試合に出場し、早慶２回戦では代走として効果的な盗塁を決めた。１学年先輩の吉田とはキャッチボールの年間契約を結んでおり、今秋も走攻守全てで躍動し、勝利を呼び込む活躍に期待だ。
|試合数
|打数
|安打
|本塁打
|塁打
|打点
|盗塁
|四死球
|三振
|失策
|打率
|OPS
|今春
|10
|5
|1
|0
|1
|0
|2
|0
|0
|0
|.200
|.400
|通算
|24
|31
|5
|0
|5
|0
|3
|5
|9
|1
|.161
|.439