日本一達成に向け「ＡＬＬ ＩＮ」を貫き続けている慶大蹴球部。ここまで対抗戦で３勝２敗と着実に成長を遂げているなかで、１１月２３日にラグビーの聖地・秩父宮で第１０３回早慶戦を迎える。宿敵・ワセダとの伝統の一戦を前に、蹴球部員たちの心境に迫った。

今回はケイスポラグビー班が、西本友哉（法１・桐蔭学園）選手、浅野優心（政１・慶應志木）選手、喜瑛人（文１・桐蔭学園）、竹内楓稀（総１・桐蔭学園）選手に対談形式でお話を伺いました（取材：１１月３日）。ぜひ最後までご覧ください！

－－他己紹介

西本→浅野：優心は、ラグビーとかに関してはめちゃくちゃ真面目で、練習態度も真面目で、全部の練習に全力で取り組む感じでは想像通りなんですけど、意外とオフグラウンドではそんなちゃんとしてないというか（笑）。部屋は汚いし、あとは何だろうな……。真面目風だけど、意外と適当なところもあるかなっていうのが、僕から見た優心です。そんぐらいで。

浅野→竹内：じゃあ僕が紹介するのは竹内楓稀君で。（自分以外の）３人はみんな桐蔭学園出身なんですけど、一番子どもっぽいというか（笑）。新入生のなかでも一番子どもっぽい気はしてて。でもその中にもラグビーに対するパッションや姿勢っていうのはいいものがあると思うので、その抜けてる部分と真剣に取り組む部分でチームにいい影響を与えてくれるんじゃないかなっていうところが、竹内君のいいところかなと思ってます。

竹内→喜：じゃあ僕が紹介するのは喜瑛人君です。高校同じなんですけど、小学低学年くらいから知ってて、古き仲なんですけど。高校でも花園で大活躍なんですけど、本当にだらしなくて（笑）。もう部屋は汚いし、あと朝起きたら入力しなきゃいけない「ONE TAP」っていうのがあるんですけど、一番入れてなくて（笑）。生活のところは本当にだらしなくて尊敬できないんですけど、ボール持った時だけ非常に尊敬できます。そんな感じです。

喜→西本：まあ友哉（西本）は、桐蔭の時もずっとバカにされてきた感じなんですけど（笑）、意外と大事なところで突発的に活躍したりする感じで。大事なところでは結構活躍してくれるっていう印象です、ラグビーのところで。私生活は……基本だらしないっていうのはあるんですけど（笑）

ーー今季ここまでを振り返って

西本：僕は花園が終わってから１月に手術をして、春はずっと肩のリハビリをしていて、みんなの練習を見ながら「出たいな」って感じで過ごして、夏前に復帰しました。秋はちょっとずつ出させてもらえるようになって、プレータイムももらえたんですけど、まだ自分のやりたいプレーができていないので、少しずついい方向に持ってきているけど、もうちょっと自分の強みを出せるプレーができたらなと思っています。

浅野：僕は入部して始めのほうは普通にプレーさせてもらってて、春の明治戦でＡチームに出させてもらったんですけど、出て数分で怪我してしまって。そこからリハビリが３か月間くらい続いて、夏合宿で復帰して徐々にチームに馴染むことができました。秋に対抗戦に出られたのは良かったと思うんですけど、まだまだライバルが多い中で、もっと自分の存在感を示していけたらなと思っています。

竹内：自分は、こんなに早く対抗戦に出られると思ってなかったのが本音で。春はジュニアのチームでプレーしていて、夏過ぎからＢチームに絡めるようになって、初めて出た対抗戦の帝京戦でブースターとして出た時に、想像以上のプレーができて自信がつきました。まだプレータイムは長くないですけど、この後もジュニア戦や対抗戦で活躍できるようにやっていきたいなと思いました。

喜：春に流経大戦や新人早慶戦に出させてもらって、そこで怪我をして、８月中旬くらいに復帰しました。夏はチームのシステムに慣れていなくて時間がかかったんですけど、最近やっと馴染んできたかなという感じです。自分がやりたいプレーとチームで動くところをうまく擦り合わせながら、存在感を示していきたいなと思っています。あとはスクラムやラインアウトモールなどのセットプレーの安定感を磨いていきたいです。

