【ホッケー（女子）】５人の個性を「Lock in !」して　全員で目指す早慶戦連覇／早慶戦直前４年生特集（女子編）

１１月１５日（日）に大井ホッケー競技場メインピッチにて行われる早慶ホッケー定期戦。今回ケイスポでは女子ホッケー部の主将・峰岸佳子（商４・慶應女子）、倉田光希（商４・慶應女子）、副将・佐藤美奈（法４・法政）、長瀬莉奈（法４・共立女子）、主務・村山涼（経４・慶應女子）の４年生５名にインタビューを行った。４年間をともに戦ってきた彼女らの最後の早慶戦への想いとは。

ーー他己紹介

峰岸→倉田：みきちゃんは中等部からの知り合いで、中等部はで同じクラス、高校では同じ部活でよく知っているつもりだったんですけど、大学入ってみたら知らない面白い一面がたくさんあって（笑）。可愛いんですけど、すごく面白い子です。ホッケーの面で言うとすごく粘り強くて、最後までボールを追いかけたり、転んでまでボールを止めたりっていう献身的なプレーが多いかなと思います。早慶戦もきっと体を張って守ったり、点を決めたりするシーンが見られると思うので注目してください。

倉田→佐藤：みなは本当に副キャプテンとしてチームのためにたくさん頑張ってくれていて。みな自身もとても努力家で、低学年の時からビデオを先輩と見て、自分から積極的に質問を聞きに行ったりしていて、尊敬できるところがたくさんあるなと思っています。性格は本当に見た目のまま優しくて、本当に何か辛いことがあった時とかは、みなにいろいろ話しちゃって申し訳なかったこともあります（笑）。みなのパワフルさやバイタリティーみたいなとこは誰にも負けないなと思っていて、試合会場まで歩いてきたりとか（笑）、それがホッケーにも出ていて、本当にフィールド内を駆け回って、スイーパーとしてどんなボールもみながいれば大丈夫って思えるような選手なので、早慶戦期待しています！

佐藤→長瀬：まず大好きです。最初は中国語のクラスが一緒で、いろいろ共通点いっぱいあったんですけど、なかなか仲良くなりきれなくて。でも時間が経つにつれて、本当の友達になれて、本当に出会えて良かったと思います。いつでも信頼しているし、たくさん考えているのが本当に伝わってきて、しかも変な方向ではなく、いつも的確なことを考えてるから、助けになっています。早慶戦と引退試合もよろしくお願いします。

長瀬→村山：本当にすずがいなかったら練習回んないんじゃないかっていうぐらい、本当にいろんなことを陰ながらやってくれていて。いつも何も考えずにスムーズに練習に入れているんですけど、後から考えてみたらすずが動いてくれたんだなっていうのはとてもあって、すごく助かっています。怪我した時とかもすごい優しく寄り添ってくれて、怪我した時はまず「すずどこ？」って言うぐらい本当に部員の女神？お母さん？みたいな存在になってくれていて、全員がすずに頼りたいって思っていると思います。プライベートで言うとオムライス好きだったりとか、みきとカフェ界隈にいたりとか、いつも楽しそうだなと思います。本当に４年間いてくれてよかったって思っているので、いつも恥ずかしくて言えていないけどありがとうと伝えたいです。

村山→峰岸：かこは、実は高校生の１年生の時に同じクラスで。その時は明るくて、全然自分とは違うタイプだと思っていたんですけど、ホッケー部に入って一緒に過ごしていくうちに好きなもの一緒だったり似ている部分もあって、一緒にふざけるのがすごく楽しかったです。あとは、いつも視野が広くて、後輩や私にもすごく気にかけてくれていて優しいなと思います。ホッケー面では本当に努力家で、いつも遅くまで残って、練習や筋トレをやっていて、何度もチームのピンチを助けてくれた守護神だと思ってるので、早慶戦でもナイスプレーやってくれると信じてます。

ーー４年生はどういった学年か

峰岸：４年生は一人ひとりがホッケーに全力でやっているからこそ、一人でもサボっているとか、手を抜いているのかなって思った時に、お互いその指摘し合える関係だったのかなと思います。お互い本気だからこそ言い合える場面が多かったかなと思っていて、４人だったから、私はなにか言ったり、言われたりしても嫌な気持ちにならなかったと思うので、この４人で良かったなと思っています。

