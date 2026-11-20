日本一達成に向け「ＡＬＬ ＩＮ」を貫き続けている慶大蹴球部。ここまで対抗戦で３勝２敗と着実に成長を遂げているなかで、１１月２３日にラグビーの聖地・秩父宮で第１０３回早慶戦を迎える。宿敵・ワセダとの伝統の一戦を前に、蹴球部員たちの心境に迫った。

今回はケイスポラグビー班が、鈴木将智世（法４・慶應）選手、中野誠章（文３・桐蔭学園）に対談形式でお話を伺いました（取材：１１月３日）。ぜひ最後までご覧ください！

ーー他己紹介

鈴木：彼は１個下の後輩で今大学３年生で、ポジションはＮＯ８をやってます。彼とは横浜ラグビースクール、中学時代から一緒にやってました。高校は桐蔭学園で一回離れたんですけど、大学からもう１回再会してやってるっていう感じです。

中野：４年生の鈴木将智世さんです。さっき言ってた通り、中学生の時の横浜から一緒で、（中学は）中等部だったので、中等部から慶應義塾高校に行って大学で今やってるっていう感じです。元々中学生の時とかはフルバックとかバックスの選手だったんですけど、気づいたらなぜか（ポジションが）一番前に来てたっていう人で（笑）。去年からポジション変更して今Ａチームの１番やってる鈴木さんです。得意なプレーはボールキャリーとランです。

ーー中学時代のお互いの第一印象は

中野：僕は第一印象はちょっとのそっとして怖い人だなって思った記憶があります。

鈴木：自分はしっかりものだなっていう印象があって、３年と２年の時に唯一試合に出てた後輩だったので、それでも全然物怖じせずやってたんでしっかりものだなっていう印象があります。

――そこから大学に入って印象の変化は

鈴木：意外とふざける一面もあるっていう（笑）。中学時代プレーは一緒にしてたんですけどすごい仲良いっていう感じでもなかったので、ずっと真面目キャラかなと思ってたんですけど、意外とチョけたりする一面もあるんだなって思います。

中野：僕も最初怖いなと思ったんですけど、流石に中学生の最後の方には結構ふざけるなこの人って思ったところもあったんですけど。怖いっていうよりは優しいし、ふざけてみんなから愛されてる人なんだなっていう感じです。

――恩田主将も中学時代に同じチームだったが

鈴木：ずっとキャプテンをやってるので、そういった面ですごいしっかりしてますし、プレースタイルもすごい体を張ってくれるプレイヤーなので。ずっと同じ感じで、小学校の頃から知ってるのでずっとあのままっていう感じです。キャプテンなんですけどすごい喋るというよりかはプレーで引っ張ってくっていう感じです。

中野：印象の変化でいうと、中学生の頃はちょっと下級生と距離があった感じはあったと思ってて。同級生との感じは今もずっと変わらない感じだったと思うんですけど、下級生との関わり方がちょっと雰囲気が穏やかになったっていうか、下級生のみんなが関わりやすい感じになったっていうのは印象の変化ですね。

ーー今季を振り返って

鈴木：自分としては立教戦からメンバーに絡み始めることができて、フィールドでは通用する部分もあるんですけどスクラムの部分ではまだ課題が多いので、そこはもっと成長していきたいなというふうに思ってます。チームとしては明治に負けたんですけど、セットプレーだったり通用する部分もわかったので、そこは収穫かなと思ってます。

中野：個人としてで言うと、青学戦から今シーズンも出始めて、自分の通用するプレーとなかなか通用しないプレーっていうのがはっきりしてきたなっていう印象で、去年からジャッカルのところはこのレベルでもできるなっていうのは分かってたんですけど、ボールキャリーもちょっとずつよくなってきたなっていう所は思ってて。ただ先日の明治戦では上位チームとのレベルの差は痛感したところはあったので、対抗戦の後半に向けてまだまだ成長していかなきゃいけないなっていうところ。まだ通用しきれてない部分でいうと、タックルのところだったりとかっていうのはチームの流れを変えられるほどのことはまだできてないので、そこはもうちょっと上手くやれるようにしたらいいかなっていうのは思ってるところです。チームのところで言うとフォワードはセットプレー、特にスクラムは通用する部分はあるのかなっていうところで、明治にもあれだけやれて帝京にも通用する部分はあったのでそこはプラスに考えてるんですけど、モールディフェンスのところはまだまだ課題で、自陣深いところまで入られて一発でボールを取られるっていうのは慶應のラグビーではないと思ってるのでそこはもう少ししっかりしなきゃなっていうのは感じてるところです。

