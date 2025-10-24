【ソッカー（女子）】引き分けで連勝ストップも依然として首位　残り２試合で昇格決定へ！／関東２部リーグ後期第７節　VS上武大学

リーグ戦再開からの、「昇格に向けての大事な３試合」を全勝し、
試合は序盤から慶大のペースで進む。１９分、ＣＫから守部葵（
これで、
２０２５／１０／１９（日）１４：３０キックオフ＠上武大学伊勢崎キャンパス
【スコア】
慶應義塾大学０ー０上武大学
【慶大出場選手】
ポジション
背番号 選手名（学部学年・出身高校）
GK
１２ 中村美桜（理４・慶應湘南藤沢）
DF
１８ 岩田理子（総２・十文字）
→ＨＴ １１ 森原日胡（総１・作陽学園）
４ 米口和花（総２・十文字）
５ 小熊藤子（環４・山脇学園／スフィーダ世田谷ユース、RB大宮アルディージャWOMEN内定）
１５ 宮嶋ひかり（環２・芝浦工業大学柏／ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU18）
→ＨＴ ２４ 田中紗莉（総２・県立市ヶ尾／日体大SMG横浜U18）
２３ 坂口芹（総４・仙台大学附明成）
MF
１３ 山田葵（総１・聖和学園）
→７８分 ８ 佐藤凜（総３・常盤木学園）
６ 守部葵（環４・十文字）
１０ 野口初奈（環３・十文字）
７ 髙松芽衣（環２・植草学園大学附／ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU18）
FW
９ 野村亜未 （総３・十文字）
再開からの３試合は、
再開初戦の後期第４節。国際武道大学戦では、
後期第７節は、２位の国士舘大が１０月１８日（土）開催。
しかし、国士舘大が土曜日の試合で勝利したため、
※順天堂大学戦の記事に関して、
当初の表記：１０月１９日（日）の１４：００キックオフ
正しい日程：１０月１８日（土）の１４：００キックオフ
慶大の試合前時点での自動昇格争い（慶大は１試合未消化）
順位
チーム名
勝ち点
得失点差
総得点
残り試合数
１
慶應義塾大学
４０
３７
４６
３
～↑自動昇格ライン↑～
２
国士舘大学
３９
２０
２７
２
※勝ち点に次ぐ順位決定要項は、得失点差、総得点、直接対決の戦績、フェアプレーポイント、それでも並んでいる場合は抽選、という順になっている
後期第６節終了時点で、１０位の上武大と９位の日本女子体育大学はわずかに勝ち点１差。勝ち点に次ぐ順位決定要項の得失点差はー３９で並び、続く要項の総得点でも近い数字を残している。さらに、続く要項の直接対決もまったくの五分だが、直接対決に次ぐ要項のフェアプレーポイントでは上武大が日女体大を上回っているため、上武大は慶大相手に引き分けでも、今後に向け非常に貴重な勝ち点１となる。
また、勝利すれば残留が決まる８位の武蔵丘短期大学と、何としてでも自動降格を免れたい９位の日本女子体育大学の一戦が、慶大と上武大の試合開始１時間３０分前の１３：００にキックオフ。残留を争う３チームにとって、運命を大きく変える１日となりそうだ。
上武大の試合前時点での残留争い
順位
チーム名
勝ち点
得失点差
総得点
残り試合数
８
武蔵丘短期大学
１０
ー２８
１４
３
～↓降格入れ替え戦ライン↓～
９
日本女子体育大学
３
ー３９
６
３
～↓自動降格ライン↓～
１０
上武大学
２
ー３９
５
３
※勝ち点に次ぐ順位決定要項は、得失点差、総得点、直接対決の戦績、フェアプレーポイント、それでも並んでいる場合は抽選、という順になっている
慶大はいつも通りの３−４−２−１システムながら、
