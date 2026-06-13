【ソッカー（女子）】〈試合速報〉早慶戦初勝利の夢叶わず完敗 １２チーム中１１位で前期リーグ終了／第４０回関東大学リーグ１部前期第１１節　VS早稲田大学

関東大学リーグ１部前期第１１節（前期最終節）。リーグ戦６連敗中の１１位・慶大は、アウェイで４位・早大に３−１で敗れた。

今季スタメンは１試合のみだった福島日和（理４・慶應湘南藤沢）、前節に途中出場でおよそ１年ぶりに復帰した岡田恭佳（環４・十文字）、最後にスタメンで出場したのは１年１０ヶ月前の安達梨咲子（商４・Palos Verdes High School / Fram Soccer Club）ら、４年生全７選手をスタメン起用した。

前半は相手のサイド攻撃に苦戦し、２点を失う。後半もミドルシュートで追加点を許し、終盤に野口初奈（環４・十文字）のＣＫを宮嶋ひかり（環３・芝浦工業大学柏／ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU18）が折り返し、野村亜未（総４・十文字）が押し込んで１点を返すが、及ばなかった。

前期リーグは１２チーム中１１位で終了。後期での巻き返しを目指す。

２０２６／６／１３（土）１６：００キックオフ＠早稲田大学東伏見グラウンド

Ｏ．Ｒ．Ｓ 第４０回関東大学女子サッカーリーグ戦１部 前期第１１節

【スコア】

早稲田大学３−１慶應義塾大学

インタビューと詳報は後日お届けします。

（取材：柄澤晃希）