ーー今のチームの強みは

鈴木：それはスクラムとかのセットプレーかなっていうふうに思ってます。僕が１年の頃とかはスクラムであんまり優位に立てなくて、それだけで試合崩すこともあったんですけど、最近は逆にスクラムから流れを変えられるっていうこともあるので、そういった部分は強みかなと思ってます。

中野：現時点での強みでいうと、スクラムのところはそうかなっていうのと、あとはＢＫにランナーが多いところかなっていうふうに思ってて、多分明治戦の前まではボールがつながらなくてＢＫのトライが少ないみたいな印象もちょっとあったんですけど、繋がるようになったら外側に草薙（＝草薙拓海／政２・桐蔭学園）だったり小野澤謙真（環３・静岡聖光学院）だったりあと優太郎（＝田村優太郎／総３・茗渓学園）、小林（＝小林祐貴／政２・慶應）、良いランナーは揃ってるのでそこは他大の上位陣にも見劣りしないＢＫなのかなって思ってるので、あとはそこのコンビネーションが合えばもっとさらなる強みになるのかなっていうふうに思ってます。

ーー今季のスクラムの好調の要因は

鈴木：まず一つはコーチ陣が増えたっていうのがあって、金井健雄（平２０商卒）コーチと川村慎（平２２政卒）コーチっていうＦＷコーチが来てくださって、週１でスクラムだけのセッションの日があるのでそういった部分ですごい強化につながっているかなと思います。

中野：僕も同じような感じで２個あると思ってて。１個は去年から出てるメンバーがＦＷに特に多いので、多分去年の京産大戦からほぼ変わってないぐらいの感じでいると思うので、そこは去年の対抗戦も経験してきているメンバーが多く揃ってるっていうのは強みかなと思います。もう１個は量かなと思っていて、１、２年の時は組んではいたと思うんですけど、そこの量もその時より増えていると思いますし、さっき言った通りコーチが増えたので、１回１回レビューしてもらったりしながら質もちゃんと担保できてるってところで、それがよくなってる要因なのかなと思います。

ーーＢＫ陣を生かすために意識していることは

鈴木：自分はオプションになり続けることは意識してて、たとえボールをもらったとしてももらわなかったとしても、自分がオプションになることでディフェンスを引き付けて、ＢＫの数的優位をつくれると思ってるので、オプションになり続けるっていうことは自分のためにもＢＫのためにも意識しています。

中野：僕も同じような感じでオプションになり続けてしっかり相手に圧かけることと、ボール持った時の存在感があれば相手も引き寄せられるので、存在感出すためにも１個１個のボールキャリーも強く行ったりとかして最終的に外側の味方が走れるようなスペースをつくれるようにっていうのは心がけてます。

ーー今季の対抗戦で一番印象に残っている試合は

鈴木：自分は立教戦が印象に残っています。４年目にして初めて対抗戦に出れた試合でずっと目標にしてきたので、そういった部分ですごい印象に残っています。

中野：僕は日体大戦かなっていうふうに思ってて、割と印象に残ってますし、結局最後５点差になっちゃって接戦にされたっていう形になるかもしれないですけど、しっかりこのゲームを勝ち切れたっていうのは１個自信にもつながってるのかなっていうのと、入って最初のプレーでトライもできて自分の中でもいい流れで試合に入れたので、そういった意味では日体戦が一番印象的かなと思います。

ーーご自身の強みは

鈴木：自分はさっき中野君が言ってくれたボールキャリーとランの部分かなと思ってて、元々ＢＫだったっていうのもあって、スペース見つけてそこに走りこむプレーっていうのは自分の得意なプレーかなと思っています。

中野：僕はスティールのところかなと思っていて、去年から自分の中で強みにしてるところがあるんですけど、ディフェンスのブレイクダウン、自分が取られるか取られないのかっていうところもしっかり見極めて、入ったらちゃんとボールに絡んでマイボールにするか相手にプレッシャーをかけるっていうのは強みのところかなっていうふうに思います。

ーーその強みを磨くために意識していることは

鈴木：自分はコミュニケーションの部分はすごい大切にしていて、自分のキャリーの仕方としてパスもらって走り抜けるみたいなプレーが多いんですけど、味方と話してどこが空いてるとかどういう感じでボールもらいたいなみたいな、そういった部分のコミュニケーションを意識してやってます。

