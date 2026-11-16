１年生の新人記者を中心に、１年生の選手たちにインタビューをするこの企画。第２７回は、庭球（男子）・戸邉悠真（環１・渋谷教育学園幕張）選手、千野直哉（法１・慶應）選手です！（このインタビューは９月２５日に対面で実施しました。）

ーー自己紹介

千野：慶応義塾大学法学部法律学科で、体育会庭球部所属の１年の千野直哉です。よろしくお願いします。

戸邉：大学１年の環境情報学部所属の庭球部、戸邉悠真です。よろしくお願いします。

ーー競技歴は

千野：テニスは小学校１年生からずっと、週６、ほぼ毎日のようにテニスはやってます。

戸邉：私も似たような感じで、5歳からテニスを始めて、週５だったり週６だったり、期間によって少しあれなんですけど、基本的には週５くらいでずっとやり続けてきた感じです。

ーー戦績は

千野：一応東京都では、単複ベスト４で、関東ジュニア出場という感じです

戸邉：中学３年生の時にシングルスで全国優勝して、あと高校１年生の時にダブルスで全国優勝して、あと全国大会ベスト８だったり４だったりっていう実績です。

ーーテニスを始めたきっかけは

千野：自分は兄がテニスを元々やってて、ちっちゃい頃からいろんなスポーツやってきたんですけど、その中でテニスをやってみてハマったという感じです。

戸邉：私も、家族がスポーツをやらせたいというので、いろいろスポーツ、野球だったりサッカーでいろんなスポーツ教室を回って、そのときに私がテニスをやりたいって言ったのがきっかけです。

ーー高校までの競技生活を振り返って

千野：自分は中学校までは部活動に入ってたんですけど、高校は部活動に入らなくて、それまでは自分が納得いくような成績が出てなかったので、まず部活動に入る前に個人で成績を出して、そこから大学に入って活躍したいというふうに思ってやってました。

戸邉：私は大学から慶應大学に入学したので、それまではずっと他のところで、基本的にクラブ主体で、高校は部活動には入ったんですけど、部活動でテニスをするというよりかは、もう基本的にはずっとテニスクラブで週5日、週6日練習していたという感じですね。

ーー慶應を選んだ理由は

千野：自分は幼稚舎からなので、その頃はあまり意識なかったです。

戸邉：僕は高校が渋谷幕張高校で、上に兄がいて、兄がすごい勉強をする人だったので、僕もテニスだけじゃなくて、なるべく両立したい、勉学とテニスを両立したいという考えがあって、そういったときに、慶應義塾大学の学業の面もそうだし、庭球部を実際体験させてもらった面も含めて、ここなら私のやりたいことだったり目的が少しあるのかなというのを感じて入学を決めました。

ーー庭球部に入部する前に抱いていた印象は

千野：他の体育会に比べて、結構朝早いとかいろいろ大変な面は聞いてたんですけど、その分人間として成長できることが多いだったり、慶應チャレンジャーとか世界の人と関わる経験を積めるということを聞いて、自分の好きなテニスをしつつ、いろんな経験ができることはいい環境だなと思ってました。

戸邉：体験は本当に何度かしか行ってなかったので、本当に体育会というか、もう本当に厳しい雰囲気がずっと流れていて、やっぱり高校とかの部活とは全然雰囲気というか空気が違うなというのは肌で感じました。

ーーそこから実際入部してみて印象は変わりましたか

千野：もちろん体育会として厳しいルールだったり、上級生への振る舞い方とかはあると思うんですけど、その中でもやっぱりプライベートで仲良くしていただく先輩がいたりとか、一緒をご飯食べたりという。楽しいですね。

戸邉：僕も同じような感じで、やっぱり本当にずっと厳しいのかなと思ってたんですけど、すごい全員優しくて、よくご飯誘ってもらったりだとか、いろいろそういうプライベートの関係でもすごく深く接してくれる人が多くて、ただやっぱりその大会前だとか、それこそこの前の団体戦の前とかは、やっぱりすごい自分が初めて行ったときに感じたようなやっぱ厳しさというところもあったので、場所とか時間によってすぐ切り替えられる人たちがすごく多いなというのは改めて感じました。

ーー大学に入学してからの競技生活を振り返って

千野：自分はあまり部活というものに慣れてなかったので、最初は色々戸惑ったり先輩にご迷惑かけたり色々していたんですけど、今は慣れてきて、不安よりも楽しさが大きいですね。

