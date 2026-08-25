【競走】雨中での伝統の決戦　勝利ならずも収穫を糧にシーズン後半へ／第102回早慶対抗陸上競技会

第１０２回早慶対抗陸上競技会が８月１１日に日吉陸上競技場にて開催された。慶大は男子２３点、女子８.５点を獲得。男女とも早大の後塵を拝す結果となり、勝利を果たすことは出来なかった。しかし、多くの選手がＰＢを更新し、今季の残り試合に向けて、期待を高める結果となった。

〇結果

〈男子〉●慶應２３点 ー 早稲田３６点〇

〈女子〉●慶應８.５点 ー 早稲田２９.５点〇

台風１５号の影響もあり、大荒れの天気となった大会当日。機材トラブルや大雨もありながら、早慶両校は矜持を胸に奮闘した。

◯トラック

対抗戦最初の種目である男子対抗１１０ｍＨでは、枝澤怜音（文１・成田）と藤原聡大（商３・佐原）が力強いパフォーマンスを見せた。両者は序盤から積極的な走りを見せ、最後まで粘り強く勝負に加わった。枝澤が２位、藤原が３位でフィニッシュし、慶大が複数得点を獲得する結果となった。幸先のいいスタートを決め、対抗戦勝利へさらに士気を高めるレースとなった。

男子対抗１００ｍには中島叶雅（商４・慶應）が出場し、３位に滑り込んだ。男子対抗４００ｍには沼田直樹（法３・慶應）が上位陣に食らいつき、粘りの走りで３位に入った。

男子対抗１５００ｍには中距離ブロック長の市村瞭太郎（経３・慶應志木）が出場。レース序盤から第二集団の前方で積極的にレースを引っ張り、自らのペースで展開した。終盤には後方から追い上げる早大勢の猛攻を受けたが、最後まで力強い粘りの走りを見せ、順位を死守。自己ベストを更新する快走で３位入賞を果たす。激しいデッドヒートで存在感を示した市村の走りは、シーズンの残り試合でのさらなる飛躍を期待させるものであった。

男子対抗４×２００ｍＲには、三宅陽立（環２・長田）、吉岡秀（経４・学習院）、岩舩遙信（環３・新潟明訓）、中島叶雅（商４・慶應）が出場。４×２００ｍＲという、普段の競技会では目にすることの少ない競技が見られるのも、この対抗戦の醍醐味の一つである。今回の慶大チームは塾歴代８位の記録となる、１分２３秒７６をマークした。伝統ある慶大競走部の歴史に新たな１ページを刻む記録が誕生し、会場を沸かせた。

女子対抗１００ｍＨでは、後藤若奈（環２・県立大分舞鶴）が３位入賞。女子対抗２００ｍは藤井菜々子（法２・県立修猷館）がＰＢを更新する走りを見せ、３位に入った。

◯投擲

男子対抗円盤投は、慶大３選手が上位３位を独占。ルーキーのデヴォルト珂泉（法１・法政第二）は、１回目の試技から３７ｍ０２を記録。序盤の試技から他選手を圧倒し、入学後初めての公式戦で１位を獲得した。混成競技の選手が多く、円盤投を専門とする選手が少ない慶大で、次代を担う新星が鮮烈なデビューを飾った。高橋諒（商３・桐朋）は３６ｍ４５で第２位、山田直弥（商４・県立清水南）は３３ｍ１６で第３位となり、慶大勢が表彰台を独占する最高の結果で競技を終えた。

男子対抗やり投では、岸村祐月（環２・県立八日市）が３位に入り得点を重ねる。ルーキーの小谷涼人（経１・慶應）は、初のやり投で４８ｍ８５を記録し、５位に入った。

女子対抗やり投には、５月の関東インカレにも出場した倉田紗優加（環４・伊那北）が登場。９月の日本インカレを控えた倉田は、他選手を圧倒する５１ｍ１１を叩き出し、堂々の１位で競技を終えた。４年間の思いを込めたビッグスローで、９月の全国の舞台にて有終の美を飾ってくれるはずだ。

◯跳躍

雨足が強まる中、男子対抗走高跳では主将・須﨑遥也（商４・丸亀）が満を持して登場。わずか２回の試技であったが、２ｍ００を記録して、悠々と第１位に輝いた。ラストイヤーとなる今年、９月の日本インカレでは、悲願の優勝を掴み取れるか、大きな期待がかかる。渡部瑞己（理２・県立湘南）は１ｍ９５でＰＢを記録し第２位、岩澤巧（理２・県立湘南）は１ｍ８０で第３位となり、円盤投と同様、上位３位を独占する結果となった。

走高跳に出場した渡部は、男子対抗棒高跳にも出場。４ｍ１０を記録してＰＢを更新し、第２位で２点を奪取。目標にしていた走高跳と棒高跳とのW得点を果たした。

男子対抗走幅跳には、関東インカレでも活躍をみせた細萱颯生（政３・桐朋）が出場。６回目の試技で７ｍ４２のビッグジャンプを披露し、３位入賞を果たした。

女子対抗走幅跳では、関東インカレ女子三段跳で５位入賞を果たした佐田那奈（看３・福岡雙葉）が出場。１回目の試技から５ｍ６９のビッグジャンプを見せ、ＰＢを更新。塾歴代５位となる記録で、２位に入る。９月の全国の舞台に向けて、順調な仕上がりを見せた。

また佐田は女子対抗走高跳にも出場し、１ｍ６５を記録し２位に輝いた。

得点者一覧

種目名 選手名 記録 順位・得点 男子対抗100m 中島 叶雅 10秒56(±0.0) ３位・１点 男子対抗400m 沼田 直樹 47秒78 ３位・１点 男子対抗1500ｍ 市村 瞭太郎 3分55秒64 (PB) ３位・１点 男子対抗110ｍＨ 枝澤 怜音 14秒72(-1.1) ２位・２点 藤原 聡大 15秒46(-1.1) ３位・１点 男子対抗走高跳 須﨑 遥也 2m00 １位・３点 渡部 瑞己 1m95 (PBタイ) ２位・２点 岩澤 巧 1m80 ３位・１点 男子対抗棒高跳 渡部 瑞己 4m10 (PB) ２位・２点 大熊 靖吾 3m40 (PB) ３位・１点 男子対抗走幅跳 細萱 颯生 7m42(+0.8) ３位・１点 男子対抗円盤投 デヴォルト 珂泉 37m02 (PB) １位・３点 高橋 諒 36m45 ２位・２点 山田 直弥 33m16 ３位・１点 男子対抗やり投 岸村 祐月 59m16 ３位・１点 女子対抗200ｍ 藤井 菜々子 25秒50(+1.1) (PB) ３位・１点 女子対抗100ｍＨ 後藤 若奈 14秒72(-2.1) ３位・１点 女子対抗走高跳 佐田 那奈 1m65 ２位・２点 女子対抗走幅跳 佐田 那奈 5m69(+1.6)(PB・塾歴代5位) ２位・２点 女子対抗やり投 倉田 紗優加 51m11 １位・３点

取材：神戸佑貴、竹腰環、中島冬奈、中原亜季帆、山口和紀

記事：中島冬奈、中原亜季帆