中野：僕は到達するまでのスピードとレフェリーとのコミュニケーションかなっていうふうに思ってて、チャンスだなって思っても色々考えたりとかして結局着くのが遅くなっちゃうとチャンスがなくなって絡み切れずに終わっちゃったりとかもするので、チャンスだなと思った瞬間に体が動くようにっていうのは日々の練習から一瞬で見極めるっていうのを考えてやってるのと、レフェリーとのコミュニケーションでも試合形式の練習でも部内のレフェリーがついてくれるのでオッケーかダメなのかみたいな感じを聞きながらもそうですし、練習終わった後もなんでダメだったのかっていうのを話しながら少しずつ自分の中で理解を深めようとする努力をしてます。

ーー鈴木選手、立教大戦で対抗戦デビューを果たしたきっかけは

鈴木：長期的なものになるんですけどスクラムで成長できたのは大きいかなっていうふうに思っていて、自分３年生からプロップ（ＰＲ）に変わったんですけど、最初は全然すぐつぶれて練習にもならないくらいだったんですけど、夏合宿ぐらいから徐々に通用するシーンが増えてきてそれで自分の弱みもなくなってきて、そこに加えて自分の強みであるボールキャリーとかも発揮できていたから試合に出れたのかなと思ってます。

ーー鈴木選手、４年間を振り返って印象に残っている瞬間は

鈴木：ポジション転向した時ですかね。大学に入るタイミングでＢＫからＦＷに変わったんですけど、プレーの内容はそんな大きく変わる部分は正直なかったんですけど、ＰＲに変わった時はスクラムっていう専門性の高いプレーが増えたんで、そういった部分で全く経験してこなかったプレーですごい印象に残ってます。

ーー鈴木選手、４年間を振り返って１番成長したと感じた場面は

鈴木：これもスクラムの話になるんですけど、合宿中にすごい長い時間スクラム組むことがあったんですけど、そういった中で夜遅くまで組んでいく中で、Ａチーム相手に押せるシーンが何回か増えてきて。

中野：本当に夜遅くまでやるんですよ、ライト出してきたりとか（笑）。今年も「練習終わるタイミングは？」って聞いたら「ボールが見えなくなるまで」って返ってきたみたいな。そういう話もあったので。

ーーそのメニューの練習時間はどれくらいか

中野：４時間行かないくらいじゃない。３時間超えてた気がする（笑）。

――４年生の鈴木選手から見た後輩は

鈴木：すごい頼れる後輩が多いかなっていうふうに思ってて、自分たちの代人数少なくてメンバーに絡む人数も少ない中で、中野君を筆頭にチームの中心となって引っ張ってくれる選手が多いので、そういった部分ではすごい頼りにしてます。

――中野選手から見た４年生は

中野：人数も少なくて、確かに将智世さんが言ってた通りメンバーに絡む人数も少なくてすごい難しいと思うんですけど、上にいる選手たちもそうですし下のチームにいる選手たちもちゃんと真面目に練習に取り組んでいて、そういった姿は絶対後輩にも伝播してるので、上のチームの練習だけじゃなくて下のチームの練習も勝手に思ってるだけなんですけど雰囲気いいんじゃないかなって思ってるところはあるので、そこは先輩たち、４年生の取り組んでいる姿が影響しているのかなと思います。

――中野選手はリーダーとしてどのようにＦＷをまとめているか

中野：今年は恩田さんがいて、藤森（貴大／経４・慶應）さんがいるので自分が口酸っぱく言うとか、そういう感じじゃないんですけど。そういった方々がリーダーシップを発揮してくれている中で足りないこととかがあった時に俯瞰して見るじゃないですけど何が足りないのかっていうのを自分の中で探して、それを一言だけ言うぐらいの感じで。熱量で引っ張ってるっていうよりは何が足りないのかっていう冷静に分析する方に今年はシフトしてるって感じですかね。去年はキャプテンとか副キャプテンがＦＷにいなかったので試合出てる中でも４年生いないと言わなきゃいけないこともあったのでそこはどっちかっていうと熱量を持って引っ張ったところはあったんですけど、そういう人が今年は１個下に申驥世（文２・桐蔭学園）もいるので。それだけじゃチームも回っていかないので、それ以外の別の視点からっていうところを今年は心がけてます。

――鈴木選手から見た中野選手のフォワードを引っ張る姿は

鈴木：本当に彼が言ったように冷静に、チームが熱くなっている時も一旦落ち着かせて的確な一言も言ってくれたりするので、プレー面ではガツガツ行く部分もあるんですけど、一歩引いた立場から言ってくれるっていう印象がありますね。