ファーストチャンスは８分。守備時はダブルボランチに入り、攻撃時は守部と縦関係になってトップ下でプレーする野口から、左ＷＢ・坂口芹（総４・仙台大学附明成）にパスが渡る。坂口はエリアに侵入すると縦に仕掛け、得意の左足クロスを上げると、山田がこれに合わせるが、相手キーパーに阻まれる。
その後も慶大が保持する時間が続く。１６分、左ＣＢ・宮嶋ひかり（環２・芝浦工業大学柏／ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU18）、左シャドウの髙松芽衣（環２・植草学園大学附／ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU18）のホットラインで前進すると、髙松からＣＦ・野村に楔のパス。一度は相手に取られるが、野村が素早い切り替えから奪回すると、抜け出した山田が受け、山田から野口にラストパスが渡り、野口はボックス内でシュートを放つも、相手守備陣のブロックに防がれてしまう。１７分には、右ＣＢ・米口和花（総２・十文字）のアーリークロスが逆サイドまで抜けると、坂口が反応してシュート。しかし、これもキーパーのセーブに遭う。
１９分にはセットプレーのチャンス。主将・小熊藤子（環４・山脇学園／スフィーダ世田谷ユース、RB大宮アルディージャWOMEN内定）が高い打点で合わせたボールがこぼれると、守部が反応し、ヘディングシュート。これはバーをたたくも、跳ね返ってきたところを守部が再び頭で合わせ、ボールはネットを揺らす。先制点が決まったかと思われたが、最初のヘディングが惜しくもオフサイドの判定。得点とはならない。２２分、宮嶋から守部、髙松へとパスが渡ると、右シャドウの山田が抜群の抜け出しを見せ、スルーパスが供給されるも、相手キーパーの好守に防がれ、無得点のまま給水タイムに突入する。
序盤から低い重心で慶大の波状攻撃に対応する上武大は、給水後も押し込まれた際には多くの選手がエリア内まで戻り、ゴール前のスペースを消して執念の守りを見せる。慶大も持ち前のパスワークでチャンスを作り、相手の陣地を回復するロングボールには右ＣＢ・米口、リベロ・小熊、左ＣＢ・宮嶋の鉄壁のディフェンスラインが冷静に対応。相手ゴールに幾度となく迫り、守備の時間はほとんどなく、試合の主導権を握る。４３分、髙松がゴール正面、ペナルティアークのあたりから右足でシュート。しかし、これはクロスバーに直撃し、ゴールとはならない。右ＷＢの岩田理子（総２・十文字）や左ＷＢの坂口を中心に、クロスやスルーパス、ときには果敢なミドルシュートでゴールに迫ったが、いずれも得点には結び付かず。０－０で前半を終える。
後半開始から、慶大は２枚代えを敢行。岩田に代え、右ＷＢに森原日胡（総１・作陽学園）を。宮嶋に代え、シャドウやＷＢなど攻撃的ポジションでの活躍も光る田中紗莉（総２・市ヶ尾／日体大SMG横浜U18）を左ＣＢに投入し、攻勢を強める。
一方、残留を争う１０位の上武大に、他会場の結果によって大きな動きが。同日１３：００キックオフの８位と９位の試合が上武大戦の前半途中に終了し、８位の武蔵ヶ丘短期大が２－０で勝利した。この結果により、上武大は慶大戦を引き分けた場合、日女体大と勝ち点で並び、得失点差で上回る状況に。このままスコアレスで試合が終われば、自動降格圏の１０位を脱出し、入れ替え戦対象である９位への浮上が決まるため、序盤以上に守備を固めてくる。
８位・武蔵ヶ丘短大ｖｓ９位・日女体大の試合終了時点の順位表（上武大１試合未消化）
順位
チーム名
勝ち点
得失点差
総得点
残り試合数
８
武蔵丘短期大学（残留確定）
１３
ー２６
１６
２
～↓降格入れ替え戦ライン↓～
９
日本女子体育大学（９位以下確定）
３
ー４１
６
２
～↓自動降格ライン↓～
１０
上武大学（９位以下確定）
２
ー３９
５
３
※勝ち点に次ぐ順位決定要項は、得失点差、総得点、直接対決の戦績、フェアプレーポイント、それでも並んでいる場合は抽選、という順になっている
