【ラグビー】前半だけで６トライ　快勝でカテゴリー１復帰へ前進／第４８回関東大学ジュニア選手権大会　第３節　ｖｓ流通経済大学

ジュニア選手権も中盤戦に入り、慶大は春季交流大会でも対戦した流通経済大学と対戦。対抗戦への出場経験もあるメンバーを多く起用した慶大は、序盤からＦＷとＢＫがそれぞれの強みを発揮してトライを重ねると、ディフェンスでも高い集中力を保ち、スコアを３８－０として試合を折り返す。後半は相手にペースを取り戻されるも、試合終了間際にさらに２トライを追加してダメ押し。４５点差をつけて連勝を飾り、カテゴリー１復帰を手繰り寄せた。

２０２６年１０月１７日（土） 第４８回関東大学ジュニア選手権大会 カテゴリー２ ｖｓ流通経済大学 ＠慶大日吉グラウンド

◯慶大 ５７{３８－０，１９－１２}１２ 流経大●

第４８回関東大学ジュニア選手権大会 慶應義塾大学 2026/10/17（土）

11:30 K.O.

＠慶大日吉グラウンド 流通経済大学 前半 後半 前半 後半 ６ ３ トライ（T） ０ ２ ４ ２ コンバージョン（G） ０ １ ０ ０ ペナルティゴール（PG） ０ ０ ０ ０ ドロップゴール（DG） ０ ０ ３８ １９ 計 ０ １２ ５７ 合計 １２

慶大得点者：４分 玉塚(T)、１３分 浅野(T)、１４分 小坂(G)、１９分玉塚 (T)、２３分 大澤(T)、小坂(G)、３５分 浅野(T)、３６分 小坂(G)、４１分 玉塚(T)、４１分 小坂(G)、４５分 米本(T)、７８分 喜(T)、７９分 小坂(G)、８２分 持木(T)、８３分 小坂(G)

戦評

チームとしてジュニア選手権カテゴリー１への復帰を目指すとともに、個々が対抗戦出場への生き残りも兼ねたＪｒ．選手権。第３節となった今節では、ＬＯ西野誠一朗（法２・桐蔭学園）など、今季の対抗戦に出場したメンバーが多く出場メンバーに名を連ね、春季交流大会でも対戦した流通経済大学を再び日吉グラウンドに迎えた。

そんな慶大は立ち上がりから敵陣に迫っていく。テンポの良いアタックを続けて相手のオフサイドを誘うと、強力なＦＷ陣がラインアウトからモールを形成。最後は、ジュニア選手権の前節・東洋大戦で２トライを記録し、対抗戦の立教大戦でもトライを挙げたＨＯ玉塚雄大（経２・慶應）がグラウンディングし、開始４分で幸先良く先制する。

その後も、ペースを握ったのは慶大だった。１２分には、相手のキックがノータッチとなり、ボールをキャッチしたＷＴＢ大澤蒼生（理１・慶應志木）が左サイドを切り裂いてチャンスを作り、相手の陣形が整う前に素早く逆サイドにボールを展開。ここで、浅野優心（政１・慶應志木）が相手の背後にキックを供給すると、相手に当たった楕円球が再び浅野の手元へ戻った。そのままインゴール中央を陥れ、追加点となるトライを記録。ジュニア選手権初戦はＳＨ、２戦目はＦＢを務め、この試合はＳＯに入ったユーティリティ・小坂莉央（環１・Wellington College）がコンバージョンを沈め、リードを１２点に拡大する。

続く１８分には相手に故意のノックフォワードがあったとしてシンビンにより１０分間の数的優位を得ると、直後のラインアウトモールで再び玉塚がグラウンディング。さらに２３分にはＦＷ陣が強力なスクラムでコラプシングを奪い、数的優位によって生まれたスペースをＷＴＢ大澤が走り抜けてトライを挙げた。ＦＷとＢＫがそれぞれの持ち味を発揮し、一気に畳みかけて流経大を突き放す。

慶大はディフェンスでも高い集中力を発揮する。この日初めて自陣に迫られた３０分、流経大ＦＷ陣の近場へのアタックを防ぎ続けると、最後はＮＯ８早川湧人（環４・國學院栃木）がスティール。さらに、直後にはＣＴＢ浅野のキックチャージもさく裂した。

すると３５分、浅野がパスダミーで相手を揺さぶってディフェンスラインにギャップを作り、そのままピッチを駆け抜けて追加点。前半終了間際の４０分には、ＨＯ玉塚がハットトリック達成となるトライを挙げて、スコアを３８－０として試合を折り返した。

