【アメフト】「Do or Die」の覚悟も延長戦で惜敗　入替戦回避へ次節こそ正念場／関東学生１部TOP８第６節vs立教大学

後がない状況で、「Do or Die」をテーマにこの一戦に臨んだ慶大。第１Ｑ、ＲＢ・橋口塁（商４・慶應湘南藤沢）の６５ｙｄ独走ＴＤで先制する。守備陣もＤＢ・小平涼介（政１・慶應）やＬＢ・松岡尚吾（環３・鎌倉学園）を中心に粘りを見せ、７－６とリードして前半を折り返す。後半も堅守で立大の攻撃を抑えるが、第４Ｑに逆転を許す。それでもＱＢ・滝沢徹（経３・慶應）のＴＤとツーポイントコンバージョンで再逆転。しかし、試合終了間際にＦＧを決められ、１５－１５で延長戦へ突入する。タイブレークでは１回目を７－７で終えるも、２回目にＴＤを決めた後のツーポイントコンバージョンに失敗。立大にＴＤとツーポイントコンバージョンを許し、延長戦の末に悔しいサヨナラ負けを喫した。

1Q 2Q 3Q 4Q 延長1 延長2 TOTAL 立教大学 0 6 0 9 7 8 30 慶應義塾大学 7 0 0 8 7 6 28 ２０２６年１１月１日（日）１１：００～ 関東学生アメリカンフットボール１部TOP８第６節vs立教大学＠アミノバイタルフィールド

第１Q

第１Ｑは慶大のオフェンスから試合開始。開始早々、ＷＲ・早川開志（総２・慶應ＮＹ）へのパスが成功し、ファーストダウンを更新する。さらにＲＢ・橋口のランで、わずか２プレーで連続してフレッシュを獲得。幸先の良いスタートを切る。しかし、立大ＱＢ・中川龍之介（文２・立教新座）を中心としたパス主体の攻撃に押され、慶大は苦しい時間帯を迎える。それでも、ルーキーのＤＢ・小平が相手を仰向けに倒す圧巻のタックルを披露。立大にパントを選択させる。 攻守交代後、ＲＢ・橋口が約１５ｙｄのランでレッドゾーンを脱出する。フォルススタートで５ｙｄの後退を余儀なくされるも、直後にＷＲ・青木健将（環３・慶應）への２５ｙｄのパスを成功させ、再び前進。すると最後はＲＢ・橋口が６５ｙｄを独走し、ＴＤを決める！４試合連続で先制に成功した慶大は、スコアを０－７として第１Ｑを終える。

第２Q

立大のオフェンスから始まる第２Ｑ。立大のＷＲがランで独走を狙うも、ＬＢ・松岡のタックルで阻止する。続くロングパスを通され、エンドゾーン目前まで迫られるピンチを迎えるも、慶大守備陣はここでも粘りを見せる。自陣２ｙｄまで攻め込まれるが、再びのタックルが光り、ＴＤを阻止。立大にフィールドゴールを選択させる。 攻守交代後、慶大はＷＲ・若月伶士郎（商４・慶應）、ＷＲ・青木へのショートパスを次々と成功させ、着実に前進する。しかし、４thダウンに追い込まれ、パントを選択。再び立大のパスを中心とした攻撃に押され、最後はフィールドゴールを決められ、７－６と１点差に詰め寄られる。それでも慶大はリードを守り切り、１点のリードを保ってハーフタイムを迎える。

第３Q

後半は慶大ディフェンスから再開。好パントで立大の攻撃を自陣２０ｙｄ付近から始めさせると、ＤＢ・泉山聡真（経４・慶應）がプレッシャーをかけ、ＤＢ・小宮龍太郎（経３・都立日比谷）がタックルで仕留める。 さらにＬＢ・松岡が鋭いタックルで相手を止め、サードダウンでは主将・天野甲明（政４・鎌倉学園）がＱＢ・中川をサック。立大をパントに追い込む。鎌倉学園出身の二人がビッグプレイで魅せた！ 続く慶大オフェンスはＲＢ・田中玄樹（理３・本郷）とＲＢ・須藤大樹（理３・慶應）のランを中心に攻めるも、フレッシュ獲得には至らない。対するディフェンスはＤＬ・山田向洋（経４・慶應）がサックを決め、ＬＢ・渡辺晴（経４・慶應）とＤＢ・山下遥（経３・慶應）も好守を披露。 再びパントに追い込むと、ＤＢ・三田晃暉（商２・慶應）が好リターンで敵陣３０ｙｄ付近まで前進する。得点の好機を迎えるも、ＦＧは失敗。その後も立大に攻め込まれる場面が続くが、ＤＬ・山田のロスタックルなどで得点を許さず、慶大がリードを保ったまま最終Ｑへと向かう。

