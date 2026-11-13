【ラクロス（男子）】土壇場の同点弾から劇的サドン決着！慶大が宿敵・早大とのサドンビクトリーを制し関東王座を奪還／第３８回関東学生ラクロスリーグ ＦＩＮＡＬ vs早大

１０月３１日（土）、駒沢オリンピック公園第２球技場で行われた関東学生ラクロスリーグＦＩＮＡＬで、慶大は関東の頂点を懸けて宿敵・早大と激突した。前半を２－４のビハインドで折り返した慶大だったが、後半に入るとＡＴ・佐藤仁一郎（政４・慶應）やＡＴ・福田天真（法４・國學院久我山）の得点で粘り強く食らいつく。そして１点を追う第４Ｑ残り１５秒、ＭＦ・児玉類（環４・慶應湘南藤沢）が起死回生の同点弾を叩き込み延長戦へ。サドンビクトリーではＭＦ・岸敬太郎（政４・慶應）が劇的な決勝ゴールを沈め、７－６の死闘を制した慶大が悲願の関東制覇を成し遂げた。

♢スタメン♢

AT

＃４ 福田天真（法４・國學院久我山）

＃８ 児玉類（環４・慶應湘南藤沢）

＃３１ 佐藤仁一郎（政４・慶應）

MF

＃５１ 福田崇斗（商３・本郷）

DF

＃１６中本孝太郎（政４・慶應）

＃５峰岸諒（環４・慶應湘南藤沢）

＃２２伊藤優希（政４・慶應）

＃１９築地泰志（経３・本郷）

FO

＃６３ 水本太一（経３・慶應）

G

＃２岩城敦大（法４・慶應）

♢得点♢

１Q ２Q ３Q ４Q SV 計 慶大 ２ ０ １ ３ １ ７ 早大 １ ３ ０ ２ ０ ６ 慶大得点者 佐藤仁、大類 福田天（佐藤仁） 佐藤仁、福田天、 児玉 岸 ―

関東の頂点決定戦。スタンドからは大きな声援とチャントが鳴り響く中、FO・水本太一（経３・慶應）のフェイスオフより試合の幕が上がった。第１Qは、頂上決戦らしいスピード感のある攻防が激しく入れ替わる展開となる。しかし試合開始４分ごろ、早大に速攻を決められ先制を許してしまう。続くフェイスオフはFO・溝部航貴（総３・國學院久我山）が制して慶大のオフェンスに繋げるが、パスミスから一気に攻め込まれるピンチに。だが、ここで慶大の重厚なフィジカルと緻密なスカウティングが実を結ぶ。DF・伊藤優希（政４・慶應）の力強いチェックやDF・岩﨑優輝（政２・慶應）の素早いグラボでボールを奪い返すと、自分たちのオフェンスへと繋げた。そしてAT・福田天真（法４・國學院久我山）やMF・岸敬太郎（政４・慶應）のパスを受け取ったAT・佐藤仁一郎（政４・慶應）がゴール裏から機を見て一閃。相手DFの虚を突き、ネットへ突き刺す強烈なショットを放ってスコアを１－１の同点とする。その後は互いにディフェンスが粘る展開となったが、第１Q終盤、MF・大類慈英（商４・慶應）が下から突き上げるアンダースロー特有の軌道でネットを揺らし、２－１と勝ち越して第１Qを終えた。

リードを広げたい慶大だったが、第２Qは暗転の展開となった。開始早々、わずかな隙も見逃さない早大の決定力に屈し、手痛い失点を喫して２－２の同点に追いつかれる。悪い流れを断ち切るべく、慶大も反撃の狼煙を上げる。AT・福田天が鮮やかなインターセプトで相手のパスを遮断。そこからMF・大類がゴール至近距離から立て続けに相手ゴールを脅かすも、あと一歩のところでネットを揺らせない。好機を逸した慶大に、無情なカウンターが襲いかかる。電光石火の速攻から逆転弾を献上すると、続く攻撃でもディフェンス陣の乱れを突かれて連続失点。２－４と２点を追う苦しい展開で前半戦を折り返した。

