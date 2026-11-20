関東大学リーグ１部後期第１０節。１部・２部入れ替え戦圏内の１１位・慶大は、アウェイで４位・日大に１−３で敗れた。

９位以上で残留が確定。１０位と１１位が入れ替え戦に進み、１２位が自動降格となる。

慶大は今節の試合前時点で２試合を残し、９位・東国大と勝ち点差６だったが、今節の結果で１０位以下（入れ替え戦進出以下）が確定した。

１０月２４日時点で１０位から１２位までの３チームは１試合を残し、勝ち点差２の中にひしめき合っている。１０位は勝ち点１５（得失点差−３２）の帝平大、１１位は勝ち点１４（得失点差−２１）の慶大、１２位は勝ち点１３（得失点差−３１）の順大。

試合は開始早々に先制されるが、エース・野口初奈（環４・十文字）に待望の今季初ゴールが飛び出し、前半のうちに追いつく。後半は敵陣でプレーする時間が増えたが、ＣＫから勝ち越されると、さらに１失点を喫した。

【試合結果】

２０２６／１０／２４（土）１５：００キックオフ＠スポーツ日大アスレティックパーク稲城

Ｏ．Ｒ．Ｓ 第４０回関東大学女子サッカーリーグ戦１部 後期第１０節

日本大学３－１慶應義塾大学

【得点（アシスト）】

８分 日大 柴田瞳

２７分 慶大 野口初奈（野村亜未）

５８分 日大 中嶋琉七（片山詠乃）

７１分 日大 柴田瞳（白井心葉）

【慶大出場選手】

ポジション

背番号 選手名（学部学年・出身高校）

GK

１ 四宮里紗（環１・桐蔭学園）

DF

８ 佐藤凜（総４・常盤木学園）

２ 竹内あゆみ（看４・日ノ本学園）

→７４分 １３ 山田葵（総２・聖和学園）

５ 米口和花（総３・十文字）

４ 宮嶋ひかり（環３・芝浦工業大学柏／ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU18）

１４ 福島紗羅メヘル（政１・昌平）

→９０＋１分 １９ 安達梨咲子（商４・Palos Verdes High School / Fram Soccer Club）

MF

３ 岡田恭佳（環４・十文字）

→５９分 １１ 森原日胡（総２・作陽学園）

６ 木田遥（総１・十文字）

１０ 野口初奈（環４・十文字）

７ 髙松芽衣（環３・植草学園大学附／ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU18）

→９０＋１分 ２２ 福島日和（理４・慶應湘南藤沢）

FW

９ 野村亜未（総４・十文字）

前節終了時点で、全チーム２試合を残し、残留ラインの９位は勝ち点２０（得失点差−８）の東国大、入れ替え戦に進む１０位は勝ち点１５（得失点差−２７）の帝平大、入れ替え戦に進む１１位は勝ち点１４（得失点差−１９）の慶大、自動降格の１２位（最下位）は勝ち点１３（得失点差−２８）の順大。慶大は９位以下が確定していた。

しかし、今節の慶大戦の２時間前にキックオフしたゲームで、９位の東国大が勝ち、慶大は今節のキックオフを前にして１０位以下（入れ替え戦以下）が確定した。

この試合でも５ー４ー１のシステムを採用。右ＷＢに佐藤凜（総４・常盤木学園）が入り、その佐藤のポジションに野口初奈（環４・十文字）がスタメン復帰したほか、岡田恭佳（環４・十文字）が右ＩＨでスタメン出場となった。

雨が降る中、立ち上がりはピッチコンディションへの対応に時間を要し、裏へのボールの対応に苦戦。すると、試合開始早々に先制点を許す。７分、慶大はビルドアップを図り、四宮里紗（環１・桐蔭学園）が米口和花（総３・十文字）に預ける。しかし、そのパスがずれたところを相手選手に狙われボールロスト。米口が懸命に戻るも上手くかわされ、ゴール左隅に決められてしまう。ミスから失点する苦しい立ち上がりとなった。