第４Q

第４Ｑは自陣残り１１ｙｄというピンチからスタート。ファーストプレーでＱＢ・中川にランを押し込まれ、立大にＴＤを許す。立大はＴＦＰでツーポイントコンバージョンを選択するも失敗し、１２－７と逆転を許す。反撃を狙う慶大は、橋口の好リターンで敵陣４５ｙｄ付近まで前進。続くオフェンスではＲＢ・田中のランを重ねて徐々にエンドゾーンへ迫る。ＷＲ・若月へのパスもエンドゾーンまで通るが、惜しくも失敗。それでもＲＢ・橋口のランでフレッシュを獲得し、残り７ｙｄに。さらにＲＢ・田中が押し込み、残り１ｙｄまで迫る。 ここでＱＢ・依田一真（理２・都立西）に交代するもＴＤには届かず、再びＱＢ・滝沢に戻る。すると、相手ディフェンスを空中で飛び越えてＴＤ！慶大はキックではなくツーポイントコンバージョンを選択し、ＲＢ・橋口が押し込む。１２－１５と再びリードを奪う。 しかし、立大も譲らない。慶大ディフェンスの隙を突き、ランを中心に前進すると、ロングパスも成功させ、一気にピンチに追い込む。残り８ｙｄまで迫られるも、慶大ディフェンスも粘り強く対抗。さらに残り５ｙｄの場面では、ＤＢ・戸田旭（政１・慶應）がロスタックルを決め、４ｔｈダウンに追い込む。エンドゾーンを守り切るかと思われたが、残り３秒で立大にＦＧを決められ、１５－１５の同点に。試合は延長戦へともつれ込む。

延長戦

慶大にとっては、２０２４年１０月２７日に東京ドームで行われた東京大戦以来の延長戦突入となる。ここで、K C FＡの延長戦のルールをおさらいする。延長戦はタイブレーク方式で行われ、第４Ｑ終了時に同点の場合、両チームが相手陣２５ｙｄ地点から交互に攻撃を行い、得点を競う。１回目の延長戦では、タッチダウン後のＴＦＰは通常どおりキックまたはツーポイントコンバージョンを選択できるが、２回目以降はツーポイントコンバージョンが必須となる。さらに、３回目以降は相手陣３ｙｄ地点からツーポイントコンバージョンを１プレーずつ行い、勝敗が決するまで繰り返す。 慶大は延長戦をディフェンスからスタート。ＤＢ・山下がエンドゾーン目前でタックルを決めるなど粘りを見せるも、最後はランで押し込まれ、立大にＴＤを許す。ＴＦＰもキックを成功させ、７－０と先制される。追いかける慶大は、安定した走りを見せるＲＢ・橋口のランで前進。さらに、この日好調のＲＢ・田中もランで着実に距離を稼ぐ。相手の好ディフェンスに阻まれ、４ｔｈ＆１という後のない状況に追い込まれるも、ＲＢ・橋口がギャンブルを成功させる。直後のプレーでも再びランで押し込み、ＴＤ！ さらにＫ・北村朔也（商３・宇都宮短大附属）がＴＦＰを成功させ、７－７の同点に。勝負は２回目のタイブレークへと突入する。 １回目のタイブレークでは後攻だった慶大は、２回目を先攻でスタート。ＲＢ・田中の連続したランで前進すると、ＲＢ・橋口のランで４ｔｈ＆１に。再びギャンブルを選択するも、橋口がフレッシュを獲得し、残り４ｙｄまで迫る。ＱＢ・滝沢はＷＲ・佐藤勇太（総３・慶應）へのパスを試みるも失敗。その後もランで押し込もうとするが、相手ディフェンスに阻まれる。それでも最後はＷＲ・若月へのパスがエンドゾーンまで通り、ＴＤ！ ２回目のタイブレークではＴＦＰがツーポイントコンバージョンに限定されるが、慶大はこれを決められず、追加点を奪えない。勝利をつかむべく、慶大ディフェンスも懸命に立大の攻撃を食い止めようとする。しかし、立大オフェンスが上回り、ＴＤを許す。さらにＱＢ・中川にツーポイントコンバージョンも決められ、慶大は悔しいサヨナラ負けを喫した。

