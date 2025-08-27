【レスリング】佐藤秀一郎　勝利目前でまさかの逆転負けも３位に輝く　慶大５４年ぶりのインカレ優勝の夢はお預け／文部科学大臣杯令和７年度全日本学生レスリング選手権大会　２日目

８月２１日から２４日にかけて行われた文部科学大臣杯令和７年度 全日本学生レスリング選手権大会。 大会２日目の２２日には慶大から佐藤秀一郎（環３・八千代松陰） がグレコローマン８７㌔級の３回戦（ベスト８）に出場した。 佐藤は３回戦を危なげなく勝利。続く準決勝も６点をリードし、 決勝進出も見えていたが、最後はフォール負けを喫し、 本大会における慶大５４年ぶりの優勝は惜しくも叶わなかった。なお今大会のグレコローマンでのメダル獲得は初の快挙となった。

２０２５年８月２２日（金）@駒沢体育館

【試合結果】

〈グレコローマン８７㌔級〉

３回戦

〇佐藤秀一郎（慶大）［VFA 1:28＝8-0］國廣哲平（福岡大）●

準決勝

●佐藤秀一郎（慶大）［VFA 1:18＝6-4］稲本喬弘（関西大）〇

前日の２回戦で圧巻の戦いを見せた佐藤秀一郎（環３・ 八千代松陰）。まずは３回戦。序盤に４点技を決め、 優位に試合を進めると、開始１分３０秒頃にフォール勝ち。 準決勝進出を決める。

全日本学生レスリング選手権大会、通称”インカレ”において、 慶大は１９７１年にフリースタイル６８㌔ 級で優勝した佐藤勝さん以来、優勝した選手はいない。 佐藤は部として５４年ぶり、 グレコローマンでは初の優勝を目指し、準決勝に臨む。開始４０秒頃、 相手の投げにうまくタイミングを合わせ反撃。４点を奪い、 さらに回転技で２点追加。６−０と勝利目前のところまで迫る。 しかし再開後、相手に投げられると一気にフォールに持ち込まれ、 まさかの逆転負けを喫した。

大会３日目の２３日、 慶大からは１０選手がフリースタイルに出場する。

（取材：柄澤晃希）

【試合後インタビュー】 ◇佐藤秀一郎（環３・八千代松陰）