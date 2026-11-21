関東大学サッカーリーグ戦２部第１７節。今季２度目の連勝を目指す慶大は、敵地での東京国際大戦に臨んだ。１５分に三浦大其（経３・慶應）のＰＫで幸先よく先制に成功するが、その後のチャンスは決め切れず２６分に同点を許してしまう。後半、再び勝ち越したい慶大だったが、５７分に逆転を許すと苦しい時間が続く。それでも粘り強く戦い続けると、９３分に高橋保好（法２・桐蔭学園）のクロスが直接ゴールに吸い込まれ土壇場で同点に。高橋保の嬉しい関東リーグ初ゴールで勝ち点１をもぎ取った。

２０２６／１０／２２（木）１７：００キックオフ＠東京国際大学坂戸キャンパス第１グラウンド

【スコア】

慶應義塾大学２－２東京国際大学

【得点者】

１７分 慶大 三浦大其（ＰＫ）

２７分 東国大 会田光希（仲村渠健）

５７分 東国大 仲村渠健（松井イライジャ博登）

９０＋３分 慶大 高橋保好（松下伊吹）

【慶大出場選手】 ポジション 背番号 選手名（学部学年・出身校） ＧＫ １２ テイラー開（文４・市立浦和） ＤＦ ２ 三浦成貴（商４・浜松開誠館） ４ 古金谷悠太（理４・日体大柏） １６ 霜田晟那（理２・都立八王子東／ＦＣ町田ゼルビアユース） ９０＋２分 ５ 田形昂生（政４・慶應） ２０ 松下伊吹（経４・渋谷教育学園幕張／ジェフユナイテッド市原・千葉Ｕ－１８） ＭＦ ８ 小野翔太（経３・慶應） →８３分 ２６ 阿部雄大（政２・慶應） １３ 三浦大其（経３・慶應） ２７ 加固陸（文２・興國） → ６８分 １７ 林隆希（経４・市立浦和） ２９ 池松遥（経１・慶應湘南藤沢／東急Ｓレイエス → ６１分 ２４ 田中佑紀（法３・桐蔭学園） ３０ 堀ノ口瑛太（総１・神村学園） →８３分 ２２ 高橋保好（法２・桐蔭学園） ＦＷ ７ 朔浩太郎（理４・学習院高等科）

前節は松下伊吹（経４・渋谷教育学園幕張高／ジェフユナイテッド市原・千葉 U-18）の虎の子の１点を守り切り勝利を収めた慶大。第６節、第７節以来今季２度目の連勝をかけ、東京国際大との異例の木曜日開催というアウェイゲームに臨んだ。

前半は慶大がボールを保持する時間が多いものの、相手の守備の前になかなか攻撃の糸口が見つからない。そんな中、慶大は１５分、ＣＫを獲得する。ボールが中に入ると相手がハンドしてしまい、ＰＫのチャンスを得る。このチャンスで三浦大其（経３・慶應）が右隅への強烈なシュートを決めきり、思わぬラッキーな形で先制点を奪った。

このまま攻めに出たい慶大は２０分にもチャンスが。自陣で小野翔大（経３・慶應）がボールを奪い、個人技で中盤を突破すると、加固陸（文２・興國）へつなぎ最前線の朔浩太朗（理４・学習院高等科）へスルーパス。抜け出した朔は飛び出してきた相手ＧＫをかわしチャンスとなるもシュートを打とうとしたところで相手ディフェンダーに止められてしまう。

ところが２６分、左サイドから相手が放ったクロスに対し、誰も触れることができずボールはそのままゴールネットへ。これで同点となってしまった。

慶大はこの状況を打開しようと前線へ積極的に縦パスを送るがどうしても攻めあぐねてしまう。このまま前半は終了。１－１で折り返す結果となった。

後半の立ち上がりは慶大がボールを動かす時間が続く。４６分、いきなりＦＫを獲得。三浦大のデザインされたＦＫから加固が抜け出し折り返すも相手ＧＫにキャッチされてしまう。

