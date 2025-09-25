【競走】ルーキーたちよ、集まれ!!　新入生紹介企画　亀山翼

２０２５年春、３６名が“第１１１代目の部員”として競走部に新たに加わった。その１人が、中距離ブロック所属の亀山翼（商１・三条）。高校までは８００mに取り組んでいたが、大学では１５００mに転向。インターハイ出場などの経験を胸に、自慢のきれいなフォームで新たなステージを駆け抜ける。

――中距離を専門に選んだ理由や、その種目に惹かれたきっかけは何ですか？

今大学では１５００ｍをメインでやっていて、中学、高校までは８００ｍをやっていました。始めたきっかけとしては、もともと一番初めは１５００ｍをやっていて、８００ｍのほうが短いから楽そうだなっていう（笑）。すごく安直な理由で８００ｍを始めましたが、どんどん記録も伸びたし、８００ｍは「陸上の格闘技」と言われるくらい選手とぶつかり合うので、そういった部分に面白みを感じました。一言でいうと、「競馬」のような、誰が差すか差されるかという勝負なので、見ている分にも面白いかなと思っいます。。

大学に入って、競走部に入部するときには８００ｍをメインでやる予定でしたが、さっき言った通り成沢さんに「１５００ｍやらないか」と誘われて、どっちが面白いかなと考えたときに、このまま８００ｍを続けるよりも、※横田（真人）さんとの交友関係だったり、自分の世界を広げようと考えて、あまり力を入れてこなかった１５００ｍに取り組んでみようと思いました。

※横田真人：総合政策学部卒業。男子８００ｍ元日本記録保持者。現在は「ＴＷＯＬＡＰＳ」代表を務め、慶大生からトップアスリートまで多くのコーチングを手掛ける。

――インターハイ出場など高校時代の経験は、現在の自分にどのように生かされていると思いますか？

全国をかけた大会に出た経験はなかなかないし、何事にも代えられないものなので、結果としては負けましたが、自分の中でこれから頑張ろうと思えましたし、強い選手との距離感もしっかり掴むことができたので、そういった意味で今の自分の成長につながっていると思います。

――レースでのご自身の強みを教えてください。

亀山：…フォームですね。

齋藤（凪）、齊藤（に）：きれい！きれい！

――サポートブロックのお二人から見ても？

齊藤（に）：そうだと思います。

齋藤（凪）：いいと思います！

亀山：自分よりもフォームがきれいな人はいっぱいいるけど、きれいな方ではないかなと思っています。

――きれいなフォームにするために意識していることはありますか？

普段のジョギングで常に自分の動きを意識していて、どこの筋肉をどう動かしたらどういう走りになるのかな、というのをいつも考えながら走っています。

――逆に、現状感じている課題はありますか？

練習量ですね。先ほど言ったように、大学からより長い１５００ｍに本腰を入れていて、８００ｍと違って有酸素能力がとても大切になるんです。が、自分は高校時代に１５００ｍをやるにしてはジョギングを怠ってしまったので、今は土台作りに苦労しています。練習しか強くなる方法はないと考えて、今はとにかく量を意識して頑張っています。

――競技以外に大学生活で楽しみにしていることはありますか？

亀山：友達と行くご飯が楽しみです（笑）。

一同：（笑）

亀山：部活が終わった後に、一年の中距離ブロックの同期とご飯を食べに行ったりするのですが、そういった何気ない日常が自分は一番好きですね。

――これから４年間での目標を教えてください。

４年間での具体的な目標は、「関東インカレ、全日本インカレで表彰台」です。今１５００メートルをやっているんですけれど、今年の関東インカレでも鈴木太陽（環４・宇都宮）さんが表彰台に上がったりしているので、そういう方みたいに自分もなれればいいなと思っています。選手としての理想像は、「応援される選手」です。そのためにはもちろん普段の生活であったり、人間力を鍛えたりしないといけないので、普段から頑張っていこうと思います。

