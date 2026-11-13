【ラクロス（男子）】同じ場所でそれぞれの道を辿ってきた幼馴染コンビ　大学では同じラクロスで共に頂へ　小川哲生×岡田丈太朗／１年生インタビュー「ROOKIES FILE」Vol.26

１年生の新人記者を中心に、１年生の選手たちにインタビューをするこの企画。第２６回は、ラクロス（男子）・小川哲生（商１・慶應）選手、岡田丈太朗（理１・慶應）選手です！（このインタビューは１０月６日に対面で実施しました。）

ーー自己紹介

岡田：理工学部１年の岡田丈太朗です。ポジションはＡＴ、小学５年生からラクロスをはじめて、９年目です。よろしくお願いします。

小川：商学部１年の小川哲生です。ポジションはＡＴです。塾高時代は野球部に入っていて、ずっと野球をやっていたんですが、大学に入ってからラクロスをはじめてみようかなと思って。それからはじめました。よろしくお願いします。

ーーお互いの印象

岡田：（小川とは）幼稚園が一緒で、それからの幼馴染なんですけど…うーん（笑）。ずっと変わらない感じで、ちゃんと人に要求できるところがいいかなって思います（笑）。

小川：（笑）お互いのいいところじゃん。まあでも、ずっとこんな感じで（岡田は）ちょっとシャイみたいな。一定期間話さないでいると、距離感がわからなくなるから親しみにくいんですけど。でもラクロスに対して真面目だし、頭もいいし、すごく俺にないところが詰まっている。そこは本当にリスペクトですね。

ーー競技を始めたきっかけ

岡田：小５から始まる部活にたまたまラクロス部があって。彼と一緒に「やったら面白そうだね」って入ったのがきっかけです。ただ、小中は外で野球をやっていて、あまりラクロスをちゃんとやろうとは考えていなかったんですけど、高校に入った時に野球部とラクロス部の選択でラクロスを選んで、そこからちゃんとやるようになりました。

小川：自分も小学生の時、岡田と「ラクロス始めよう」ってなって、そこで結構面白くて。でも自分は、岡田よりも野球への熱意が強くて、高校までちゃんと野球をやろうって思っていたんですが、そこから怪我とか色々あって。大学に入ってから野球はやらないって選択をした時に、でもスポーツをやらないのは勿体無いなと思って、またラクロスをやり始めました。

ーー高校までの競技生活

小川：自分は野球ですけど、野球は中学からずっと塾高で野球をやることをイメージしてやっていたので、塾高に入ってからも、しっかり最初から努力を怠らないというか。自分で結構頑張れていたかなと思います。一年の時も数回ベンチに入れてもらえていたりだとか、二年三年は代打で出たりだとか、公式戦に関わることが多くて、すごく野球はやり切ったなと思っています！ 説明が難しいんですけど（笑）。

岡田：塾高ラクロスは高校で対戦相手が少なくて四校しか居ないので、大学リーグに入ってやっていたんですが、環境もたまに慶大生の人が教えに来てくれるだけだったので、自分から社会人のチームに入ったり、大学の練習に参加させてもらったりして、そうして色々な人に出会って吸収して、上手くなっていきました。

小川：もう少し良いこと言っていいですか（笑）。

岡田：（笑）

小川：自分は塾高野球部でやることをイメージしていたんですけど、ちょうど入った年の代が甲子園で優勝して。自分はスタンドに居たんですけど、本当に先輩たちがかっこよくて、ああなりたいって憧れて必死に頑張っていたら、一年の秋に何回かベンチに入れて、甲子園に出ていた先輩たちと一緒にやる事がすごく刺激になったんです。どういう方向で、どういう努力をしたらいいのかとか、野球をやっていない時間も野球を考える、みたいな事をしっかりやり続けて、高２高３でもそれなりに結果を残せましたし、それが今のラクロスにも繋がっています。ラクロスをやっていない時間も、しっかりラクロスのことを考えて動画を見返して、自分はどう努力したらいいのかずっと考えているっていうのは、高校野球で培った事かなと思います。

ーー野球のプレーがラクロスに活かされていると感じること

小川：結構ありますね！例えば、ラクロスって「投げる」と「取る」のスポーツなんですが、野球はやっぱり小さなボールを投げて取って、と扱うことに長けているので、ショットを打つ時とか体重移動を駆使してめっちゃ速い球を投げたりだとか。岡田も野球出身なので、同じような感じなんですが…やっぱり、続くところあるよね。

