日本一達成に向け「ＡＬＬ ＩＮ」を貫き続けている慶大蹴球部。ここまで対抗戦で３勝２敗と着実に成長を遂げているなかで、１１月２３日にラグビーの聖地・秩父宮で第１０３回早慶戦を迎える。宿敵・ワセダとの伝統の一戦を前に、ケイスポラグビー班が試合のキーポイントを分析する。
今季の慶大は、昨季からメンバーの入れ替えが少ないＦＷ陣によるセットプレーを武器としている。対抗戦ここまでで勝利した３戦はいずれもセットプレーで主導権を掌握。青学大戦ではスクラムから２トライ、立教大戦ではラインアウトからのモールで２トライと、それぞれのセットプレーが得点に直結する場面も多く見られた。また敗れた帝京大、明大との試合でも、スクラムで相手のペナルティを誘うなど、その完成度は対抗戦トップクラスと言っても過言ではない。
セットプレーは８対８、ＦＷ同士が繰り広げる団体戦。１人の力のみで戦うわけではない。だが、あえてセットプレーのキーマンを１人選ぶとするならば、ＰＲ井吹勇吾（環３・桐蔭学園）を挙げたい。相手の３番（右ＰＲ）に強烈なヒットを浴びせ、ペナルティ奪取の起点を作る井吹。彼のトイメンとなるワセダの右ＰＲ前田麟太朗（スポ３・桐蔭学園）は、高校時代、井吹と共に花園制覇を成し遂げたかつての戦友だ。そして、前田も井吹と同様、スクラムを武器とする選手。世代ナンバーワンスクラム戦士を決めるマッチアップに注目が集まる。
伝統的にワセダが得意とする展開ラグビーを防ぐ上で、重要なのはブレイクダウンファイトだ。ワセダはシーズン序盤から中盤にかけて怪我人が多発していたが、この試合に向けて途中出場からインパクトを残した副将・松沼寛治（スポ４・東海大仰星）、１年生ながらＦＢで出場機会を確保している吉廻温真（スポ１・早稲田佐賀）らがスターターに復帰。これに伴い司令塔・服部亮太（スポ３・佐賀工）がＦＢから本職のＳＯに戻るなど、完全体に近づいている。昨年の対抗戦や今春の招待試合では、「魂のタックル」を突き刺しても、ワセダの素早い展開ラグビーを封じることができなかった。早慶戦勝利を掴むには、タックルの直後に起こるブレイクダウンでプレッシャーをかけてボールを奪い返すか、配球のテンポを落とさせ、ディフェンスラインを整え続けることが重要だろう。ディフェンスのキーマンはＮＯ８の中野誠章（文３・桐蔭学園）と、ＣＴＢ笠原悠真（政４・慶應）副将。中野はスティール、笠原はタックルを武器とするタイプの異なるファイターだ。主将・恩田優一郎（政４・慶應）がメンバー外となった中で、恩田と同じポジションを務める中野、そして代役としてゲームキャプテンを務める笠原が、ここぞの場面でピンチを摘み取り、攻撃の起点を作れるかに注目だ。
また、今季のワセダは対抗戦５試合でわずか２３失点という堅牢な守備も強みとしている。さらにこの試合に向け、今春の早慶戦で鋭いタックルを連発し慶大を苦しめた名取凛之輔（スポ２・⼤阪桐蔭）が復帰。アウトサイドのディフェンスは更に強固になった。慶大は、前へ出る力強いボールキャリー、多数のオプションを絡めてピッチの横幅を最大限に使ったパスワーク、そして相手のディフェンスラインの背後を突くキックを絡めた「３Ｄアタック」で、ワセダの牙城を崩したい。ルーキーイヤーの昨季から１０番のジャージを身にまとう絶対的司令塔・小林祐貴（政２・慶應）、中学時代はワセダクラブでプレーした経験も持ち、元バックスリーらしいキレのあるステップで敵陣を切り裂くＣＴＢ松田怜大（環４・桐蔭学園）、苦手だったと語るキックも武器に変えたオールラウンダー・田村優太郎（総３・茗渓学園）がゲームを司り、赤黒の防壁に風穴を開ける。また、本職ＰＲながら背番号２０を着けてベンチ入りしたルーキー・喜瑛人（文１・桐蔭学園）を筆頭に、ブースターにはボールキャリーを強みとした選手が多く名を連ねている。打倒ワセダには、２３人の総和で生まれる底力が求められるだろう。
