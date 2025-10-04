【競走】混成種目中心に若き力が躍動！秋に向け飛躍を誓う／第３６回関東学生新人陸上競技選手権大会兼関東学生リレー競技会

第３６回関東新人選手権が神奈川県相模原市にて行われた。主に学生陸上競技の新人選手を対象とする今大会。慶大は、男子十種競技で高橋諒（商２・桐朋）が大会新記録で優勝、女子七種競技で浅見姫菜（商２・都立駒場）が３位に入るなど、計８種目で９人が入賞。１・２年生を中心に、多くの選手が来たる秋シーズンに弾みをつける大会となった。

開催日：９月２６日（金）〜２８日（日）

＠相模原ギオンスタジアム

♢選手成績（入賞者のみ）♢

競技名 選手名 記録 順位 男子１００ｍ 藤井清雅（総２・渋谷教育幕張） １０秒６２ １０秒６２ １０秒６４ 決勝６位 準決勝１組２位 予選１３組１位 金子晃司（環２・The British School of Madrid） １０秒６４ １０秒６０ １０秒５１（PB） 決勝７位 準決勝２組３位 予選５組１位 男子２００ｍ 三宅陽立（環１・長田） ２１秒１４（参考） ２０秒９７（参考） ２１秒１９（PB） 決勝６位 準決勝２組４位 予選４組３位 男子８００ｍ 市村瞭太郎（経２・慶應志木） １分５２秒３３ １分５４秒５８ １分５４秒０２ 決勝５位 準決勝２組２位 予選５組１位 男子４００ｍＨ 藤原聡大（商２・佐原） ５４秒１５ ５２秒６６ ５２秒６５（PB） 決勝７位 準決勝２組５位 予選３組２位 男子走幅跳 細萱颯生（政２・桐朋） ７ｍ１６ ６位 男子十種競技 高橋諒（商２・桐朋） 11秒00（100ｍ） 49秒90（400ｍ） 7ｍ04（走幅跳） 11ｍ62（砲丸投） 1ｍ88（走高跳） 15秒15（110ｍＨ） 4分37秒45（1500ｍ） 36m22（PB）（円盤投） 3m90（棒高跳） 55m29（やり投） 総合１位 女子三段跳 喜久里彩吹（商１・那覇国際） １１m８４ ５位 女子七種競技 浅見姫菜（商２・都立駒場） 15秒60（110ｍＨ） 26秒91（200ｍ） 1ｍ59（PB）（走高跳） 9ｍ27（砲丸投） 2分30秒05（800ｍ） 5ｍ27（走幅跳） 42ｍ20（やり投） 総合３位

関東新人選手権は、全国レベルの実績を持つ１～２年生や、公式戦での実践経験の浅い選手が中心となる大会。新人が経験を積む場であると同時に、関東インカレ標準突破を目指す選手も多く出場する。秋シーズン初戦の重要な大会として位置づけられている。慶大からは、１・２年生を中心に男女計１６種目／２７名が出場。それぞれが、記録更新や来年の関東インカレ／日本インカレの参加標準突破を目指しこの大会に臨んだ。

イチオシ!! 混成部門

慶大選手の活躍が最も光ったのは混成種目。

男子十種競技では高橋諒（商２・桐朋）が大会記録で優勝した。今年の関東インカレで連覇を果たすなど、学生トップの実力を持つ高橋は、優勝候補筆頭としての力を安定して発揮した。

前半５種目では、３種目目の砲丸投で自己記録を更新するなど、２位に２００点近い差をつけ１位で折り返す。後半５種目でも安定した記録を残し、７１６４点の大会新記録で優勝を果たした。

女子七種競技では浅見姫菜（商２・都立駒場）が自身初の３位表彰台を飾った。前半４種目を終えた段階では６位。それでも浅見は「２日目はこの半年間しっかり練習してきた種目が多かった」と自信を胸に後半３種目へ。