倉田： 私たちの代はと他己紹介でもわかったかと思うんですけど、みんなバラバラで、個性豊かで何回も「プリキュアみたい」って言っちゃっているんですけど、カラーで分けられそうなぐらい強みや、性格もいいところもみんな違うからこそ、それががっちりはまって補い合えているっていうのをプレーでもだし、プレー外でもすごい実感していて、それが私たちのいいところだと思います。

佐藤：私たちは一人ひとりの自我が強くて、それをホッケーという１つの目標でまとまっているのが奇跡みたいだなと感じています。高校とかだったらもう５人でこんなズッ友みたいな関係はないかなっていうぐらいなので。ホッケーがあって、それぞれが１つのピースになって「Lock in !」できている学年だなと思います。

長瀬：ブログでもちょっと書いたんですけど、全員性格が違くて、私自身も４年間で一人ひとりからいろんなものを吸収できたかなって思っていて、本当に一人ひとり性格もいいところも全然違うし、そこが一緒に４年間過ごしていてすごく楽しかったし、自分が成長できた一因だなとも思っています。本当に一言で言うと個性豊かだけど、全員でいるからこそいろんな良さが重なって、今チーム１つでまとめられているのかなと思います。

村山：ちょっとみんなと被っちゃうんですけど、私もブログで書いた通り、本当にみんな本当に全員バラバラな感じで、しかもポジションとかもみんな違くて、だからこそバランスよくお互いに成長し合っていけるのかなっていう風に思っています。そして、私が１人だけマネージャーだった中で、この５人だからこそ一緒に頑張っていけたと感じます。

ーー今年一番印象に残っている試合

峰岸：私が一番印象に残っているというかトラウマになってしまっている試合があって、春季リーグ順位決定予選の対防衛大学校の試合です。前半に失点してしまって、最後に得点返してくれたんですけど、結果的に１ー２で負けてしまって入れ替え戦が決定してしまいました。その試合は完全に自分のミスだったし、それをやめたくてずっと頑張ってきたのに、失点してしまったのが悔しくて。その試合では４年生でしかも主将なのにそういうミスをして、チームを良くない方向に引っ張ってしまったなっていうのが、その自分としてはすごく印象に残っています。それを経て秋季リーグでは絶対に春のようにはしないって思ったんですけど、勝ちたい相手に勝てなかったりして、悔しかったので、早慶戦とリーグ最終戦は絶対にいい結果で終わりたいと思います。

倉田：かこが大変な時の思い出を話してくれたので、私は嬉しかった試合の話をします。Bインカレの中京大戦がすごい印象に残っています。中京大学は毎年夏に合宿を一緒にやってもらっていて、関西の大学っていうこともあって強いので毎回目標としては、絶対１点は取ってみたいな感じだったんですけど、その試合は自分たちが夏を経て、成長している実感もあって、勝てるんじゃないかっていう気持ちでも挑めたっていうのも良かったし、実際の試合でも自分たちの強みである執念で勝つ、守備から攻めに繋げるみたいなところを体現できた、自分たちの強みを知ることができた試合でもあると思っているので、この秋季リーグまで戦い抜くのにすごく重要な試合だったなと思っています。

佐藤：一番印象に残っている試合は秋季リーグの農大戦です。１年間農大に勝つために練習してきたけど、結果は悔しいものになりました。結果もそうだし、内容も一人でボールラインを上げようとしてしまう自分の悪い癖が出てしまって、結局全然成長してないなと感じる試合でした。でも次こそは味方を信じてみんなで一つになって勝とうっていう決意が生まれたという点でも印象に残っています。

長瀬：私が印象に残っているのは、秋季リーグの立教戦です。１週間前にBインカレで立教に ２ー０で負けてしまって、優勝がかかったBインカレの試合で負けたのが本当に悔しかったです。その気持ちをずっと持ったまま、奈良から東京に帰ったっていう思い出があって、だからこそ１週間後のリーグ戦絶対に勝利したいって思って、私自身もどうやって相手からボール取るかについてすごく研究しましたし、実際に試合でもボール取れて、そのままシュートまで繋げられてゴールできたっていうのはもちろん点数も嬉しかったけど、実際にチームが勝利して、負けた相手に対して見返してやったっていうのが、負けず嫌いな私のとってすごい嬉しかったです。