すぐに追いつきたい慶大は前からプレスをかけるが奪いきれず。逆に間でボールを受けられ、簡単に運ばれてしまうシーンも多かった。上位の日大に対し、「強さ」や「速さ」といった個の部分で苦戦を強いられる。

それでも「前から行く」姿勢を貫いた慶大。２６分、プレスを掻い潜ると佐藤がラフに裏へ送る。そのボールを収めることはできないが、野村亜未（総４・十文字）がプレッシャーをかけマイボールのスローインに。佐藤のスローインを野口が返すと、佐藤から最前線の野村へ。野村が相手を背負いながらワンタッチで落とすと、野口がボックスの外から右足を振り抜く。アウトにかかったボールは相手キーパーの頭を越えてゴールに吸い込まれ同点に。前半のうちに追いつくことに成功した。

一気に逆転まで持っていきたい慶大だったが、日大もギアを入れなおす。慶大がボールを奪うと中央でパスを繋いで前進を試みるが、相手の強いプレッシャーに対しボールコントロールがままならない場面が続く。逆に、日大は中央でフリーでボールを受けられる場面が多く、相手選手を捕まえきれなかった。

その中でも粘り強い守備で耐え続け、３６分、前半最後のチャンスシーンを迎える。木田遥（総１・十文字）が間でボールを受けると岡田へ。再び木田に戻すと、空いていた右サイドにボールを送る。スピードに乗った佐藤が低いクロスを供給すると、走り込んできた野村がニアサイドで合わせる。しかしこれは惜しくも枠の上に。前半のうちに逆転とはならなかった。

ピンチを招くシーンも多かったが最少失点で切り抜け前半終了。残留を目指すうえで、上位相手に善戦した前半だった。

後半開始早々、左ＷＢ・福島紗羅メヘル（政１・昌平）のドリブル突破から左ＣＫを獲得。サインプレーでファーサイドでフリーになった木田がボレーシュート。うまくミートしなかったが、反応した宮嶋ひかり（環３・芝浦工業大学柏／ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU18）がボレーシュート。相手に防がれたところを米口がシュートするも、ゴールエリア内で体を張った守りに阻止される。

その後は四宮のセービングなどで耐えながらも、守備の時間が続く。５６分、相手ゴールキックから押し込まれると、米口の安定した対応でシュートを防ぐが、ＣＫを献上。クリアを拾われ、二次攻撃を野口のブロックでしのぐが、再びＣＫを与えると、ゴール前の密集に放り込まれたボールを押し込まれ、勝ち越される。

最初の交代は５９分、岡田に代わり、前期最終節以来１０試合ぶりのベンチスタートとなっていた森原日胡（総２・作陽学園）が右ＩＨに入る。

ここからは慶大の時間が続く。６３分、森原が相手２ボランチの脇に位置取り、木田からパスを引き出すと、つり出された相手左ＣＢを巧みなフェイントでかわし、野村にスルーパスを供給。野村がボックス内まで駆け上がるが、シュートまでは持ち込めない。

６５分、右ＣＢ・竹内あゆみ（看４・日ノ本学園）がキーパーとＤＦラインの間に滞空時間の長いアーリークロスを供給。２列目から髙松芽衣（環３・植草学園大学附／ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU18）が飛び出す得意の形が発動したが、キーパーにキャッチされる。

反撃ムードが漂っていたが、７１分、日大エース・柴田瞳にドリブルで持ち込まれると、針の穴を通すようなミドルシュートを決められ、２点差とされてしまう。

２度目の交代は７４分、右ＣＢの竹内に代えて、山田葵（総２・聖和学園）を攻撃時３－１－５－１のトップ下、通称フリーマンのポジションに投入。野口がフリーマンからアンカーへと動き、アンカーの木田が右ＣＢに入る。

