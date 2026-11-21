今季の関東大学女子サッカーリーグを１部１１位で終え、１部・２部入れ替え戦に回った慶大。１１月２２日１４時から、ホーム・下田グラウンドで２部２位の国際武道大と入れ替え戦を戦う。

試合は９０分で決着がつかなかった場合、１５分ハーフの延長戦、それでも決着がつかなかった場合はＰＫ戦に突入する。

どんな結果になっても、ＴＥＡＭ２０２６のラストマッチ。昨季、２部優勝で掴んだ２０２１年以来５季ぶりの１部の舞台を守るべく、部員２６人の総和の力で臨む。

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国際武道大とは昨季２部で２度対戦し、慶大が２試合とも勝っている（ホームで４－１、アウェイで３－１）。

国際武道大の特徴はフィジカルの強さとロングボール。慶大が苦手とするポイントだが、１部で１シーズン戦って対策は十分に鍛えられた。５レーンで守備陣形を整え、大きく跳ね返していきたい。

最大のカギはミラーゲームへの準備。国際武道大は３－４－３システムが濃厚。慶大は２トップの採用も考えられるが、攻撃時３－１－５－１、守備時５－４－１システムで迎え撃つ可能性が高い。攻撃ではアンカーが３トップのギャップでボールを引き出し、両ＩＨが相手２ボランチの脇を使いながら、システムのずれを生んでいきたい。いずれも３－４－３相手となった後期第９節の帝平大戦、後期第１０節の日大戦での経験が生きてくるだろう。

警戒するポイントとして、右ＷＧでの起用が濃厚な花谷理沙の右足クロスを挙げる。昨季、慶大が国際武道大相手に喫した２失点は、いずれも花谷の右サイドからのクロスがアシストとなったものだった。慶大が押し込む展開が予想されるだけに、カウンターにはきっちりと対応したい。

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今季、１部で２２試合を３勝６分１３敗、１９得点、４０失点。最下位（１２位）の帝平大と勝ち点で並び、得失点差で自動降格を回避した慶大。開幕前に目標としていたインカレ出場（１部８位以上）の可能性は３試合を残して消滅。シーズン中盤には８連敗も経験し、思うように勝ち点を重ねられないシーズンだった。

ただ、間違いなくＴＥＡＭ２０２６はインカレに出る力のあるチームだった。スポーツにタラレバは付き物でもあり、ご法度でもあるが、順位表を眺めるたびに「あの失点がなければ」「あのシュートが決まっていれば」「あの試合で勝ち点を取れていれば」と考えてしまう。

早慶戦初勝利を目指して戦った後期最終節の早大戦。惜しくも引き分けに終わったが、慶大の強さを疑う余地はない試合内容だった。就任６年目の黄大城監督が目指す「相手を見ながら自分たちで判断をしていくサッカー」は、１部でも通用すると胸を張って言える完成度にまで成長を遂げた。

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「慶應は少ない人数でやっていますが、少ない人数だからこそ１部で試合をやっていくことがこの組織が強くなる一番の方法だと思っています」（３年副将・髙松芽衣（環３・植草学園大学附／ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU18）、９月１７日のインタビューより）

「何が何でもこの１部の舞台を残さないといけないというのは４年生として思うので、後輩のためにも慶應が１部にいなければいけないことを証明できるような２試合にしたいと思います」（４年副将・佐藤凜（総４・常盤木学園）、１０月１７日の試合後インタビューより）

「１部の舞台を経験して、レベルの高さや現実を突きつけられたりして、もちろん『これが１部か』と思わされることもあったけど、自分たちのやっていたことが通用する部分もあって、間違っていなかったと思うし、うまくいかないこともあるけど１部に残り続けることが慶應の強さの証明にもなると思います」（４年主将・野村亜未（総４・十文字）、１０月２１日のインタビューより）

