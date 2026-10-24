【ソッカー（女子）】〈試合速報〉野口の待望弾で一時同点も及ばず敗戦 入れ替え戦進出以下が確定／第４０回関東大学リーグ１部後期第１０節 VS日本大学

関東大学リーグ１部後期第１０節。１部・２部入れ替え戦圏内の１１位・慶大は、アウェイで４位・日大に１−３で敗れた。

９位以上で残留が確定。１０位と１１位が入れ替え戦に進み、１２位が自動降格となる。

慶大は今節の試合前時点で２試合を残し、９位・東国大と勝ち点差６だったが、今節の結果で１０位以下（入れ替え戦進出以下）が確定した。

１０位から１２位までの３チームは１試合を残し、勝ち点差２の中にひしめき合っている。１０位は勝ち点１５（得失点差−３２）の帝平大、１１位は勝ち点１４（得失点差−２１）の慶大、１２位は勝ち点１３（得失点差−３１）の順大。

試合は開始早々に先制されるが、エース・野口初奈（環４・十文字）に待望の今季初ゴールが飛び出し、前半のうちに追いつく。後半は敵陣でプレーする時間が増えたが、ＣＫから勝ち越されると、さらに１失点を喫した。

慶大の最終節の相手は早大。慶大は定期戦２４試合、公式戦を含めるとこれまで３９試合の早慶戦で一度も勝利したことはない。勝てば自動降格を回避し、入れ替え戦進出を決める。１部残留へ、ＴＥＡＭ２０２６の全てを出し尽くす。

【試合結果】

２０２６／１０／２４（土）１５：００キックオフ＠スポーツ日大アスレティックパーク稲城

Ｏ．Ｒ．Ｓ 第４０回関東大学女子サッカーリーグ戦１部 後期第１０節

日本大学３−１慶應義塾大学

詳報とインタビューは後日お届けします。

（取材：柄澤晃希、奥秋柚生）

【次節の試合予定】

２０２６／１１／１（日）１３：００キックオフ＠慶應義塾大学下田グラウンド

Ｏ．Ｒ．Ｓ 第４０回関東大学女子サッカーリーグ戦１部 後期第１１節（最終節）兼第２５回早慶女子サッカー定期戦

慶應義塾大学対早稲田大学