【アメフト】ルーキー・戸田が４戦連続ＩＮＴも逆転負け　中大に敗れ日本一の夢途絶える／関東学生１部TOP８第５節vs中央大学

慶大はＲＢ・橋口塁（商４・慶應湘南藤沢）のファーストプレーでのタッチダウンで先制するも、中大のランを中心とした攻撃に苦戦。第２Ｑには同点に追いつかれ、ＬＢ・戸田旭（総１・慶應）が４試合連続となるインターセプトを決めるも、直後に慶大もインターセプトを許し、逆転される。第３ＱにはＷＲ・早川開志（総２・慶應ＮＹ）の約４０ヤードのランで１ＴＤ差に迫るが、その後は中大に主導権を握られる。終盤にもＷＲ・若月伶士郎（商４・慶應）がタッチダウンを決めるも、反撃及ばず２０－４２で敗戦。今季リーグ戦４敗目を喫し、日本一への夢は潰えた。
|1Q
|2Q
|3Q
|4Q
|TOTAL
|中央大学
|0
|14
|14
|14
|42
|慶應義塾大学
|7
|0
|7
|6
|20
２０２６年１０月１８日（土）１１：００～ 関東学生アメリカンフットボール１部TOP８第５節vs中央大学＠アミノバイタルフィールド
大のオフェンスから始まるこの試合。
ただ、今年の中大も油断できない相手だ。ＱＢ・小野一真（法３・
続く慶大の攻撃では、ＷＲ・冨安航大（経２・慶應）
慶大は中大のランを中心とした攻撃に苦戦するも、
第２Ｑも中大の攻撃が続く。ＬＢ・山下敬輔（法３・慶應）が必死のタックルで食い止めるも、最後はパスを通されタッチダウン。ＴＦＰも成功し、７－７の同点に追いつかれる。
追いつきたい慶大は、ＲＢ・鶴田眞司（経１・慶應）のランなどで前進を図るが、相手ディフェンスに阻まれ攻撃権を手放す。続く守備では、ＤＢ・加藤雄大（理３・本郷）やＤＢ・小平涼介（政１・慶應）がパスカットを決め、中大のフォルススタートもあって早々に攻守交代。慶大は再びランを軸に攻め、Ｋ・北村朔也（商３・宇都宮短大附属）が４０ヤードのＦＧを試みるも、惜しくも失敗する。
それでも、続く守備で小平がはじいたボールを戸田が確保し、４試合連続となるインターセプトを記録。しかし、直後の攻撃でＱＢ・滝沢のパスが浮き、痛恨のインターセプトを許す。この好機を生かした中大にロングパスからタッチダウンを奪われ、１４－７と逆転を許して前半を終える。
１ポゼッション差を追う慶大だが、３Ｑ開始からわずか１分２０秒、相手ＱＢのスクランブルから約７０ヤードのタッチダウンを許し、２０－７と点差が広がる。それでも慶大は諦めない。直後の攻撃で反撃の糸口をつかむと、ＷＲ・早川がＷＲ・富安のブロックを生かし、左サイドライン際を一気に駆け上がる。相手守備陣を振り切り、約４０ヤードを走り抜いてタッチダウン。
ＲＢ・橋口への警戒が強まる中、その裏を突いた意表を突くプレーで得点を奪った。富安の献身的なブロックも光り、ＴＦＰも成功。２１－１４と再び１ポゼッション差に詰め寄り、試合の流れを引き戻す。しかし、その後は中大守備陣に攻撃を阻まれ、インターセプトを許すなど、徐々に相手に主導権を握られる。追い上げの勢いを維持できないまま、勝負の最終Ｑへと突入。
この試合をもって、慶大の全国大会出場の可能性は潰え、日本一への道は絶たれた。しかし、昨季からチームが着実に成長していることもまた、間違いない。昨年の主力が多く卒業した今季は、出場機会の少なかった下級生が台頭。ＴＥ・大島拓翔（政１・慶應）やＬＢ・戸田旭（総１・慶應）らルーキーも存在感を発揮し、チームを支えている。
試合内容にも成長の跡が表れる。昨季は大敗を喫した明大相手に、今季は終了間際のＦＧ失敗で惜敗。さらに、昨年は歯が立たなかった法大にも、春季オープン戦で３１年ぶりの勝利を収め、前節も４点差の接戦を演じた。勝利には届かずとも、着実に力をつけている。
次節の相手は立大。昨季の横浜スタジアムでの対戦では、ＱＢ・中川龍之介（文２・立教新座）を中心とする若いチームに圧倒された。その立大は今季、さらに力をつけ、４勝１敗と好調を維持している。
相手も進化を遂げる中、今年のUNICORNSもまた違う姿を見せている。昨季はわずか１勝に終わった慶大が、強敵・立大を破り、待望の２勝目をつかめるか。積み重ねてきた進化を勝利という形で示し、昨季を超える一歩を踏み出せるか。今季の成長が試される一戦に注目だ。
（取材、記事：水野翔馬、若月大空、取材：神戸佑貴）