ーー高校と大学でレベルの差を感じた部分や、逆に通用するなと思った部分は

浅野：高校の時は、モールを筆頭に自分たちのチームに合ったプレーをやっていて、周りの人が見たらラグビーとは言えないようなラグビーをやっていたんですけど、大学に入ったらそうもいかず、デフォルトのラグビーをやっていく中で、自分がやってこなかった動きやプレースタイルに適応するのに秋まで全然慣れなくて。具体的に言えば、ラインの深さとかボールを受けるタイミングとか、、、そういったところで全然順応できていなかったのですが、夏合宿あたりから先輩たちに教えてもらって徐々に取り込めてきたかなと感じています。

喜：高校の時からボールキャリーやタックルのコンタクトシチュエーションは強みとしてプライドを持ってやっていて、そこは大学でも通用するなと思ったんですけど、大学はディフェンスが厚くて、１人目を飛ばしても２人目のサポートが早くて、そこで体が浮いて（タックルで）刺されちゃうみたいな場面が多く、高校だったら行けていたところが行けなくなったりしている部分があります。また、チームのシステムの動きっていうのもまだ完全には自分のものにしきれていないので、そこも試行錯誤やっている状況です。あと、高校と大学で一番違うなと感じているのはスクラムです。大学ではスクラムのまとまりが大事ですが、自分は高校まで一人でスクラムを組んでいたような感じだったので、後ろの力を丁寧に伝える動作がまだ完璧じゃないのかなと。そこも磨いていきたいです。

西本：高校の時は何も考えずにプレーすることが多くて、ただボールを持って走るみたいな感じだったんですけど、大学に入ったらそれだけじゃフィジカルも強い相手がいるし、そもそも自分は足遅いしで、通用しないなと。先輩の小野澤（＝謙真／環３・静岡聖光学院）さんや田村（＝優太郎／総３・茗渓学園）さんたちはめちゃくちゃラグビーＩＱが高くて、自分はそういう部分を学ばなきゃいけないなと思っています。ラグビーへの理解や考え方を学んで、もっとラグビーを知れば面白くなると思いますし、自分の強みも生きてくるのかなと感じています。

竹内：高校と大学でシステムの決まり具合が一番違って、高校は決まったシステムとかはなくて、自由にプレーしていたんですけど、大学はアタックのやり方がきっちり決まっていてびっくりしました。自分はＳＨなのにパスがあまりうまくなくて（笑）高校の時は声をかけて近くに寄ってもらうこともあったんですけど、システムが決まっている分距離の遠いパスも放らなきゃいけなくなったことは苦労した点ではあります。ですが、立ち位置が決まっている分テンポを出す上ではやりやすくなった部分もあります。あとはディフェンスでも高校の時とシステムが変わりました。高校の時は自分はディフェンスラインに参加せず、蹴り合いに参加するような役割だったので、ディフェンスの時に前の方にいなかったんですけど、ディフェンスラインに参加して、自分の大好きなタックルにいけるようになったので、楽しいです（笑）

ーー上級生とのコミュニケーションで意識していることは

西本：謙真（小野澤）さんや優太郎（田村）さん、同じＢＫの先輩たちが教えてくれることが多くて、対抗戦だけじゃなくて、ジュニアの試合後にもアドバイスをくれるので本当にありがたいです。あとは、ＩＱ高い系ではないですけど（笑）桐蔭の先輩の草薙拓海（政２・桐蔭学園）さんも、高校の時からなんですけど、優しくて経験豊富で、色々教えてくれるので感謝しています。

浅野：同じポジションの松田（＝怜大／環４・桐蔭学園）さんや笠原悠真（政４・慶應）さんが４年生として引っ張ってくれていて、わからないところがあればすぐ聞くようにしていますし、優しく返してくださるのでありがたいです。最近４年生の石野（＝創太郎／理４・川和）さんともキックの個人練習をしたりしています。上級生から知識や経験を聞くところは大事にしています。

