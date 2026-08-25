【アメフト】秋季リーグ開幕直前企画第２弾／次代を担う若きＯＬたち　松本武尊×松江勇仁×田口虎次朗

８月２９日の明治大学との関東学生アメリカンフットボール連盟秋季リーグ初戦を目前に控える慶應義塾大学UNICORNS。秋季リーグ開幕直前企画第２弾では、今春に実戦経験を積み、秋季リーグでさらなる飛躍が期待されるＯＬ・松本武尊（商２・本郷）、松江勇仁（商２・慶應）、田口虎次朗（理２・慶應）の３選手に、対談形式で話を聞いた。今春の戦いを振り返りながら、互いの印象やプレースタイル、ＯＬとしてのこだわりについて語ってもらうとともに、秋季リーグへの意気込みにも迫った。

ーー自己紹介

松本：2年のOL、松本武尊と申します。

松江：2年OL、松江勇仁です。

田口：２年OLの田口虎次朗です。

ーーお互いの第一印象は

松江：最初にマツタケ（＝松本武尊）に会ったのは大学からなので 、身長が高くて体もすごいがっちりしている。 で聞いたらラグビー経験者で、 もともと１１０キロあったっていうのを聞いてすごい大きいなって いうのが第一印象でした。

松本：松江は最初、入部初日に部室に行ったら、部室のど真ん中で めちゃめちゃおにぎりをむしゃくしゃ食べてて。（笑）ウエイトと かもすごい練習後とかもやってて、すごく努力家なんだなって思い ました。

田口：マツタケは松江とかぶってしまうんですけど、 最初もうでかいやつ入ってきたんで、 しかも高校時代にいたやつとちょっと似てたので。（笑）背が高い ところと、お笑いのセンスっていうところ、その２つを持ち合わせ ているところがすごいよく似てるなと思って、すごい親近感ていう か（笑）、既視感があって関わりやすかったです。

ーー松本選手のお笑いエピソードは

松江：ありますよ。（笑）バスケ経験がないのに、 暇があるとバスケの動きをするっていう。ボールなしで、 もうエアーで。

松本：気持ち悪いだけやん。

一同：（爆笑）

松江：自称エアーバスケ日本代表。

松本：終わった。もう恥ずかしい。（笑）

ーーオフで３人の交流は

松江：マツタケとは北海道に旅行行ったこともありました。

ーー北海道はどちらへ

松江：札幌と小樽。

松本：飯を食うためだけに。 本当に飯食う以外になんもしてないですけど。

ーー松江選手と田口選手は高校から一緒だがその時の交流は

田口：ありました。

松江：もともと塾高のアメフト部で一緒で、 その時からポジション内でも隣同士でずっとやってました。

ーーお互いに高校と違って大学で変わったなと思う所は

田口：真面目なところでいくと、ストイックさが変わったかなとい うふうに思っていて。

松本、松江：（笑）

田口：なんかゆるいイメージだったんですけど、 大学入ってからの方がウエイトも頑張っていると思うし、体重も増 えてるし。熱量で、良くも悪くもすごい変わっているのかなってい うふうには思います。

松江：田口は逆にあんま変わらなくて、 ずっと筋トレして愚直に突き進んでいる感じがあります。

ーーお互いに憧れる部分はありますか

松江：マツタケは、人に気に入られる才能が結構あって、 気に入られすぎて貢がれるんですよね。ものを。

一同：（爆笑）

ーー具体的なエピソードを

松江：先輩からもアメフトのグッズもらったり。

松本：あとは日吉の裏、通称ひようらにある「ハイ、 ハウアーユー」っていうカレー屋さん。すごい大１の春から通って て、すごい名前も憶えてもらってめちゃくちゃ仲良くて、 その店員さんと。僕と行くとトッピングをサービスしてもらったり してもらっています。それがちょっと貢がれエピソード。

ーー田口選手はありますか

田口：松江のポジティブさ、 それはちょっと見習いたいなっていうふうに思っていて。すごい暗い 時があんまないんですよ。どんなにしんどくても、 髪かきあげて笑っている。

松本：カッコつけてるね。

一同：（爆笑）

田口：そこは自分暗いほうなので、 ずっと笑顔でいるっていうのはやっぱ大事かなって思います。 そこは欲しい所。

ーー松江選手、松本選手は田口選手に憧れるところは

松江：田口は普通に頭がいい。理工学部なので、 頭の良さはふつうにすごいですね。

松本：謙虚さと負けず嫌い。やっぱ謙虚で負けず嫌いだからこそ、 人一倍頑張ってるなっていう所はあるので、 そこは見習いたいです。

松江：あとスクワットが強い。

ーーこれまでの試合や練習でお互いにすごいプレーだと思ったこと は

田口：俺は松江のアグレッシブさっていうところで、ブロッキング の時にすごいアグレッシブにいってもうすごいハードヒットだし、 足のかき方もすごい。やっぱブロックに対しての意識っていうのは 人一倍違うのかなっていう。マツタケは身体能力に付随しちゃうん ですけど、手の長さを生かした技術っていうのは欲しいなと思いな がら、自分にはできないなっていう。