８７分、髙松、山田、森原の３枚が相手２ボランチに対する数的優位を活かし、見事なパスワークで前進。しかし、ゴールに近づくことはできない。

９０＋１分、福島紗に代えて安達梨咲子（商４・Palos Verdes High School / Fram Soccer Club）、髙松に代えて福島日和（理４・慶應湘南藤沢）の４年生２選手を投入。この日は４年生７選手全員がピッチに立った。

後半は敵陣でのＦＫを多く獲得し、野口の右足からゴールに迫ったが反撃及ばず、そのまま１−３で試合を終えた。

順位を争う１０位の帝平大は慶大戦の４時間前にキックオフしたゲームで敗戦、１２位（最下位）の順大は慶大戦の２時間後にキックオフしたゲームで敗戦。３チームの順位に変動はなかった。

格上に対し、雨中の難しい試合となった。ただ、フィジカルの強い５バックと対戦できたという意味では、今後の試金石となる一戦だった。

【試合後インタビュー】

岡田恭佳（環４・十文字）

――きょうの試合を振り返って

立ち上がりから前から行くっていうところで苦しい時間もあったんですけど、自分たちのサッカーをしながら１点失点しても１点返して勢いに乗っていく中で、結構良い展開に持っていけそうだったんですけど、日大のスピードと強さにやられてしまって負けという結果になってしまったと思います。

――インサイドハーフでの出場となったが

インサイドハーフは運動量が多い中で、自分もそんなにやったことがないポジションだったので、とにかくチームのために走るところを意識してやりました。

――フォーメーション変更について監督からはどのような話があったか

順位の高い相手に対して引かないで前から行くっていうところで自分を起用していただいて、でも相手の強さにやられてしまったので、そこは課題を感じています。

――残留がかかった次節への意気込みを

来週は早慶戦という大事な一戦にもなりますし、ホーム下田の地で絶対に負けられない試合になると思うので、必ず勝利して全員で笑って終わりたいと思います。

野口初奈（環４・十文字）

――試合の総括

勝ち点１以上取れていたら、次の早稲田戦で気持ち的にももっと１部残留という可能性を少し高められた状態で臨みました。前半ミスから失点したけど追いついて、後半苦しい展開が続くと思うけど勝ち点３を取れるようにと思って臨みました。

――今シーズン初ゴールとなった

前節はコンディションが悪くてベンチスタートになって、今節は迷惑をかけた分しっかりと結果を残したい気持ちだったので点を取れてよかったです。

――野口選手が相手の２ボランチに対して積極的にプレスをかける珍しい形の守備だった

チームとして、自分が相手のボランチのマークについて縮小するという戦術だったので、その分後ろも大変になったと思うんですけど、リスクを取ってでも勝ち点３を取りに行きたかったという状況で、前半結構よかったのかなと思います。

――冒頭でもあったように、勝ち点１を取れば帝平大と勝ち点で並び、得失点差で前に出て、帝平大の最終節の相手が首位の山学大であることを考えても勝ち点１でも価値があったと思うが、やはり後半は勝ち点３を狙っていたか

そうですね。３を狙いたかったもののセットプレーで失点してしまって難しくなってしまって、セットプレーはいつまで経っても課題なので、次節こそは無失点で終えたいと思います。

――終盤にアンカーのポジションに落ちた

もうちょっと自分がアンカーとしてボールを受けて捌けたらよかったと思います。

――チームは２試合続けて５−４−１（攻撃時３−１−５−１）を採用していて、５−３−２（攻撃時３−１−４−２）を使っていない

相手がここ２節は５バックで、ミラーゲームになるということで１トップにしてうまくズレを起こせるようなシステムにしていました。次節はどうなるか分からないですが、自分たちらしくボールを保持して、相手のずれを見てビルドアップして崩すことを最後まで体現できればと思います。

――最終節の早慶戦に向けて

最終節こそは絶対に勝って、歴史的な初勝利ももちろんですし、チームとしても早稲田に最終節勝って終わることを目指して、自分は次節も点を取れるように最後まで頑張りたいと思います。

（取材・記事：柄澤晃希、奥秋柚生）