スクラムでペナルティを奪って陣地を進め、ＦＷ陣のパワフルなモールやＢＫ陣の華麗なパスワーク、さらに相手のキックを拾ってからの速攻など、多彩なパターンで得点を量産。ディフェンスでも集中力を保ってブレイクダウンを制し、相手のミスも逃さない完璧な試合運びを見せ、流経大を圧倒し続けた４０分間だった。

そんな慶大ジュニアは後半の頭から選手交代を敢行。ＨＯの玉塚に代えて米本啓太朗（政１・京都成章）、ＰＲの鈴木将智世（法４・慶應）と浦城尚生（商３・慶應）に代えて廣瀬宇一朗（環３・慶應）と喜瑛人（文１・桐蔭学園）、そしてＬＯ西野に代えて持木太心（総３・桐蔭学園）を投入した。

開始４分、ＳＨ竹内楓稀（総１・桐蔭学園）が陣地回復のキックを蹴ると、ＣＴＢ横山卓哉（総２・報徳学園）が猛チェイスをかけてタッチに蹴り出させ、陣地を大幅に進める。ここから、ラインアウトでモールを組むと、最後はモール最後尾から飛び出した米本がトライを決める。５３分にはＳＨ竹内とＣＴＢ浅野に代えて怪我から復帰した森航希（環４・桐蔭学園）と脇龍之介（商３・慶應）をピッチに送った。

しかし、ここからは流経大の反撃に遭う。５４分に初トライを献上すると、５８分にはキックチャージのこぼれ球が流経大の選手に転がり込むアンラッキーな場面もあり、連続トライを許す。このあと、前半と比べ流経大にボールを持たれる割合が増え、得点が遠のく時間帯が続いたが、ディフェンスでは規律を維持し、低く鋭い「魂のタックル」を徹底し続け流経大のアタックを封じ込めた。

得点を奪ってノーサイドを迎えたい慶大は６５分にＬＯキーヴァーブラッドリー京（総３・常翔学園）に代えて岡田海世（環２・清真学園）、７５分にはＦＢ西本友哉（法１・桐蔭学園）に代えて金谷悠世（法２・慶應）を投入する。

すると７７分、先程投入されたＬＯ岡田が切れ味鋭いステップを踏み、タックラーをいなしてディフェンスラインを突破。大幅なゲインを見せる。その後パスを受けたＰＲ喜も強烈なハンドオフで相手を引き剥がし、そのままインゴールへ一直線。待望の追加点を奪って試合を決めた。

さらにロスタイムに入った８２分、ＦＢ金谷が流経大の選手を振り切って独走。そのままトライとはならなかったが、このプレーで敵陣深くに迫ると、相手ボールのスクラムにＦＷ陣がプレッシャーをかけ、ミスを誘う。最後は、ＳＨ森の素早い配球を受けたＬＯ持木がインゴールに飛び込み、ダメ押しのトライを奪った。最終的にスコアを５７ー１２として、慶大が快勝でジュニア選手権２連勝とした。

６トライを奪って圧倒した前半と比べると、後半は思い通りの展開とはならず、失点も許した。それでも、最後はトライを取り切って試合を締め、カテゴリー１との入替戦進出を大きく手繰り寄せた。また、対抗戦も合わせると、慶大は公式戦は４連勝となった。ジュニア選手権カテゴリー１への復帰、そしてその先に見据える日本一。攻守両面で感じた手応えと、８０分間の継続力という課題を胸に、蹴球部の戦いは続いていく。

インタビュー

♢森航希（環４・桐蔭学園）

――今日の試合を振り返って

Ｊｒ．戦は初戦で負けて、その次の試合では勝って、Ａチームも勝ってきていて、チームとしていいまとまりができている中で、前半から慶應は入りが悪く、入りを大事にしようと話していました。そうした中で、入りから自分たちのプレーができたのは良かったのかなと思っているんですけど、後半に失速というか、自分たちのミスが続いてしまった部分は課題かなと思っています。

――復帰戦となったが、これまでどのような準備をしてきたか

自分の課題みたいなものを、怪我をしている中で改めて結構考えました。そういった中で、自分はパスさばきのテンポ、速さが課題かなと思っていたので、そこの練習をリハビリ以外の時間に、自分で時間を作ってやりました。それが少しずつ良くなっていった感触はあります。

――下級生が多いゲームの中で、４年生としてどのように引っ張ってきたか

僕は役職についているわけではないですが、今週の練習では、自分がリーダーシップというか、まとめる役割をやってきました。試合中、あまりうまくいかない時も、「次はこうしようか」というように課題を言うことは、自分の中では大事にしてきました。そういった部分で、４年生としてできたことがあるのではないかと思います。

