【野球】茨城で慶大勢が躍動！野手陣７安打３打点の大暴れ＆投手陣３回１失点の好投　東京六大学野球オールスター戦2025 in 茨城

８月２３日（土）東京六大学野球オールスター戦in茨城 ローズドリームス（早法慶） ープラムウィングス（明立東） @ノーブルホームスタジアム水戸（茨城県水戸市）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 プラムウィングス（明立東） 1 0 1 1 0 0 0 0 1 4 ローズドリームス（早法慶） 2 4 0 0 8 0 0 0 X 14

茨城県水戸市で開催された東京六大学野球オールスター戦。慶大からは、今泉将（商４・慶應）、常松広太郎（政４・慶應湘南藤沢）、今津慶介（総３・旭川東）、林純司（環２・報徳学園）、吉開鉄朗（商３・慶應)、外丸東眞（環４・前橋育英）、渡辺和大（商３・高松商業）、小川琳太郎（経４・小松）の８人が選出された。試合は、慶大・早大・法大から選出されたローズドリームス（以下、ドリームス）が、明大・立大・東大から選出されたプラムウィングス（以下、ウィングス）を圧倒した。慶大野手陣は合計７安打７得点３打点と結果を残し、慶大投手陣も合計３回１失点の好投で、ドリームスの勝利に大きく貢献した。

今年で１２回目となる東京六大学野球オールスター戦。早大野球部の初代監督を務めた、日本学生野球の発展に尽力した「学生野球の父」飛田穂洲氏、立大監督時代に長嶋茂雄氏らを指導した砂押邦信氏ら県出身者の両氏を功績を称え、節目となる１００周年の今年の球宴は茨城県水戸市での開催となった。オールスター戦では、慶大・早大・法大から形成されるドリームス、明大・立大・東大から形成されるウィングスが激突。”暑い”夏に負けないほどの”熱い”の戦いに、ノーブルホームスタジアム水戸に集まった３０００人の観客の期待は高まった。

ドリームスの先発は法大・野崎慎裕（営４・県岐阜商）。初回、早大・渋谷泰生（スポ４・静岡）の好守備で魅せると、負けじと東大・酒井捷（経４・仙台二）が盗塁で魅せるなど、これぞ球宴という好プレーの応戦でオールスター戦は幕を開ける。ウィングスはその後、敵失で１点を先制するも、初回のドリームスは法大主将・松下歩叶（営４・桐蔭学園）が、ウィングス先発の明大・毛利海大（情コミュ４・福岡大大濠）を捉えて豪快な２点本塁打を放ち、逆転に成功する。２回裏、慶大の選手たちが魅せる。この回から登板の立大・大越怜（経４・東筑）に対し、先頭打者となった６番・今泉が安打で出塁すると、７番・常松も初球を打ち、中前安打とする。そして８番に入っている今津も負けじと、放った痛烈な当たりは一、二塁間を破り、慶大３選手で無死満塁の好機を演出。すると内野ゴロ間、早大・尾瀬雄大（スポ４・帝京）の適時三塁打で３点を追加。この回は慶大３選手が口火を切り、その後の敵失もあり合計４点を追加する猛攻を繰り広げた。

東大・大原海輝（文４・県立浦和）の適時打で１点を返され４点リードの３回裏、先頭の法大・片山悠真（文３・八王子学園八王子）が粘り、四球で出塁。無死一塁の場面で、慶大の３選手に打席が回ってきた。今泉は中飛に打ち取られるが、続く常松への初球で片山が盗塁を決め、１死二塁。慶大応援歌「朱雀」が流れるも、常松は三邪飛に倒れると今津もカウント２−１から引っ掛け、一ゴロで走者を還すことができない。