竹内：ハーフというポジション柄、指示を出さないといけないので、１年生だからといって遠慮せず、自分から言うべきことは言うようにしています。練習後にもＦＷの先輩方がレビューをくださったり、同じポジションの森航希（環４・桐蔭学園）さんや尾関（＝航希／政２・慶應）さんとキック練習をしながらアドバイスをもらったりしています。

喜：コミュニケーションを取る上で、遠慮しないっていうところを意識しています。チームのシステムとのバランスも考えながらですけど、自分がキャリアーになりたい時は「放って」ってコミュニケーションを取るときもあります。１年生だからと遠慮していたら自分の強みが消えちゃうので。スクラムの部分では、中谷（＝太星／環３・東福岡）さん、浦城（＝尚生／商３・慶應）さんたちと比べて自分は体格が小さく、タイプが違うので、同じポジションの人に直接質問するとかはあまりないですね。ただ（スクラムを）組む中で、下半身の使い方などを見て真似したりということはしています。

ーー今シーズン最も印象に残っている試合は

竹内：やっぱり帝京戦ですね。秩父宮で観戦したことはあったんですけど、プレーするのは初めてで、入場して下からスタンドを見上げた時に「すげえ」って圧倒されて。言葉にするのが難しいんですけど、本当にすごくて（笑）。あとは、実際に試合をしてみて、どう頑張っても前に出れないとか、守っている中でどんどん下がっちゃうとか、そういう部分で帝京の強さや差を体感できたという意味でも、すごくいい経験で印象に残っています。

喜：僕も帝京戦ですね。大学で一番強いチームと対戦できたことがまずとても嬉しかったです。強いチームの選手に体をぶつけて相手を飛ばしたら、やっぱり嬉しいですし。実際、ボールキャリーやタックルで通用することが分かりましたし、逆にスクラムでは押されてしまったので、改善が必要な部分も分かりました。手応えと課題、両方が明確に見えた試合でした。

浅野：僕は対抗戦の日体大戦です。初めてスタメンで８０分フルで出させてもらった試合で、嬉しさよりも悔しさのほうが印象に残っていて、ギリギリ勝ち切ることはできましたが、プレッシャーに押される場面が多くて、自分の中でもミスが多かったと感じた試合でした。相手がプレッシャーをかけてくる中でプレーを安定させる難しさを学んだ試合でした。

西本：僕は帝京戦が一番楽しかったです。プレーの部分とはちょっと違うのですが、相手の１１番と１４番が桐蔭の同期でした。他の試合で桐蔭出身の選手とトイメンになったこともありましたが、同期は初めてだったんです。直接コンタクトする場面はなかったですが、かつての仲間と敵として戦ったことが新鮮で、印象に残っています。

ーー日体大戦では4人全員スタメン出場された。その時を振り返って

西本：メンバー発表の直前までＢチームだったので、スタメンと聞いた時はめちゃくちゃびっくりして、緊張のほうが勝っちゃいました（笑）。

浅野：１２番を背負って戦える嬉しさと責任感がありました。この４人で出られることは普段の練習から一緒にやってきた仲間なので安心感がありましたし、緊張を和らげてくれました。

竹内：メンバー発表の時は嬉しくて気合いが入ったんですけど、試合が始まってみると自分の持ち味のテンポが出せなくて、苦しい流れが続いて悔しい気持ちが残った試合でした。

喜：スタメンと言われた時はそんなに気負いはしなくて、リザーブの時と変わらずいつも通り自分のプレーをやろうと思って臨みました。スクラムでは浮かずに沈みながら前に出ることが出来て良かったんですけど、ボールキャリーで一個悔しい場面があって。相手のすごく体格の大きい選手に対して「思いっきり突っ込んだろう」と思って当たったら逆にひっくり返されてしまったのがすごく悔しかったです。自分の方が小柄なのに、相手より高い姿勢で当たってしまったのが原因で、もっと低く当たろうと再認識したシーンでした。

