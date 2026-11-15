【ホッケー（男子）】春秋の屈辱晴らせ！１００回目の伝統に懸ける想い／早慶戦直前４年生特集（男子編）

１１月１５日（日）に大井ホッケー競技場メインピッチにて行われる早慶ホッケー定期戦。今回ケイスポでは男子ホッケー部の高梨賢人（政４・慶應）、岩熊優空（経４・慶應）、島田風或（法４・慶應）、渡邉悠汰（政４・慶應）、森村悠太郎（法４・慶應）、臼井一真（経４・慶應）、主将・岡本遼一（経４・慶應）、主務・春日航平（法４・慶應）、中川諒（経４・慶應）、潮崎一徳（経４・慶應）、朝倉慶歩（経済４・慶應）の４年生１１名にインタビューを行った。４年間をともに歩んできた彼らの最後の早慶戦への想いとは。

ーー他己紹介

高梨→岩熊：まずホッケー面では非常に活気のある元気なプレイヤーで、特に持ち味のヒットというものがあるので、そこを注目して見ていただけるといいかなと思います。人としては、本当にアクティブで。スノボであったり、パチンコであったり、いろいろ楽しいところに全力でというところがあるので、私生活でも面白い人になっています。

岩熊→島田：ホッケーではミッドフィルダーで、同期でも一番ドリブルがうまいと思っています。心の底から。ドリブル上手いんで、チームとして、戦術の一部として機能はしてるなってすごく感じています。人としての面で言うと、バイトとか筋トレとか継続性があってそういう計画性のある部分がすごく素晴らしい人間だなと感じています。

島田→渡辺：渡辺君の紹介をします。渡辺君はホッケーではミッドヒルダーのポジションリーダーとして誰よりも声を出してます。負けず嫌いで、チームを後押ししてくれてます。人としてはアクティブでいろんなバイトをしたり、優しい一面もあるので、結構接しやすいです。

渡辺→森村：ホッケー面では本当に高校から付き合いがあるんですけど、ずっとなんでもできる万能型のプレイヤーなのかなって思ってて、ストロークもそうだし、戦術面の頭脳もそうだし、ドリブルの技術もすごいかなと思います。プライベートの面だととにかくポジティブな人だと思ってて。自分が落ち込んだり、後輩たちがスランプに陥っている時にしっかり声をかけてくれるとか、気さくなところがある、いい人なのかなというふうに思ってます。

森村→臼井：臼井とはホッケー部の中でもそうですし、大学も含めて一番長い付き合いの友人というか親友で。中学１年生の同じクラスで同じサッカー部だったんですけど、その時からもずっと同じなんで、もう１０年間同じ付き合いです。なんでもう臼井のことは一番理解しているはずですし、臼井も自分のことを一番理解してくれてるかなとは思います。プレイヤーとしては、本当にチームで一番体を張ってくれてる部員で、本当に PCで一番体を張るポジションを１年生の頃からずっとやってくれてますし、それで何本も助けられてきてきてるので本当にチームにとって欠かせないメンバーかなと思います。性格としては本当に真面目で素直でいつもニヤニヤしてるっていうのが、臼井の紹介になります。チームが和んでいるのも臼井のおかげかなと思います。

臼井→岡本：僕は我らが主将の岡本君の紹介をしたいと思います。彼はすごくホッケーにストイックで頼れる主将なんですけど、ホッケーに熱すぎるあまりに、試合では誰よりも緊張しちゃってるところがみんなから愛される理由かなと思います。性格は結構マイペースなんですけど、計画力もあったり遊びに行くときはみんなに先立って計画をしてくれたりするところも主将を感じさせるような一面があってめちゃくちゃ僕は好きです。意外で一面というところを話すとお酒が入った時にめちゃくちゃボディタッチが多くなるっていうところが僕はちょっと不思議な面かなと思います。そういったとこも好きなんで、好きです。

岡本→春日：彼はホッケー部では珍しく大学から始めた初心者として頑張っています。本当に周りみんな高校からやってる中でもすごい安定したストロークを武器にディフェンダーとして一番後ろを守ってるんですけど、敵がどんなに強くても安定したストロークで前にどんどんボールをさばいてくれるのですごい頼り甲斐のあるディフェンダーです。今年はそれに加えて、選手をやりながら、主務もやってくれていて、協力しながら各所に連絡を取っているイメージがすごいなと思っております。生活のところはずっとお金に困ってるイメージがあって。毎日部活終わった後はセブンイレブンの冷凍パスタを食べてるんですけど、大好きな=LOVEには全然関係なくお金を使い込んでいて、そこもやっぱりすごいいいなと思います。