戸邉：僕も高校で部活動に所属してたとはいえ本当に基本クラブだったので、やっぱり改めてちゃんとした体育会というものに所属するのが初めてだったので、朝が早かったりとか、あと１年の仕事の多さとか、やっぱりしっかりしなきゃいけない部分とかがすごく多くて、春学期は結構テニスだけにというよりかは本当にいろんなことに気をつけながらやってて、すごく疲れたというか風邪ひいちゃったりとか身体的に疲れちゃうときはあったんですけど、ただその中にも楽しさとかがあって、実際大会とかも出たりしてっていうのは、今はどんどん楽しみながら、強くなっていきたいなっていうテニスにシフトしてこれているのかなという感じですね。

ーージュニアの時と大学のテニスの違いは

千野：ジュニアの時と比べると、やっぱり大学生になると体がみんなできてきて、フィジカル面は勿論そうですし、団体戦とかになるとやっぱりメンタル面も関わってくると思うので。全体的に、かなりジュニアのテニスとは印象が変わってます。

戸邉：ジュニアにもジュニアの良さがあったんですけど、大学生の方が簡単なミスをしないなっていう印象はすごくあって、どのポイントを取ろうとしても、ジュニアのときよりも3本4本ラリーが長くなるなっていうのが一番大きくて、あとはなんかジュニアのときのほうが綺麗なテニスというか、教えられたことをうまくやるという選手が多いイメージだったんですけど、大学生の方がそういうものがなくて、本当にもう自分のこだわりだけで戦ってる選手とか、ジュニアの人ってバランスがいいんですけど、大学生は本当に尖ってるというか、ボールを返すタイプって言ったら本当にずっとどんなボール打っても長かったりとか、逆に打つ人だったらもう何打ってもずっと打ってくるとか、本当に尖った人が多いなっていうのはすごく思いました。

ーーテニスのプレーですごいと思ったチームメートは

戸邉：ジョーンズ（＝ジョーンズ怜音、総３・第一学院）さんと眞田（＝眞田将吾、環４・四日市工業）さんですね。ジョーンズさんは昔から名前は聞いてましたし、ネットだとかでよく見るような方だったので、実際に今同じチームとして戦っているところを見て、やっぱり経験だったりチームを引っ張る力があるなっていうのはすごく思います。眞田さんに関しても、やっぱりキャプテンとしてのプレッシャーはあると思うんですけど、その中で強気にみんなをこう盛り上げる力を持ってますし、尊敬に値する人だなと思います。

千野：プレー面で一番すごいなと思うのはジョーンズさんで、やっぱり、打つ球も大会とかで見ても、１人だけちょっと違うし、あとはすごいボールに対する入り方が人よりもう1段階も2段階も入り方が丁寧だなというのはすごく思ってて、どんな球を打たれても、どんな球が来ても、毎回自分が打ちたい打点のところに足が動いて入ってというのが本当にすごいなって見てて思います。

ーー慶大庭球部は”名門”と言われることもあると思うがそのプレッシャーは

千野：いや、自分は特にないですね。どちらかというと、もう自分がやりたいことをのびのびやった結果、将来的にそれがいい方向に行けばいいかなという感じで、特に今は気にしていません。

戸邉：僕もあまり、部活外の人のそういったものは気にしてなくて、どちらかというとやっぱり何年に１回ある団体戦とか、そういうところで、それこそ名門と言われるような立場にいるからこそ、どうチームに貢献していけるかっていうことはよく考えるんですけど、あまり名門だから自分がこうしなきゃとか、そういうことはあまりないですね。

ーー自身の強みは

千野：自分は諦めないことが一番の強みというか自信になってて、練習中はネガティブな感情だったりイライラが出てきてしまったりするときもあるんですけど、試合になったときは誰よりもポジティブに声をだして、最後まで走るというのは昔から徹底しているので、自分はしっかりそこを貫いて、強みにしていけたらなと思ってます。

戸邉：強みは、サーブとストロークかなと思ってて、サーブはやっぱりちょっと自分の身長が高いということもあるので、その高さを生かして、速いサーブだとか、高い打点から打てるサーブを意識してて、ストロークは、どちらかというとバックハンドの方がボールを入れるという部分では得意なんですけど、威力を出すという部分ではフォアハンドの方が得意なので、両方の良さをどう生かしていくかっていうのを考えながら、試合をしているというのはあります。