松江：マツタケは大学からアメフトを始めているんですけど、 それにしては戦術面への理解があって、そこはすごいと思います。

松本：田口はそれこそ隣同士でプレーすることが多いんですけど、 仲間思いというか、プレーに気遣いを感じられる。 自分がやられた時とかも田口が助けてくれたりとか、隣にいてくれ る心強さとかやりやすさは田口はあるかな。

ーー春季オープン戦を振り返って

松本：春シーズンが人生初めてのアメフトの試合で、 シーズン通してまずすごいたくさん経験を積ませてもらったので、 そこで培った経験を秋シーズンでも活かしたいなって思います。

松江：春から本格的に試合に出始めて、自分自身結構成長できた部 分が多かったので、秋につなげたいです。

田口：春は課題とかもいっぱい見つかったし、やっていく中で仲間 との差っていうのも実感した試合だったので、 そういうところをしっかりと埋めながら秋に（チームに） 貢献できたらなっていうふうに思っています。

ーー３１年ぶりに法大に勝利したことについては

松江：それで言うと、自分のプレイで相手のミス、反則を誘発して オフェンスを進めることができたっていうのはよかったです。 勝ちに貢献できた。

松本：３１年ぶりであろうとただの一勝に過ぎないので。

松江、田口：おー（笑）

ーー秋シーズンに期待ということでいいですか

松本：もちろん。それはもちろんです。

ーーOLの魅力は

松江：目立たないんですけど、フィールドの中で一番力を持ってい るのがやっぱOLだと思ってて、 試合の流れを決めるのは結局OLだと思っているので、そこに自分 は魅力を感じています。

田口：OLは地味なんですけど、結局全プレーに関わっているって いうところが一番の魅力だと思ってて、 やっぱOLがいないと成り立たないプレーばっかりっていうのがや る気の源かな。

松本： 他のポジションよりも５人のユニットとしての連携とか組織力が求 められるポジションだと思うので、 チームスポーツとしての面白さっていうのはOLが一番かんじやす いのかなっていうふうに思います。

ーーQB、RB、WRなどのために意識していることは

松江：QBだったらまずQBにタックルされないようにっていうの と、RBもRBのために道を開けるっていうのは基本として意識し ています。

ーー今季のオフェンスのテーマは

松江：今年のオフェンスのスローガンが「GRIT」といって、 やり抜くっていう意味なんですけど。最後までブロックし続けるだ ったり、最後まで走り続けるっていう泥臭さっていうのを根底にオ フェンスのメンバー全員で勝ちに行くっていうのが今年のオフェン スの主軸です。

ーー他大学と比較して、 オフェンスでここは負けないというところは

松本：他の大学と合同練習とか、試合を見て思ったのは、慶大のオ フェンスラインは機動力とかスタミナ、４Qまで走り切る体力とか 。そういう面では勝っているのかなと思います。

松江：それに加えて、 それぞれ高い技術力を持っていると思います。

田口：仲の良さですかね。他の大学はわかんないですけど、身内ノ リとかすごい多いんで。オフェンスラインとしての、組織としての チームワークの良さは他のチームよりは抜けてるんじゃないかな。

ーー内部生である部員との交流は

松江：特に親同士が仲良くて、（親が）一緒にミセスのライブ行っ たりしています。

ーー仲がいい先輩は

松本：３年のRB、田中玄樹（理３・本郷）さんは高校時代、 本郷（高校）の時から先輩後輩で。OLとRBっていうタイトユニ ットとしても一緒にプレーすることが多くて、 大学に入ってからもオフの日に飲みに行ったりとか、 仲良くしていただいています。

松江：先輩結構誰とでも仲良くて、ふざけてタメ口使ってるぐらい 誰とでも仲いいです。タメ口を使って距離を詰めるやり方をしてい ます。

松本：やり方。（笑）

田口：自分も比較的いろんな先輩と仲いいと思うんですけど、 一人挙げるとしたら山口（＝大翔、法４・佼成学園）さんで、 ４年のスロットバック（SB）なんですけど。キッキングっていう 面で、自分キッキングのリーダーもやってて、 そこで山口さんに色々アドバイスはしていただいたりして、 夜遅い時間に電話とかして色々質問したりして、他の先輩よりは話 す時間とかは長いのかなっていうふうに思います。