ーーご自身の強みと、それを磨くために意識していることは

喜：ボールキャリーとタックルが強みなので、積極性を持って全部のプレーに参加することを意識しています。８０分の中でボールに触れる機会は限られているので、１回１回のキャリーで、システムから外れない範囲で自分のやりたいようにやるようにしています。自分のフィジカルにはプライドを持ってやっているので、いつでもその強みを発揮できるように準備して、積極性をもってプレーしています。

浅野：僕もボールキャリーが持ち味で、フィジカルには自信を持っています。ＣＴＢの中では体重が重い方なので、それを生かして前に出るプレーを意識しています。大学に入って相手のフェイクや間合いを工夫するようになり、自分なりの間を磨いてきていて、それが少しずつ形になってきている感触があります。あとは、運動量の部分も最近意識していて、オーガナイズもＣＴＢの重要な役割の一つなので、チームのアタック・ディフェンスを動かせる起点になるような選手を目指しています。

西本：僕は足が速くない一方、バックスリーの中では体重が重い方なのでフィジカルを生かしたキャリーが強みです。あとは、大学レベルになるとディフェンスの練度が上がって、簡単に自分がもらいたい状況でもらえるシーンも少なくなっているなかで、ボールの受け方も意識しています。外側のポジションなので余裕があるからこそ、周りへの状況伝達や声かけを意識して、自分の強みを出せるボールのもらい方を工夫しています。

竹内：自分の強みは（配球の）テンポとタックルです。テンポの部分は自分の力だけでどうにかできるものではないので、ＦＷとしっかり喋ってテンポをコントロールすることを意識しています。また、自分は身長も部内で一番小さいですし、体重も軽いので、「タックル向いてないんじゃないか」と思われるかもしれませんが、相手が大きい分、自分は足元へ低く突き刺さることができるのが強みだと思っています。スクラムから相手の８番が持ち出した時など、足元に入れば負けることなく一発で相手を倒すことが出来るという経験もできましたし、自分の小ささを低さという武器に変えて戦っていきたいと思います。

ーー今シーズン一番苦しかったことと、それを乗り越えた方法やその苦しみから学んだこと

西本：肩の手術をしてから半年以上リハビリが続いていたことです。復帰が決まりかけてまた白紙になるみたいなこともありました。他の１年生が活躍している中でなかなか復帰できなかった時期が一番しんどかったです。Ａチームの先輩たちと一緒にリハビリをする中で刺激をもらって、モチベーションを保って乗り越えることができました。

浅野：春に入学してすぐの頃が一番しんどかったです。高校と大学のラグビースタイルの違いに戸惑いました。今まで疎かにしてきた部分、あまり目を向けてこなかった部分が大学レベルだとベースになっていて、、基礎スキルを一から見直す中で、同期と自主練したり先輩たちの動画を見て学んで、徐々にチームのシステムに馴染んでいきました。

喜：新人早慶戦のあとの怪我の期間が一番苦しかったです。早くチームに順応したい中で、怪我でそれが出来なくなってしまって、、でも、その期間に体の使い方や柔軟性を見直して、ストレッチやケアの大切さを実感できたのはプラスになりました。

竹内：みんなと違って怪我とかはなかったんですけど、スタミナの部分で差を感じました。日々の練習でフィットネスや走力で同じポジションの先輩たちに全くついていけず、打ちのめされることが多くて。山中湖合宿の坂道ダッシュとかでも大きな差を感じました。同じポジションの選手とはどうしても比べられるところなので、変えていかないと肩を並べることは出来ないと思いましたし、少しでも追いつけるように走り込んでスタミナをつけていきたいなと感じました。

ーー高校時代に見ていた早慶戦の印象は

喜：伝統があって特別な舞台だなと思っていました。新人早慶戦で同期と戦って勝てたのも嬉しかったですし、あの舞台に立ちたいという思いがより強くなりました。

浅野：高校の時から秩父宮に見に行っていて、志木高の先輩たちが出ているのを応援していて、憧れの存在でした。大学に入って先輩たちの熱量を感じて、本当に大きな試合なんだなと実感しています。新人早慶でキャプテンを任せてもらい、同期とミーティングを重ねて勝利に結びつけられてよかったです