ーー大学に入って成長を感じたことは

千野：元々自分はハードコートのサーフェイスはあまり得意としてなくて、ジュニアの頃からずっとクレーコートでやってたので、最初は対応が難しかったり慣れない部分が多かったんですけど、いろんな人と練習して、試合も重ねて慣れてきたところで、自分の良さをまた生かせる部分がたくさん見出せれてるので、対応力の面で少し成長したかなと思います。

戸邉：僕はもともとジュニアの頃はボールの打つ速さ、ボールの速さに一定の評価があったんですけど、大学入ってから、もともとそのジュニアでそういう定評があったボールの速さで、速さを押しつけるというか、相手にそれで対応できなくさせるというのを最初にやってたんですけど、さっき言ったように、本当に尖ってる人だったりとか、もう本当にずっとボールを簡単にミスしない人が増えたのもあって、その良さを押しつけるだけじゃ勝てないということを知って。だったらそれをいつ押し付けられるのかとか、あるいは逆にどこを我慢しなきゃいけないのかという、より試合中に考えることが増やせたなっていうことは感じて、あと、それを最終的に自分がいいところで決めれるまでの我慢強さというのは1つ成長した部分なのかなと思ってます。

ーー逆に浮き彫りになった課題は

千野：ジュニアの頃に比べて、さっきも言った通り、フィジカルだったり、皆さん動きが良くなってるので、簡単にはミスしてくれないですし、やっぱりラリーが長くなるので、その部分の我慢強さに関しては、まだ大事な場面で我慢できなくて、こっちが先にミスをしてしまったり余計なことをしてしまうというのが、自分が試合してて印象としてあるので、まだまだ気持ちの面でも足りない部分があるかなと思います。

戸邉：そう前に行く展開が少し少ないかなというのは感じていて、今までは本当に後ろから速さを押し付けるということがメインだったので、あまり前にいってボレーだとか、そのノーバウンドで打つことが本当に少なかったので、そこに必要性はあんまり見出してなかったんですけど、やっぱりラリー数がどうしても増えるので、早く打ってるだけだとこっちの方がミスのリスクが高くなったりとか、あと体力的な面でも、今まで２球３球で済んでたポイントが、今だと5球6球7球ってどんどん必要になってくるというのもあって、そのどう早くポイントを終わらせるかとか、1つの武器だけじゃなくて、前にいくとか、逆にその前にいく展開がいままでやってこなかったのもあって、いま少し課題としてる部分でもあるので、そこを伸ばしていきたいなっていうふうに考えてます。

ーーフィジカル面での課題は

千野：自分はジュニアラストイヤーくらいから大学に向けて準備してたんですけど、そのときに試合を見たり、トレーナーさんと話したりっていうところで、体づくりというものは大事になってくるっていうのは何回も聞いてたので、ウエイトはジム通ったり、あとはトレーナーのもとでトレーニングの量を増やしたりっていうのはやってたので、パワーに関しては特に困ってはいないんですけど、どちらかというと体力にちょっと課題を感じてます。

戸邉：体力っていうよりかは体調管理にすごく苦しんでるなっていう感じがあって、やっぱり僕もともと気管支喘息もあって、あまり体が強い方ではないというのがあって、もちろんみんなと一緒にやるトレーニング自体にはついていけても、そのリカバリーだったりとか、その日のトレーニングできてもその翌日に風邪を引いてしまうとか、そういった面でけっこう苦しんでることが多くて、大学になってから毎日トレーニングするようになったので、そのトレーニングにただついていくだけじゃなくて、そのあとに夜ご飯を増やすとか、あと早く寝るとかそういった純粋な体力面だけじゃなくて、もちろん体力面もまだまだ課題は多いんですけど、それよりもまずは元気な状態でコートにつくっていう、そういった体調管理がすごく今課題だなと、すごく大事にしているところではあります。

ーー試合中はどんな意識をもっているか

千野：細かい打ち方だったりとかは考えてる時間はないと思っているので、今まで自分がやってきたことを信じて、誰よりもやっぱりポジティブというのを大切にしているので。ポジティブで誰よりも走って、最後まで笑顔で、負けても笑顔で終われるような、最後まで出し切るということは試合では一番大切にしてます。

戸邉：試合なので、結局その日どんなに調子が良くても悪くても、最後にコートにボールを入れた人が勝つので、やっぱりもう何が何でもボールを入れるという意識がすごく強くあって、やっぱその中で試合をしながら、相手のどこが得意だとか苦手だとか、逆にその今日の自分の状態で、じゃあ何をすれば相手にとって嫌なのかとか何をすれば自分の良さが出せるのかっていうのをその日の状態と相手の状態だったり、あとはそのコートだとか風だとか、いろんな環境とかを見ながら、試合を進めてる意識はあります。