岡田：うん、そうだね。高校時代はやっぱりラクロスってマイナーな競技な分コミュニティーが狭くて。練習に行けば簡単に入れてもらえるし、その中で上手い人だったり、社会人でもラクロスを続けている人だったりと、面白い人にたくさん出会いました。春休みは慶大の一個上の先輩のカップに同期の前田（＝前田順也／商１・慶應）と一緒に連れて行ってもらって、そこでＭＶＰを取れて、一緒に優勝できたっていうのもいい思い出です。

小川：そんなことやってたんだ！

岡田：うん（笑）。

ーー慶應を選んだ理由

小川：よく覚えてるのは、何校か小学校受験をした後、親に「一番楽しかったところはどこ？」って聞かれて…親は早稲田とか学習院とかに入れたかったみたいなんですが、そこで「慶應が一番楽しかった」って即答したら、慶應に入ってましたね。めちゃくちゃ良い選択でした（笑）。

岡田：僕は…そうですね、特にないです（笑）

小川：お父さんが慶應でしょ？

岡田：あ、そうなんです。父が幼稚舎で。

小川：まあお父さんっていうか、岡田家がね。

岡田：そうだね。まあそれで幼稚舎と初等部受けて、受かったので行かせてもらいました。

ーー入学後から現在

岡田：僕はまず、理工学部との両立があって…最初Ｂチームだったんですが、授業抜けでほとんどＢチームの練習に行けなくて。その中で睡眠も取れなくて、腰の怪我もしてしまって。今は少しずつ復帰しているところなんですが、怪我の期間が長かったなって印象がありますね。あと人間的な面では、高校時代は気が付けなかった先輩方の優しさに改めて気が付けるようになってきて、そういった面でも成長しているかなと思っています。

小川：（ラクロス部に）入った時、岡田は高校でもラクロスをやっていたので上のクラスのチームにいるんですけど、俺は一年生の中の「大学から始めた組」と一緒に行動していたんです。最初はラクロスがすごく楽しくて、始めたばかりなので吸収も早かったんですが、最近は落ち着いてきていて、自分がどういうキャラクターなのか、みんな悩んでいるところがあって。自分もみんなも今は模索している段階で、自分は肩の脱臼の手術を四月にしたので、８月の一年生大会に出られなかったんです。出られなかったのも悔しいし、チームとしてベスト１６で終わってしまったのもすごく悔しかったんですが、それを切り替えて冬のウィンターというところと、個人としてはこの間の９月の育成リーグっていうＣチームの試合に出る事を、怪我をしてから目標にしていたので、ゴールは出せなかったんですが、この間しっかり目標を果たせたので、存在感は残せたかなと。冬の大会で勝てるように、今は頑張っています。

ーー高校と大学の違い

小川：朝良いよね。

岡田：朝良い。

小川：（笑）朝練なので、８時半に朝練に出て大体１０時半とかに終わるので、一日を丸々使えるって生活がすごく良くて。朝起きちゃえば、身体も動くし。昼寝をしたとしても、まだ四時みたいな。それから自主練して、ジム行って、勉強にも時間を使えて、すごく良いですね。

岡田：僕も朝練で、朝練は（高校時代から）ずっとそうなんですが、学校の勉強と自主練と、すごく有意義に時間を使えています。ただ、強度が上がっている分リカバリーをしっかりしないと怪我をするなというのは、高校時代よりも感じていますね。高校の時はチームとしても３部リーグのレベルだったので、１部のレベルがすぐ近くにある環境がすごく恵まれているなって思っています。

ーー慶大として初めて試合に出て

小川：まあ、俺たちはもう慶應１３年目とかなので、「慶應を背負う！」という感じはあまりしないですね（笑）。でもやっぱり、１６０人居る組織を代表して出場すると誇りやプライドを感じますし、「この人たちの為に頑張らなきゃ」という恩返しみたいなものも感じます。

岡田：僕はいい意味であまり緊張しないことが多くて、最初に出場した時も、平常心を保って楽しく変わりなくプレーできたと思います。

ーー早慶戦への思い

小川：来年は絶対に出たいと思いましたね。福田天真（法４・國學院久我山）さんとか峰岸諒（環４・慶應湘南藤沢）さんとか、すごい先輩をたくさん見て「自分もこうなりたい」という思いを５月の早い段階で感じられたというのがありがたいです。