２－４と２点を追う慶大は、第３Ｑに入ると積極的にゴールを狙う。開始１分には左サイドから強烈なシュートを放つも、相手ゴーリーに阻まれる。その後もシュートを重ねるが得点には結びつかない。それでも守備陣が踏ん張り、G・岩城敦大（法４・慶應）の好セーブやDF・中本孝太郎（政４・慶應）、主将／DF・峰岸諒（環４・慶應湘南藤沢）らの奮闘で早大に追加点を許さない。迎えた９分、ゴール裏のAT・佐藤からパスを受けたAT・福田天が左サイドの遠い位置からシュートを放つと、ボールはゴール右隅へ。３－４と１点差に詰め寄り、最終Ｑへ望みをつないだ。

１点差で迎えた最終第４Ｑ。２分にはAT・佐藤がシュートを放つも相手ゴーリーに阻まれる。それでも５分、再びAT・佐藤がゴール裏から仕掛け、シュートを決めて４－４の同点に追いつく。しかし、７分、８分と立て続けに失点し、再び２点を追う苦しい展開に。それでも14分、MF・橋山隼人（商３・慶應）からパスを受けたAT・福田天が決めて５－６と１点差に迫る。さらに残り15秒、DF・峰岸とDF・中本が相手からボールを奪うと、MF・小出晋也（商４・浅野）を経由してMF・児玉類（環４・慶應湘南藤沢）へ。左サイドから放ったシュートが決まり、土壇場で６－６の同点に追いついた。

先に得点した方が勝利となるサドンビクトリー。慶大は序盤からシュートを重ねるも、相手ゴーリーに阻まれる。一方の早大も攻撃を仕掛けるが、３分には岩城が強烈なシュートをセーブ。すると直後、DF・峰岸からMF・大類、MF・岸へと鮮やかにパスがつながり、最後は岸が中央の離れた位置からシュートを沈める。７－６の激闘を制した慶大が宿敵・早大を破り、見事に関東王座を奪還した。

（取材・記事：野口ことみ、小野寺叶翔）

▽以下、選手インタビュー：峰岸諒、福田天真、中本孝太郎、岸敬太郎

◇峰岸諒（環４・慶應湘南藤沢）

ーー激闘を制しての関東制覇、おめでとうございます。まずは率直な今のお気持ちと、試合全体の振り返りをお願いします。

嬉しいと安堵が半分半分くらいです。試合全体としては、オフェンスディフェンスともになかなか思うように試合を進められず追う展開が続いてた中で、追いつき、最後追い越すと、チームの地力を見せることができてよかったと思います。

ーー FINALの大一番を前に、主将として試合前のチームの雰囲気や選手たちの表情をどのように見ていましたか？

本当に毎試合、みんなの表情が違くて主将をやってて面白いなぁ、と思うことが多いのですが、今回に関しては思ったよりも緊張してる人が少なかったのかなと思います。もちろん、わかりやすく毎回緊張してる人もよくわかるのでそうゆう人は相変わらず試合前からそわそわしてましたが、みんな徐々に目の奥が座ってきたというか、シーズンを通して経験が積まれてきてるんだろうなってゆう感覚があります。むしろ、試合前1週間の練習では緊張感がみんななさすぎて、主将として危機感を感じていた部分もあるので、その辺の塩梅は試合への持ってき方というところで自分自身今後に活かせるものがあるなと思いました。

ーー 一時はリードを許す苦しい展開となりましたが、ピッチ上やではどんな声を掛け合い、どう立て直そうと意識していましたか？

このチームが良くない時はわからやすく、どこか暗くなる、うまくいかない時に口数が減る、他責になるような雰囲気があって今回とそれを2Q終わりくらいで察知しました。

なので、ハーフの集合時は技術役なことは一切言わずに、とにかく「楽しもうよ」と、「声出して行こうぜ」と、みんなが笑顔になるような声掛けをしていました。

ーー４Q終了間際、土壇場で同点に追いついた瞬間は、主将の目にどう映り、どんな思いが込み上げましたか？

自分でも不思議なのですが、2点差を追いかけてる時からなんか負ける気がしなくて、追いついた瞬間もめっちゃ叫びましたけど、同時にどこか冷静にやっぱりな、って思ってる自分がいて、謎の自信と確信を持ってる自分が怖くなりました。