だが、慶大の勢いは長くは続かない。５４分、テイラー開（文４・市立浦和）が高く跳ね上がったボールを処理する際に相手選手と交錯。あわやＰＫ献上という場面が生まれてしまう。

そして５７分、慶大がセカンドボールを回収するとすぐに前線へ。しかしそのボールをワンタッチでラフに跳ね返されると、裏へ抜け出した相手選手に繋がりスルーパスの格好に。ゴール左ポストに当たると、そのままゴールに吸い込まれ逆転を許してしまう。

その後の５８分にも、裏へのラフなボールに対し出足が遅れ、ボックスの外からボレーシュートを放たれる。だが、ここはテイラーが横っ飛びでゴールを死守する。

立て続けにピンチを招いたところで慶大が最初のカードを切る。池松遥（経１・慶應湘南藤沢／東急SレイエスFC U-18）に代えて田中佑紀（法３・桐蔭学園）を投入。田中佑はトップに入り、トップに入っていた朔が左ＷＧに入った。

そして、６３分、６４分と加固が立て続けにボールを運んでいくシーンがみられたが、シュートまで持ち運ぶことはできず。その加固が６８分に下がり、林隆希（経４・市立浦和）が入った。

その後も惜しいシーンが続く。７２分、小野がシュートを放つも枠の左へ。７６分、三浦大がクロスを上げるもキーパーの頭を越えタッチラインを割ってしまう。８１分、三浦大がドリブルでボックスに侵入し、相手に倒されるもノーファウルの判定。ゴールに迫るシーンはつくれているものの、１点をもぎとることはできない。

８３分、小野と堀ノ口瑛太（総１・神村学園）に代えて、高橋保好（法２・桐蔭学園）と阿部雄大（政２・慶應）を投入。高橋保と阿部はこれが関東リーグデビューとなった。

８８分にも、三浦大のクロスに朔が飛び込むも触ることはできず。クロスを幾度となく供給するも、ターゲットには届かない場面が続く。

９０＋２分、霜田晟那（理２・都立八王子東／FC町田ゼルビアユース）に代えて田形昂生（政４・慶應）を投入。サイドバックの選手を変え、サイドからの攻撃に変化を加えにかかった。

すると９０＋３分、右サイド深くでボールを保持すると、ボックス外で待っていた高橋保へ。高橋保がアウトスイングのクロスを上げると、ＧＫの逆を突きそのままゴールに右に吸い込まれ同点に。追加タイムの目安まであと２分というところでゴールを奪い取ることに成功した。

この勢いのまま逆転したい慶大は、再びゴールに迫っていく。三浦大がボックス内からゴール前に柔らかいボールを送るも、これは相手ＧＫにキャッチされてしまう。

試合終了間際にはカウンターからピンチを招くが、なんとかゴールを守りきり同点で試合終了。高橋保の嬉しい関東リーグ初ゴールで勝ち点１をもぎ取る結果となった。

（取材：塩田隆貴、奥秋柚生、山内悠暉）

【選手インタビュー】

◇高橋保好（法２・桐蔭学園）

ーーどのような気持ちで試合に臨んだか

最後試合展開的にもやっぱり出たら、もう得点のところに関わることしなきゃいけないと思ったので、ただそれ以外は案外リラックスして試合に入れたかなと思います。

ーー後半途中交代で起用されたときの心境

やっぱり多少緊張はありましたけど、展開的にもチーム的にも前に前にって感じだったので。少しでも早く試合に入って流れを変えられたらなっていう気持ちでした。

ーーゴールが決まった時の気持ち

ゴールが決まった時は正直シュートではなかったので、若干驚きみたいなところありましたけど、まだ試合は勝ってなかったので。とにかく次のもう１点を取りにいこうという気持ちでした。

ーー今日の試合全体の感想

勝たなきゃいけない試合で勝ち切れなかったっていうのが多分みんなの気持ちだと思いますし、同じような自分の気持ちもありますけど、初めての試合で １つ結果を残したのは、ポジティブに捉えてもいいのかなと思います。

ーー次の試合の意気込み

次の試合は絶対に勝たないといけないので、その勝ちに関わるプレーをできればいいかなと思います。