チームにとって、１部は願ってもない舞台だった。黄監督就任初年度の２０２１年シーズン、１部で２２試合を０勝１分２１敗、３得点、８７失点の最下位で無念の２部降格。黄監督がサラリーマンの職を辞し、ソッカー部専任となってからも、２０２２年は２部５位、２０２３年は２部６位、２０２４年は２部７位。いくらいいサッカーをしても勝てない日々が続いた。それでも、「慶應のサッカー」を信じ、スタイルを変えなかった。２０２５年、開幕戦を引き分け、２戦目は敗れたが、３戦目から破竹の１３連勝を記録。１８試合を１５勝２分１敗、６３得点、１２失点という圧倒的な強さで２部を優勝し、１部昇格を掴んだ。

２０２５年度の卒業生は、１部を経験することなくソッカー部での４年間を終えた。４年間２部だったのは、２００８年度の卒業生以来、１７年ぶりの代だった。届かなかった「インカレ出場（１部８位以上）」の夢をＴＥＡＭ２０２６に託し、ピッチを後にした。

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２０２６年シーズン、目標としていたインカレには届かなかった。１部残留という目標にシフトせざるを得ない苦しい現実を突きつけられた。それでも、シーズン終盤は特に一体感を持って戦ってきた。

１部では唯一、部員が３０人を下回る慶大。高校までは全国大会出場常連の選手、高校までに大きな実績を上げることができなかった選手、中高でサッカーをやりたくてもできなかった選手、サッカー経験がないマネージャー。少ない人数ながら、どこよりも個性的な部員が揃う。「一人ひとりが主人公」の２３人のプレーヤーと３人のマネージャーの２６人が、１＋１が２よりも大きくなるような総和の力でいかなる局面にも立ち向かってきた。

ＴＥＡＭ２０２６でたった一人のキーパー。「覚悟ある楽観主義」でソッカー部女子のゴールを守る四宮里紗（環１・桐蔭学園）。

シーズン前半は右ＣＢとして、後半はアンカーとして、チーム随一の頭脳とガッツでボールを回収する木田遥（総１・十文字）。

見る人を魅了するドリブラー。自信とクロスの精度も備わった左ＷＢの福島紗羅メヘル（政１・昌平）。

大先輩・坂口芹（令８総卒）の背中を追いかけてきた次世代の荒鷲の翼。強烈な左足シュートを持つ早坂七海（政１・常盤木学園）。

相手守備のギャップを通すパスセンスと、不意を突くワードセンスで局面を打開する佐々木彬乃（文１・大和）。

正確なパスでビルドアップの起点を担い、ピッチ内外でスタイリッシュな姿を見せる久山紗季（商１・慶應女子）。

ピッチの隅々にまで目を凝らし、キビキビと、堅実に仕事を進める重永亜美（政１・戸山）、発信力を武器にＳＮＳ運用や声援でチームを盛り立てる馬場絢子（環１・慶應湘南藤沢）は、好対照の１年生マネージャー。

プレーヤー６人、マネージャー２人の１年生８人の明るさが、いつもチームを彩ってきた。

精度の高い両足パスと細やかなボールタッチ、運動量とスピードも併せ持つ、笑顔のオールラウンダー・森原日胡（総２・作陽学園）。

日々徳を積み、こぼれ球を引き寄せるゴールゲッター。聖和仕込みのターンで前を向くＩＨ・山田葵（総２・聖和学園）。

チーム１のふわふわキャラ。サッカー歴はわずか４年も、ポストプレーに解を見いだす数学者・田中愛奈（環２・広島）。

似ているようでどこか違う３人だけの２年生が、「三本の矢」のように束となって進んできた。

両足から繰り出されるバリエーション豊富なキックに、安定感のあるヘディングと関西弁のツッコミが光る副務・宮嶋ひかり（環３・芝浦工業大学柏／ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU18）。

誰にも真似できないロングフィードと圧倒的な対人能力で、荒鷲の心臓としてリベロに君臨する米口和花（総３・十文字）。

メッセージの込もった丁寧なパスと、献身的なプレスバックでチームの闘志に火をつける副将・髙松芽衣（環３・植草学園大学附／ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU18）。