すると、走幅跳で５ｍ２７の自己記録を出すると、得意のやり投では全体１位となる４２ｍ台をマーク。この時点で暫定３位に浮上した。４位と２３点の僅差の中、最終種目８００ｍで４位以下を突き放す力走を見せ、３位を死守。４７２５点は塾歴代３位の好記録だった。

充実の大会を終えた後は、「全カレ（日本インカレ）の参加標準（４７５０点）が目前だったので、切れなくてすごく悔しい」と悔しさも口にしていた。

トラック部門

トラック種目で今大会力走をみせたのは、男子８００ｍ、１５００ｍに出場した市村瞭太郎（経２・慶應志木）。六大学や関東インカレでも好成績を残すなど、今季成長を遂げた中距離ブロックのエースだ。

優勝を目指し臨んだ専門の８００ｍでは、予選・準決勝とそれぞれ１着・２着と盤石のレース運びで決勝へ。決勝ではラスト２００ｍのペースアップに対応できず５位に終わったが、「余裕をもって決勝には進めたので、そこは良かったかな」とレース後は手ごたえを口にした。

翌日の１５００ｍでも予選を１着通過、決勝でも１０位に入るなど、今大会３日間で２種目５レースを戦い抜くタフネスぶりも光った。

男子１００ｍでは、藤井清雅（総２・渋谷教育幕張）が６位、金子晃司（環２・The British School of Madrid）が７位に入るなど、２人の２年生が入賞。

藤井は、日本インカレの１００ｍリレーで４走を務めるなど成長著しい２年生の１人。金子も、今大会の予選で１０秒５１の自己ベストをマークする好調ぶりを見せていた。決勝では両者ともに予選／準決勝より記録を伸ばせず表彰台は逃したが、１０秒６台にまとめる走りを見せた。

今大会、自己記録を更新して入賞を果たしたのは金子だけではない。男子２００ｍでは１年生・三宅陽立（環１・長田）が６位入賞、男子４００ｍＨでは藤原聡大（商２・佐原）が７位入賞。

三宅は予選で２１秒１９の自己記録を更新すると、準決勝では追い風参考ながら２０秒台をマークし、タイムで決勝進出。決勝で早大・水野琉之介（スポ２・立命館慶祥）ら実力者と並走した経験は今後に活きるか。

藤原も、予選で５２秒６５と自己記録を１秒以上更新。準決勝も５２秒６６と同等の記録を２本そろえ、タイムで決勝進出を決めていた。初日の１１０ｍＨでも自己記録を更新しており、今大会飛躍を遂げた選手の１人である。

フィールド部門

フィールド種目では、男子走幅跳で細萱颯生（政２・桐朋）が６位、女子三段跳で喜久里彩吹（商１・那覇国際）が５位入賞を果たした。

細萱も今季成長著しい２年生の１人。８月の早慶戦では７ｍ２２で優勝。直近に行われた慶大記録会でも７ｍ３０の自己記録を更新していた。５ｍ近い追い風が吹いたこの試合、細萱は２本目に７ｍ１６を記録するも、３本目に記録を伸ばせず６位に終わった。来年の関東インカレ出場に向けて、参加標準記録「７ｍ４０」を超える跳躍が次の目標である。

喜久里は、１年生ながら六大学陸上から日本インカレまで主要大会すべてに出場し、経験を積んできた。この試合では、３回目に１１ｍ８４を記録したものの、５回目・６回目はともにファウル。１２ｍ台は持ち越しとなったが、今秋そして来季に向けて浮上のきっかけとなったか。

まとめ

今大会の結果、新たに５名の選手が自己記録を更新した。一方で、来年の関東インカレの参加標準記録を新たに突破した選手は、藤原（１１０ｍＨと４００ｍＨの２種目）のみ。同大会での１部残留、更には今年以上の結果を残すためには、さらに多くの選手がこの標準を破り、本戦出場資格を得る必要がある。関東新人選手権をはじめ、秋からは個人の記録会が続く。来年に向けて、慶大競走部２０２５シーズンの後半戦が始まった。

試合後のインタビュー記事も併せてご覧ください！

（取材：吾妻志穂、竹腰環）