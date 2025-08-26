【レスリング】佐藤秀一郎 圧勝でベスト８進出　髙橋慧大は２回戦で敗れる／文部科学大臣杯令和７年度全日本学生レスリング選手権大会　１日目

レスリング
８月２１日から２４日にかけて行われた文部科学大臣杯令和７年度全日本学生レスリング選手権大会。大会１日目の２１日には慶大から髙橋慧大（商３・慶應）がグレコローマン６０㌔級に、佐藤秀一郎（環３・八千代松陰）がグレコローマン８７㌔級に出場した。髙橋は１回戦をテクニカルフォールで勝利するも、２回戦敗退。佐藤は２回戦から出場し、テクニカルフォール勝ちで３回戦に進出した。

 
２０２５年８月２１日（木）@駒沢体育館
 
【試合結果】
〈グレコローマン６０㌔級〉
１回戦
〇髙橋慧大（慶大）［VSU 1:58＝9-0］小川大輝（国士舘大）●
２回戦
●髙橋慧大（慶大）［VSU 1:14＝0-8］德原誠馬（専修大）〇
 
〈グレコローマン８７㌔級〉
２回戦
〇佐藤秀一郎（慶大）［VSU 0:17＝9-0］澤田理幸（帝塚山大）●
 
〈スコア見方〉

（例）［VSU、4:30=11-1］

・VSU→勝利方法、詳しくは下の図を参照

・4:30→試合終了時間（この場合は試合開始から４分３０秒後に試合終了）

・11-1→試合終了時の点数（フォールによる勝利は点数を問わない）

VFA

victory by fall 　フォールによる勝利

VIN

victory by injury　　負傷棄権による勝利

VCA

victory by 3 caution　　警告3回による勝利

VSU

victory by technical superiority　テクニカルフォール（8点差）

VPO

victory by points　　ポイント判定勝ち

VFO

victory by forfeit　　不戦勝 危険試合による勝利

DSQ

disqualification　　罰則による失格

2DSQ

double disqualification　　両者失格

 
グレコローマン６０㌔級に出場した主将の髙橋慧大（商３・慶應）はノーシードからの勝ち上がりを目指す。１回戦、開始１分頃に１点を先取すると、４点の投げ技を立て続けに決め、９−０。８点差をつけたためテクニカルフォール勝ちとなり、２回戦に進む。しかし、続く２回戦は力の差を見せつけられ、０-８でテクニカルフォール負け。２回戦（ベスト３２）敗退に終わった。２３日からのフリースタイル６１㌔級で、巻き返しを狙う。

2回戦敗退に終わった髙橋（青）

今年６月に行われた明治杯のフリースタイル９２㌔級で４位という結果を収めた佐藤秀一郎（環３・八千代松陰）この日はグレコローマン８７㌔級の２回戦から登場。開始早々に相手の背中を取り、回転技を決め一気に４点を先制。さらに相手のチャレンジ失敗で５−０とすると、再開後にすぐさま２点技を連続で奪い９−０。テクニカルフォール勝ちで３回戦（ベスト８）に進出した。

相手を圧倒した佐藤（赤）

大会２日目の２２日は、佐藤がグレコローマン８７㌔級の３回戦から決勝まで、最大３試合を戦う。

ベスト8以降の戦いにも期待だ

 
　　　　　　　　（取材：柄澤晃希）
 
 
【試合後インタビュー】
◇髙橋慧大（商３・慶應）

フリースタイル61㌔級で巻き返しを狙う

ーー今の率直な気持ち
ちょっとまだ不完全燃焼かなっていうのはありますね。１試合目は内容良かったんですけど、２試合目は逆にテクられて、自分の思ったように出来なかったのが反省点だなっていう風に思ってます。
 
ーー２試合目、思ったようにいかなかった要因
自分の強みというか、自分の戦えるポイントから攻めていく展開を作りたかったんですけど、相手も実力ある選手なので、自分の攻めたいポイントから攻められなかったっていうのが大きかったかなと思います。
 
ーー２３日からのフリースタイル６１㌔級に向けての意気込み
頑張ります。あと、今日と違って明後日は慶應からたくさんの選手が出るので、その辺のサポートもして、キャプテンとして引っ張っていきたいと思います。
