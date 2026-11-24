第４４回東京六大学女子バスケットボール対抗戦の最終戦・東大戦。立ち上がりから東大を圧倒すると、第１Ｑから３５－２と大きくリードする展開に。その後も手を緩めずに攻め続けた慶大は、４０分で１２３得点を奪い９７点差で大勝。今シーズン、そして４年生のラストゲームを快勝で飾った。

２０２６／１１／１５（日）＠立教大学 新座キャンパス

第４４回東京六大学女子バスケットボール対抗戦

１Q ２Q ３Q ４Q 合計 慶大 ３５ ２３ ２４ ４１ １２３ 東大 ２ ５ ９ １０ ２６

第１Ｑ

ジャンプボールを制した慶大は、序盤から積極的に攻撃を仕掛ける。松岡優希乃（商３・国立）が２Ｐシュートを沈めると、慶大はその後も３Ｐシュートを連続で決め、試合の主導権を握る。さらに砂山ひかる（政４・慶應女子）のレイアップ、濵月綾菜（商４・長崎西）の２Ｐシュートと得点を重ね、守備でも相手のボールを奪うなど、攻守にわたって躍動。榎本京佳（経３・慶應女子）のシュートがエンドワンとなり、開始４分で１５ー０のランを記録した。

その後も慶大の勢いは止まらず、タイムアウト明けには堅いディフェンスで東大のショットクロックバイオレーションを誘う。攻撃では松岡が自ら切り込んで２Ｐシュートを決めると、濵月、砂山も続けて得点。さらに山村理紗（法３・中央大附属）から砂山へ巧みなパスが通り、息の合ったコンビネーションから得点を重ねる。終盤にも山形楓（商２・函館中部）のノールックパスから砂山がシュートを沈めるなど、鮮やかな連携も光った。守備でも積極的にスティールを狙い、相手に攻撃の機会を与えない慶大。３５ー２と大きくリードして第１Ｑを終えた。

第２Ｑ

第２Ｑも慶大は攻守にわたって積極的な姿勢を見せる。山形が２Ｐシュートを決めると、続けてスティールからチャンスを演出。さらに自身のシュートのこぼれ球を拾って得点につなげるなど、存在感を発揮する。松岡、山形も続けて２Ｐシュートを沈め、鏡葵衣（経１・慶應湘南藤沢）も３Ｐシュートを決めてさらにリードを広げた。

その後は、両チームのタフなディフェンスで、得点が伸び悩む時間帯が続く。それでも砂山が３Ｐシュートを沈めると、小川佳凛（商２・長崎西）も体勢を崩しながらシュートを決め、オフェンスリバウンドからも得点。タイムアウト明けもスティールから好機をつくる中、濵月が相手の背後から鮮やかにボールを奪い、そのまま得点につなげる。見事なプレーに会場からも大きな歓声が上がった。さらに慶大が３Ｐシュートを沈めると、会場の盛り上がりは一層高まる。相手も負けじと攻撃を仕掛け、試合のスピード感が増す中、第２Ｑを終えた。

第３Ｑ

前半を５８－７と大きくリードして折り返した慶大。第３Ｑ、砂山のパスカットからの速攻で得点を重ねると、濵月、山村も続き、東大を突き放していく。その後も濵月が立て続けにシュートを沈め、小川も着実に得点、コート上の選手が代わる代わる攻撃を牽引。こぼれ球を粘り強く拾い続けて濵月がシュートを決めると、終盤には鏡が３Pシュートを決め、８２－１６と大量リードを保ったまま最終Ｑを迎えた。

第４Ｑ

第４Ｑも慶大の猛攻は止まらない。山形の得点で幸先よくスタートを切ると、砂山が速攻からシュートを沈め、濵月もリバウンドから得点につなげる。そして、山形の３Ｐシュートでチームの得点は１００点に到達。その後も、砂山がゴール下へ果敢に切り込むなど、攻撃を強めていく。試合終盤には、濵月から砂山へと鮮やかなパスが通り、４年生同士の息の合ったプレーで得点を奪った。最後の１０分間で４１得点を挙げた慶大は、１２３－２６で東大に快勝した。

４年生にとっては、これが大学バスケ最後の一戦。最後までコートを駆け抜ける４年生に呼応するように、他の選手たちもそれぞれの持ち味を発揮した。スタッフ陣も含め、学年や役割を超えて一丸となって臨んだ今季最終戦。チーム全員で、その最後の４０分間を戦い抜いた。

今季掲げたスローガンは「懸信」。一戦一戦に懸命に打ち込み、仲間を、そして自分自身を信じて戦うという思いが込められている。目標としていた入替戦出場、２部昇格には届かなかったが、最後まで懸命にボールを追い、仲間を信じてプレーをつないだ慶大。掲げた言葉を最後の一戦まで体現し、２０２６シーズンを締めくくった。