４回表、法大・永野司（営４・倉敷商）に代わり慶大の左のエース・渡辺和が登板。捕手は吉開に代わり、慶大同級生バッテリーでドリームス打線を抑える。渡辺和は先頭の春季リーグ三冠王・立大の山形球道（コミュ４・興南）を１球で遊ゴロに抑えると、続く酒井には中安を許すが、立大主将・西川侑志（社４・神戸国際大附）を変化球でボテボテの投ゴロに打ち取り、２死二塁。ここで打席には六大学を代表する左のスラッガー・明大の小島大河（政経４・東海大相模）。外角へ抜群の直球、スライダーを投げ込み、吉開の見事なフレーミングもあって簡単にカウント０−２と追い込むが、その後２球ボールが続くと最後は決め球の外角スライダーを上手く合わされ、左前へ適時打を打たれスコアは３ー６に。３点差で迎えた４回裏は明大右腕・菱川一輝（文４・花巻東）に対し、先頭の９番・吉開が遊ゴロに倒れるなど三者凡退に終わる。

５回も渡辺和が続投。先頭の明大・宮田和弥（商４・横浜）に中前へ運ばれるが、明大主将・木本圭一（政経４・桐蔭学園）、続く明大・瀬千皓（営４・天理）を内野ゴロに打ち取り２死一塁。そして続く東大・青貝尚柾（教育４・攻玉社）も左飛に打ち取りこの回を無失点に抑える。渡辺和は１５０ｋｍ／ｈを超える直球とスライダーを軸に２回を投げて被安打３、自責点１という結果でマウンドを降りた。

５回裏、先頭の早大主将・小澤周平（スポ４・健大高崎）が右中間への二塁打でチャンスメイクすると、打席には大学日本代表主将の法大・松下。カウント１ー１から中前に運ぶ適時打を放ち、この日３打点目を挙げた。なお１死一塁で今泉がこの日３度目の打席に立つと、初球を三遊間へ飛ばすと、打球は三塁手のグラブを弾いて左翼前に転がりこの日２本目の安打でつなぐ。１死一、三塁の好機で続く常松が三塁線を破る適時二塁打を放ち、３ー８。そして両打登録の今津は春季リーグ封印していた右打席に入ると、２球目を中前へ安打を放ち三走・今泉が生還。さらに吉開の左前適時打で常松が生還するなど、６〜９番に並ぶ慶大野手陣が怒涛の４連打を浴びせ、水戸の空に法大応援歌「若き日の誇り」がこだました。

なおも尾瀬が右前安打でつなぐと、渋谷が６連打目となる右前へのポテンヒットで今津、さらに相手の守備の乱れの間に吉開も生還。この回先頭の小澤が再び打席に立ち、打者一巡の猛攻で小澤は凡退も、松下がこの回３安打目となる左二塁打を放ちこの回７点目。片山は相手のお見合いにより右前へのラッキーな適時打で一挙８得点を奪った。前の打席で安打を放った今泉は右翼ポール際への大ファールもあったが、最後は詰まって遊ゴロ。１イニング１０安打を集め、大量リードを奪い前半を終える。

後半６回表には小川琳が登板。先頭打者の山形を二ゴロに打ち取ると、後続の榊原七斗（情コミュ３・報徳学園）と東大・秋元諒（文Ⅰ２・市川）もそれぞれ打ち取る堂々のピッチングを魅せた。６回裏には吉開、７回裏には林純が打席に立つも、それぞれ立大・吉野蓮（コミュ福４・仙台育英）の前に倒れ、得点への足がかりを作ることができず。

それでも終わってみればドリームスは合計１４得点を挙げる猛攻で、ウィングスを圧倒。慶大野手陣は今泉が２安打、常松が２安打１打点、今津が２安打１打点、途中出場・吉開も１安打１打点と合計７安打７得点３打点。慶大投手陣も渡辺和が２回１失点、小川が１回無失点で合計３回１失点。投打にわたりドリームスの勝利に大きく貢献した。

普段は敵としてしのぎを削る選手たちが、この日ばかりは”チームメイト”として交流を深める貴重な機会となった。試合内外で他大学の選手と交流を楽しむ姿はファンだけでなく、選手たちにとっても忘れがたい一日になったことだろう。翌日には同球場で野球教室も開かれた。約２週間後に迫る秋季リーグ戦の開幕が待ち遠しい。

（取材、記事：愛宕百華、神戸佑貴、柄澤晃希、

中原亜季帆、水野翔馬、佐藤凜汰朗、神谷直樹）