春日→中川：中川くんは自分から見たら結構同期の中でホッケー愛が結構一番深い人間なのかなって思っていて。練習後のアフター練習もすごくいつも楽しそうにやってますし、試合中も相手が強くても臆さずに自分が好きなホッケーを楽しそうにやってるなってイメージがあって。特に強豪相手のときにすごく頼れるなっていうイメージがあります。私生活ではすごいムードメーカーだと思っていて、物室では中川の話し声が聞こえない日はないぐらいいっつもでかい声で喋ってますし、みんなの笑顔の中心には中川君がいるんじゃないかなって思います。

中川→潮崎：普通に泣きそうやな（笑）。潮崎は本当に責任感があるプレイヤーで、本当に試合で一番頼りがいがある男と言っても過言ではないと思っています。一応ディフェンスには森村っていう副将がいるんですけど、潮崎も結構リーダーシップ取ってくれたりとか本質的な発言とかしてくれて、同じディフェンダーとして頼りになってます。一方、私生活では意外と寂しがり屋な人間で、僕が部室にいるとなんか子猫みたいに寄ってきたりだとか、ちょっとツンデレ一面もあったりとか、結構意外と可愛げのあるような人間だと思ってます。

潮崎→朝倉：子猫じゃない潮崎が朝倉くんの他己紹介させていただきます。朝倉は一番チームで真面目で頑張り屋さんみたいなイメージがあって、大学１年生の時とかも結構一人で別に走るトレーニングみたいなのをお金を払って、別の施設で心肺機能を上げるために行ってたりとか、慶應ホッケースクールっていう下部組織みたいなところあるんですけど、そこでコーチをやったりとか、ホッケーに真面目だし、そういう頑張ってるイメージがあるんですけど、最近はちょっと怪我がちで試合にちょっと出てないとこもあるんですけど、怪我を克服してほしいなって思います。生活のところは春日と対照的にお金持ちでして、後輩におごる量がとてつもない、部でナンバーワンというか、歴代部員でナンバーワンだと思ってるので、そこが朝倉の豊かさというか、心の広さみたいなところなので、皆さんにぜひ見ていただけたらなと思います。

朝倉→高梨：高梨はもともとキーパーやっていたんですが、その去年に自分の意思でフィールドに転向して。そこから真面目に取り組んで、去年の秋にもメンバーとして試合でしたので、すごい尊敬してます。プレー面ではアジリティの高さを生かしてフォワードとして相手のディフェンスのプレスを行ったり、あと体でボールを取って、前にボールを運んでるイメージが強いです。私生活で言うと一番人当たりがいいのかなと思っていて、新歓で来るマネージャーとかも多分一番最初に仲良くなるの高梨なのかなっていうぐらい人当たりはいいし、後輩とも良く仲良くしてるイメージがあるので、人当たりのいい人な思い思っています。ありがとうございます。とまなんか手を挙げて

ーー４年生はどんな学年？

高梨：いい意味でバラバラっていうのがあるかなと思ってて。１２人のメンバーっていうのもあるんで、全員が一緒に行動するっていうのは１年に１回旅行行くとか、そういうところでしかないんですけど、ただここ全員が仲良いので、２、３人で遊びに行くとかそういうのは本当メンバー関わらず結構多いっていうのが、４年生が一体で仲良いというかは、もう網状に仲良いというのが本当に４年生のいいところかなっていうに思っています。

岩熊：私生活の面で言ってくれたので、ホッケーの面で４年生でチームでどんな感じかなっていうと、やっぱり主将の岡本と副将の森村と渡辺を支える感じで、みんながそれぞれそれ後輩にしっかり教えていくって感じで、全体は幹部がしっかりまとめてくれてて、それをサポートするように、他の人で努力はして、結果が実っているのかなって思ってます。特に副将の２人は後輩のことを本当に頑張って指導してるなっていうのを、４年生として見てて思ってて、その部分はすごく感化されて、自分も頑張んなきゃなっていう気持ちを奮い立たせて、日々努力してきました。