（取材、記事：本橋未奈望、石田愛未、取材：新妻千里、山内悠暉、武井江里子、奥秋柚生）

【選手インタビュー】

＃５ 濵月綾菜（商４・長崎西）

ーー大学ラストゲームを終えて率直な気持ちを

六大学リーグを通して、誰もケガせず無事に全員で試合をすることができてすごくホッとしています。

ーーリバウンドで優位を作れていたと思うがＣとして意識していたことは

Ｃやはり身長を活かしたリバウンドというところで、「自分が全部取ってやるんだ」という強い気持ちで臨みました。

ーーリーグ戦から主将の岡部愛（薬４・仙台ニ）選手がケガでコートにいる時間が短かったが

４年生でコートに立つのがひかる（＝砂山）と私だけで、４年生がコートに立つ時間が短い時期がありましたが、そんな中でもコート立っているからこそチームのために声を出すとか、仲間を鼓舞するとか、そういうところを意識して積極的にやってきましした。愛（＝主将・岡部）自身もすごく悔しい気持ちがあったと思いますが、弱い姿を見せずにずっとチームのために声を出していて、試合に出るときには必ず３Ｐを決めて自分の役割を果たしていました。４年生はそれぞれが苦しい思いがあったと思いますが、最後まで走り抜けることができて、同期には感謝しかないなと思っています。

ーー副将としては

コート内外に関係なく声を出し続けて鼓舞し続けるという部分を特に意識してやってきました。

ーーラストイヤーへの思いは

「引退するときに後悔なく終わりたい」という思いでずっと取り組んできました。チーム目標は達成できず悔しいですが、私個人としては後悔ややり残したことはないと思っていますし、応援してくださった方々にも感謝しています。

ーーインサイドの面で後輩に期待することは

身長に関係なく、リバウンドやルーズボールなどの泥臭い部分を一人ひとりが徹底してやってくれているので、その泥臭さや機動力を活かして、来年は絶対に目標を達成できるように頑張ってほしいなと思います。

＃６ 砂山ひかる（政４・慶應女子）

ーー今日の試合を振り返って

最後の試合として良いゲームだった、というのが全体の印象です。特に、前半から相手に合わせることなく、自分たちのプレーを４０分間徹底できたことが良かったです。

ーーバスケットボール部での４年間を振り返って

楽しいことばかりではなかったですが、こうして引退を迎えた今、「続けてきて良かった」というのが一番率直な感想です。その分得られたものも大きかったと思うので、これからの人生でこの経験が活きる場面を一つひとつ噛みしめながら歩んでいきたいです。

ーーこの１年間でチーム・個人ともに成長したところは

チームとしては、最初は実戦経験が少ないメンバーが多い状態でスタートしましたが、その中でもこの六大学リーグにかけてローテーションの幅が広がり、選手層も厚くなりました。様々なプレーができるようになったことは一つの成長かなと思います。個人としては、１対１を仕掛けるタイミングやスピードの出しどころなどを、やみくもにではなくしっかり判断できるようになったことも成長したところだと思います。

ーー４年生として、どのようなことを意識してチーム作りをしたか

私はとにかく自分の背中で見せるというか、行動で示したいと思っていたタイプだったので、誰よりも声を出すことや練習から気合を入れて取り組むことなど、姿勢で示すようにしてきました。特に、私がチームに関われなかった時間も多かったので、その分を取り返すという気持ちで、練習や試合に参加できるところは一生懸命積極的に行動を起こしてきたかなと思います。

ーー後輩へのメッセージ

今年は戦績としては振るわず、自分たちの目標「２部入替戦出場・２部昇格」を達成できなかったことに悔しさがすごく残っています。この悔しさを来年、新しいチームで戦績という形に変えてくれたら嬉しいので、後輩のみんなにこのバトンを受け継いでいってほしいです。

野呂優子コーチ

ーーこの１年間で、チームがどのように成長したか

昨年出場していた選手たちが引退し、新しいチームではスタメン５人がほとんど入れ替わったので、選手も自分たちも苦しい一年だったというのが率直な意見です。それでも、選手たちが何か表現しようとする姿勢は感じていました。しかし、それが中々結果に結びつかず、選手自身も相当悩んだと思います。それでも試合は待ってくれないですし、その辺りが厳しい一年だったなと感じます。終盤には少しずつ慶應らしいバスケができるようになったと思いますが、やっぱりそれでもやることはまだまだ沢山あって、それを一つひとつ潰していってもらえればなと思っています。

ーー引退する４年生との一番の思い出は

今の４年生は、自分が来た年に１年生から２年生に上がるタイミングで、一緒に過ごした時間が一番長い選手たちなので思い入れもすごくあります。楽しいことばかりではありませんでしたが、それでも練習中笑顔で、自分の話をよく聞いてくれて、何かやってやろうという気持ちが伝わってくる学年でした。どれが楽しい思い出というよりも、日々一緒にやっている時間そのものが楽しかったです。

ーー４年生にかけたい言葉

まずは「お疲れ様」と一番に言いたいです。卒業してバスケを続ける人はいないとは思いますが、４年間体育会に所属したうち３年間は自分とバスケをやってきた中で、バスケだけではなく、気持ちの持っていき方や私生活にもつながるような指導をしたつもりなので、社会人になっても役立ててほしいです。困ったときや悩んだときに「コーチがこんなこと言ってたな」と思い出してもらい、悩みを解消できる材料になってくれていたら嬉しいと思っています。