――中野選手は高校時代に日本一を経験されているが、慶大が日本一になるために必要だと感じることは

中野：高校と大学で違う部分はあるので一概には言えないんですけど、あるとすれば井吹（勇吾／環３・桐蔭学園）がどこかのインタビューで「自信が足りない」って言ってたと思うんですけど、それ以前、自信をつけるためだけのやってきたっていうもの、練習とかに対する信頼というか自信というか、そっちの方が足りてないのかなというふうに思っています。試合で焦った状況になると個人技とかに頼る部分も出てきちゃうところはあると思ってるので、そういった時にいつものプレーするためにもいつも自分が何をやっているのか、何ができているのかっていうのを信じてぶらさない心っていうのは大切なのかなって思います。

ーー昨年の全国王者である明大との試合を振り返って

鈴木：明治戦で感じたことは自分たちが大事にしていることを８０分間やり切るところの大切さだと思ってて、僕たちは走って勝とうっていう話をしたと思うんですけど、それをつくることができてもその上で自分たちが今までやってきた土台っていう部分がしっかりしないといけないと思うので、それを明治は８０分間、接点のところで取り続けてたので、そこを８０分間やり切るっていうのが大切かなと思って。僕たちは逆にそういった接点の部分で引いちゃって、１個１個自分たちが今まで土台の上でやってきたものが、土台が崩れちゃってできなかったので、そこの土台を崩しちゃいけないなっていうのを感じました。それに加えて具体的なプレーの部分で言うと、ルーズボールの反応の部分はちょっと違いを感じたかなというふうに思ってて、キックを多用するプランだったんですけどその中でイーブンボールをほとんど明治に取られてたので、そういった部分は日頃からの意識の違いっていうのが出たのかなと思います。

ーー青貫監督から「アンストラクチャー」（＝陣形が整っていない場面）のところでやられてしまったとあったが

中野：僕的には整ってるところで通用しきったかって言われるとそんなことないと思ってて、結局そういったところでちょっとずつ歪みが生まれていって、最終的にルーズボールのところでうまく反応できなくて相手が行っちゃったりとかプレッシャーかけれずに、逆にモールになったりとか、一言にアンストラクチャーと言ってもストラクチャーで完全に仕留めきれたかって言われるとそうでもないと思うので、そこは印象深いのがアンストラクチャーってだけでストラクチャーの部分で通用しきったかって言われると僕はそんなことないのかなっていうふうに思ってます。

鈴木：自分はさっきも言ったんですけどアンストラクチャーっていうよりかルーズボールの部分かなっていうふうに思ってて、そもそもイーブンボールを取れればアンストラクチャーにもならずにマイボールで進めれたっていう場面もあったと思うので、そういった部分でもアンストラクチャーっていうよりかはもっと根本の原因はルーズボールの反応の部分かなというふうに思います。

ーーお２人にとって「早慶戦」とは

鈴木：自分は中学から慶應にいるんですけどその時からずっと早慶戦は中学のラグビー部で見に行ったり、対抗戦の中でも早慶戦だけは見に行ったりっていうぐらいすごい特別なものですし、ずっと１年生から見てきて他のチームとは違うものはあるかなというふうに思います。

中野：僕は対抗戦の１試合だっていうふうに思っていても、伝統としてお客さんがいっぱい入るしＯＢの方もすごい注目している一戦っていうのはあって熱が入りすぎてしまっていつものプレーができないような独特な雰囲気がある試合だと思ってるので、いつもないことが起こるものかなっていうふうに思ってます。

ーー去年の早慶戦を振り返って

中野：僕試合に出てて、全然いいプレーできなくて、それこそさっき言った通り僕の中では冷静というか落ち着いた状態で試合入れて集中してると思ってたんですけど、矢崎（＝由高、スポ４・桐蔭学園）がボール持っただけですごい歓声が上がったりとか、そういうところで少しずつ少しずつ自分のいつもっていうのが見えなくなって、最終的に全然いいプレーができなかったので、個人としてもすごい悔しいですしチームとしてももう少しロースコアでゲームを進めたかったところで５トライ前半で取られた、そういう試合をしちゃったっていうのは慶應の勝ちゲームに持ち込めなかったなっていうのはありますね。