島田：自分もホッケーの話をすると高校から一緒にやってきて、結構いい順位に行けたりとかほんとみんな上手いなって思ってて、大学に入ってもみんな個人技とか上手いし、そういった面で、後輩たちも後押しして、上手くなったりとかして、まとめると本当にみんな上手くて尊敬できます。

渡辺：４年生は全員人当たりとか人付き合いっていうのはすごく大切にしているのかなっていうのが、４年生の１つの特徴かなと思ってて、それは同期内でもそうですし、同級生下級生とか幹部とかそういう肩書きに関係なくみんなで盛り上げて楽しくやっていくっていうのを意識できるような最上級生、４年生だという風に思っています。

ーー今年印象に残っている試合や場面

森村：この春・秋リーグは掲げてきた目標には届いていないので、チームとしてはあまり印象に残っている試合はないのですが、個人的には春リーグの対一橋大学戦の試合で副将であり4年生でもある自分と同じく4年生の中川で遅刻をしてしまって、試合には勝ったものの、自分たちのなにかを変えなければということで坊主にしたので印象に残っています。

臼井：春の早稲田戦が印象に残っています。その頃はチームが出来立ての時で、最初の数分で点を取られてしまって、そのままその1点で負けてしまったのは凄く悔しかったし、その試合を機に4年生としてもチームとしても気持ちの入れ方などが大きく変わったなと思います。

岡本：8月の頭に行った山中湖合宿が印象に残っています。朝から山中湖一周や砂浜ダッシュ、手押し車など起きるのが嫌になるほど本当に辛かったのですが、自分の心が折れそうな時も後輩が支えてくれて、チームの一体感や踏ん張る力がそこで養われたと思います。その合宿で肉離れを起こしてしまったり、膝を壊してしまう人もいたものの、それを上回るものが得られたのかなと思います。

春日：4年秋の早稲田戦です。その試合は例年の早稲田戦のようなロースコアな試合ではなく、3失点してしまい負けた試合なので自分としてもチームとしても悔しかった試合なのではないかと思います。次の早慶戦はこの時の借りを返すためにみんなが強い気持ちを持っているので凄く印象に残っています。

ーー早慶戦のキーマン

中川：藤野祥太郎（法２・慶應）です。1年生ながらＭＦのスタメンを張っていて、球際も強く、練習中も主体的に動いてリーダーシップを持っているので、チームに勢いを持たらしてくれる選手だと思うので、早慶戦ではキーマンになってくると思います。

潮崎：4年生は勿論活躍してくれると思うので、下級生から選ぶとすると越前谷周平（経１・慶應）です。チームのFWの中でも得点能力があり、いつも結果を残してくれるので、今回も3点位取ってくれることを期待しています。

朝倉：河野明彦（政３・慶應）です。彼はキーパーなので例年接戦になる試合が多い早慶戦で最後ゴールを守ってくれるのではないかと思います。またチームも守備から流れを作ってカウンターで点を取る流れなので、彼が止めればチームも盛り上がるし、流れも掴んで行けると思います。

ーー早慶戦への意気込み

高梨：8月からずっと怪我をしてしまっていたので、まずは試合に出れるように頑張ります！

岩熊：あまり試合には出ることがないので、まずは出場できるように頑張ります！

島田：個人技で早稲田を圧倒して、公式戦初ゴールを決めたいと思います！

渡辺：春・秋共に悔しい思いをしているので、死ぬ気で勝ちに行きます！

森村：今回は記念の100回大会なので、今までお世話になったOBや後輩、同期と最高の瞬間を味わえるように絶対勝ちます！

臼井：最後の早慶戦なので、身体が壊れてもいいので死ぬ気で勝ちに行きます！

岡本：まだ自分が点を決めた早稲田戦は負けたことがないので、しっかり点を決めてチームを勝たせられるように頑張ります！

春日：自分は主務なので、全員で笑って終われる早慶戦にしたいです！

中川：早慶戦は想像するだけでも緊張しますが、自分らしく楽しんでプレーしたいです！

潮崎：4年間の集大成として、DFとして相手を無失点に抑えて早稲田を倒したいです！

朝倉：まずは試合に出て、出た時には全てを出し切りたいです！

（取材：塩田隆貴 記事：塩田隆貴、佐藤成）