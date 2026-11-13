【ホッケー（男子）】春のリベンジ叶わず　定期戦での逆襲誓う／関東学生ホッケー秋季リーグ第２戦

男子ホッケー

初戦の駿河台大戦を落とした慶大ホッケー部は、春季リーグ戦で０ー１で敗れた早大へのリベンジマッチを迎える。序盤から拮抗した試合展開が続くも、第３Q開始直後に先制点を奪われる。逆転を図る慶大だったが第４Qに追加点を奪われ、０ー２に。数的不利の中、ダメ押しの３点目を決められ、１３分に渡邉悠汰（政４・慶應）が１点を返すも１ー３で敗戦。リーグ戦の早慶戦は春秋２連敗と悔しい結果に終わった。

 

令和８年関東学生ホッケー秋季リーグ戦

９／２６（土）＠大井ホッケー場サブピッチ

 

第１Q 第２Q 第３Q 第４Q 合計
慶大 0 0
早大  
◇慶大スターティングメンバー◇
ＧＫ ＃２　河野明彦（政３・慶應）
DF #４　森村悠太郎（法４・慶應）
＃１５　潮崎一徳（経４・慶應）
＃５　二宮怜（法３・慶應）
#２２　臼井一真（経４・慶應）
MF ＃６　島田風或（法４・慶應）
＃１０　渡邉悠汰（政４・慶應）
#１２　越前谷周平（経１・慶應）
FW ＃２４　藤野祥太郎（法２・慶應）
＃１　岡本遼一（経４・慶應）
＃９　大山慶（政３・慶應）

 

春季リーグ戦では、ホーム下田でチャンスを作りながらも打ち崩せず、０ー１で敗れた宿敵・早大。秋季リーグ戦ではリベンジを果たしたいところだ。しかし、第１Q、第２Qは拮抗した試合展開が続く。

この日スタメンの大山

第１Q６分、右サイドから相手のサークル内にボールを折り返し、シュートを打ち込もうとするも、ここは阻まれる。その後の７分、自陣サークル内に運ばれ、シュートを打たれるも、ここはGK河野明彦（政３・慶應）が体を張って防ぐ。さらに11分、PCのピンチも、守護神・河野が相手のシュートを右手で防ぎ切り、先制点を渡さない。

ファインセーブを見せた河野

第２Q７分、途中出場の２７番延原悠斗（経２・慶應）が外からサークル内にフライパスでボールを送り込むと、PCのチャンスを獲得。二宮怜（法３・慶應）がシュートを打ち込むも、相手DF陣に阻まれる。１１分、１７番中川諒（経４・慶應）のロングパスからチャンスを作り、PCを獲得。しかし、このPCでミスを犯すと、１３分には逆にPCのピンチ。しかし、ここも河野がファインプレーでシュートを防ぎ、先制点を許さない。両者チャンスを作りながらも０ー０で前半を折り返す。

攻守で躍動した森村

第３Q開始直後、ディフェンスを上手く崩された慶大はフィールドゴールで失点。思わぬ形で先制を許す。その後なかなかチャンスを掴みきれない慶大だったが、１１分にPCのチャンス。なんとか１点を返したいところだが、二宮が放ったシュートを大山慶（政３・慶應）が押し込むも、得点とはならず。終了間際の１４分、またもPCのチャンスで、こぼれたところを二宮がもう一度押し込むも、これがポストに当たり得点とはならず。０ー１で第３Qを終える。

なんとか１点を返した渡邊

第４Q７分、森村悠太郎（法４・慶應）、３番松本遼馬（経３・駒場東邦）、大山と繋ぎ、藤野祥太郎（法２・慶應）がシュートを放つも、ゴールには至らず。そして１０分左サイドからサークル内に折り返され、失点。さらにその後GK二宮が退場となると、１１分がら空きのゴールにシュートを打ち込まれ３失点目。このままでは終われない慶大は１３分、右サイドからのクロスを渡邉悠汰（政４・慶應）が倒れ込みながら押し込み１点を返す。しかし、試合はそのまま１ー３で終了。悔しい結果に終わった。

定期戦でリベンジを果たせるか

（取材、記事：塩田隆貴）