岡田：早慶戦は、ラクロスのイベントの中でもこれだけ人が集まる機会は少ないと思うので、そういう意味でも注目されていて、とても盛り上がっている試合なので、出てみたいです。

ーー自分の持ち味や強み

岡田：僕は判断のしなやかさです。常に選択肢を持って相手を見ながら柔軟な判断ができるところが強みかなと思います。

小川：自分は勝ち気な部分と、大きな相手にも当たり負けしないフィジカルかなと思います。

ーー入学後の一番の成長点

岡田：高校では自分のしたいようにするプレースタイルだったんですが、大学では周りの意図を汲みながら皆でオフェンスを作り上げていく感覚があるので、そこが成長できた点だと思います。私生活面で言うと、勉強とラクロスを高校時代よりも詰め込まなければならない中で、その配分のコントロールが上手くなった点ですね。

小川：野球は個人スポーツな面が強かったんですが、ラクロスは自分がミスをしてもチーム全体のミスになるし、他の人がミスをしても自分を含めたミスになるから、相手に気を遣う遣われる、みたいな。相手のことまで考える力が身についたと思っていて、今は（ラクロスの）未経験組のキャプテンをしているんですが、私生活でもメンバーが考えていることまで考えて自分が動くっていうのを意識しながらやっているので、そこが成長できた点ですね。

ーー今後の課題

岡田：僕の課題はフィジカルで、皆との差を感じるので改善したいと思っています。

小川：課題は体力！…と、すぐ熱くなってしまうところですね。試合中にカッとなってしまうので、そこは岡田みたいに冷静沈着にいきたいところです。

ーー試合前のルーティーン

岡田：しっかり寝ることと、力を抜いてイメージトレーニングをすることはピッチに立ってからしていますね。

小川：試合前のルーティーンは特にないんですが、毎日きちんと行っていることはグラウンドに入る前と出る時にしっかりと礼をすることです。意識してやっている訳ではないんですが、野球部の時からやり続けていますね。

ーーラクロス以外の好きなこと

岡田：高校時代はバンドをやっていたので、音楽を聞いたり、たまにギターを触ることや、野球を見ることも好きです。楽天ファンなので。

小川：友だちが大好きなので、オフの日も練習の後も友だちとずっと一緒にいます。意識している訳ではないんですが、家にいる時間をなるべく少なくしていて、フットワークを軽めに付き合っていますね。

ーー好きな応援

小川：好きな応援？（笑）…そうですね、大学野球の朱雀が好きですね。

岡田：（笑）僕はサッカーなんですけど、「Be Ambitious」が好きですね。元々原曲を知っていたのもあるんですが。

ーー他競技で仲のいい選手

岡田：僕はフットサル部の柴田悠貴（経１・慶應）が小学校のクラスが同じだったのもあって、仲がいいですね。

小川：俺はアメフト部の商学部の二人で、楢原幹二郎（商１・慶應）と佐々木悠音（商１・慶應）って奴が居るんですが、どっちも塾高野球部の時から仲がいいです。この間ケイスポでもインタビューされてましたけど、ヨット部の大桃（＝大桃悠汰／法１・慶應）もちょっとだけ仲がいいですね（笑）。

ーールーキーイヤーで達成したい目標

岡田：今年はもう終わってしまったので、怪我をしっかり完治させて来年早慶戦に出たいと思います！

小川：自分はまずウィンターでチームに貢献できるような選手として活躍することが第一で。二つ目には必ず来年の早慶戦に出られるように心も体も鍛えていこうと思います。

ーー４年間で達成したい目標

小川：全日を優勝することと、最後学生で１位になったら、大学ラクロスで上手い人たちが集まっている社会人チームを倒したいなと思っています！

岡田：僕も同じ目標ですね。

ーー読者へのメッセージ

岡田：ラクロスは迫力のある競技ですし、ＬＡのオリンピックにも選ばれてこれから熱くなると思うので、ぜひラクロスに興味を持ってください！

小川：ラクロスは女子がやる印象が強いスポーツだと言われるんですがそんなことは全然なくて。男子も棒で殴り合ったり、岡田みたいに走り回ってしなやかなプレーをしたりだとか、観戦していて落ち着く瞬間がないスポーツなので、ぜひ早慶戦に足を運んでみてください！

（取材：奥秋柚生、山内悠暉、記事：髙山絵恋）