得点シーンで言うと、自分がボールダウンして、足の速い小出くんに前に持ってかせて、最後児玉くんがきめる、というアーセナルから未経験としてやってきた3人で完結したゴールだったので、アーセナルの後輩にも勇気とか希望が与えられたならいいなと思います

ーー舞台はいよいよ全国へと移ります。全日本大学選手権の初戦に向けて、チームをどう導いていきたいか意気込みをお願いします！

地方には地方にしかない独特な強さ、勢いがあります。一切油断せず、一戦一戦目の前の相手に集中させることを意識して必ず日本一になります。応援よろしくお願いします。

◇福田天真（法４・國學院久我山）

ーー関東制覇おめでとうございます！激戦を終えた今の率直なお気持ちをお聞かせください。

宿敵早稲田に勝ち切ることができてよかったです。残り2分で2点差という厳しい状況でしたが、そこから逆転できたことは、今年の慶應の底力を示せたのではないかと思います。

ーー大舞台で計2得点の活躍でした。ご自身のプレーを振り返っていかがですか？

2得点とも、チームが得点を欲しい場面で決めることができたので、よかったです。

ーー我慢の時間が続く厳しい展開のなか、個人として心掛けていたプレーはありましたか？

早稲田のディフェンスが堅く、なかなか攻め切れない時間帯もありましたが、自分自身の調子は比較的よかったので、積極的に1on1を仕掛けて、シュートまで持ち込もうという意識でプレーしていました。

ーー全国の舞台でもその決定力に大きな期待がかかります。全国初戦に向けた意気込みをお願いします！

いつも通り、自分たちらしい慶應のラクロスをして、圧倒します！

◇中本孝太郎（政４・慶應）

ーー今日の試合を振り返って今の率直な気持ちをお願いします。

勝ち切ることができて、本当にホッとしています。関東決勝が慶早戦となり、絶対に負けられないという思いが強かったので、素直に嬉しいです。

ーー追いかける展開が続く中で、逆転勝利につなげるために、どのようなことを意識し、声を掛け合っていましたか

とにかく「負け」の雰囲気を作らないことを意識していました。最後まで勝ちを信じ、集中力を高く保ち続けられるよう、声をかけていました。

ーー今日の試合で意識していたところは？

点の取り合いになることは想定しており、DF組織には日々の練習から伝えていました。だからこそ、何点取られても引きずらず、チームの雰囲気が下がらないように意識していました。

ーー次戦、東北大学との試合に向けて、意気込みをお願いします！

東北大学さんとは今年対戦経験がなく、正直未知数な部分もあります。ただ、自分たちのラクロスを信じて、必ず勝利したいと思います。次戦も応援のほどよろしくお願いいたします。

◇岸敬太郎（政４・慶應）

ーー今日の試合を振り返って今の率直な気持ちをお願いします

キングとして関東優勝という、まず1冠達成できたことに嬉しさと安心してます。あとMVPとれて最高です！

ーー今日の試合で意識していたことは？

いままでの試合と変えたことはなくて、個の力が売りのチームなので、そこで勝つことを意識してました。四年生それぞれが躍動した試合だったなと思います。

ーー 決勝点が決まった瞬間は、どのような気持ちでしたか

流石に気持ちよかったですね笑 自分の点でチームを勝たせられたことの嬉しさと、観客の盛り上がりの気持ちよさで溢れてました！

ーー 次戦、東北1位との試合に向けて、意気込みをお願いします！

負けたら終わりなので勝ちます！ぜひ応援よろしくお願いします！