鈴木：自分は観客席で見てた側なんですけど、中学高校とかの時に見てた早慶戦はその他のチームにはボロ負けしてても早慶戦だけは意外と接戦だったりっていうことも多かったんですけど、去年はそんなこともあんまなくて試合に出れないっていう悔しさっていうのと自分が中学とかから見てきた早慶戦みたいな他の試合展開をできるようなチームにしていきたいなっていうふうには思います。

ーー今年のワセダで意識している選手は

鈴木：特定の選手はいないんですけど、フロントローですかね。スクラムが本当に大事だと思ってるんで、自分に任される仕事っていうのはスクラムが一番大きな部分だと思うんで、そういった部分ではフロントロー全員は意識してます。

中野：僕はワセダのバックローで言うと牧錬太郎（スポ３・桐蔭学園）、城央祐（スポ３・桐蔭学園）は同期でずっとやってきたので、そういった選手たちのレベルアップしていく姿とか見てると、そういう人たちには負けたくないなとは思うので、２人は意識してます。

ーー慶大のキーマンは

鈴木：自分は藤森（貴大／経４・慶應）君かなと思ってます。今年の強みはセットプレーっていう部分で、フッカー（HO）としてスクラムもラインアウトもモールもすべて関与して引っ張っていく存在なので彼がうまく通用すれば上位校にも通用するのかなと思います。

中野：僕は草薙（拓海／政２・桐蔭学園）かなと思ってて、先日の明治戦でも１対１の部分で確実に勝ってたって言えるような選手はぱっと出てくるのは草薙かなと思って。個の力で一般的に劣っているとされている慶應がそういった個の力で打開できるような選手がいると、とても楽な部分もあるので草薙はキーマンかなと思います。

――どういう展開に持ち込めれば早慶戦で勝てると思うか

中野：帝京とワセダが１０点ずつくらいのすごい競った試合になって最後PGで（帝京が）勝つみたいな。中身はちょっと違うと思うんですけど、点数だけ見ればああいった試合にするのが慶應としての勝ちゲームかなと思ってて、得点を５０点６０点取って殴り合いを制するっていうのは多分誰も思い描けないと思うんですけど、ロースコアの展開にして最後PG１本で勝つとか、そういった試合だと選手全員意識できると思うので、そういった試合にしなきゃいけないのかなというふうに思ってます。

鈴木：自分もロースコアな展開かなというふうに思ってて、慶應がそこまで得点力のあるチームじゃないっていうのもありますし、伝統としてディフェンスに重きを置いているチームなので、そのディフェンスでワセダのアタックを止めてロースコアにしていく中で競り勝っていくっていうのが理想の展開かなと思います。

――そういった展開に持ち込むためには

鈴木：ディフェンスの部分かなっていうふうに思ってて、ワセダの速いテンポのアタックに対してこっちがどれだけディフェンスでやれるかっていうのが、それを８０分間続けられたらできると思います。

中野：僕もほぼ同じような感じなんですけど、まずはアタックさせないところかなというふうに思ってて、速いテンポでボール出されてアタックし続けられたらどこかで歪みが生まれてしまうものなので、アタックされる機会を減らすことだったりとか、プレッシャーかけて速いテンポでボールを出させないでワセダにいつも通りのアタックをさせないっていうところがキーポイントになってくるのかなと思います。

――早慶戦で注目してほしいところは

鈴木：個人としてはアタックのボールキャリーとかランの部分は自分の強みなので、そのプレーを見てほしいです。あとスクラムの部分はこれまでいい形で組めてきているので、それも見てほしいかなと思います。

中野：僕はさっき言った通りスティールのところだったりとかディフェンスのブレイクダウンのところは注目してほしいかなっていうところと、外側でボールもらってゲインできるところも全然あると思ってるので、そこも注目してほしいポイントかなというふうに思います。チームとしてもまずはスクラムのところ、去年までだったら押せるイメージよりはまず耐えようっていう感じだっと思うんですけど、今は全員がワセダに対してどう押すかっていうふうにイメージ持ってると思うので。あとはＢＫのアタックのところで、明治戦で噛み合ってきてるところはあったと思うので、そこはワセダ戦でもまたさらにレベルアップした姿を見せれると思うので注目してほしいです。

――早慶戦へ意気込み

鈴木：自分はまずメンバーに入ることを目標に。まだメンバーに定着できているわけではないので、まず早慶戦出場を目指して、もし出れたら自分の強みであるボールキャリーで会場を沸かせられるようなプレーが出来たらなと思ってます。

中野：しっかりチームに貢献して、勝ちます！

ーーお忙しい中ありがとうございました！

（取材／記事：山内悠暉 取材：浅井外熙、髙木謙）