ーー１年生としてチームにもたらしたいものは

千野：自分はまだメンバーには入れてないので、個人の目標としては、まずメンバーにしっかり入って、チームの勝利にテニスで貢献したいということが一番ですけど、今１年生人数すごく多くて、下から上がっていく力はあると思っているので、みんなで高め合って、上級生にもいい影響を与えたらいいなと思ってます。

戸邉：僕は今回団体戦とか、いろんな試合にメンバーとして出させてもらったということもあって、やっぱり１年生と４年生の違いというか、まだ経験が足りない部分だとかっていうのはすごく知れた部分があったので、それを個人的に直していくのもそうですし、逆にその経験を持ってこれからどうほかの人に影響を与えられるかがすごく重要なんだなと思ってます。

ーー戸邉選手はリーグ戦に出場されたが、その時の感触は

戸邉：まず収穫はああいった空気感の団体戦に出れたことが一番収穫だと思っていて、その中でもやっぱり全員が勝ちたい状況、もちろん個人戦とかだったら少ないとは思うんですけど、その試合自体に熱量があまりない人とかももちろんいるとは思うんですけど、やっぱりその団体戦もメンバーかメンバー外か関係なく、本当に全員がその試合に勝つという意識を向けながら試合をしていたので、その中でどれだけ緊張してもボールを入れなきゃいけなかったりとか、いつも以上にいろんなことを考えながら試合をしていたので、やっぱりそこはすごく一個いい経験になったのかなと思っていて。ただ逆に、やっぱりその中で結果的に３勝７敗で、やっぱり勝ち越せなくて、どちらかというとチームに貢献はできていなかったというもあったので、もちろん1年生だったので基本的に上級生と当たるのが普通だったんですけど、やっぱりそこで上級生に対して、もっとそのほかのことを盛り上げるプレーだったりとか、あとは相手の上級生に対して、どんどん１年生の緊張感のなさっていったら変なんですけど、やっぱりそのまだ多くのこと知らないからこそ行ける勢いというか、それをもう少し発揮できたら、よかったのかなっていう後悔というか、そういうのはあります。

ーー憧れの選手は

千野：自分はプロでホルガ・ルーネ選手（デンマーク）がいるんですけど、彼の好きになったきっかけはプレーじゃなくて、容姿だったりとか、元々自分帽子後ろに被ってプレーしてたんですけど、それをやってる選手がいて好きになったのがきっかけなんですけど、そこからプレーも見るようになって、参考したりだとか、去年の試合とか、フルマッチ全部見たりしたので、彼の愛は誰にも負けないと言っても過言ではないんですけど、いろいろ参考にさせてもらっている選手です。

戸邉：僕あまりプロの選手の試合は見ないので、どちらかというと。身近な方で、僕結構眞田さん、主将を尊敬していて、やっぱり一緒に練習している中でも、もちろん主将としていろんなところをまとめてたりとか、みんなが緩んでる空気感とかを１人で締めてくれたりとかっていう部分もそうですし、自分もよく練習中にここが良くないとかって言ってしまうことがあるんですけど、眞田さんなんかは自分が悪いって眞田さんが言った後にそのあと１人で何時間も練習してたりとか、その一途にというか、ずっと試合とかに対して努力をし続けて、毎日ボールを３箱を打つだとか、自分でも目標を決めてそれを実行し続けてる姿というか、っていうのがすごく尊敬できるなっていうのは思いました。

ーー慶大の他競技で仲のいい選手は

千野：幼稚舎からの同じクラスで言うと、フェンシングに田尾（康介、法１・慶應）選手と河野（碩資、理１・慶應）選手がいて、あとは剣道に伊江（光成、法１・慶應）君とか。アメフトに石川小次郎（環１・慶應）君とか、いっぱいいますけど、いま思い付くのはそれくらいです。

戸邉：僕はやっぱり大学入学なので、あまり他の部活の選手とは関わりはないんですけど、同じ渋谷幕張高校で一緒に入学した人として、坂田涼音（環１・渋谷教育学園幕張）さんで、陸上部なんですけど、一応同じ同期というかんじですね。

ーー庭球部の同期のつながりは強いと感じるか

千野：先輩からも今の１年生は元気もあるしすごく仲がいい、男女間でも仲が特にいいって言われるので横のつながりは自分でも強いと思ってますし、一緒に遊ぶことも多いので、一緒にいる時間はすごく楽しいです。