いかなる起用にも応える器用さで、便利屋を超えた「絶対的ユーティリティ」としての地位を確立した田中紗莉（総３・市ヶ尾／日体大SMG横浜U18）。

陸上仕込みのスプリントと、練習でプレースキッカーを任される右足を武器にサイドを駆ける稲妻・堀田朱花（商３・山手学院）。

ピッチ全体に響く声でチームを鼓舞。十八番の右足クロスと戦う姿勢を貫く負けず嫌いの右ＷＢ・岩田理子（総３・十文字）。

今季一番の成長株は、強烈なシュートとバスケで鍛えたスクリーンを武器とする文豪ＦＷ・廣本瑞季（文３・学習院女子高等科）。

他の学年と比べても多様なバックグラウンドを持つ３年生７選手が、４年生を支え、自分たちの手でチームを引っ張ってきた。

海外留学を断念し、半年近く悩んだ末、大３時の６月にソッカー部女子への入部を決断。長年いなかったマネージャーとなり、０から業務を模索しながら選手と共に駆け抜けてきた塚田まりや（総４・横浜国際）。

高校卒業でサッカーに区切りをつけ、慶大看護医療学部に入学も、揺らがぬサッカー愛で大２時に競技に復帰。イーグル・アイでピッチを俯瞰し、巧みなボールコントロールでチームを落ち着かせる右ＣＢ。ピッチ内外でコミュニケーションを絶やさない看護師の卵・竹内あゆみ（看４・日ノ本学園）。

大２時に全日本大学選抜に選出も、以降はけがが続き、大３時の夏には右膝前十字靱帯を断裂。思うようにプレーできない日々が続いた中でも、チームメイトを原動力に何度でも立ち上がる不屈のサッカー選手。鋭い縦パスとおちゃめな性格が魅力の岡田恭佳（環４・十文字）。

昨季は２部最優秀選手を受賞し、１部昇格に貢献。泰然自若とした態度と優れた戦術眼を持ち、黄監督から司令塔の役割を任される。正確な右足のプレースキックでピッチに虹をかけ、中盤を支配する慶應のエース。１０番を背負う野口初奈（環４・十文字）。

幼少期からルーティンを好み、現在も強いこだわりと独特なウォーミングアップで周囲を驚かせるチーム１の大物候補。ドリブルの持ち運びとシュートセンスに長けたアメリカ帰りのチャンスメーカー・安達梨咲子（商４・Palos Verdes High School / Fram Soccer Club）。

ピッチ外では強い責任感と平常心で主務の仕事に注力、一方で抜けている一面も。選手としては球際の寄せの強さと、右利きながら父の助言で練習してきた左足のキックが武器。常にチームにプラスの影響を与えられるか逆算する福島日和（理４・慶應湘南藤沢）。

冷静な姿とコミュニケーション力を評価され、４年時に副将に就任も、協調性があるキャラクターに囚われず、厳しい言葉をかけることにも挑戦してきた。ＩＨをメインとしながら、ＷＢでの出場も増加中。テクニシャンであり、止まらない女でもあり、闘う女でもある佐藤凜（総４・常盤木学園）。

１年時からリーグ戦全７６試合に出場し、６３得点を記録した慶應の絶対的ストライカー。定まらない主将像、ストライカーとしての苦戦、伴わないチームの結果、さまざまな葛藤や理想と現実とのギャップを抱えながらも、常にＴＥＡＭ２０２６の先頭に立ってきた。誰よりも背番号９が似合うカリスマ。我らがキャプテン・野村亜未（総４・十文字）。

インカレ出場が絶望的になった中で、サッカーへの想いが強い４年生８人が、後輩たちに１部の舞台を残すため同じ方向を向いてチームをけん引してきた。

２６人でいかなる荒波も乗り越えてきた。１部という未知の大海原に漕ぎ出し、キャプテンの野村を先頭に船を進めてきた。何度座礁しかけたか、転覆しかけたか分からない。それでも、今もたしかに帆は張っている。

開幕から７カ月半、２６人の航海もまもなく終わりを迎える。泣いても笑っても、ＴＥＡＭ２０２６のラストマッチとなる入れ替え戦。２６人の総和の力で、慶應のベストを尽くせ！決して折れることなく、プライドを持って磨き上げてきた慶應のサッカーを貫け！そして、必ず勝って１部の舞台を未来へ繋げ！

ここまで想いを灯し続けてくれた２６人に、心からの感謝と愛を込めて。最後の笛がピッチに鳴り響くその瞬間まで、一緒に戦おう。

（記事：柄澤晃希）