西本：高３で慶應に入ることが決まってから見に行って、観客の熱気やプレーする先輩たちの姿に圧倒されて、自分もこの舞台でプレーしたいと強く思いました。部活全体で盛り上がる特別な試合だと感じています。

竹内：僕も高３の時に見に行って、スタジアムが黄色と臙脂に染まっている景色が本当にかっこよくて。あの舞台に出て活躍したいという思いが、日々の練習のモチベーションになっています。

ーーワセダで意識している選手は

喜：ＨＯ堂薗尚悟（スポ１・桐蔭学園）ですね。桐蔭で一緒にスクラムを組んできた仲間で、走れてフィジカルもあるすごい選手なので、試合に出たらスクラムで絶対に負けたくないです。

浅野：１３番の東佑太（スポ１・東海大仰星）です。高校の時から「花園十傑」みたいなものに選ばれていて、すごい選手だなと思っていました。また、新人早慶で自分も彼もキャプテンマークを巻いていたこともあり、同世代のＣＴＢとしてタックルでもキャリーでも負けたくない気持ちが強いです。

竹内：ＳＯの竹山史人（スポ１・桐蔭学園）です。高校時代９番と１０番でハーフ団を組んでいて、クラスも一緒で苗字も似ていたので、席も前後で近かったです。新人早慶では自分があまり出られず、まだ試合したと言えないので、秩父宮で戦いたいという思いが強いです。

西本：僕も堂薗と竹山ですね。堂薗は、肩の手術を同じ日にして、連絡を取り合いながら一緒にリハビリを乗り越えてきた仲間なので、敵として秩父宮で戦えるのがすごく楽しみです。

ーー早慶戦における慶應のキーマンは

喜：ＰＲの井吹勇吾（環３・桐蔭学園）君ですね。井吹君のスクラムがなかったら優位に進められなかった試合も多くあると思っているくらい、スクラムがめちゃくちゃ強いです。また、フィールドでも運動量があってボールキャリーもタックルもできるので、キーマンだと思います。

竹内：笠原悠真さんです。１３番としてキャリーもタックルも一番体を張ってチームを救ってくれる存在で、相手に抜かれたと思ったところで悠真さんの腕が伸びてきて止めてくれたり、キャリーでも強いヒットで一歩、二歩と前に出てくれる場面は対抗戦で多く見られていると思います。あとは、山中湖合宿で自分と同じ部屋だったのもあるので、頑張ってほしいなと思っています。

浅野：ＦＢの田村優太郎さんです。試合中も練習中も誰よりも声を出してチームを引っ張っている存在で、チームに安心感を与えてくれますし、彼の声でコミュニケーション、コネクトが生まれてると思っています。また、ハードワーカーで、誰よりも走ってディフェンスも最後まで追い続けてくれますし、尊敬出来る部分が多い先輩ですし、着いていきたくなる存在です。そんな優太郎さんがキーマンになると思います。

西本：僕は草薙拓海さんです。ボールを持ったら何かやってくれるんじゃないかというワクワク感があります。例えば、明治戦のラストのトライとかもあの人らしさが出たプレーだったと思いますし、いざという時に打開してくれる選手だと思います。 ボール持ったら絶対にゲインしてくれると思うので、楽しみにしていただければと思います。

ーー最後に、早慶戦に向けた意気込みを一言ずつお願いします。

喜：出るためにしっかり準備して、もし出られたら早慶戦という舞台を特別視しすぎず、大学トップのチームと戦える楽しさを噛み締めてプレーしたいです。

竹内：まずはメンバーに選ばれるよう準備して、出られたら1年生らしくフレッシュに、出られない先輩たちの思いも背負って１００%出し切って勝利に貢献したいです。

浅野：メンバーに入るために全力でアピールして、出られたら強みであるボールキャリーとフィジカルで相手に脅威を与えられるプレーをしたいです。

西本：試合に出ることが一番の目標なので、あと２週間しっかり準備して、出られたら強い相手に対して自分のプレーがどこまで通用するか楽しみながら、感謝を持って勝利を目指します。

ーーお忙しい中ありがとうございました！

（取材／記事：髙木謙）