――次戦に向けて

来週の日体大戦に出られるかは分からないのですが、これまでリハビリでやってきたことや、準備してきたプレーの練習を１週間しっかり重ねたいです。久しぶりの試合なので、メンタルの部分も含めて調整できたらなと思います。

♢浅野優心（政１・慶應志木）×大澤蒼生（理１・慶應志木）

――今日の試合を振り返って

浅野：チーム全体として勝利が続いている中で、僕らもジュニア選手権でカテゴリー１に復帰するために負けられない試合となったのですが、チームで良い準備して、徹底すべきところ、フォーカスを８０分間やり続けられたことが勝利に繋がったと思います。

大澤：僕は最近自分の強みであるボールキャリーでアピールできていなかったのですが、今日はそこでアピールできたので、良かったと思っています

――ここまでの試合ではＦＷのトライが多かった中で、今日の試合でＢＫのトライが増えた要因は

浅野：ＢＫとしても、ＦＷだけに任せていられないという雰囲気がずっとあって、ＢＫでも取り切れるような準備をしていた中で、今日は想定していた取り方ではなかったですが、ＢＫ陣で取るトライも何本か生まれました。ＦＷを少しでも助けられたらという思いでやってきたので、そういう部分でトライできて良かったと思います。

大澤：最近の練習で、狭いサイドに残っているＢＫがどんどん（逆サイドに）回って、順目に攻めるというプレーを練習してきていて、その形からトライを奪うシーンが多かったことは良かったと思っています。

――ご自身のトライを振り返って

浅野：これまで自分は試合の中で持ち味であるキャリーを見せられていなくて、今日は自分から仕掛けてアタックしようと考えていました。それが結果的にトライに繋がったのだと思います。

大澤：僕も最近の試合でトライを取りきることが出来ていなくて、ボールを持ったら自分の武器であるボールキャリーを活かしてトライを取り切ることを意識して試合に臨んでいました。ちゃんとトライまで取り切れてよかったです。

――お互いのプレーをどう見ているか

浅野→大澤：大澤は、高校の時からボールを持たせればどんどんゲインしてくれるプレイヤーだったので「ボールを預けたらゲインしてくれるだろうな」という安心感があります。今日も、それを実際にプレーで見せてくれたので本当に頼もしいチームメイトだなと思います

大澤→浅野：浅野も高校の時から本当にキャリーが強くて、今日もそのキャリーを活かして何本もトライを取っていて、心強いなと思いました。

――次戦に向けて

浅野：ジュニア選手権は次の法政大戦が本当にカテゴリー１に昇格できるかどうかに関わってくる試合なので、そこに向けてチームとして努力していきます。また、個人としては、対抗戦のメンバーに絡めるようにチームの中で競争出来ればと思います。

大澤：今日のプレーに満足せず、現状不満足で練習して、次の試合でも自分のキャリーでアピールできるように頑張ります！

メンバー表

先発 # 氏名 身長(cm)/体重(kg) 学部学年 出身校 1 鈴木 将智世 173/97 法４ 慶應 2 玉塚 雄大 177/102 経２ 慶應 3 浦城 尚生 176/105 商３ 慶應 ４ 西野 誠一朗 184/97 法２ 桐蔭学園 ５ キーヴァー ブラッドリー京 182/90 総３ 常翔学園 ６ 茅 万希司 179/84 環２ 慶應 ７ 小川 和真 176/88 政２ 茗溪学園 8 早川 湧人 178/94 環４ 國學院栃木 9 竹内 楓稀 160/70 総１ 桐蔭学園 10 小坂 莉央 174/78 環１ Wellington College 11 大澤 蒼生 178/80 理１ 慶應志木 12 浅野 優心 180/94 政１ 慶應志木 13 横山 卓哉 177/85 総２ 報徳学園 14 石野 創太郎 171/80 理４ 川和 15 西本 友哉 184/85 法１ 桐蔭学園 リザーブ 16 米本 啓太朗 171/95 政１ 京都成章 17 廣瀬 宇一朗 180/108 環３ 桐蔭学園 18 喜 瑛人 171/100 文１ 桐蔭学園 19 岡田 海世 186/97 環２ 清真学園 20 持木 太心 180/97 総３ 桐蔭学園 21 森 航希 170/75 環４ 桐蔭学園 22 脇 龍之介 171/83 商３ 慶應 23 金谷 悠世 170/76 法２ 慶應

（取材：島森沙奈美、髙木謙、根本佳奈）