村山：私もちょっとりなとかぶっちゃうんですけど、秋季リーグの初戦の立教戦です。私的にはその日が大雨だったので、寒いし、雨っていうコンディションが悪い中で、プレイヤーがちゃんと決めきってくれたっていうのがすごく嬉しかったです。あとはさっき言っていたみたいにBインカレからでみんなが負けてから選手のみんなが「勝つぞ！」っていう気持ちで戦っていたのを知っていたので、そういう思いがちゃんと勝利につながったっていうのが、ベンチから見ていてすごいいいなって思っていて、今回最後の順位決定戦も立教なので、あの試合みたいに勝ち切って ５位で終わりたいなと思います。

長瀬：絶対に勝ちます！

ーー自分自身の強み

峰岸：私はポジションがゴールキーパーなので、練習をしてきて、本当にいろんな人のいろんなシュートをいろんな場所から、数えきれないぐらいシュートを受けてきたので、知らないボールがないなと思っていて、どんな場面でも落ち着いたプレーができるのが強みかなと思います。試合の緊迫した場面でもスーパープレーというよりは自分がいつもやっているような、落ち着いた、いつも通りのプレーができるのが魅力です。早慶戦という大舞台でも必ずサイドにクリアするので、注目してください。

倉田：私のプレーで見てほしいところは、やっぱり守備から始まる攻めみたいなところです。さっきかこが紹介でも言ってくれたましたが、ボールへの執念っていうところは誰にも負けたくないという気持ちがあるので。そこで相手のミッドフィルダーから取り切って、そこからチャンスをどんどん作っていく、取られて危ないって思うシーンでみんなを救えるようなプレーができたらいいなと思っています。あとはフォアターンが得意なので、ドリブルも見て、スピードを持って攻め上がるので見ていてほしいです。

佐藤：強みはやっぱりヒットです。武器にもなるけど、悪魔にもなるので使うべきとこで使って本当に強みにします。

長瀬：強みは低い守備で取り切ってからの推進力です。２年生の頃から守備の姿勢の低さは買ってもいらってて、実際今もそれをチームに貢献できてるかなと思うので、それは活かしつつボールを持った時に自分でドリブルして相手を抜いたりとか、いいパスを前線に届けてシュートまで繋げられるようにしたいです。あとは点決めます！

村山：私はちょっとマネージャーなので自分のプレイスタイルとかあんまないのですが。評価していただけるのは、視野の広さです。やっぱり一人でマネージャーをやっている時間が長かったので、自分のできることを探そうと思って、結構周りをよく見て、プレー全体というかコート全体見て動くっていうのを意識しています。

ーー早慶戦への意気込み

峰岸：昨年は１ー０での悲願の勝利を１９年ぶりの勝利を飾れたんですけど、やっぱり自分たちが ４年生の時に勝ちたいって１年生の時に早慶戦を見て思ったので、４年生の集大成というか、このチームで勝ちたいって強く思っています。きっと早稲田も同じぐらいか、上回るくらい本気でぶつかってくると思うので、真っ向勝負で絶対勝ちたいと思います。

倉田：去年見た勝利の瞬間が忘れられなくて、絶対にまた見たいと思っています。しかもこのチームで、みんなと同期と一緒に勝って、最後大好きなチームで早慶戦勝ちたいと思っているので、絶対に連覇して笑顔で「若き血」歌います。

佐藤：このメンバーで戦える機会が残っていることがまず嬉しいです。いつも応援してくださっている織田会長や、遠くの試合にも朝早くからお越しくださっている大川総監督に、私はサイドバックやセンターバックのポジション取りとかでお世話になったので、いつも応援してくれる人に恩返ししたいです。頑張ります。

長瀬：私も１年生の早慶戦の時に、かこと一緒に「絶対勝ちたいね」って話したのをすごく覚えていて、自分が４年生になった時もやっぱり本当にこのチームで勝ちたいし、笑顔で終わりたいなと思うので、本当に頑張りという気持ちと、みんなと一緒で支えてくれた家族とや友達とだったり、OBOGの方々だったりとかに恩返ししたいなって思いはすごくあるので、一緒に勝って得点決めて、「若き血」もう１回歌えるように頑張ります。

村山：私も去年にベンチからみんなが勝利して、一斉にグランドに向かっていく姿を見ていて。今年は第100回大会だからこそ、この私たちが４年生として勝利っていう形で記録に残ればいいと思ってはいますし、私自身の個人的な思いとしては、主務として早慶戦準備に携わっていたので、勝利だけじゃなくてみんなの心に残るようなものに自分自身もできたらいいなと思います。

（取材：塩田隆貴）