日本一達成に向け「ＡＬＬ ＩＮ」を貫き続けている慶大蹴球部。ここまで対抗戦で３勝２敗と着実に成長を遂げているなかで、１１月２３日にラグビーの聖地・秩父宮で第１０３回早慶戦を迎える。宿敵・ワセダとの伝統の一戦を前に、ケイスポラグビー班が試合のキーポイントを分析する。

＜マッチプレビュー＞

今季の慶大は、昨季からメンバーの入れ替えが少ないＦＷ陣によるセットプレーを武器としている。対抗戦ここまでで勝利した３戦はいずれもセットプレーで主導権を掌握。青学大戦ではスクラムから２トライ、立教大戦ではラインアウトからのモールで２トライと、それぞれのセットプレーが得点に直結する場面も多く見られた。また敗れた帝京大、明大との試合でも、スクラムで相手のペナルティを誘うなど、その完成度は対抗戦トップクラスと言っても過言ではない。

セットプレーは８対８、ＦＷ同士が繰り広げる団体戦。１人の力のみで戦うわけではない。だが、あえてセットプレーのキーマンを１人選ぶとするならば、ＰＲ井吹勇吾（環３・桐蔭学園）を挙げたい。相手の３番（右ＰＲ）に強烈なヒットを浴びせ、ペナルティ奪取の起点を作る井吹。彼のトイメンとなるワセダの右ＰＲ前田麟太朗（スポ３・桐蔭学園）は、高校時代、井吹と共に花園制覇を成し遂げたかつての戦友だ。そして、前田も井吹と同様、スクラムを武器とする選手。世代ナンバーワンスクラム戦士を決めるマッチアップに注目が集まる。

伝統的にワセダが得意とする展開ラグビーを防ぐ上で、重要なのはブレイクダウンファイトだ。ワセダはシーズン序盤から中盤にかけて怪我人が多発していたが、この試合に向けて途中出場からインパクトを残した副将・松沼寛治（スポ４・東海大仰星）、１年生ながらＦＢで出場機会を確保している吉廻温真（スポ１・早稲田佐賀）らがスターターに復帰。これに伴い司令塔・服部亮太（スポ３・佐賀工）がＦＢから本職のＳＯに戻るなど、完全体に近づいている。昨年の対抗戦や今春の招待試合では、「魂のタックル」を突き刺しても、ワセダの素早い展開ラグビーを封じることができなかった。早慶戦勝利を掴むには、タックルの直後に起こるブレイクダウンでプレッシャーをかけてボールを奪い返すか、配球のテンポを落とさせ、ディフェンスラインを整え続けることが重要だろう。ディフェンスのキーマンはＮＯ８の中野誠章（文３・桐蔭学園）と、ＣＴＢ笠原悠真（政４・慶應）副将。中野はスティール、笠原はタックルを武器とするタイプの異なるファイターだ。主将・恩田優一郎（政４・慶應）がメンバー外となった中で、恩田と同じポジションを務める中野、そして代役としてゲームキャプテンを務める笠原が、ここぞの場面でピンチを摘み取り、攻撃の起点を作れるかに注目だ。

また、今季のワセダは対抗戦５試合でわずか２３失点という堅牢な守備も強みとしている。さらにこの試合に向け、今春の早慶戦で鋭いタックルを連発し慶大を苦しめた名取凛之輔（スポ２・⼤阪桐蔭）が復帰。アウトサイドのディフェンスは更に強固になった。慶大は、前へ出る力強いボールキャリー、多数のオプションを絡めてピッチの横幅を最大限に使ったパスワーク、そして相手のディフェンスラインの背後を突くキックを絡めた「３Ｄアタック」で、ワセダの牙城を崩したい。ルーキーイヤーの昨季から１０番のジャージを身にまとう絶対的司令塔・小林祐貴（政２・慶應）、中学時代はワセダクラブでプレーした経験も持ち、元バックスリーらしいキレのあるステップで敵陣を切り裂くＣＴＢ松田怜大（環４・桐蔭学園）、苦手だったと語るキックも武器に変えたオールラウンダー・田村優太郎（総３・茗渓学園）がゲームを司り、赤黒の防壁に風穴を開ける。また、本職ＰＲながら背番号２０を着けてベンチ入りしたルーキー・喜瑛人（文１・桐蔭学園）を筆頭に、ブースターにはボールキャリーを強みとした選手が多く名を連ねている。打倒ワセダには、２３人の総和で生まれる底力が求められるだろう。

２０１０年以来勝ちがない早慶戦。それでも、目標である日本一を成し遂げる上で、宿敵ワセダは必ず越えなければいけない壁である。チーム始動から貫き続けてきた「ＡＬＬ ＩＮ」の成果を発揮し、秩父宮に勝利の凱歌を轟かせよ！

（記事：髙木謙）

＜メンバー表＞

慶應義塾大学 先発 # 氏名 身長(cm)/体重(kg) 学部学年 出身校 1 井吹 勇吾 175/101 環３ 桐蔭学園 2 藤森 貴大 173/102 経４ 慶應 3 中谷 太星 180/115 環３ 東福岡 4 本田 李成 180/93 政２ 慶應 5 山﨑 太雅 189/107 商２ 県立浦和 6 西野 誠一朗 184/97 法２ 桐蔭学園 7 申 驥世 175/97 文２ 桐蔭学園 8 中野 誠章 176/105 文３ 桐蔭学園 9 森 航希 170/75 環４ 桐蔭学園 10 小林 祐貴 168/78 政２ 慶應 11 小野澤 謙真 180/88 環３ 静岡聖光学院 12 松田 怜大 174/86 環４ 桐蔭学園 13 笠原 悠真 178/83 政４ 慶應 14 草薙 拓海 176/88 政２ 桐蔭学園 15 田村 優太郎 174/80 総３ 茗溪学園 リザーブ 16 米本 啓太朗 171/95 政１ 京都成章 17 鈴木 将智世 173/97 法４ 慶應 18 浦城 尚生 176/105 商３ 慶應 19 早川 湧人 178/94 環４ 國學院栃木 20 喜 瑛人 171/100 文１ 桐蔭学園 21 竹内 楓稀 160/70 総１ 桐蔭学園 22 浅野 優心 180/94 政１ 慶應志木 23 金谷 悠世 170/76 法２ 慶應