２０１０年以来勝ちがない早慶戦。それでも、目標である日本一を成し遂げる上で、宿敵ワセダは必ず越えなければいけない壁である。チーム始動から貫き続けてきた「ＡＬＬ ＩＮ」の成果を発揮し、秩父宮に勝利の凱歌を轟かせよ！
（記事：髙木謙）
|慶應義塾大学
|先発
|#
|氏名
|身長(cm)/体重(kg)
|学部学年
|出身校
|1
|井吹 勇吾
|175/101
|環３
|桐蔭学園
|2
|藤森 貴大
|173/102
|経４
|慶應
|3
|中谷 太星
|180/115
|環３
|東福岡
|4
|本田 李成
|180/93
|政２
|慶應
|5
|山﨑 太雅
|189/107
|商２
|県立浦和
|6
|西野 誠一朗
|184/97
|法２
|桐蔭学園
|7
|申 驥世
|175/97
|文２
|桐蔭学園
|8
|中野 誠章
|176/105
|文３
|桐蔭学園
|9
|森 航希
|170/75
|環４
|桐蔭学園
|10
|小林 祐貴
|168/78
|政２
|慶應
|11
|小野澤 謙真
|180/88
|環３
|静岡聖光学院
|12
|松田 怜大
|174/86
|環４
|桐蔭学園
|13
|笠原 悠真
|178/83
|政４
|慶應
|14
|草薙 拓海
|176/88
|政２
|桐蔭学園
|15
|田村 優太郎
|174/80
|総３
|茗溪学園
|リザーブ
|16
|米本 啓太朗
|171/95
|政１
|京都成章
|17
|鈴木 将智世
|173/97
|法４
|慶應
|18
|浦城 尚生
|176/105
|商３
|慶應
|19
|早川 湧人
|178/94
|環４
|國學院栃木
|20
|喜 瑛人
|171/100
|文１
|桐蔭学園
|21
|竹内 楓稀
|160/70
|総１
|桐蔭学園
|22
|浅野 優心
|180/94
|政１
|慶應志木
|23
|金谷 悠世
|170/76
|法２
|慶應
|早稲田大学
|先発
|#
|氏名
|身長(cm)/体重(kg)
|学年
|出身校
|1
|杉村 利朗
|182/105
|3
|東福岡
|2
|清水 健伸
|178/103
|4
|國學院久我山
|3
|前田 麟太朗
|177/112
|3
|桐蔭学園
|4
|城 央祐
|185/100
|3
|桐蔭学園
|5
|米倉 翔
|181/99
|4
|修猷館
|6
|久我 真之介
|181/95
|3
|早稲田実業
|7
|牧 錬太郎
|174/94
|3
|桐蔭学園
|8
|松沼 寛治
|177/92
|4
|東海大仰星
|9
|大賀 雅仁
|170/70
|4
|桐蔭学園
|10
|服部 亮太
|178/83
|3
|佐賀工業
|11
|池本 晴人
|183/89
|4
|早稲田実業
|12
|島田 隼成
|174/78
|3
|修猷館
|13
|名取 凛之輔
|172/81
|2
|大阪桐蔭
|14
|山下 恵士朗
|170/72
|3
|早稲田佐賀
|15
|吉廻 温真
|186/85
|1
|早稲田佐賀
|リザーブ
|16
|堂薗 尚悟
|174/105
|1
|桐蔭学園
|17
|平山 風希
|180/121
|2
|大分東明
|18
|新井 瑛大
|179/106
|4
|大阪桐蔭
|19
|宮川 侑大
|191/106
|2
|砺波
|20
|竹山 史人
|192/90
|3
|法政二
|21
|平野 仁
|172/73
|1
|桐蔭学園
|22
|東 佑太
|174/84
|1
|東海大大阪仰星
|23
|西浦 岳優
|175/80
|3
|東福岡