後半開始早々の４７分、さっそく投入された森原を起点にチャンスをつくる。右サイドで受けた森原がカットインから野村にパスを付けると、野村からダイレクトで山田に渡り、山田のクロスに髙松が反応してシュート。しかし、ここも相手キーパーの好対応に防がれる。
６０分、低い位置まで下りてきた野村が髙松とのワンツーからフリーになると、最前線の森原につなぐ。森原はカットインから得意の左足シュートの形に持ち込んだが、相手ディフェンスが素早い戻りでこれを阻む。６３分には米口が高い軌道のセンタリングを上げ、ボールはゴールに向けて弧を描いたが、またしてもバーを直撃。一方的に攻めていながらもゴールが遠く、後半も半分が経過する。
終盤は、ハーフタイムの頃からぽつぽつと降り始めた雨に加え、冷たい風も吹き荒れ、日本一暑い街・群馬県伊勢崎市とは思えないほどの寒さに見舞われたグラウンド。そんな厳しいコンディションとは裏腹に、慶大の攻撃は勢いを増し、何度もゴールチャンスをつくる。７５分、相手の背後を取ったストライカーの野村が１枚はがすと、左足で強烈なシュート。しかし、この試合再三の好セーブを見せてきた相手キーパーにまたしてもセーブされてしまう。
この試合で唯一シュートを浴びたのは７７分、相手フリーキックからヘディングシュートを打たれるも、枠を外れ、ピンチを脱する。重苦しい流れを変えたい慶大は７８分、山田に代えてテクニシャン・佐藤凜（総３・常盤木学園）のカードを切る。その後も、敵陣でボールを回し、攻め続けるが、キーパーとディフェンスラインの間を狙ったクロスはゴール前に形成された緑の厚い壁に阻まれ、積極的なミドルシュートもゴールには至らないまま、アディショナルタイムに突入する。
このまま試合終了かと思われた９５分、途中出場の３人で絶好機をつくる。左ＣＢ・田中紗がアーリークロスを上げると、佐藤がすらし、ファーサイドの森原が押し込んでついに待望のゴールを奪ったかと思われたが、これもオフサイドの判定。圧倒的に試合を支配した慶大だったが、相手の堅守に阻まれ続け、またクロスバーに嫌われるシーンもあり、最後まで得点を挙げることは出来ずに引き分けで終わった。
試合終了の瞬間、最下位脱出が決まり歓喜に沸いた上武大イレブン。一方の慶大は、ピッチにうなだれる選手の姿も見られた。
しかし、慶大は依然として首位。残り２試合で勝ち点を重ね、悲願の１部昇格を達成したい。
残り２試合の自動昇格争い
順位
チーム名
勝ち点
得失点差
総得点
残り試合数
１
慶應義塾大学
４１
３７
４６
２
～↑自動昇格ライン↑～
２
国士舘大学
３９
２０
２７
２
※勝ち点に次ぐ順位決定要項は、得失点差、総得点、直接対決の戦績、フェアプレーポイント、それでも並んでいる場合は抽選、という順になっている
後期第８節での２部優勝＆１部昇格達成条件は、
・慶大が勝利し、国士舘大が引き分け
・慶大が勝利し、国士舘大が負け
の２パターンとなっている。
|次節の慶大優勝条件
|国士舘大(勝ち点39)
|〇
|△
|●
|慶大(勝ち点41)
|〇
|慶44,国42
|慶44,国40
|慶44,国39
|で最終節へ
|→優勝決定
|→優勝決定
|△
|慶42.国42
|慶42.国40
|慶42.国39
|で最終節へ
|で最終節へ
|で最終節へ
|●
|慶41,国42
|慶41,国40
|慶41,国39
|で最終節へ
|で最終節へ
|で最終節へ
今節は惜しくも勝利することは出来なかったが、それでも、勝ち点１を積み上げた慶大。
リーグ再開からの過酷なアウェイ４連戦を３勝１分で終え、２位の国士舘大とは再開前からの勝ち点２差はキープしている。雨降って地固まるという言葉の通り、この試合で涙雨に打たれた選手たちが、必ずや残りの２試合では勝利を掴んでくれるだろう。
（取材：神戸佑貴、柄澤晃希）