戸邉：特に強いほうなのかなっていうのは感じてて、それこそ男女関係なく遊びに行ったりっていうのもありますし、特に男子間もすごく仲がいいのかなと思ってて、ご飯に行ったりだとか、遊びに行ったりっていうこともあるんですけど、本当にレベル感関係なく、いつでも誰かが同期同士で練習してる光景がすごくよく見られて、仲がもちろん、遊ぶっていう意味での仲がいいのもあるし、お互いに練習で強くなりたいっていう意識感というか、横として繋がってるのかなっていうのはすごく感じてます。

ーーテニス以外で好きなことは

千野：自分はもうテニス大好きな人なので、家帰っても、さっき言ったルーネの試合だったり自分の試合を振り返ったりとか、基本家にいてもテニスだと考えてるみたいな、寝る時、寝る時とご飯の時、ちょっと大げさですけど、起きてにる時間の７、８割ぐらいはテニス のこと考えてると思います。

戸邉：僕は逆に、テニスをやってる時以外はあまりテニスのこと考えないところがあって、どちらかというとひたすらゆっくりしたりだとか、部屋でゆっくりしたりとか、あとは、それこそ同期たちとご飯食べたりだとか、基本的にリラックスする方向に向いてます。

ーールーキーイヤ―で達成したいことは

千野：自分は明後日から個人戦が始まるので、そこでしっかりと結果を出して、まずは一番上のチームに上がることが目標としてあって、それこそ、戸邉だったり、他にも活躍してる選手がいっぱいいるので、そこに食らいついて、将来的に抜かせるように、強い気持ちでやっていきたいと思います。

戸邉：春の大会であまりいい結果を残せなかったというか、一応全国大会に出たんですけど、シングルスだけで、しかも１回戦敗退で、あまり納得できる結果ではなかったので、やっぱり今回の秋の大会で、まずはそのシングルスダブルスどちらもインカレを決めて、インカレに出るのを前提とした上で、やっぱりそのインカレに出たあとにどれだけ勝てるか、できれば２回とか３回とか、やっぱり１回の勝ちだけじゃなくてもっと貪欲に勝っていきたいなっていうのはすごく目標にはしてます。

ーー慶大での４年間で達成したいことは

千野：自分はテニスをメインにおいて大学生活を送ろうと思ってるので、インカレは優勝もちろんしたいですし、人間性においてもまだまだ成長できる部分があると思ってるので、テニス、もちろん勉学もそうですけど、文武両道プラスしてしっかり人間性の部分も成長できたらいいなと思います。

戸邉：やっぱりこの前のリーグ戦団体戦で、やっぱり負けてしまったのがすごく悔しいのもあって、やっぱりその団体戦で全国大会に行きたいっていう気持ちが今一番強くて、それもありつつも、個人戦でしっかりダブルスもシングルスも優勝を目指して４年間頑張っていきたいなっていう気持ちがあって、その中で人間性だとかというのは自然に形成されていく部分もあるとは思うんですけど、自分からも意識して取り組めるように、小さいことでも頑張っていければいいなっていうのは感じて思ってます。

ーー今後の試合で注目してほしいポイントは

千野：試合中に関わらず、自分は笑顔を絶やさないようにしてるので、そこは自分の特徴の一つとして、見てもらうというか、気づいていただけたら嬉しいなっていう部分で、テニスに関しては笑顔に繋がるかもしれないですけど、やっぱりポジティブな面は見てほしいです。

戸邉：友人だったり周りからも結構フォアハンドのエースは結構目立つというか、見栄えがいいっていうのはすごく言われることが多いので、そこに注目してもらえるといいかなと思ってます。

ーーケイスポ読者の方々へ一言

千野：まずはお読みいただいてありがとうございました。いろんな大学の部活があって、それぞれ特徴あると思いますけど、庭球部の人間関係だったり、様々なところでいいものがあるので、ぜひ、入学していただける方は、庭球部を少し考えていただけたら嬉しいですし、少しでも興味を持っていただけたら嬉しいです。

戸邉：僕は大学から入学して、まだ慶應に関わっているのも半年で本当にまだまだなんですけど、これからの４年間を通して、個人だけじゃなくて、団体戦でも全国大会とかっていう、大きな目標を持って進んでいきたいと思ってるので、その注目だったりテニス部の活躍だとかを少しでも気に留めてもらえると嬉しいです。

※インタビュー実施から期間が空いてしまいましたこと、誠にお詫び申し上げます。

（取材：山内悠暉、記事：秋吉一樹）