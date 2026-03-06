【野球】打線が繋がり完璧な継投リレー　追い上げる日本経済大を振り切り６連勝／薩摩おいどんリーグ　日本経済大戦　＠平和リース球場

３月６日（金）薩摩おいどんリーグ 日本経済大戦 ＠平和リース球場

日本経済大学に８－５で勝利し、６連勝目を挙げた。１回、先発・齋藤眞俊（新商２・慶應湘南藤沢）が２つの右前安打と四球で満塁のピンチを背負うと、犠飛で先制を許す。しかし、２回、無死一、三塁の場面で吉田雄亮（新商４・慶應）の犠飛によりすぐに同点に追いつく。３回、連打で再び勝ち越しを許し、２－１。その裏、中塚遥翔（新環３・智辯和歌山）の三塁打、吉田の中前安打で４－２の逆転に成功する。さらに４回、吉野太陽（新法４・慶應）の二塁打で２点を追加するも６回に１点を返される。その後、３番手・松井喜一（新経３・慶應）が７、８回を三者凡退に抑え、市橋慶祐（新商３・小野）のスクイズで８－５と突き放し、試合終了。じわじわ追い上げる相手を振り切り勝利を収めた。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 慶大 0 1 3 3 0 0 0 1 0 8 日本経済大 1 1 0 0 0 3 0 0 0 5

前日の杏林大戦とNTT西日本戦では打線がつながり、快勝した慶大。この日の対戦相手は、福岡六大学野球連盟に所属している日本経済大。この試合でも、慶大の積極的な攻撃を見せられるか。

初回、先発・齋藤はいきなりピンチを迎える。１死から右前安打を許すと、続く打者に粘られ四球を与える。さらに４番・木切倉稜真（新４・延岡学園）には芯を捉えた右前安打を許し、１死満塁に。その後、犠飛で先制点を奪われる。しかし、後続を三振に打ち取り、最小失点に抑える。

２回、４番・中塚がフルカウントから四球を選ぶと、加藤右悟（新環２・慶應）も続き中前安打で無死一、三塁の同点のチャンスを作る。６番・吉田の犠飛ですぐさま同点に。その後、盗塁死もあり２死無走者から一宮知樹（新経２・八千代松陰）の中前安打、今津慶介（新総４・旭川東）の右前安打で再びチャンスを作るも、後続が絶たれ追加点とはならず。

その裏、先発・齋藤は、点を取り返した打撃陣に応えるかのように好投を見せ、二者連続三振でテンポよくアウトを取る。しかし、２死から左前安打を許し、その後盗塁を決められると、２番・野村侑甫（新４・高野山）に左三塁打を浴び勝ち越しを許す。

３回、藤田一波（新環１・智辯和歌山）が初球を叩き、右前安打を放つ。続く吉野の打席で暴投があり、一塁走者・藤田は二塁へ。吉野も繋いで右前安打を放ち、１死一、三塁のチャンスを作る。４番・中塚が粘った末に放った打球は右中間を真っ二つ。２点適時三塁打となり逆転に成功した。なおも２死三塁という追加点のチャンスで、吉田が中前安打を放ちこの回３点目を挙げ、４－２とする。

その裏、得点の援護をもらった齋藤は２人の走者を背負うも、力強いピッチングで二者連続三振に斬りこの試合初めて無失点に抑える。

４回、１死から竹田一遥（新環２・聖光学院）、上田太陽（新商４・國學院久我山）、藤田が連続四球で満塁とすると、吉野の右二塁打で２点を追加する。さらに１死二、三塁から中塚の内野ゴロの間に１点追加。この回３点の追加点を挙げ、７－２とする。

５回は両校ともに０点に終わり、６回。４回から登板している２番手・本多大輝（新理２・県立長野）が１死から連打で１死一、二塁のピンチを迎える。続く打者は三振に打ち取るも、その後２つの四死球で１点を返される。さらに、５番・髙原悠斗（新３・日南学園）に中前安打を浴び、２点追加され７ー５。相手にじわじわと追い上げられる展開となる。

８回、先頭打者・今津が中前安打を放ち出塁すると、竹田の打球が二失となり無死一、二塁の場面を迎える。続く上田の犠打で１死二、三塁とすると、代打・市橋のスクイズで８ー５に。勝利に近づく追加点を挙げた。一方で、７回から３番手・松井が登板し、７、８回を三者凡退に抑えるなど完璧な投球を見せる。最終回には田上遼平（新商４・慶應湘南藤沢）がマウンドにあがり、継投リレーを締め試合終了。３月３日の名古屋商科大戦から数えて６連勝目を挙げた。

ここまで打線が爆発し、大量得点で勝利を積み重ねている慶大。この日も塁上の走者を確実に本塁へ返すという意識が感じられる試合となった。１１安打８得点という数字を見ても、巡ってきたチャンスを無駄にせず得点につなげている印象だ。薩摩おいどんリーグも残り試合が少なくなってきている。春季リーグ戦まではあと５週間。これからの試合も、この日のように塁に出た走者を確実に返す意識で臨みたい。

（記事：河合亜采子、写真：奈須龍成、河合亜采子）

◆慶大野手成績

位置 選手 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回 [5] 上田太陽（新商４・國學院久我山） 二ゴロ 遊ゴロ 四球 空三振 投犠打 [8] 藤田一波（新環１・智辯和歌山） 二ゴロ 右安 四球 中飛 投犠打 H 市橋慶祐（新商３・小野） 8 丸田湊斗（新法３・慶應） 一ゴロ [3] 吉野太陽（新法４・慶應） 空三振 右安 右２ 二飛 [D] 中塚遥翔（新環３・智辯和歌山） 四球 右３ 二ゴロ 中安 RD 服部翔（新政３・星稜） 遊飛 [2] 加藤右悟（新環２・慶應） 中安 一邪 右邪 見三振 H3 延末藍太（新商３・慶應） 遊ゴロ 2 吉開鉄朗（新商４・慶應） [9] 𠮷田雄亮（新商４・慶應） 中犠飛 中安 遊ゴロ 四球 四球 R6 林純司（新環３・報徳学園） [7] 一宮智樹（新経２・八千代松陰） 中安 右飛 四球 中飛 投ゴロ [4] 今津慶介（新総４・旭川東） 右安 左飛 遊直 中安 [6] 竹田一遥（新環２・聖光学院） 捕ゴロ 四球 右飛 二失

◆慶大投手成績