ＲＢ・橋口塁（商４・慶應）

－－今年は橋口選手の持ち味であるスピードに加え、最後の１ヤードを絞り出す力が目立っています。トレーニングなどで変えた部分はあるのでしょうか 実は昨年度から、アメリカで流行っているピラティスを取り入れました。もともと怪我が多く、ヒットするたびに怪我をするような体質で苦しんでいたんですけど、始めてから腹圧が高まって、体の調子が良くなりました。体重は同じくらいなんですけど、ヒットが当たるときの姿勢や体の使い方がうまくなって、伝わる力が強くなったのかなと思います。伝わる力が強くなると体に負担が来るんじゃないかと思うじゃないですか。そんなことはなくて、力の使い方がうまくなったおかげで、実は体に負荷もかからなくなりました。ピラティスをやったおかげで今があるのかなと思っています。それがトレーニング面で、もう１つは、個人的に１対１をすごく意識しています。もともとスピードがあるので、１線目を抜けたあとの２線目で、１対１をいかに勝ち切るかを常に練習から意識していて、それが如実に現れてきたのかなと自分では思っています。 －－本日はラン主体の攻撃でした。試合前からパスよりランで行きたいと聞いていましたが、ＲＢ陣との連携や声かけなど、事前に共有していた部分はあったのでしょうか そうです。もう１週間前から共有していました。立教は今、関東ないし全国で一番強いディフェンスと言われています。その中で、他のチームがどうやってタッチダウンを取っているかというと、レシーバーとＤＢの１対１に勝って、一発でタッチダウンを取っているケースが多かったんです。一方で、どのチームもランプレーを出せていないという課題がありました。うちのチームはあえてそこにフォーカスして、ラン主体でやっていこうと固めていました。自分たちはタイトユニットをランプレーで出すという気持ちを２週間前から持って作っていたので、あとはやりきるだけだったのかなと。マインドもそういう方向で作れていたので、特に緊張せずにいられました。 －－実際に結果として表れましたが、本当にあと一歩のところでした。４年生として、ＲＢ陣やオフェンスユニット全体の今日の動きで、良かったところ、伸び代があると感じた点を教えてください オフェンスのタイトメンバー、いわゆるランプレーを出すメンバーが良くなったのはもちろんなんですけど、レシーバーたちがしっかりとブロックをしてくれるようになったので、ディフェンスバックのプレッシャーが減りました。今まではタイトは出せていても、ＤＢやセーフティといった後ろの３層目の人たちに刺される場面が多かったんです。レシーバーたちがそこをしっかり割り切って、ランプレーを出すという気持ちを作ってくれたおかげでブロックもうまくいき、ランニングバックはただ走るだけというシチュエーションもありました。すごく良かったです。来年、再来年と、後輩たちもすごくいいランニングバックが揃っています。鶴田（＝眞司、経１・慶應）はもちろん、３年生の２人もいますし、たくさんいるので、ここからまた「ＲＢ王国」、まさに慶應義塾を作っていってほしいなと思っています。 －－次戦が４年生としてラストゲームになると思います。意気込みをお願いします 今年はメインで出させてもらっていることもあって結構走れているんですけど、やはり長内一航（文構４・早稲田実業）や他のライバルの選手たちとは差があります。ただ、自分は実は平均は結構取っているので、そこでしっかりスタッツを出して、注目されるような選手になりたいと思っています。日体戦は必ず２００ヤードくらい出さなきゃいけないと思っているので、２００ヤードを目指して頑張ります。

ＤＬ・山田向洋（経４・慶應）

ーー今日の試合を振り返ってください。

そうですね。日本一を目指せなくなってしまった中で、自分自身では気持ちを切り替えたつもりでした。しかし、チーム全体として見ると、この2週間の試合に向けた準備が、前の中央戦や法政戦などに比べて少しおろそかになっていたのかもしれません。今日のサイドラインの様子を見ていても、そういった最後の気持ちの部分で隙があったように感じます。うまく言葉がまとまりませんが、そういった最後の詰めの甘さが、今シーズンのすべてを表してしまったのかなと思います。

ーー「Do or Die」というテーマを掲げていらっしゃいましたが、ディフェンスのゲームプランとしてはどのようなことを意識して試合に臨まれましたか？

私はディフェンスラインなので、とにかくプレッシャーをかけ続け、相手のエースＱＢ（中川）に思うようなタイミングで投げさせないことをテーマにしていました。その点に関しては、それなりに実践できたのではないかと思っています。

ーー次節は１７年間のユニコーンズでの生活において、最後の試合になるかもしれません。次戦に向けた意気込みをお願いします。

幼稚園の年長の時からユニコーンズという組織に所属してきました。小学校、中学校、高校と慶應は強く、常に日本一を目指せる環境でしたが、大学に入ってからは思うようなシーズンを過ごせていません。今の自分にできることは、後輩たちに「ＴＯＰ8」の舞台に残すことですが、それだけでは足りないと思っています。自分が１７年間ユニコーンズで学んだすべてのことを、テクニックだけでなくマインドの部分も含めて後輩たちに伝えたいです。それを試合でのプレーでも体現し、最高の試合にしたいと思っています。

「Do or Die」の最終決戦 TOP８残留を懸けた大一番