ーー仲がいい同期、後輩は

松本：後輩でいうと、１年タイトエンド（TE）の大島拓翔（政１ ・慶應）とは、後輩とは思えない。大島側からグイグイ。 髪切ったらいじられたりとかお腹触ってきたりとか。 びっくりするくらいタメ口で。

ーー松江選手といっしょのやり口

田口：松江よりは悪質かもしれない。（笑）

松本：一応かわいがっている感じです。たまにウザいけど。（笑）

ーー松江選手は

松江：自分は後輩にもいじりに行って距離を詰めてて、 大島と１年のOLの命尾は高校時代からの仲もあり、 すごくいじったりいじられたり仲良くやっています。

田口：同期の２年LBの井口知治（政２・慶應） と２年LBの高橋（＝勇太朗、文２・中央国際高等学校）で、 家が近くて週１ぐらいで温泉行って、毎回サウナに入るっていうの が習慣になってて、その２人とは結構行きます。

ーー憧れの先輩、選手は

松本：自分は４年生の岩戸（＝岩戸旦和、経４・慶應）さん。 すごいお世話になって尊敬もしていて。体のサイズ、 身長とか手の長さとかがすごい自分と似ているし、 未経験から始めた自分を一から丁寧に教えてくれて、 試合に出られるようになるまですごい面倒を見ていただいて、岩戸 さん自身もジャパンに選ばれたりとかめちゃめちゃ素晴らしい選手 です。

松江：アメフト面で言うと、好きなNFLの選手はジェイソン・ ケルシ―さん（前フィラデルフィア・イーグルズ）で、アメフトはそんなに見なんですけど、それでも知 ってるくらいプレーがずば抜けてうまいっていう所が好きで。 精神面で言うと４年の主将の丹羽（＝駿平、商４・慶應）さん 。毎日グラウンドに上がってきて、毎日愚直に成長し続けていると ころがやっぱり尊敬しています

田口：自分も４年の丹羽さんを尊敬していて、やっぱり人間性、 ストイックさっていうのをグラウンドに毎朝来て、 練習も誰よりも一番ストイックにやっていてというので、 そういう姿からやはりみんな引っ張られていっているのかなという ふうに思います。

ーー自分なりに意識していること、モットーは

松江：自分はさっきもポジティブっていうのがあったんですけど、 やっぱり長い目で人生を考えたときにネガティブになる時間が長い ほど人生つまらなくなっちゃうと思っているので、なるべく全部い い方に考えて行動しています。

田口：ちょっと長いんですけど、「努力は報われるとは限らないけ ど、成功している人は皆必ず努力をしている」っていう言葉が自分 の中ですごく好きで。ちょっと諦めようかなと思う時があるんです けど、そういう時こそ言い訳っていうのはいっぱいある中で言い訳 をしないで向き合うっていうのはすごい大事なのかなっていう風に 思います。

松本：過去でも未来でもなく、今を生きるっていうところで。ラグ ビーとかと違ってアメフトを始めて思ったのは、１プレーにかける 集中力とか精神力はすさまじいなって思って、アメフトは１プレー １プレーごとにプレーが止まるので、 スナップと同時に終わるその数秒間に全力をかけて戦うっていうの が自分の中ですごい楽しいなっていうふうに感じたので。 今に集中する楽しさっていうのを学ばせていただいたかなって思い ます。

ーー夏の練習の中で意識していることは

松江：暑さにどれだけ負けないかっていう精神力の戦いです。（ 笑）

ーー秋のリーグ戦、そして今後への意気込み

松本：春シーズン本当に出場機会をいただいて、 たくさん成長するチャンスをいただけたと思うので、 それを無駄にすることなく、これからの秋シーズン、 そして３年生４年生っていうふうに学年が上がるにつれて自分も成 長して、新しく入ってきた後輩、 大学から始めた未経験の後輩にも自分が学んだことを伝えていけた らなっていう風に思います！

松江：自分は春、試合には出たんですけど、決して活躍できたとは 思っていなくて、今後秋だったり来年はもっとフィールドを支配で きるようなプレイヤーを目指して努力するのと、 後輩にもっと関心をもってOL全体のレベルを上げてそれをチーム に波及させて、 ユニコーンズ自体をもっと強いチームにしていきたいです！

田口：自分は仲間がいることで、日々成長できているなっていうの をすごい実感するので。 そういうところで自分も仲間にすごい恩返しをしたいし、勝利に貢 献するという形でも恩返ししたいと思っているので、 秋シーズンでは自分の最大限の力を出して、 勝利を持っていきたいと思います！

（取材、記事：山内悠暉）